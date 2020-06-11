Пропонуємо поетапне відновлення роботи кінотеатрів з 2 липня, - міністр культури Ткаченко

Відновлення роботи кінотеатрів в Україні можливе не раніше 2 липня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Планувалося, що відкриття кінотеатрів відбудеться 10 червня. Однак, карантин дуже позначився на діяльності кінотеатрів, тому дату їх відкриття переглянули.

За словами Ткаченка, причини зсуву дати відкриття кінотеатрів такі:

- перспектива роботи в "мінус", а отже відсутність прибутку на забезпечення операційної роботи і на оплату послуг персоналу;

- дати світових і українських кінопрем'єр перенесено.

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"Тому направили МОЗ наші пропозиції щодо поетапного повернення кінотеатрів до життя з 2 липня. За прогнозами, нова дата дозволить індустрії відновити роботу вже в прибуток. А відвідувачі, зі свого боку, нарешті отримають можливість безпечного перегляду фільмів у кіно з дотриманням всіх санітарних норм", - написав чиновник.

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