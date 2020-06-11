Пропонуємо поетапне відновлення роботи кінотеатрів з 2 липня, - міністр культури Ткаченко
Відновлення роботи кінотеатрів в Україні можливе не раніше 2 липня.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Планувалося, що відкриття кінотеатрів відбудеться 10 червня. Однак, карантин дуже позначився на діяльності кінотеатрів, тому дату їх відкриття переглянули.
За словами Ткаченка, причини зсуву дати відкриття кінотеатрів такі:
- перспектива роботи в "мінус", а отже відсутність прибутку на забезпечення операційної роботи і на оплату послуг персоналу;
- дати світових і українських кінопрем'єр перенесено.
"Тому направили МОЗ наші пропозиції щодо поетапного повернення кінотеатрів до життя з 2 липня. За прогнозами, нова дата дозволить індустрії відновити роботу вже в прибуток. А відвідувачі, зі свого боку, нарешті отримають можливість безпечного перегляду фільмів у кіно з дотриманням всіх санітарних норм", - написав чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Сложно всё. Вот к моему коллеге в Киев приехала мать из Макеевки, очень проукраински настроенная женщина. Карантин сделал невозможным ее возвращение в Донбасс. За время карантина ее квартиру трижды （!） ограбили... Вынесли много нажитого годами, реальность Донбасса с уголовниками у власти.
Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО （причины не важны）часть своей территории от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дрльше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяесая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный воаг это "Порох". И такие настроения у многих, кто страдает от войны...