Предлагаем поэтапное возобновление работы кинотеатров со 2 июля, - министр культуры Ткаченко

Возобновление работы кинотеатров в Украине возможно не ранее 2 июля.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр культуры Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Планировалось, что открытие кинотеатров состоится 10 июня. Однако, карантин значительно отразился на деятельности кинотеатров, поэтому дату их открытия пересмотрели.

По словам Ткаченко, причины смещения даты открытие кинотеатров следующие:

- перспектива работы в "минус", а значит отсутствие прибыли на обеспечение операционной работы и на оплату услуг персонала;

- даты мировых и украинских кинопремьер перенесены.

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"Поэтому направили Минздраву наши предложения по поэтапному возвращения кинотеатров к жизни со 2 июля. По прогнозам, новая дата позволит индустрии возобновить работу уже в прибыль. А посетители, в свою очередь, наконец-то получат возможность безопасного просмотра фильмов в кино с соблюдением всех санитарных норм", - написал чиновник.

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