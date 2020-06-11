Предлагаем поэтапное возобновление работы кинотеатров со 2 июля, - министр культуры Ткаченко
Возобновление работы кинотеатров в Украине возможно не ранее 2 июля.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр культуры Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Планировалось, что открытие кинотеатров состоится 10 июня. Однако, карантин значительно отразился на деятельности кинотеатров, поэтому дату их открытия пересмотрели.
По словам Ткаченко, причины смещения даты открытие кинотеатров следующие:
- перспектива работы в "минус", а значит отсутствие прибыли на обеспечение операционной работы и на оплату услуг персонала;
- даты мировых и украинских кинопремьер перенесены.
"Поэтому направили Минздраву наши предложения по поэтапному возвращения кинотеатров к жизни со 2 июля. По прогнозам, новая дата позволит индустрии возобновить работу уже в прибыль. А посетители, в свою очередь, наконец-то получат возможность безопасного просмотра фильмов в кино с соблюдением всех санитарных норм", - написал чиновник.
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Сложно всё. Вот к моему коллеге в Киев приехала мать из Макеевки, очень проукраински настроенная женщина. Карантин сделал невозможным ее возвращение в Донбасс. За время карантина ее квартиру трижды （!） ограбили... Вынесли много нажитого годами, реальность Донбасса с уголовниками у власти.
Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО （причины не важны）часть своей территории от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дрльше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяесая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный воаг это "Порох". И такие настроения у многих, кто страдает от войны...