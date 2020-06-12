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Экс-полицейскому, стрелявшему в подростка в Кривом Роге, сообщено о подозрении, - ГБР

Экс-полицейскому, стрелявшему в подростка в Кривом Роге, сообщено о подозрении, - ГБР

Следователи ГБР 12 июня 2020 сообщили о подозрении экс-оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела Нацполиции в Днепропетровской области, который на время совершения уголовного преступления занимал должность работника сектора превенции одного из отделений полиции того же отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в августе 2018 году на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Из-за этого подростки убежали от правоохранителей. Во время побега один из пострадавших упал на землю, а полицейский, его догнал, совершил 2 выстрела в него.

В результате 17-летний пострадавший получил огнестрельное пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы относится к тяжким телесным повреждениям. Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего.

Работники Нацполиции Кривого Рога скрывали данные сведения почти год и только в августе 2019 начали расследование по данному факту. Кроме того, указанное уголовное производство до апреля текущего года расследовал орган полиции, в котором работал подозреваемый, и фактически досудебное расследование по нему не проводилось.

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В апреле 2020 года после поступления материалов этого уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве, досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу для привлечения виновного к ответственности.

Следователи ГБР в рамках досудебного расследования предоставят оценку действиям руководства и должностных лиц Национальной полиции г. Кривого Рога на предмет наличия признаков сокрытия тяжкого преступления своего коллеги.

Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: 

Кривой Рог (1403) Нацполиция (16458) стрельба (3251) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+5
необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Из-за этого подростки убежали от правоохранителей. Во время побега один из пострадавших упал на землю, а полицейский, его догнал, совершил 2 выстрела в него.

От чому усе, що породжує ДБР звучить якось по дебільному і з області фантастики?
Є хто, хто реально вірить, що стріляв в лежачого, а не під час втечі? Якщо так, то чому тільки раз влучив? Чого почали тікати? Хоча мент теж "молодець"... нефіг стріляти якщо немає загрози чиємусь життю. Стріляти на ураження при втечі можу тільки конвой, або охорона СІЗО, в'язниць...
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12.06.2020 12:39
+3
подозреваю, что экспертиза может совершенно точно определить это.
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12.06.2020 12:35
+2
А почему экс?
Дебил Олейник, который подбежал к машине и застрелил пассажира, спокойно работает.
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12.06.2020 12:49
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О дурний,треба було втікти,як Петро,а потім волати шо це політичні переслідування.
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12.06.2020 12:33 Ответить
то-есть пацан упал, и мент стрелял в лежачего?
думаю он в пацана попал когда тот бежал.
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12.06.2020 12:34 Ответить
подозреваю, что экспертиза может совершенно точно определить это.
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12.06.2020 12:35 Ответить
так, але в останній час, я вже сумніваюсь, що це відомо фахівцям, яких набрали до ДБР...
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12.06.2020 12:40 Ответить
необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Из-за этого подростки убежали от правоохранителей. Во время побега один из пострадавших упал на землю, а полицейский, его догнал, совершил 2 выстрела в него.

От чому усе, що породжує ДБР звучить якось по дебільному і з області фантастики?
Є хто, хто реально вірить, що стріляв в лежачого, а не під час втечі? Якщо так, то чому тільки раз влучив? Чого почали тікати? Хоча мент теж "молодець"... нефіг стріляти якщо немає загрози чиємусь життю. Стріляти на ураження при втечі можу тільки конвой, або охорона СІЗО, в'язниць...
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12.06.2020 12:39 Ответить
"Серж", якщо грамотно провести експертне дослідження, то навіть по напрямку раневого каналу (а він визначається, при даних обставинах, співставленням положення кулі (рентгензнімок), і вхідного отвору), а також формою вхідного отвору - куля пістолета, револьвера стає нестабільною та починає "теліпаться" в польоті після перших 8-10 м від переднього зрізу ствола, можна визначить, з якої відстані, з якого положення стріляли, і в якому положенні, відносно лінії пострілу, була ціль... Щось мені не віриться, що, якби стрільба велась зблизька, по лежачому, куля-б, залишилась у тілі, а не пробила його наскрізь... Пацан же, не "бронешкурний"... . Хіба-що, врізалась в ребро. А, врізавшись, така куля там-би, такого "накришила", що без операції, не обійшлось-би. А операція - видалення уламків кістки, зшивання м"яких тканин. Якщо видаляли уламки - чому не видалили кулю? Коротше кажучи, більше питань, ніж відповідей...
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12.06.2020 13:22 Ответить
Це ж ДБР. Їм не підозри, а казки писати. Ну по перше, опера не ходять із бойовою зброєю. У них у всіх травмати. По друге, просто потрібно знати, як працює Пресслужба в правоохоронних органах. Сам суха, не цікава інформація у прокуратури. Зате, сама реальна. Але якщо ви прочитаєте інфу, про цю саму подію на ресурсах МВС, ви такі фантазії побачити, що не повірите у те, що прочитали (звісно, якщо ви володієте реальною ситуацією),а ДБР, це взагалі "дно"!
От просто подумайте "необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ" це як? Вони мають вирок суду, що це підвтерджує? Вони розслідують цей факт? Як можно подібні "предикатні" формулювання використовувати для підозр?
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12.06.2020 13:29 Ответить
Та "менти" теж "казкарі" ще ті... Мені, колись, "під великим секретом", розповідав, що у одній в/ч переховують украдені ДВІСТІ АКМ!!!(Вивезли з Німеччини, у 90-ті... Я його вислухав, а потім спитав, "дурня включивши": "А в ящиках, чи "навалом"? Відповідь: "Вивезли зі складу, в ящиках...". Питаю: "І де вони, "непомітно", кілька вантажівок зброї ховають?".
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12.06.2020 13:47 Ответить
Написано ж, русскими буквами, панан убегал, упал, потом уже стреляли в него. нет, следствию не доверям, все фантастика, а вот версия рожденная в голове-самое то
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12.06.2020 13:29 Ответить
Я дуже добре знаю нашу правоохоронну систему, щоби довіряти слідству
Мій досвід говорить що достовірність написаного десь у районі 1%, не більше.
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12.06.2020 13:31 Ответить
да согласен, то что в материалах дела и что бьіло на самом деле не одно, но тем не менее рассматриваю в суде материальі и екпертизьі по тем материалам , по ним же и решение
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12.06.2020 13:36 Ответить
так, ви можете навести приклади гучних вироків за справами ДБР?
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12.06.2020 14:45 Ответить
Ну пока нет, а что єто меняет, означает ?
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12.06.2020 15:09 Ответить
Це показник їх рівня роботи. Справжній показник,а не той, що вони у звітах малюють і в ЗМІ пхають. А реальний їх рівень, ми недавно бачили - відосики!
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12.06.2020 15:12 Ответить
Це схоже на продовження серіалу коли емісари бубочки вимагали в криворізької ментури купу зелені , але їх попалили . Бубочки пішли іншим щляхом - "Своїм все , ворогам Закон " . Принцип перевірений тисячоліттями безвідмовний .
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12.06.2020 13:45 Ответить
От питання до того: а чого почали втікати ні в кого не виникає. Бо, могли перекваліфікувати справу на грабіж чи навіть в згвалтування або вбивство.
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12.06.2020 14:40 Ответить
Кто круче гражданский или полицейский - вопрос который решается?
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12.06.2020 12:42 Ответить
А почему экс?
Дебил Олейник, который подбежал к машине и застрелил пассажира, спокойно работает.
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12.06.2020 12:49 Ответить
Ну, цей ще не встиг відновитися. До того ж, у Олійника "непоганий" бекграунд він не з заводу прийшов у нацполіцію.
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12.06.2020 14:45 Ответить
 
 