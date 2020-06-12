Омелян - Зеленскому: Привет от Вас я получил! Вы таки полный совок
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) утром в пятницу провели обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам экс-министра, обыски в арендованном его семьей доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.
"Формально никаких обвинений в отношении меня нет, ничего изъято не было", - отметил он.
"О таких лихих 90-х говорил Зеленский? По такому основанию завтра могут прийти к кому угодно", - добавил Омелян.
Также экс-министр отметил, что обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.
"Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет! Вы таки полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов.
В одном я уверен, как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят!", - резюмировал Омелян.
Напомним, сегодня утром стало известно, что ГБР проводит обыски в доме экс-министра Омеляна.
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" в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году" - так Омелян арендовал дои у старого или нового владельца?
Про це він повідомив журналістам, трансляцію ввів "Прямий".
"ДБР прийшов з обшуком сьогодні в приміщення в якому ми мешкаємо, будинок нами орендується, у них було рішення суду у рамках кримінального провадження, щодо попереднього власника будинку, який продав це помешкання у 2016 році. На моє природне здивування, що я цю людину особисто не знаю, з нею не зустрічався, вона тут давно не живе і невідомо взагалі чи була, мені відповіли: "В нас є рішення суду і ми будемо його виконувати". Як потім мені неофіційно повідомили, що це вітання від пана Зеленського, якому дуже не подобається моя критика в його скромний адрес. Я вважаю, якщо він такими методами хоче боротися з опозицією і від цього не буде жодного результату", - сказав Омелян
https://prm.ua/meni-povidomili-shho-tse-vitannya-vid-zelenskogo-za-kritiku-omelyan-pro-obshuk-dbr/
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Ещё один политический.Узник совести ля.
Перелогиньтесь , а то народ не узнает
сдается мне, что мелкий мстительній шкодник таки наделал !
Якщо немає, - стули писок і не лий своє лайно на людей.
Януковича суд лишил этого звания, поэтому он не считается президентом.
Просто действующий ныне президент не грамотен, ограничен и не знает законов, вот и несет пургу про то, что Порошенко до сих пор считает себя президентом, а вы эти глупости повторяете.
Так это комплимент, совок это очень хорошо.
но слава богу идиотов вложить бабки в ньювасюки не нашлось вот омеля урод и сдулся))))
редкостное говно я вам скажу этот омелян))))
вот назовите мне хоть одного классного министра, который остался в памяти народной в положительном ключе за последних 30 лет?)))))
а по воде поплывут гробы с зеленой ватой
из фуфайки превращается в обосцаный ватный матрац
Уже скоро при Порошенко он вернется обратно во Францию.