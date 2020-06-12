Омелян - Зеленскому: Привет от Вас я получил! Вы таки полный совок

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) утром в пятницу провели обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-министра, обыски в арендованном его семьей доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений в отношении меня нет, ничего изъято не было", - отметил он.

"О таких лихих 90-х говорил Зеленский? По такому основанию завтра могут прийти к кому угодно", - добавил Омелян.

Также экс-министр отметил, что обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.

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"Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет! Вы таки полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов.

В одном я уверен, как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят!", - резюмировал Омелян.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ГБР проводит обыски в доме экс-министра Омеляна.