Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) вранці в п'ятницю провели обшук в будинку колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами ексміністра, обшуки в орендованому його родиною домі відбулися на виконання рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще в 2016 році.

"Формально ніяких звинувачень щодо мене немає, нічого вилучено не було", - зазначив він.

"Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? На такій підставі завтра можуть прийти до кого завгодно", - додав Омелян.

Також ексміністр зазначив, що обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками.

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"Володимире Зеленський, привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду! Мої діти і дружина передають Вашій родині великий привіт! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім'ями своїх політичних опонентів.

В одному я впевнений, як би важко не було, але правда і Україна завжди переможуть!", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна.