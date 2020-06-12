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Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок

Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) вранці в п'ятницю провели обшук в будинку колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами ексміністра, обшуки в орендованому його родиною домі відбулися на виконання рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще в 2016 році.

"Формально ніяких звинувачень щодо мене немає, нічого вилучено не було", - зазначив він.

"Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? На такій підставі завтра можуть прийти до кого завгодно", - додав Омелян.

Також ексміністр зазначив, що обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками.

Також читайте: Нардеп "Голосу" Юрчишин про обшуки в Омеляна: Перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до часів Януковича

"Володимире Зеленський, привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду! Мої діти і дружина передають Вашій родині великий привіт! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім'ями своїх політичних опонентів.

В одному я впевнений, як би важко не було, але правда і Україна завжди переможуть!", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна.

Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок 01

Автор: 

обшук (1971) Омелян Володимир (1351) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+117
Омелян - Зеленскому: Привет от Вас я получил! Вы таки полный совок - Цензор.НЕТ 721
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12.06.2020 10:13
+77
Зеленский - типичное малороссийское чмо.
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12.06.2020 10:13
+54
Зебилы такие токсичные сектанты.
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12.06.2020 10:14
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Сторінка 3 з 3
Эй, минуточку! Не выключайте музычку!
" в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году" - так Омелян арендовал дои у старого или нового владельца?
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12.06.2020 11:06 Відповісти
кому він потрібен,цей омелян?так уже старається за свою персону
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12.06.2020 11:08 Відповісти
Омелян в списку смертельних ворогів Термоса-гідранта.
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12.06.2020 20:14 Відповісти
Зеленський це російська курва. І ця курва дбає про інтереси Росії, а не України
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12.06.2020 11:09 Відповісти
наезд в стиле Чикаго - 30е годы.... - Чикага апладирует сидя.
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12.06.2020 11:13 Відповісти
между прочим есть 12 штук старых добрых томпсонов, в масле с круглым магазином - зеленым бандюкам никому не нада?
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12.06.2020 11:19 Відповісти
"О таких лихих 90-х говорил Зеленский? По такому основанию завтра могут прийти к кому угодно", - добавил Омелян... Так це ж хороша ідея кошмарити всіх шовкопёрих які декларуються майже бомжами, а самі проживають в шикарних апартаментах і думають, що кругом всі дурні...
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12.06.2020 11:41 Відповісти
Руководствоваться при этом революционным правосознанием и политической целесообразностью?
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12.06.2020 11:48 Відповісти
Вот імЄнно...
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12.06.2020 11:56 Відповісти
Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що обшук у його будинку слідчими Державного бюро розслідувань був проведений через критику з його боку на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про це він повідомив журналістам, трансляцію ввів "Прямий".
"ДБР прийшов з обшуком сьогодні в приміщення в якому ми мешкаємо, будинок нами орендується, у них було рішення суду у рамках кримінального провадження, щодо попереднього власника будинку, який продав це помешкання у 2016 році. На моє природне здивування, що я цю людину особисто не знаю, з нею не зустрічався, вона тут давно не живе і невідомо взагалі чи була, мені відповіли: "В нас є рішення суду і ми будемо його виконувати". Як потім мені неофіційно повідомили, що це вітання від пана Зеленського, якому дуже не подобається моя критика в його скромний адрес. Я вважаю, якщо він такими методами хоче боротися з опозицією і від цього не буде жодного результату", - сказав Омелян
https://prm.ua/meni-povidomili-shho-tse-vitannya-vid-zelenskogo-za-kritiku-omelyan-pro-obshuk-dbr/
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12.06.2020 12:01 Відповісти
Вы таки полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов.Источник: https://censor.net/n3201575

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Ещё один политический.Узник совести ля.
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12.06.2020 12:09 Відповісти
Владимир Александрович ! - Это Вы ?
Перелогиньтесь , а то народ не узнает
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12.06.2020 14:31 Відповісти
пусть Омелян проверит тапки.

сдается мне, что мелкий мстительній шкодник таки наделал !
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Нееее, бубочка от злости насрал в свои тапочки. А на большее этот мелкий засранец не способен.
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12.06.2020 17:04 Відповісти
Зебилы обычно себе в штаны гадят, но думают что это Порошенко сделал.
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13.06.2020 03:52 Відповісти
И совки плохо и воры в вышиванках тоже плохо .
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12.06.2020 12:12 Відповісти
А кто хуже чем вор в вышиванке: совок в вышиванке или совок вор?
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12.06.2020 12:24 Відповісти
хуже совок - вор . но оба подлежат уничтожению .От такого рождается олигархат .который потом торгует родиной и пьет кровь из народа .
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12.06.2020 15:38 Відповісти
И поэтому мудрый нарид выбрал бубочку, чтобы пить его кровь.
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12.06.2020 17:06 Відповісти
мудрый нарИд 30 лет кайфует и не ошибается .
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12.06.2020 17:14 Відповісти
Как быть ПРЕЗОМ сцыкуном и ПРи этом самовлюбленным - мозги для этого должны или отсутствовать или отдыхать полностью
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12.06.2020 12:13 Відповісти
ЗЕля и мозги? Давно так не смеялся.
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12.06.2020 17:07 Відповісти
Надо было не воровать,... и маски шоу не будет.
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12.06.2020 12:14 Відповісти
У тебе є факти крадіжок, Зебільне? Ну, звичайно, крім "тасє там оні вори"?
Якщо немає, - стули писок і не лий своє лайно на людей.
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12.06.2020 14:30 Відповісти
Так в тому то і справа, шмаркля зелена, що з обшуком прийшли до того, хто продав цей будинок ще у 2016 році, і навіть виявивши це, все-таки провели його!
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12.06.2020 16:44 Відповісти
Ты. омелян, лучше бы тщательнее выбирал арендодателей.
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12.06.2020 12:23 Відповісти
порох - типовий політик, тобто цинік, лицемір і брехун/// як людина він не цікавий (бо в нього на першому місці ЗИСК), передбачуваний, без творчих здібностей (він ще й досі вважає себе президентом?!)...втім, за 5 років президентства в нього є певні досягнення...
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12.06.2020 12:24 Відповісти
Почему Порошенко считает себя президентом? Он и есть президент, пятый по счету в независимой Украине. И Кравчук, и Ющенко и Кучма тоже президенты.Это звание пожизненное.
Януковича суд лишил этого звания, поэтому он не считается президентом.
Просто действующий ныне президент не грамотен, ограничен и не знает законов, вот и несет пургу про то, что Порошенко до сих пор считает себя президентом, а вы эти глупости повторяете.
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12.06.2020 13:12 Відповісти
ну навіщо ви так? Двоноге собі нік до вподоби знайшло https://censor.net/user/458172 , вирішив занотувати, що має в холодильнику... А мова яка вишукана, а кажуть, що кацапам щелепи заважають писати?
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12.06.2020 15:08 Відповісти
ЗЕ - пол шестого!
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12.09.2020 10:24 Відповісти
от слова Порох тебя, зебил, пучит??
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12.06.2020 14:01 Відповісти
Вообще-то совок любят те кто при нём не жил, так как их родители были умственно ограниченными, или наоборот имели доступ к дефициту и власти.
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12.06.2020 12:28 Відповісти
Так...Омелян був винятково "просунутий"... )))))))))))))

Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок - Цензор.НЕТ 6717
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12.06.2020 12:36 Відповісти
Омелян - Зеленскому: Привет от Вас я получил! Вы таки полный совок

Так это комплимент, совок это очень хорошо.
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12.06.2020 13:43 Відповісти
Для совков и сепарюг - да.
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12.06.2020 17:09 Відповісти
ЗЕленые совсем уже пересрались...
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12.06.2020 14:10 Відповісти
Оно не совок, оно ж.........
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12.06.2020 14:22 Відповісти
а у бени и медведчука ссыкотно провести обыск.., а, зелёные твари..!?
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12.06.2020 14:55 Відповісти
в зекоманде всё через жопу, преследуют Пороха-Звиробий-Омеляна.... но по закону сядет только Вошьдь зебилов..
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12.06.2020 15:29 Відповісти
Кто-то сомневался или еще сомневается, что это еще та сволочь.
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12.06.2020 16:21 Відповісти
Где гиперпул?
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12.06.2020 16:21 Відповісти
клоуна выбрали презом ты шо не в курсе, теперь дефицит бюджета 300 миллиардов из за трускавецких ЗЕбилов
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13.06.2020 01:09 Відповісти
Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок - Цензор.НЕТ 2080
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12.06.2020 16:23 Відповісти
Яка дешева клоунада від мстливого нікчеми! Якщо всю оту безпринципну шалупонь, яка брала участь у цій вранішній виставі, негайно не викинуть з правоохоронної системи, то це буде особистий підпис Бубочки зі згодою на підлість від рафінованого покидька Портнова.
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12.06.2020 16:37 Відповісти
Всі, що підтримують злодія Омеляна, напевно знають, скільки він награбував на корупційних схемах. Так за для чого підтримуєте? Щоб руйнувати країну?
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12.06.2020 17:19 Відповісти
это чмо омелян собирался какой то гиперлуп толи гиперзелуп строить ))))
но слава богу идиотов вложить бабки в ньювасюки не нашлось вот омеля урод и сдулся))))
редкостное говно я вам скажу этот омелян))))
вот назовите мне хоть одного классного министра, который остался в памяти народной в положительном ключе за последних 30 лет?)))))
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12.06.2020 17:52 Відповісти
Судячи з коментаря за суттю хамського і за стилістикою бидляцького, про людину, мізинця якої не вартий, рідкісне, смердяче лайно, як раз ти.
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13.06.2020 01:51 Відповісти
Зеленский какой то совсем отбитый.
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12.06.2020 17:31 Відповісти
Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок - Цензор.НЕТ 3727
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12.06.2020 18:28 Відповісти
они искали обещанный омельяном Hyperloop
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12.06.2020 19:57 Відповісти
Интересно новая власть днепровскую воду в Крым подаст до 24 июня или после 24 июня 2020г ,как акт доброй воли?
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12.06.2020 20:00 Відповісти
подаст
а по воде поплывут гробы с зеленой ватой
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13.06.2020 06:39 Відповісти
Постепенно Зеленый ватник
из фуфайки превращается в обосцаный ватный матрац
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13.06.2020 06:38 Відповісти
Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок - Цензор.НЕТ 7287
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13.06.2020 08:28 Відповісти
Ничего... Такие дела не забываются.
Уже скоро при Порошенко он вернется обратно во Францию.
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13.06.2020 10:02 Відповісти
Зедебил из-за комплексов и злобы совсем мозгами поехал.
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13.06.2020 10:03 Відповісти
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