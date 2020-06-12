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Правительство назначило замминистра обороны Игоря Халимона

Правительство назначило замминистра обороны Игоря Халимона

Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра обороны основателя двух компаний Игоря Халимона.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее Халимон был основателем и руководителем двух ООО - "Безопасность МХП" и "МХП-безопасность".

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Кабмин (14026) Минобороны (9322) назначение (2174)


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Клоуны ,бабломойско-ахметовские дружбаны -предатели Украины- вот кого беспрерывно назначают на руководящие должности в стране. Мойте зад, зеленогнойные, вас иметь будут по полной программе, убогие, во все дыхательные и пихательные- паяцы тупорылые и кремлевские ушлепки всех мастей. Вы же этого и хотели! С чем вас и поздравляю! Жаль много хороших людей из-за вашего "вумного" выбора пострадают.
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12.06.2020 12:49 Ответить
Москва поспішає в ліквідації ЗСУ руками бубочки . З приходом бубочки до керма нач, ГШ МО Кацапії осінню заявив про те що , вони нарешті мають найповнішу інформацію про те що робиться в ЗСУ . Ліквідація тараном всяких кроків до НАТО , а тепер ще й це непорозуміння . Якщо бубочка з єрмаком вчасно не втечуть то їх очікуватиме доля Чаушеску .
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12.06.2020 13:19 Ответить
"...їх очікуватиме доля Чаушеску ."
хотілося б в це вірити.
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12.06.2020 13:22 Ответить
хотілося щоб не втекли
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12.06.2020 14:01 Ответить
Ну, з таким минулим він міг би і в СБУ піти замом.
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12.06.2020 14:46 Ответить
именно засновника компаний....
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12.06.2020 22:21 Ответить
 
 