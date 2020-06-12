Правительство назначило замминистра обороны Игоря Халимона
Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра обороны основателя двух компаний Игоря Халимона.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее Халимон был основателем и руководителем двух ООО - "Безопасность МХП" и "МХП-безопасность".
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хотілося б в це вірити.