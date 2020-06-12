Уряд призначив заступником міністра оборони Ігоря Халимона
Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра оборони засновника двох компаній Ігоря Халимона.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше Халимон був засновником і керівником двох ТОВ - "Безпека МХП" і "МХП-безпека".
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