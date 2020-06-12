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Уряд призначив заступником міністра оборони Ігоря Халимона

Уряд призначив заступником міністра оборони Ігоря Халимона

Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра оборони засновника двох компаній Ігоря Халимона.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше Халимон був засновником і керівником двох ТОВ - "Безпека МХП" і "МХП-безпека".

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Кабмін (14085) Міноборони (7355) призначення (2286)


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Клоуны ,бабломойско-ахметовские дружбаны -предатели Украины- вот кого беспрерывно назначают на руководящие должности в стране. Мойте зад, зеленогнойные, вас иметь будут по полной программе, убогие, во все дыхательные и пихательные- паяцы тупорылые и кремлевские ушлепки всех мастей. Вы же этого и хотели! С чем вас и поздравляю! Жаль много хороших людей из-за вашего "вумного" выбора пострадают.
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12.06.2020 12:49 Відповісти
Москва поспішає в ліквідації ЗСУ руками бубочки . З приходом бубочки до керма нач, ГШ МО Кацапії осінню заявив про те що , вони нарешті мають найповнішу інформацію про те що робиться в ЗСУ . Ліквідація тараном всяких кроків до НАТО , а тепер ще й це непорозуміння . Якщо бубочка з єрмаком вчасно не втечуть то їх очікуватиме доля Чаушеску .
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12.06.2020 13:19 Відповісти
"...їх очікуватиме доля Чаушеску ."
хотілося б в це вірити.
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12.06.2020 13:22 Відповісти
хотілося щоб не втекли
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12.06.2020 14:01 Відповісти
Ну, з таким минулим він міг би і в СБУ піти замом.
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12.06.2020 14:46 Відповісти
именно засновника компаний....
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12.06.2020 22:21 Відповісти
 
 