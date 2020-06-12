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С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко

С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко

Возмещение расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - отметил мэр.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

- приобрести билет любым удобным образом;
- воспользоваться им в общественном транспорте;
- сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;
- обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Еще раз подчеркиваю - такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из Государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы", - заявил Кличко.

Мэр Киева добавил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве

Автор: 

Киев (25513) Кличко Виталий (4640) льготы (547) проезд (309) транспорт (1757)


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Топ комментарии
+21
Це давно потрібно було зробити. Усі ці "пільговики", це радянський рудимент. Оптимальний варіант, взагалі давати кошти на проїзд. Хочуть, нехай їдуть, а ні, нехай на "хліб" витратять. А то країна одна, а на "катання" київського чи харківського пенсіонера держава витрачає тисячі в місяць, а такий самий пенсіонер, що усе життя в селі пропахав, не дістає нічого!
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12.06.2020 13:01
+15
С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко - Цензор.НЕТ 4354
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12.06.2020 12:56
+11
Я считаю, что в транспорте должны платить все, включая пенсионеров и других льготников. Льгота это своего рода благодарность за заслуги перед государством. Вот если государство действительно считает, что человек заслужил это то пусть ему возмещает это в денежном эквиваленте. Это будет справедливо.
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12.06.2020 13:11
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С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко - Цензор.НЕТ 4354
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12.06.2020 12:56 Ответить
Виталя вааще ох..л. Или перегулял на солнышке......... ПОВТОРЮСЬ-
-КАК может городская (районная, областная, сельская и т.д.) власть отменять ЗАКОНЫ Украины??????? Вообще уже мозгом поехали????????
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12.06.2020 13:01 Ответить
Є така приказка - хто платить, той і музику замовляє. Нехай тобі Нардепи доплать, що ці дебільні Закони приймали.
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12.06.2020 13:02 Ответить
Не тупи , гос льготы - для гос траснорта никто не отменяет, а комунальный транспорт - обслуживает только комунальные льготы.
КП Киевпастранс - не государственная организация.
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12.06.2020 13:05 Ответить
А Киевская ГГА- Государственная структура???
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12.06.2020 13:14 Ответить
И какого государства г Киев ? Коммунальная собственность=государственная собственность
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12.06.2020 13:15 Ответить
Дай угадаю - ты за вовочку голосовал!
Если не разбираешься в формах собственности - лучше промолчи, сойдешь за умного
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12.06.2020 13:24 Ответить
Дай угадаю , тьі никогда не угадьіваеш ничего правильно ! Сиди и жди теперь принятия коммунальньіх Законов
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12.06.2020 13:42 Ответить
https://censor.net/user/443755, лапоть, читай :
http://pravoved.in.ua/section-law/151-zuos.html Закон Украины "О собственности"
Раздел 5. Право государственной собственности.
Статья З1. Государственная собственность в Украине.
К государственной собственности в Украине относится общегосударственная (республиканская) собственность и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
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12.06.2020 18:56 Ответить
Вопрос 2: Где в Законах написано о Государственном транспорте? Мова йде про "громадський" (общественный) транспорт.........
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12.06.2020 13:16 Ответить
Це давно потрібно було зробити. Усі ці "пільговики", це радянський рудимент. Оптимальний варіант, взагалі давати кошти на проїзд. Хочуть, нехай їдуть, а ні, нехай на "хліб" витратять. А то країна одна, а на "катання" київського чи харківського пенсіонера держава витрачає тисячі в місяць, а такий самий пенсіонер, що усе життя в селі пропахав, не дістає нічого!
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12.06.2020 13:01 Ответить
кстати, верно.
Киевским пенсионерам тоже - просто дать живые деньги на картку - и либо на транспорт нехай тратят, либо внукам на сладости.
По сути, это будет повышение пенсий за счет города - ну и хорошо, если город такое может позволить.
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12.06.2020 13:05 Ответить
Только "город" к пенсиям не имеет отношения((((
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12.06.2020 13:18 Ответить
Угу, уже планировали.
Только, оказалось, что пенсионеры, в среднем, не так и много ездят.
Во, вторых, Верховный суд назвал это незаконным.
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12.06.2020 13:45 Ответить
Это не совдеп. Это одна из схем по воровству денег из бюджета в промышленных масштабах!
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12.06.2020 14:05 Ответить
Виталик начинает потихонечку колотить зеленого дурня=)))
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12.06.2020 13:01 Ответить
Это полумеры. С совком давно пора прощаться
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12.06.2020 13:01 Ответить
панаехали, панимашь...

пущай плотют на обччих аснаваниях, лимита паганая.
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12.06.2020 13:02 Ответить
Алилуя, хоть у кого то нашлись большие кохонтас закончить этот тупоголовый совок !
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12.06.2020 13:03 Ответить
С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко - Цензор.НЕТ 3935
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12.06.2020 13:04 Ответить
Толстожопый пенс, запомни - льготу обналичивай в собезе !
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12.06.2020 13:07 Ответить
а может хватит разводить мутьняк!? монитизируйте льготы и всё! а так скоро увидим объявы "куплю использованный билетик"
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12.06.2020 13:10 Ответить
Я бы побрезговал "использованным".
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12.06.2020 14:00 Ответить
Я считаю, что в транспорте должны платить все, включая пенсионеров и других льготников. Льгота это своего рода благодарность за заслуги перед государством. Вот если государство действительно считает, что человек заслужил это то пусть ему возмещает это в денежном эквиваленте. Это будет справедливо.
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12.06.2020 13:11 Ответить
Я например считаю,что для начала в транспорте надо тотально установить РРО, а то у каждого маршрутчика жалобьі ,что ему своих деток нечем кормить, на молочко не хватает, а аргументировано возразить ему нечем
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12.06.2020 13:19 Ответить
А вот когда будут платить все, то у маршрутчика не будет таких жалоб и человеку имеющему право на льготу не придется доказывать маршрутчику, что он имеет на право бесплатного проезда. Т.е. этот конфликт маршрутчик-льготник исчезнет сам по себе.
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12.06.2020 14:00 Ответить
я вообще считаю, что маршруток в Киеве быть не доложно. я обьездил более 20 стран ЕС, нигде не видел маршруток (в нашем понимании, с черным кэшем, как альтернатива автобусам-троллебусам). да, есть малозаполненные маруты - на них ездят маленькие автобусы, но нигде нет этого транспортного беспредела.
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12.06.2020 14:00 Ответить
100%Согласен, но ............ Думаю, что денюшкоффф не будет(((
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12.06.2020 13:20 Ответить
Логично былобы сразу пенсии поднять на "не бедность" по зебильному.

А переживающим за сельских пенсионеров, прож.
там где транспорт не ходит, могу сказать, что там пространства для пешехода больше.
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12.06.2020 13:59 Ответить
Дело не в пространстве. Мы живем в одном государстве, что жители городов, что сельские жители. И один пользуется льготой, а другой нет. Все кто так или иначе заслужил у государсва право на льготу должны пользоваться этим правом. Одни кататься по городу бесплатно, другие за эти деньги могут себе нанять транспорт для поездки в больницу или собрать эти деньги и купить себе скажем велосипед.
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12.06.2020 14:06 Ответить
Ну вот пригород Киева этим пользуется так, что бюджет столицы не выдерживает. А в какой-то ирпени и коммунального транспорта нет.
Человек в селе живёт в своем доме - коммуналку за стены не платит. Давай городским доплачивать, потому что городским в городе негде свой дом построить , а мы же в одном государстве?))
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12.06.2020 14:22 Ответить
Давно пора прекращать этот праздник совка. Пока есть льготники, не будет норомального городского транспорта.
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12.06.2020 13:27 Ответить
т.е. это было плохо при Совке?
плохо, что медицина,обучение, дет.сады, пионерлагеря, пансионаты- бесплатные?
вот жеж неблагодарщина!
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12.06.2020 13:47 Ответить
где в совке была медицина? она была только у гебни и партномеклатуры, для народа было быдлолечение. детские садики, пионер лагеря в которых кормили помоями, а игрушек небыло от слова совсем - зато бесплатно. радость ***.
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12.06.2020 14:04 Ответить
была, не выдумывай...
конечно, в номенклатуры была по-лучше, дак на то они и руководители...
зато, небыло офшоров, Оманов, Мальдивов, домов в Испании и квартир в Лондоне..
т.к. это была державна зрада и за это был расстрел..
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12.06.2020 14:29 Ответить
да это было плохо. Быдло приучили к халяве.
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12.06.2020 14:41 Ответить
В маршрутках льготников практически нет, а состояние - как у гидранта)))
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12.06.2020 14:01 Ответить
Я о способе получения компенсации, озвученной Кличком...,он действительно выдающийся боксер!
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12.06.2020 13:29 Ответить
Кличко действует в рамка законодательства. у него нет прав что-либо менять. для этого есть зеленые папуасы монобольшинства которые понапринимали дегенератских законов.
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12.06.2020 14:06 Ответить
Какое в Ж законодательство компенсирует на местном уровне проезд бабке из Згуровки, что приехала в онко больницу на обследование?
Все он прекрасно знает и понимает. Льготы отменить и назначить адекватную финансовую замену их. Все люди в Украине должны платить за проезд.
Кличко же вводит сейчас понятие город-государство, как при феодализме, где действуют не законы страны, а местных князей и баронов.
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12.06.2020 14:28 Ответить
а какого бюджет Киева должен тащить приезды всех бабок из Згуровки?
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12.06.2020 14:42 Ответить
С такого, что я хочу жить в цивилизованной стране, а не при феодализме! С такого, что налоги с нас всех снимают централизованно, и на эти налоги и покупается общественный транспорт! Децентрализация подразумевает, что собранных налогов 75% остается на местах, так вот то, что бабка проедется раз в год в Киеве на свои 25% что башляла государству, Кличко не разорится.
Если так жалко денег на проезд бабки, то почему не поинтересуешься, почему все стройки Кличко https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 обходятся в 3 раза дороже проектной стоимости , которую составляют специалисты?!
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12.06.2020 15:06 Ответить
Налоги платит не Кличко а каждый из нас. С какого я должен оплачивать своими налогами халявный проезд всем бабкам которые прутся через весь Киев чтобы купить колбасу на 1 грн. дешевле? Государство хочет чтобы бабки ездили нашару - пусть покупает им проездные.
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12.06.2020 17:36 Ответить
Ты за МЕНЯ, лапоть, плати ! Я вместо тебя отслужил, пока ты крысятницал в тылу !
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12.06.2020 19:00 Ответить
Ты инвалид?
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12.06.2020 20:06 Ответить
Не твое дело, твое дело платить за меня - так как ты отсиделся , а я за тебя отслужил !
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12.06.2020 20:11 Ответить
Есть решение Конституционного суда, о том, что раз люди УЖЕ выполнили свои обязательства перед государством за что получили льготу - то государство уже НИКАК НЕ МОЖЕТ НИ ОТМЕНИТЬ НИ ОГРАНИЧИТЬ ЭТИ ПРАВА !
Так что сопи в тряпочку !
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12.06.2020 20:13 Ответить
В случае нарушения вашего права на льготный проезд можно обратиться за защитой этого права с заявлением или жалобой в полицию или в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте для восстановления нарушенного права.

Cудебные решения по интересующей вас тематике, вы можете найти вhttps://verdictum.ligazakon.net/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02&_ga=2.147423103.973318495.1591957279-1240385235.1591957279 системе анализа судебных решений VERDICTUM . Получить тестовый доступ в VERDICTUM можно по https://platforma.ligazakon.net/verdictum-test/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 ссылке .
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12.06.2020 13:43 Ответить
Нельзя сейчас обратиться с жалобой в полицию. Во время карантина ни полиция, ни прокуратура не проводят прием граждан! Пишите письма и все, без вариантов. Результат догадываетесь какой будет?
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12.06.2020 14:30 Ответить
давно пора...
моя мама- пенсионерка живущая в селе, бесплатным проездом не пользуется два десятка лет...
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12.06.2020 13:45 Ответить
Так у нее и дороги посвободнее
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12.06.2020 14:02 Ответить
Всё правильно Петро. Только надо помнить,что льготами пользуются не только пенсионеры и ветераны.Не скажу,что все незаслуженно,но весьма многие только по принадлежности к какому либо ведомству или касте.
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12.06.2020 13:48 Ответить
От і добре. Тепер буду квитки на проїзд через знайомого пенсіонера "відмивати".
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12.06.2020 13:50 Ответить
Каким таким, волшебным образом?
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12.06.2020 13:56 Ответить
Не скажу, сам захочеш.
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12.06.2020 23:43 Ответить
Як тебе не любити ,Києве мій !
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12.06.2020 13:51 Ответить
Да отстреляйте вы всех этих льготников и делу конец. А то ишь развелось "ПОНАЕХАЛИ".
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12.06.2020 13:53 Ответить
З 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8301
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12.06.2020 13:54 Ответить
Ой да перестаньте пугать ежа голой жопой, такой жизнью жить нельзя, лучше умереть в первых рядах кладбища.
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12.06.2020 16:15 Ответить
Вот уже шесть лет, как в Украине царит европейский рай, царят европейские ценности и жить становится все "лучше и лучше".
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12.06.2020 13:55 Ответить
русскій?
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12.06.2020 14:03 Ответить
https://censor.net/user/252501 вам на россии не похер?
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12.06.2020 14:07 Ответить
Я не на россии. А вот вам чем хуже людям в Украине, тем вам лучше, это уже закономерность и факт.
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12.06.2020 14:10 Ответить
а в інших містах України кияни-пільговики будуть їздити безплатно і ніхто за них компенсувати не буде…
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12.06.2020 14:06 Ответить
В каких?
В большинстве областных давно ввели свои карты.
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12.06.2020 14:11 Ответить
Та скасуйте ви вже ті пільги зовсім. А то їздять через ціле місто у годину пік щоб купити на пару копійок дешевше
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12.06.2020 14:24 Ответить
Селюк, довожу до твоего сведения, что во все точках торговых сетей киева, абсолютно одинаковые цены и не зависят от района.
Це у вас у сели у бабы мотри самогон дешевле, чем у бабы горпыны.
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12.06.2020 14:39 Ответить
Що ж ви такі убогі, що жметися 8 грн за проїзд платити в один бік?
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12.06.2020 22:19 Ответить
а півтисячі райцентрів то не міста
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12.06.2020 14:27 Ответить
раз льготы по месту регистрации то и родину защищать по месту регистрации
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12.06.2020 14:47 Ответить
Скажу так.
Если бы Кернес ввел такое по отношению к пенсионерам, его бы не выбрали больше мером.
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12.06.2020 14:53 Ответить
Если бы не голодомор, то и не было бы Кернеса в Харькове никогда!
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12.06.2020 15:10 Ответить
хернес уже давно ввёл, и чем глубже введёт тем больше любят
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12.06.2020 15:35 Ответить
В моём УБД написано - бесрочно и действует по ВСЕЙ территории Украины !
Есть решение Конституционного суда, о незаконности отмены или любого ограничения льгот !

Так что пошёл в Ж.ПУ Кличко !
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12.06.2020 19:06 Ответить
Киличко пытается ФИДИРАЛИЗИРОВАТЬ Укрины - а это УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!!
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12.06.2020 20:06 Ответить
 
 