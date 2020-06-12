С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко

Возмещение расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - отметил мэр.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:



- приобрести билет любым удобным образом;

- воспользоваться им в общественном транспорте;

- сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

- обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Еще раз подчеркиваю - такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из Государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы", - заявил Кличко.

Мэр Киева добавил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве