С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко
Возмещение расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - отметил мэр.
С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:
- приобрести билет любым удобным образом;
- воспользоваться им в общественном транспорте;
- сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;
- обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.
"Еще раз подчеркиваю - такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из Государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы", - заявил Кличко.
Мэр Киева добавил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.
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-КАК может городская (районная, областная, сельская и т.д.) власть отменять ЗАКОНЫ Украины??????? Вообще уже мозгом поехали????????
КП Киевпастранс - не государственная организация.
Если не разбираешься в формах собственности - лучше промолчи, сойдешь за умного
http://pravoved.in.ua/section-law/151-zuos.html Закон Украины "О собственности"
Раздел 5. Право государственной собственности.
Статья З1. Государственная собственность в Украине.
К государственной собственности в Украине относится общегосударственная (республиканская) собственность и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
Киевским пенсионерам тоже - просто дать живые деньги на картку - и либо на транспорт нехай тратят, либо внукам на сладости.
По сути, это будет повышение пенсий за счет города - ну и хорошо, если город такое может позволить.
Только, оказалось, что пенсионеры, в среднем, не так и много ездят.
Во, вторых, Верховный суд назвал это незаконным.
пущай плотют на обччих аснаваниях, лимита паганая.
А переживающим за сельских пенсионеров, прож.
там где транспорт не ходит, могу сказать, что там пространства для пешехода больше.
Человек в селе живёт в своем доме - коммуналку за стены не платит. Давай городским доплачивать, потому что городским в городе негде свой дом построить , а мы же в одном государстве?))
плохо, что медицина,обучение, дет.сады, пионерлагеря, пансионаты- бесплатные?
вот жеж неблагодарщина!
конечно, в номенклатуры была по-лучше, дак на то они и руководители...
зато, небыло офшоров, Оманов, Мальдивов, домов в Испании и квартир в Лондоне..
т.к. это была державна зрада и за это был расстрел..
Все он прекрасно знает и понимает. Льготы отменить и назначить адекватную финансовую замену их. Все люди в Украине должны платить за проезд.
Кличко же вводит сейчас понятие город-государство, как при феодализме, где действуют не законы страны, а местных князей и баронов.
Если так жалко денег на проезд бабки, то почему не поинтересуешься, почему все стройки Кличко https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 обходятся в 3 раза дороже проектной стоимости , которую составляют специалисты?!
Так что сопи в тряпочку !
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моя мама- пенсионерка живущая в селе, бесплатным проездом не пользуется два десятка лет...
В большинстве областных давно ввели свои карты.
Це у вас у сели у бабы мотри самогон дешевле, чем у бабы горпыны.
Если бы Кернес ввел такое по отношению к пенсионерам, его бы не выбрали больше мером.
Есть решение Конституционного суда, о незаконности отмены или любого ограничения льгот !
Так что пошёл в Ж.ПУ Кличко !