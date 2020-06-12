З 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків, - Кличко

Відшкодування витрат на проїзд будуть здійснювати органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах. - За умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", - зазначив Кличко.

Із 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним в громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

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"Ще раз наголошую - такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з Державного бюджету не компенсують. Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми зверталися до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і в подальшому будуть користуватися громадським транспортом за рахунок міського бюджету - за карткою киянина.

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