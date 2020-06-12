З 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків, - Кличко
Відшкодування витрат на проїзд будуть здійснювати органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах. - За умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", - зазначив Кличко.
Із 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:
- придбати квиток у будь-який зручний спосіб;
- скористатися ним в громадському транспорті;
- зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;
- звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.
"Ще раз наголошую - такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з Державного бюджету не компенсують. Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми зверталися до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги", - наголосив Віталій Кличко.
Мер Києва додав, що пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і в подальшому будуть користуватися громадським транспортом за рахунок міського бюджету - за карткою киянина.
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-КАК может городская (районная, областная, сельская и т.д.) власть отменять ЗАКОНЫ Украины??????? Вообще уже мозгом поехали????????
КП Киевпастранс - не государственная организация.
Если не разбираешься в формах собственности - лучше промолчи, сойдешь за умного
http://pravoved.in.ua/section-law/151-zuos.html Закон Украины "О собственности"
Раздел 5. Право государственной собственности.
Статья З1. Государственная собственность в Украине.
К государственной собственности в Украине относится общегосударственная (республиканская) собственность и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
Киевским пенсионерам тоже - просто дать живые деньги на картку - и либо на транспорт нехай тратят, либо внукам на сладости.
По сути, это будет повышение пенсий за счет города - ну и хорошо, если город такое может позволить.
Только, оказалось, что пенсионеры, в среднем, не так и много ездят.
Во, вторых, Верховный суд назвал это незаконным.
пущай плотют на обччих аснаваниях, лимита паганая.
А переживающим за сельских пенсионеров, прож.
там где транспорт не ходит, могу сказать, что там пространства для пешехода больше.
Человек в селе живёт в своем доме - коммуналку за стены не платит. Давай городским доплачивать, потому что городским в городе негде свой дом построить , а мы же в одном государстве?))
плохо, что медицина,обучение, дет.сады, пионерлагеря, пансионаты- бесплатные?
вот жеж неблагодарщина!
конечно, в номенклатуры была по-лучше, дак на то они и руководители...
зато, небыло офшоров, Оманов, Мальдивов, домов в Испании и квартир в Лондоне..
т.к. это была державна зрада и за это был расстрел..
Все он прекрасно знает и понимает. Льготы отменить и назначить адекватную финансовую замену их. Все люди в Украине должны платить за проезд.
Кличко же вводит сейчас понятие город-государство, как при феодализме, где действуют не законы страны, а местных князей и баронов.
Если так жалко денег на проезд бабки, то почему не поинтересуешься, почему все стройки Кличко https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 обходятся в 3 раза дороже проектной стоимости , которую составляют специалисты?!
Так что сопи в тряпочку !
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моя мама- пенсионерка живущая в селе, бесплатным проездом не пользуется два десятка лет...
В большинстве областных давно ввели свои карты.
Це у вас у сели у бабы мотри самогон дешевле, чем у бабы горпыны.
Если бы Кернес ввел такое по отношению к пенсионерам, его бы не выбрали больше мером.
Есть решение Конституционного суда, о незаконности отмены или любого ограничения льгот !
Так что пошёл в Ж.ПУ Кличко !