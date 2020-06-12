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З 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків, - Кличко

З 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків, - Кличко

Відшкодування витрат на проїзд будуть здійснювати органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах. - За умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", - зазначив Кличко.

Із 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

  • придбати квиток у будь-який зручний спосіб;
  • скористатися ним в громадському транспорті;
  • зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;
  • звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ може повернути частину карантинних обмежень, якщо показник захворюваності на COVID-19 зросте, - Кличко. ВIДЕО

"Ще раз наголошую - такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з Державного бюджету не компенсують. Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми зверталися до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і в подальшому будуть користуватися громадським транспортом за рахунок міського бюджету - за карткою киянина.

Читайте: Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві

Автор: 

Київ (19457) Кличко Віталій (3512) пільги (438) проїзд (278) транспорт (1391)


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Топ коментарі
+21
Це давно потрібно було зробити. Усі ці "пільговики", це радянський рудимент. Оптимальний варіант, взагалі давати кошти на проїзд. Хочуть, нехай їдуть, а ні, нехай на "хліб" витратять. А то країна одна, а на "катання" київського чи харківського пенсіонера держава витрачає тисячі в місяць, а такий самий пенсіонер, що усе життя в селі пропахав, не дістає нічого!
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12.06.2020 13:01
+15
С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко - Цензор.НЕТ 4354
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12.06.2020 12:56
+11
Я считаю, что в транспорте должны платить все, включая пенсионеров и других льготников. Льгота это своего рода благодарность за заслуги перед государством. Вот если государство действительно считает, что человек заслужил это то пусть ему возмещает это в денежном эквиваленте. Это будет справедливо.
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12.06.2020 13:11
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С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко - Цензор.НЕТ 4354
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12.06.2020 12:56 Відповісти
Виталя вааще ох..л. Или перегулял на солнышке......... ПОВТОРЮСЬ-
-КАК может городская (районная, областная, сельская и т.д.) власть отменять ЗАКОНЫ Украины??????? Вообще уже мозгом поехали????????
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12.06.2020 13:01 Відповісти
Є така приказка - хто платить, той і музику замовляє. Нехай тобі Нардепи доплать, що ці дебільні Закони приймали.
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12.06.2020 13:02 Відповісти
Не тупи , гос льготы - для гос траснорта никто не отменяет, а комунальный транспорт - обслуживает только комунальные льготы.
КП Киевпастранс - не государственная организация.
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12.06.2020 13:05 Відповісти
А Киевская ГГА- Государственная структура???
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12.06.2020 13:14 Відповісти
И какого государства г Киев ? Коммунальная собственность=государственная собственность
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12.06.2020 13:15 Відповісти
Дай угадаю - ты за вовочку голосовал!
Если не разбираешься в формах собственности - лучше промолчи, сойдешь за умного
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12.06.2020 13:24 Відповісти
Дай угадаю , тьі никогда не угадьіваеш ничего правильно ! Сиди и жди теперь принятия коммунальньіх Законов
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12.06.2020 13:42 Відповісти
https://censor.net/user/443755, лапоть, читай :
http://pravoved.in.ua/section-law/151-zuos.html Закон Украины "О собственности"
Раздел 5. Право государственной собственности.
Статья З1. Государственная собственность в Украине.
К государственной собственности в Украине относится общегосударственная (республиканская) собственность и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
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12.06.2020 18:56 Відповісти
Вопрос 2: Где в Законах написано о Государственном транспорте? Мова йде про "громадський" (общественный) транспорт.........
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12.06.2020 13:16 Відповісти
Це давно потрібно було зробити. Усі ці "пільговики", це радянський рудимент. Оптимальний варіант, взагалі давати кошти на проїзд. Хочуть, нехай їдуть, а ні, нехай на "хліб" витратять. А то країна одна, а на "катання" київського чи харківського пенсіонера держава витрачає тисячі в місяць, а такий самий пенсіонер, що усе життя в селі пропахав, не дістає нічого!
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12.06.2020 13:01 Відповісти
кстати, верно.
Киевским пенсионерам тоже - просто дать живые деньги на картку - и либо на транспорт нехай тратят, либо внукам на сладости.
По сути, это будет повышение пенсий за счет города - ну и хорошо, если город такое может позволить.
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12.06.2020 13:05 Відповісти
Только "город" к пенсиям не имеет отношения((((
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12.06.2020 13:18 Відповісти
Угу, уже планировали.
Только, оказалось, что пенсионеры, в среднем, не так и много ездят.
Во, вторых, Верховный суд назвал это незаконным.
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12.06.2020 13:45 Відповісти
Это не совдеп. Это одна из схем по воровству денег из бюджета в промышленных масштабах!
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12.06.2020 14:05 Відповісти
Виталик начинает потихонечку колотить зеленого дурня=)))
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12.06.2020 13:01 Відповісти
Это полумеры. С совком давно пора прощаться
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12.06.2020 13:01 Відповісти
панаехали, панимашь...

пущай плотют на обччих аснаваниях, лимита паганая.
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12.06.2020 13:02 Відповісти
Алилуя, хоть у кого то нашлись большие кохонтас закончить этот тупоголовый совок !
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12.06.2020 13:03 Відповісти
С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко - Цензор.НЕТ 3935
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12.06.2020 13:04 Відповісти
Толстожопый пенс, запомни - льготу обналичивай в собезе !
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12.06.2020 13:07 Відповісти
а может хватит разводить мутьняк!? монитизируйте льготы и всё! а так скоро увидим объявы "куплю использованный билетик"
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12.06.2020 13:10 Відповісти
Я бы побрезговал "использованным".
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12.06.2020 14:00 Відповісти
Я считаю, что в транспорте должны платить все, включая пенсионеров и других льготников. Льгота это своего рода благодарность за заслуги перед государством. Вот если государство действительно считает, что человек заслужил это то пусть ему возмещает это в денежном эквиваленте. Это будет справедливо.
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12.06.2020 13:11 Відповісти
Я например считаю,что для начала в транспорте надо тотально установить РРО, а то у каждого маршрутчика жалобьі ,что ему своих деток нечем кормить, на молочко не хватает, а аргументировано возразить ему нечем
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12.06.2020 13:19 Відповісти
А вот когда будут платить все, то у маршрутчика не будет таких жалоб и человеку имеющему право на льготу не придется доказывать маршрутчику, что он имеет на право бесплатного проезда. Т.е. этот конфликт маршрутчик-льготник исчезнет сам по себе.
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12.06.2020 14:00 Відповісти
я вообще считаю, что маршруток в Киеве быть не доложно. я обьездил более 20 стран ЕС, нигде не видел маршруток (в нашем понимании, с черным кэшем, как альтернатива автобусам-троллебусам). да, есть малозаполненные маруты - на них ездят маленькие автобусы, но нигде нет этого транспортного беспредела.
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12.06.2020 14:00 Відповісти
100%Согласен, но ............ Думаю, что денюшкоффф не будет(((
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12.06.2020 13:20 Відповісти
Логично былобы сразу пенсии поднять на "не бедность" по зебильному.

А переживающим за сельских пенсионеров, прож.
там где транспорт не ходит, могу сказать, что там пространства для пешехода больше.
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12.06.2020 13:59 Відповісти
Дело не в пространстве. Мы живем в одном государстве, что жители городов, что сельские жители. И один пользуется льготой, а другой нет. Все кто так или иначе заслужил у государсва право на льготу должны пользоваться этим правом. Одни кататься по городу бесплатно, другие за эти деньги могут себе нанять транспорт для поездки в больницу или собрать эти деньги и купить себе скажем велосипед.
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12.06.2020 14:06 Відповісти
Ну вот пригород Киева этим пользуется так, что бюджет столицы не выдерживает. А в какой-то ирпени и коммунального транспорта нет.
Человек в селе живёт в своем доме - коммуналку за стены не платит. Давай городским доплачивать, потому что городским в городе негде свой дом построить , а мы же в одном государстве?))
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12.06.2020 14:22 Відповісти
Давно пора прекращать этот праздник совка. Пока есть льготники, не будет норомального городского транспорта.
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12.06.2020 13:27 Відповісти
т.е. это было плохо при Совке?
плохо, что медицина,обучение, дет.сады, пионерлагеря, пансионаты- бесплатные?
вот жеж неблагодарщина!
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12.06.2020 13:47 Відповісти
где в совке была медицина? она была только у гебни и партномеклатуры, для народа было быдлолечение. детские садики, пионер лагеря в которых кормили помоями, а игрушек небыло от слова совсем - зато бесплатно. радость ***.
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12.06.2020 14:04 Відповісти
была, не выдумывай...
конечно, в номенклатуры была по-лучше, дак на то они и руководители...
зато, небыло офшоров, Оманов, Мальдивов, домов в Испании и квартир в Лондоне..
т.к. это была державна зрада и за это был расстрел..
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12.06.2020 14:29 Відповісти
да это было плохо. Быдло приучили к халяве.
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12.06.2020 14:41 Відповісти
В маршрутках льготников практически нет, а состояние - как у гидранта)))
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12.06.2020 14:01 Відповісти
Я о способе получения компенсации, озвученной Кличком...,он действительно выдающийся боксер!
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12.06.2020 13:29 Відповісти
Кличко действует в рамка законодательства. у него нет прав что-либо менять. для этого есть зеленые папуасы монобольшинства которые понапринимали дегенератских законов.
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12.06.2020 14:06 Відповісти
Какое в Ж законодательство компенсирует на местном уровне проезд бабке из Згуровки, что приехала в онко больницу на обследование?
Все он прекрасно знает и понимает. Льготы отменить и назначить адекватную финансовую замену их. Все люди в Украине должны платить за проезд.
Кличко же вводит сейчас понятие город-государство, как при феодализме, где действуют не законы страны, а местных князей и баронов.
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12.06.2020 14:28 Відповісти
а какого бюджет Киева должен тащить приезды всех бабок из Згуровки?
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12.06.2020 14:42 Відповісти
С такого, что я хочу жить в цивилизованной стране, а не при феодализме! С такого, что налоги с нас всех снимают централизованно, и на эти налоги и покупается общественный транспорт! Децентрализация подразумевает, что собранных налогов 75% остается на местах, так вот то, что бабка проедется раз в год в Киеве на свои 25% что башляла государству, Кличко не разорится.
Если так жалко денег на проезд бабки, то почему не поинтересуешься, почему все стройки Кличко https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 обходятся в 3 раза дороже проектной стоимости , которую составляют специалисты?!
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12.06.2020 15:06 Відповісти
Налоги платит не Кличко а каждый из нас. С какого я должен оплачивать своими налогами халявный проезд всем бабкам которые прутся через весь Киев чтобы купить колбасу на 1 грн. дешевле? Государство хочет чтобы бабки ездили нашару - пусть покупает им проездные.
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12.06.2020 17:36 Відповісти
Ты за МЕНЯ, лапоть, плати ! Я вместо тебя отслужил, пока ты крысятницал в тылу !
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12.06.2020 19:00 Відповісти
Ты инвалид?
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12.06.2020 20:06 Відповісти
Не твое дело, твое дело платить за меня - так как ты отсиделся , а я за тебя отслужил !
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12.06.2020 20:11 Відповісти
Есть решение Конституционного суда, о том, что раз люди УЖЕ выполнили свои обязательства перед государством за что получили льготу - то государство уже НИКАК НЕ МОЖЕТ НИ ОТМЕНИТЬ НИ ОГРАНИЧИТЬ ЭТИ ПРАВА !
Так что сопи в тряпочку !
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12.06.2020 20:13 Відповісти
В случае нарушения вашего права на льготный проезд можно обратиться за защитой этого права с заявлением или жалобой в полицию или в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте для восстановления нарушенного права.

Cудебные решения по интересующей вас тематике, вы можете найти вhttps://verdictum.ligazakon.net/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02&_ga=2.147423103.973318495.1591957279-1240385235.1591957279 системе анализа судебных решений VERDICTUM . Получить тестовый доступ в VERDICTUM можно по https://platforma.ligazakon.net/verdictum-test/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 ссылке .
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12.06.2020 13:43 Відповісти
Нельзя сейчас обратиться с жалобой в полицию. Во время карантина ни полиция, ни прокуратура не проводят прием граждан! Пишите письма и все, без вариантов. Результат догадываетесь какой будет?
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12.06.2020 14:30 Відповісти
давно пора...
моя мама- пенсионерка живущая в селе, бесплатным проездом не пользуется два десятка лет...
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12.06.2020 13:45 Відповісти
Так у нее и дороги посвободнее
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12.06.2020 14:02 Відповісти
Всё правильно Петро. Только надо помнить,что льготами пользуются не только пенсионеры и ветераны.Не скажу,что все незаслуженно,но весьма многие только по принадлежности к какому либо ведомству или касте.
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12.06.2020 13:48 Відповісти
От і добре. Тепер буду квитки на проїзд через знайомого пенсіонера "відмивати".
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12.06.2020 13:50 Відповісти
Каким таким, волшебным образом?
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12.06.2020 13:56 Відповісти
Не скажу, сам захочеш.
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12.06.2020 23:43 Відповісти
Як тебе не любити ,Києве мій !
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12.06.2020 13:51 Відповісти
Да отстреляйте вы всех этих льготников и делу конец. А то ишь развелось "ПОНАЕХАЛИ".
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12.06.2020 13:53 Відповісти
З 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8301
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12.06.2020 13:54 Відповісти
Ой да перестаньте пугать ежа голой жопой, такой жизнью жить нельзя, лучше умереть в первых рядах кладбища.
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12.06.2020 16:15 Відповісти
Вот уже шесть лет, как в Украине царит европейский рай, царят европейские ценности и жить становится все "лучше и лучше".
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12.06.2020 13:55 Відповісти
русскій?
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12.06.2020 14:03 Відповісти
https://censor.net/user/252501 вам на россии не похер?
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12.06.2020 14:07 Відповісти
Я не на россии. А вот вам чем хуже людям в Украине, тем вам лучше, это уже закономерность и факт.
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12.06.2020 14:10 Відповісти
а в інших містах України кияни-пільговики будуть їздити безплатно і ніхто за них компенсувати не буде…
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12.06.2020 14:06 Відповісти
В каких?
В большинстве областных давно ввели свои карты.
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Та скасуйте ви вже ті пільги зовсім. А то їздять через ціле місто у годину пік щоб купити на пару копійок дешевше
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12.06.2020 14:24 Відповісти
Селюк, довожу до твоего сведения, что во все точках торговых сетей киева, абсолютно одинаковые цены и не зависят от района.
Це у вас у сели у бабы мотри самогон дешевле, чем у бабы горпыны.
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12.06.2020 14:39 Відповісти
Що ж ви такі убогі, що жметися 8 грн за проїзд платити в один бік?
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12.06.2020 22:19 Відповісти
а півтисячі райцентрів то не міста
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12.06.2020 14:27 Відповісти
раз льготы по месту регистрации то и родину защищать по месту регистрации
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12.06.2020 14:47 Відповісти
Скажу так.
Если бы Кернес ввел такое по отношению к пенсионерам, его бы не выбрали больше мером.
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12.06.2020 14:53 Відповісти
Если бы не голодомор, то и не было бы Кернеса в Харькове никогда!
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12.06.2020 15:10 Відповісти
хернес уже давно ввёл, и чем глубже введёт тем больше любят
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12.06.2020 15:35 Відповісти
В моём УБД написано - бесрочно и действует по ВСЕЙ территории Украины !
Есть решение Конституционного суда, о незаконности отмены или любого ограничения льгот !

Так что пошёл в Ж.ПУ Кличко !
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12.06.2020 19:06 Відповісти
Киличко пытается ФИДИРАЛИЗИРОВАТЬ Укрины - а это УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!!
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12.06.2020 20:06 Відповісти
 
 