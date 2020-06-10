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Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві

Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві

З 1 липня всі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися столичним муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.

З 1 липня цього року вводиться в експлуатацію автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва.

Пільговики, які живуть або працюють в столиці, можуть отримати безкоштовний електронний квиток - багатофункціональну електронну "Картка киянина".

Тим, у кого є право на пільговий проїзд, але ще немає "Картки киянина", після 1 липня необхідно оформити електронний документ, який дає право на пільговий проїзд, або купити електронний квиток.

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Для того, щоб оформити "Картку киянина", необхідно звернутися в Ощадбанк. Ця послуга безкоштовна.

З собою потрібно мати такі документи:

- паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- документи, що підтверджують право на отримання "Картки киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

- посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації;

- довідка про взяття на облік (для переселенців).

Автор: 

ветерани (1069) Київ (19457) пільги (438) транспорт (1391) УБД (133)


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Топ коментарі
+8
УБД та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО) мають право на безплатний про\зд згідно Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.7, ч.1, ст.12
і мерія не має права відміняти дію цього закону
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10.06.2020 12:41
+7
Тим більше, що "3. Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги." із Постанови КМУ від 16.02.1994 № 94.
Кажеш, що не киянин і споквйно йдеш
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10.06.2020 13:02
+6
Как я балдю от сельских жителей
Для жителей особоудаленных от Киева территорий докладаю.
Все киевские пенсионеры оформляют карту с момента выхода на пенсию, а проезд по карте пенсионеров введен два года назад.
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10.06.2020 12:10
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Ощадбанк, будь с нами подольше... По 3 часа в очереди
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10.06.2020 12:04 Відповісти
тепер черга в ощадбанк, куча паперів, чому не просто по наявності УБД? КОзляри..
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10.06.2020 12:04 Відповісти
Как я балдю от сельских жителей
Для жителей особоудаленных от Киева территорий докладаю.
Все киевские пенсионеры оформляют карту с момента выхода на пенсию, а проезд по карте пенсионеров введен два года назад.
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10.06.2020 12:10 Відповісти
Цензорнет вместе с армияинфо наладились в анабиозе ровно два года
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10.06.2020 12:06 Відповісти
У зебилов учатся))
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10.06.2020 12:13 Відповісти
нужно и для киян такое ввести по всей Украине...
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10.06.2020 12:09 Відповісти
Номерной, ты Украину только на глобусе видел?
Во многих областных центрах уже давно это сделали
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10.06.2020 12:18 Відповісти
****** ублюки!
а если атошник не из Киева!
нет, эту сепарскую власть пора ликвидировать 👎👎👎
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10.06.2020 12:19 Відповісти
У Львові з початку карантину скасовано всі пільги на проїзд в громадському транспорті...Всі платять...Вартість - сім гривень...
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10.06.2020 12:20 Відповісти
УБД та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО) мають право на безплатний про\зд згідно Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.7, ч.1, ст.12
і мерія не має права відміняти дію цього закону
показати весь коментар
10.06.2020 12:41 Відповісти
Тим більше, що "3. Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги." із Постанови КМУ від 16.02.1994 № 94.
Кажеш, що не киянин і споквйно йдеш
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10.06.2020 13:02 Відповісти
зеленский - мразь
какой код ?
зелупа тварь
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10.06.2020 12:47 Відповісти
Ух ти... Зєля... Так це Зєля був головою БПП чи Кличко???
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10.06.2020 13:13 Відповісти
ТАК А ЧТО ТАМ С МАРШРУТКАМИ !!!???
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10.06.2020 15:11 Відповісти
1000 % преступное самоуправство с превышением полномочий !
А это уголовное дело !
Если будут прикрываться, что это "решение депутатов" - то впаять "по предварительному сговору группой лиц" - как отягчающие !!!!
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10.06.2020 19:56 Відповісти
Зачем такой заголовок?
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10.06.2020 20:38 Відповісти
то пільгами в Києві можуть користуватись тіко виключно київські пільговики??? Кийовська Наротня Риспубліка?
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11.06.2020 11:29 Відповісти
да уж , видать и в киеве правят имбецилы)))) зебилы они таки заразны. ))))это похуже чем коронавирус))))
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11.06.2020 12:11 Відповісти
Міський голова не має права відмінити Закон України "Про статус ветеранів війни".
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29.06.2020 18:31 Відповісти
Фахівці "Юридичної сотні"радять, у випадку відмови перевізника надати ветерану війни пільговий проїзд у громадському транспорті Києва по посвідченню, потрібно викликати поліцію.
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29.06.2020 19:52 Відповісти
 
 