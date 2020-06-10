Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві

З 1 липня всі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися столичним муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.

З 1 липня цього року вводиться в експлуатацію автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва.

Пільговики, які живуть або працюють в столиці, можуть отримати безкоштовний електронний квиток - багатофункціональну електронну "Картка киянина".

Тим, у кого є право на пільговий проїзд, але ще немає "Картки киянина", після 1 липня необхідно оформити електронний документ, який дає право на пільговий проїзд, або купити електронний квиток.

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Для того, щоб оформити "Картку киянина", необхідно звернутися в Ощадбанк. Ця послуга безкоштовна.

З собою потрібно мати такі документи:

- паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- документи, що підтверджують право на отримання "Картки киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

- посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації;

- довідка про взяття на облік (для переселенців).