Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві
З 1 липня всі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися столичним муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.
З 1 липня цього року вводиться в експлуатацію автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва.
Пільговики, які живуть або працюють в столиці, можуть отримати безкоштовний електронний квиток - багатофункціональну електронну "Картка киянина".
Тим, у кого є право на пільговий проїзд, але ще немає "Картки киянина", після 1 липня необхідно оформити електронний документ, який дає право на пільговий проїзд, або купити електронний квиток.
Для того, щоб оформити "Картку киянина", необхідно звернутися в Ощадбанк. Ця послуга безкоштовна.
З собою потрібно мати такі документи:
- паспорт громадянина України або документ, який його замінює;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- документи, що підтверджують право на отримання "Картки киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
- посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації;
- довідка про взяття на облік (для переселенців).
Будь ласка, зачекайте...
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Для жителей особоудаленных от Киева территорий докладаю.
Все киевские пенсионеры оформляют карту с момента выхода на пенсию, а проезд по карте пенсионеров введен два года назад.
Во многих областных центрах уже давно это сделали
а если атошник не из Киева!
нет, эту сепарскую власть пора ликвидировать 👎👎👎
і мерія не має права відміняти дію цього закону
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги." із Постанови КМУ від 16.02.1994 № 94.
Кажеш, що не киянин і споквйно йдеш
какой код ?
зелупа тварь
А это уголовное дело !
Если будут прикрываться, что это "решение депутатов" - то впаять "по предварительному сговору группой лиц" - как отягчающие !!!!