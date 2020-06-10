Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве

С 1 июля все льготные категории пассажиров смогут пользоваться столичным муниципальным транспортом исключительно при наличии электронного билета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.

С 1 июля этого года вводится в эксплуатацию автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева.

Льготники, которые живут или работают в столице, могут получить бесплатный электронный билет - многофункциональную электронную "Карточка киевлянина".

Тем, у кого есть право на льготный проезд, но еще нет "Карточки киевлянина", после 1 июля необходимо оформить электронный документ, который дает право на льготный проезд, или купить электронный билет.

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Для того, чтобы оформить "Карточку киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк. Эта услуга бесплатна.

С собой нужно иметь такие документы:

- паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

- документы, подтверждающие право на получение "Карточки киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);

- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации;

- справка о постановке на учет (для переселенцев).

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