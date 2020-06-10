Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве
С 1 июля все льготные категории пассажиров смогут пользоваться столичным муниципальным транспортом исключительно при наличии электронного билета.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.
С 1 июля этого года вводится в эксплуатацию автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева.
Льготники, которые живут или работают в столице, могут получить бесплатный электронный билет - многофункциональную электронную "Карточка киевлянина".
Тем, у кого есть право на льготный проезд, но еще нет "Карточки киевлянина", после 1 июля необходимо оформить электронный документ, который дает право на льготный проезд, или купить электронный билет.
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Для того, чтобы оформить "Карточку киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк. Эта услуга бесплатна.
С собой нужно иметь такие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- документы, подтверждающие право на получение "Карточки киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации;
- справка о постановке на учет (для переселенцев).
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Для жителей особоудаленных от Киева территорий докладаю.
Все киевские пенсионеры оформляют карту с момента выхода на пенсию, а проезд по карте пенсионеров введен два года назад.
Во многих областных центрах уже давно это сделали
а если атошник не из Киева!
нет, эту сепарскую власть пора ликвидировать 👎👎👎
і мерія не має права відміняти дію цього закону
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги." із Постанови КМУ від 16.02.1994 № 94.
Кажеш, що не киянин і споквйно йдеш
какой код ?
зелупа тварь
А это уголовное дело !
Если будут прикрываться, что это "решение депутатов" - то впаять "по предварительному сговору группой лиц" - как отягчающие !!!!