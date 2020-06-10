РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7875 посетителей онлайн
Новости
24 571 24

Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве

Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве

С 1 июля все льготные категории пассажиров смогут пользоваться столичным муниципальным транспортом исключительно при наличии электронного билета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.

С 1 июля этого года вводится в эксплуатацию автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева.

Льготники, которые живут или работают в столице, могут получить бесплатный электронный билет - многофункциональную электронную "Карточка киевлянина".

Тем, у кого есть право на льготный проезд, но еще нет "Карточки киевлянина", после 1 июля необходимо оформить электронный документ, который дает право на льготный проезд, или купить электронный билет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: "Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь...". ВИДЕО

Для того, чтобы оформить "Карточку киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк. Эта услуга бесплатна.

С собой нужно иметь такие документы:

- паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

- документы, подтверждающие право на получение "Карточки киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);

- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации;

- справка о постановке на учет (для переселенцев).

Также на Цензор.НЕТ: Минветеранов предлагает разрешить ветеранам льготный ввоз автомобилей из-за границы для организации собственного дела

Автор: 

ветераны (1107) Киев (25513) льготы (547) транспорт (1757) УБД (126)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
УБД та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО) мають право на безплатний про\зд згідно Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.7, ч.1, ст.12
і мерія не має права відміняти дію цього закону
показать весь комментарий
10.06.2020 12:41
+7
Тим більше, що "3. Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги." із Постанови КМУ від 16.02.1994 № 94.
Кажеш, що не киянин і споквйно йдеш
показать весь комментарий
10.06.2020 13:02
+6
Как я балдю от сельских жителей
Для жителей особоудаленных от Киева территорий докладаю.
Все киевские пенсионеры оформляют карту с момента выхода на пенсию, а проезд по карте пенсионеров введен два года назад.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ощадбанк, будь с нами подольше... По 3 часа в очереди
показать весь комментарий
10.06.2020 12:04 Ответить
тепер черга в ощадбанк, куча паперів, чому не просто по наявності УБД? КОзляри..
показать весь комментарий
10.06.2020 12:04 Ответить
Как я балдю от сельских жителей
Для жителей особоудаленных от Киева территорий докладаю.
Все киевские пенсионеры оформляют карту с момента выхода на пенсию, а проезд по карте пенсионеров введен два года назад.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:10 Ответить
Цензорнет вместе с армияинфо наладились в анабиозе ровно два года
показать весь комментарий
10.06.2020 12:06 Ответить
У зебилов учатся))
показать весь комментарий
10.06.2020 12:13 Ответить
нужно и для киян такое ввести по всей Украине...
показать весь комментарий
10.06.2020 12:09 Ответить
Номерной, ты Украину только на глобусе видел?
Во многих областных центрах уже давно это сделали
показать весь комментарий
10.06.2020 12:18 Ответить
****** ублюки!
а если атошник не из Киева!
нет, эту сепарскую власть пора ликвидировать 👎👎👎
показать весь комментарий
10.06.2020 12:19 Ответить
У Львові з початку карантину скасовано всі пільги на проїзд в громадському транспорті...Всі платять...Вартість - сім гривень...
показать весь комментарий
10.06.2020 12:20 Ответить
УБД та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО) мають право на безплатний про\зд згідно Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.7, ч.1, ст.12
і мерія не має права відміняти дію цього закону
показать весь комментарий
10.06.2020 12:41 Ответить
Тим більше, що "3. Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги." із Постанови КМУ від 16.02.1994 № 94.
Кажеш, що не киянин і споквйно йдеш
показать весь комментарий
10.06.2020 13:02 Ответить
зеленский - мразь
какой код ?
зелупа тварь
показать весь комментарий
10.06.2020 12:47 Ответить
Ух ти... Зєля... Так це Зєля був головою БПП чи Кличко???
показать весь комментарий
10.06.2020 13:13 Ответить
ТАК А ЧТО ТАМ С МАРШРУТКАМИ !!!???
показать весь комментарий
10.06.2020 15:11 Ответить
1000 % преступное самоуправство с превышением полномочий !
А это уголовное дело !
Если будут прикрываться, что это "решение депутатов" - то впаять "по предварительному сговору группой лиц" - как отягчающие !!!!
показать весь комментарий
10.06.2020 19:56 Ответить
Зачем такой заголовок?
показать весь комментарий
10.06.2020 20:38 Ответить
то пільгами в Києві можуть користуватись тіко виключно київські пільговики??? Кийовська Наротня Риспубліка?
показать весь комментарий
11.06.2020 11:29 Ответить
да уж , видать и в киеве правят имбецилы)))) зебилы они таки заразны. ))))это похуже чем коронавирус))))
показать весь комментарий
11.06.2020 12:11 Ответить
Міський голова не має права відмінити Закон України "Про статус ветеранів війни".
показать весь комментарий
29.06.2020 18:31 Ответить
Фахівці "Юридичної сотні"радять, у випадку відмови перевізника надати ветерану війни пільговий проїзд у громадському транспорті Києва по посвідченню, потрібно викликати поліцію.
показать весь комментарий
29.06.2020 19:52 Ответить
 
 