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Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: "Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь...". ВИДЕО

Конфликт между участником боевых действий и водителем маршрутки возник из-за вопроса о бесплатном проезде. Внимание! Ненормативная лексика!

Видео беседы ветерана с водителем выложил в Фейсбуке начальник штаба "Национального корпуса" в Чернигове Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера моему товарищу Владиславу Шатило, который потерял на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке", — написал Тарнавский.

Сегодня, по его словам, он вместе с товарищем приехал на конечную остановку, чтобы побеседовать с водителем.

"Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. "Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — написал Тарнавский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона "Зверобой" Буйволюк. ФОТО

"Отдельно хочу поблагодарить городскую власть, вопреки закону отменившую льготный проезд. Ждите новых конфликтов", — добавил он.

22 мая исполком Черниговского горсовета принял решение о возобновлении работы городского транспорта. В решении сказано, что в рабочие дни с 6 до 9 и с 16 до 19 часов транспорт работает в режиме спецперевозок. Воспользоваться им могут только те, у кого есть специальное удостоверение, льготы в этот период не действуют.

Также на Цензор.НЕТ: При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын

Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь... 01

Автор: 

ветераны (1107) льготы (547) маршрутки (546) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+135
Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове - Цензор.НЕТ 305
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27.05.2020 16:25
+84
Так, дійсно мало дали. Воно ж зразу видно, що то є кончений ********. Таким якщо так просто то все одно не дійде. Потрібно було б хоча б ноги переламати.
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27.05.2020 16:40
+73
Стыдоба, за 3 копейки удавятся курвы
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27.05.2020 16:25
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Страница 6 из 6
Выше я только что ответил https://censor.net/user/459945
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28.05.2020 07:09 Ответить
не можуть, а зобов'язані, ще раз повторю, це не проблема пільговика, і він не повине від цього страждати, а якщо страждає перевізник, то нехай іде до законодавця і щось змінює, а не злість зганяє. так система крива і її не хоче міняти в першу чергу законодавець, але й той хто ті пільги скажімо так реалізовує, перевізник, в цьому випадку, і не вимагає, тому всіх влаштовує.
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28.05.2020 07:18 Ответить
Все льготы надо монетизировать. А так имеем, то что имеем и будем иметь.
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28.05.2020 07:31 Ответить
так отож
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28.05.2020 07:33 Ответить
Разом повинні йти. Водій - сволота, дійсно, де його солідарність ветерана? Але у ветерана-інваліда теж несповна розуму. Якби він відразу дав по пиці - все в порядку. А так ... Вишукувати, вичікувати ... Це вже злочин. Ось так влада і підбурює людей нерозумних. А самі чиновники сміються і жеруть.
Але пільги повинні бути сплачені не перевізником, а державою або муніципалітетом.
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28.07.2020 04:21 Ответить
На самом деле виновата власть, которая доводит людей до состояния быдла. АТОвцы должны получать достаточную компенсацию, чтобы не унижаться на бесплатный проезд. И водитель не обязан возить бесплатно.
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27.05.2020 22:19 Ответить
Зачем ждать государство, если льготы можно выбить прямо сейчас, из пересичных.)
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27.05.2020 22:22 Ответить
а шо-с вадилы бы корона упала..?!!! при Порохе -это было честью ветерана провезти...
а при Зепрезеденте-"а какая разница"...тьху,мля...
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27.05.2020 22:37 Ответить
так сейчас же "не все ли равно....", что ветеран АТО, что жлоб, рубивший бабло в Ираке
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27.05.2020 23:18 Ответить
если жлоб-маршруточник провезет раз в день ветерана АТО и недополучит свои 7 гривен - не облезет

я так думаю, что маршрутки не забиты ветеранами
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27.05.2020 23:16 Ответить
самое смешное , что водила -чмошник боролся за пять ( максимум восемь гривен ) , это жлоб и урод , которых полно в Украине. Именно такие маугли - люмпены голосуют ,глядя в зомбоящик , " по приколу" . У этой категории существ нет своего мнения , они не хотят думать и принимать трудные решения .Сказали по Г + Г , что Порох " ворует" , " убил брата" , " вальцман" -верит не думая. Вот в чём беда нашего общества . Таких 73%.
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27.05.2020 22:23 Ответить
Скотов уклонистов вместе с бубочкой надо пиз...ть до усрачки.
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27.05.2020 22:27 Ответить
А водії маршрутки прирівнюються у нас до таких людей як Шуфрич?
Ветеран АТО, який втратив ногу, побив водія, що вигнав його з маршрутки у Чернігові - Цензор.НЕТ 4141
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27.05.2020 22:30 Ответить
ветерану АТО-низкий поклон и масса уважения!!! вот так ссученых вадил учить и надо...а то твари -то ночью на трассе высадят то из автобуса ветерана гонят...вообще рамсы попутали...!
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27.05.2020 22:35 Ответить
МАРШРУТЧІК - це вирок моральному вигляду людини Бувають і нормальні, але як виключення з правил
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27.05.2020 22:35 Ответить
Абсолютно правильно заехал недоноску у голову. Украинский народ одобряет.
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27.05.2020 22:37 Ответить
А вообще пора маршрутки ликвидировать как класс.
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27.05.2020 22:38 Ответить
маршрутки это рассадник хамства, пошлости и жлобизма
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27.05.2020 23:10 Ответить
Ці нахабні рила,які не поважають українських вояків іноді хочеться розривати руками од вуха і до вуха.
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27.05.2020 22:39 Ответить
Правильно сделали! Видел много видео, как в США относятся к своим военным и это такое уважение, что оно само достойно уважения! А у нас это быдло тупорылое в маршрутках мерзкое до корней совести с полным отсутствием принципов морали. У этих маршрутчиков минталитет жлоба чистокровного! Им все похер и они за тех пару грн. удавятся!
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27.05.2020 22:52 Ответить
В США за льготы материальные платит государство. А моральное уважение и прочая (в т.ч. материальная добровольно) поддержка - от общества и народа. В Украине же людей власть стравливает. Скоро до кацапии страна дорастёт.
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28.07.2020 04:38 Ответить
Нужно воспитывать маршрутчиков морали и патриотизму!!!
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27.05.2020 22:53 Ответить
Вообще-то палить маршрутки куда эффективнее, вот так спалят пару маршруток и владелец маршрута сам начнет требовать от водил, чтобы возили всех АТОшников бесплатно и не выеживались.
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28.05.2020 01:52 Ответить
палить? ... ты шо,дамбасяо?
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28.05.2020 10:10 Ответить
А ты похоже терпила или водитель маршрутки?
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28.05.2020 18:44 Ответить
плохо, плохо мы еще воспитываем наших.... жлобов
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27.05.2020 23:09 Ответить
Хлопці, ви молодці!!
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27.05.2020 23:16 Ответить
вгадайте, за кого цей воділа голосував? Є сумніви?
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27.05.2020 23:19 Ответить
мінімум за Янукевича,максимум за Зе
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27.05.2020 23:34 Ответить
Нажаль сумнівів немає-зебіл 100%
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28.05.2020 01:36 Ответить
за петю ПАРАШУ...тут и к бабке не ходи))))
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28.05.2020 15:25 Ответить
мимо
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08.06.2020 21:04 Ответить
Судячи ветеранам АТО треба самим за себе стояти ..)) В якій країні ще так на них наізжають ?))... і деколи , нагло розстрілюють ..
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27.05.2020 23:56 Ответить
Завжди публікують відео про наслідки конфлікту. А сам момент зародження протистояння - ні. Те, що водій - жлоб і гнида, це ясно. Проте цього могло б не бути, попросив би ветеран АТО за проїзд по-людськи, чи заплатив ті нещасні 6-8 грн за проїзд, якщо вже пільги тимчасово офіційно скмсовпні
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28.05.2020 00:27 Ответить
ким скасовані, є закон, що передбачає пільги.
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28.05.2020 00:40 Ответить
У моєму місті пільги в маршрутках і тролейбусах тимчасово не діють. Рішення комітету ТЕБ і НС міської ради. Закінчиться карантин - відновлять пільговий проїзд
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28.05.2020 09:49 Ответить
Он не должен платить и местная власть не имеет права отменять льготы прописанные в законах или постановлениях кабмина. Кроме того этот урод сам признался, что маршрутка была полупустая и непонятно тогда какого хрена эта тварь начала **********.
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28.05.2020 01:50 Ответить
Поясьніть мені, недолугому, ЯК МІСЬКА влада може відміняти "Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» и т.і.???????????
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28.05.2020 17:01 Ответить
Конечно все тут радуются тому как инвалид-ветеран при поддержке друзей навялал очередному шакалу-маршрутчику, но проблема то носит систематический характер, когда водилы маршруток в наглую нарушая законы высаживают ветеранов войны и других льготчиков. при этом зачастую когда у них полупустые салоны (как например в этом случае). И на один такой случай когда такого мудака наказывают, приходится сотни случаев, когда эти твари не несут вообще никакого наказания.

Кстати не исключено, что эта гнида иракская еще и заяву в мусарню накатает, а ватно-зебильные мрази сделают все для того чтобы выжать из этой потасовки по максимуму и впаять срок.
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28.05.2020 01:47 Ответить
Молодец!
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28.05.2020 03:26 Ответить
от быдло маршруточное...
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28.05.2020 06:39 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3497

подписываем за выселение РПЦы-ФСБы из Киевской лавры!
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28.05.2020 06:59 Ответить
Система льгот у нас просто жесть какое гавно.Льготы это уважение прежде всего к тому кто их имеет. УВАЖЕНИЕ людей и Государства.В США нет бесплатного проезда или иных льгот кроме уважения.Там компенсируют свою заботу к ветерану деньгами и страховкой.Нужно пересмотреть законы и льготы нужно упразднить а платить достойно за подвиг.Тогда не будет таких моментов.Монетизация льгот только так.
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28.05.2020 07:55 Ответить
О, теперь аваковцы кинут ветерана на шконку, а судья пятерик на крытке впаяет.
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28.05.2020 07:57 Ответить
Це все херня і дурня. Це мордобій і порушення закону. Ніякої поваги це не додасть.
За неправильну поведінку водіїв чи продавців і т.д. треба штрафувати власника фірми, магазину, тощо. На велику суму. Аж до скасування перевізницької ліцензії. І тоді він буде щодня виховувати своїх працівників. А так з обмеженого розумом роботяги-воділи зробили жертву та ще й купа дурнів облайкала все це гівно.
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28.05.2020 08:17 Ответить
В твоем предложении есть смысл. Но ... не меньше смысла есть и в действиях ребят. В Сингапуре, в свое время граждан этой бывшей британской колонии, Ли-Куан-Ю учил цивилизационному способу жизни примерно таким же образом. Кстати и сегодня там учат точно также. Американский студент,слегка пьяненький, помочился в море с пирса, полиция арестовала, суд приговорил к пяти ударам бамбуком. Получил, несмотря на личную просьбу смягчить приговор от Президента США Клинтона. Был в Сигапуре, не один раз, везде чистота и порядок и т.д.и т.п.
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28.05.2020 11:27 Ответить
Україна не Азія, а Європа, це по-перше. По-друге, історію американця перебрехали. Чомусь ідею побиття палицями, рубання рук за крадіжку тощо найбільше ******* в недорозвинутих країнах, як от в Росії. І в Україні.
Майкл Фей, 16-тирічний американець, вчився в коледжі в Сінгапурі і прославився тим, що разом с китайським другом досить тривалий час розважався, вночі розмальовуючи граффіті десятки автомобілів сінгапурців, викрадав номерні знаки і т.д. Поліція тривалий час ловила вандалів, і врешті спіймала. Палицями в Сінгапурі давно не луплять. Вірніше, стаття 1963р за вандалізм є, просто вандалів давно не було, аж поки не приїхали китайський та американський підлітки-********. До них стару статтю і застосували. Не стали її міняти. Вона передбачала тюремне ув'язнення, плюс штраф, плюс 12 ударів палицею. Адвокати Фея звернулися до Президента США. Завдяки його проханню та каяттю Фея вирок йому було пом'ягшено, ніхто його не лупив, він відсидів півроку і його батьки сплатили штраф та компенсацію за заподіяну шкоду. А китаєць не признався у злочині, вів себе нахабно, хоч слідчими все було доведено. Тому він отримав покарання повною мірою. Сидів+штраф+12 ударів палицею.
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28.05.2020 13:18 Ответить
Та нахрен мне такая "чистота и порядок" не впала! Мы ж не азиаты-островитяне. Хай там сами у себя телесные наказания палками по жопе применяют. У нас наказывать надо на бабло!
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28.05.2020 13:43 Ответить
А по теме - инвалид прав на 100%. Видать, водила и впрямь неадекват - по поведению заметно.
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28.05.2020 13:46 Ответить
Воділи нерідко крутять бублик по 18 годин... Сплять в маршрутці. Так працюють вахтовим методом, потім додому на тиждень чи два. Яка там адекватність?
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29.05.2020 02:25 Ответить
Мое мнение наверно будет не популярным здесь, но я считаю, что каким бы ни было это ЧМО, бить его не стоило. Есть много других эффективных способов его наказать...
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28.05.2020 08:59 Ответить
например вызвать полицию нравов)))) такое быдло понимает только силу
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28.05.2020 11:37 Ответить
Есть вариант, что он сам начал толкотню, а там и драка.
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28.05.2020 13:48 Ответить
В Запорожье одного водителя даже порезали, потому что ******** не понимал. Ездит, дуется, ему при случае напоминают, фыркает только, но спросишь "Что?", так **** опускает, боится, попискивает. По-другому не понимают
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28.05.2020 09:06 Ответить
Дикость какая-то.
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28.05.2020 09:10 Ответить
Питання досить неприємне.
І ситуації досить різні.
Бачив, як поспішає увійти в "маршрутку" пасажир, який вже з дверей волає "по удостовєрєнію". Виходить так, що я другий, бо він квапився, а я - ні.
Та я й не збирався. Нащо мені оті розборки?
І так непомітно минуло понад 30 років. Щоправда, був час, коли "маршруток" не було.
І захищав я невідомо що і невідомо для чого.

АТО-шників (ООС) треба поважати. Це справжні захисники.
Слава героям.
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28.05.2020 09:41 Ответить
Государство должно постараться о ветеранах -инвалидах .Чтоб в дальнейшем ,барыги -перевозчики не осмелились высаживать инвалида.
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28.05.2020 10:41 Ответить
Вот бы так Зебила с его хитрожопой кодлой...
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28.05.2020 10:45 Ответить
Ваши слова и пожелания да БОГУ в уши !
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28.05.2020 11:29 Ответить
Лучше Патриотам в руки и ноги....
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28.05.2020 11:40 Ответить
Лучше мародера с его шестерами.
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28.05.2020 13:06 Ответить
Идеально - и мародера, и зебила. Обое - кагальное. Толку - не будет...
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28.05.2020 17:20 Ответить
Еще прорашкованов всех,ряжанных националистов,воров-коррупционеров и просто ублюдков и останется один Саакашвили.
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28.05.2020 19:51 Ответить
Не должно быть никакого "льготного" проезда.
Это отрыжка совка. Если государство хочет предоставить бесплатный проезд - пусть покупает проездной на городской транспорт и дает его "льготникам", как в Германии.
А заставлять частников возить людей бесплатно - это совок.
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28.05.2020 11:15 Ответить
Абсолютно разумный подход.
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28.05.2020 11:30 Ответить
а чему удивляться, наш доморощенный капитализм, розбудовують бывшие камуняки и камса
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28.05.2020 13:01 Ответить
Карточка- это хорошо)) Я только ЗА. Но............. Покажите мне хоть какого-нибудь "маршрутчика", у которого есть билеты или электронная система оплаты проезда????????
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28.05.2020 17:08 Ответить
это следующий вопрос. Пусть выдают льготникам деньги (монетизированные льготы) на оплату проезда в частном транспорте.
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28.05.2020 18:01 Ответить
Только так этих гнид надо учить уважению к своим защитникам, к СВОЕЙ АРМИИ !
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28.05.2020 11:18 Ответить
Надо было так ометелить барыгу что бы через неделю печень высрал.
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28.05.2020 11:26 Ответить
и это не первый случай, маршрутчики все рождены от одной мамаши)) все курят, ездят не по правилам, слушают шансон и люто ненавидят льготников)))) они отдельная раса, ниже человека и выше обезьяны, на голосующих реакция лучше чем у голкипера на мяч)))
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28.05.2020 11:35 Ответить
Только так учить этих сук! Учить, учить, учить и еще раз учить! Как говаривал великий воШть мирового пролетариата! Пока до них не дойдет, что свою Армию надо уважать! Похоже, что иначе они не понимают. Очень обидно, что такое у нас происходит до сих пор.
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28.05.2020 11:35 Ответить
С одной стороны Вы правы - Армию нужно уважать.
Но начинать учить уважению нужно с четырежды немобилизованного хитропожого Зебила.
Что касается быдло-маршрутчиков (при всех их отвратительных качествах) -
это тяжко работающие люди, и несправедливо отбирать у них деньги,
которые держава должна возмещать, но не возмещает.
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28.05.2020 11:54 Ответить
Согласитесь - каким бы тяжелым не был труд, но человек, всегда должен оставаться человеком. Тем более если он мужик!
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28.05.2020 12:49 Ответить
1000%
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28.05.2020 17:21 Ответить
Приезжай. И тебе поможем, ватка затычная)))
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28.05.2020 12:32 Ответить
Это не народ, это коллаборационисты. Их, вообще-то, надо отстреливать.
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28.05.2020 12:36 Ответить
Полез - получил. Всё правильно.
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28.05.2020 12:57 Ответить
Маршрутчик?
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28.05.2020 13:05 Ответить
кацап
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28.05.2020 15:34 Ответить
все нормально, если не дибил, поймет
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28.05.2020 12:33 Ответить
водитель маршрутки - это диагноз.
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28.05.2020 14:56 Ответить
Мерзкий жлоб. За дело ему наваляли и шкурку порвали Респект ветерану АТО!
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28.05.2020 15:03 Ответить
И так должно быть с каждым, кто не уважает защитников Украины.

ЗЕ и его ватной шоблы СН это тоже касается.
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28.05.2020 15:36 Ответить
А мог ведь и убить. Сколько можно повторять эту прописную истину.
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28.05.2020 17:22 Ответить
Я может что-то не понимаю, но зачем рукоприкладствовать, если ты потерял ногу в АТО, это не значит что тебе теперь все должны и привилегий в избиении человека нет, так же как и повышения голоса и употребления матов. Потратить жалкие 8 грн на проезд не так сложно, давайте тогда приезжать всей колонной и расстреливать, за то что не так посмотрели и не так что-то сказали.
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28.05.2020 18:08 Ответить
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