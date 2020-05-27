Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: "Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь...". ВИДЕО
Конфликт между участником боевых действий и водителем маршрутки возник из-за вопроса о бесплатном проезде. Внимание! Ненормативная лексика!
Видео беседы ветерана с водителем выложил в Фейсбуке начальник штаба "Национального корпуса" в Чернигове Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера моему товарищу Владиславу Шатило, который потерял на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке", — написал Тарнавский.
Сегодня, по его словам, он вместе с товарищем приехал на конечную остановку, чтобы побеседовать с водителем.
"Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. "Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — написал Тарнавский.
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"Отдельно хочу поблагодарить городскую власть, вопреки закону отменившую льготный проезд. Ждите новых конфликтов", — добавил он.
22 мая исполком Черниговского горсовета принял решение о возобновлении работы городского транспорта. В решении сказано, что в рабочие дни с 6 до 9 и с 16 до 19 часов транспорт работает в режиме спецперевозок. Воспользоваться им могут только те, у кого есть специальное удостоверение, льготы в этот период не действуют.
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Але пільги повинні бути сплачені не перевізником, а державою або муніципалітетом.
а при Зепрезеденте-"а какая разница"...тьху,мля...
я так думаю, что маршрутки не забиты ветеранами
Кстати не исключено, что эта гнида иракская еще и заяву в мусарню накатает, а ватно-зебильные мрази сделают все для того чтобы выжать из этой потасовки по максимуму и впаять срок.
подписываем за выселение РПЦы-ФСБы из Киевской лавры!
За неправильну поведінку водіїв чи продавців і т.д. треба штрафувати власника фірми, магазину, тощо. На велику суму. Аж до скасування перевізницької ліцензії. І тоді він буде щодня виховувати своїх працівників. А так з обмеженого розумом роботяги-воділи зробили жертву та ще й купа дурнів облайкала все це гівно.
Майкл Фей, 16-тирічний американець, вчився в коледжі в Сінгапурі і прославився тим, що разом с китайським другом досить тривалий час розважався, вночі розмальовуючи граффіті десятки автомобілів сінгапурців, викрадав номерні знаки і т.д. Поліція тривалий час ловила вандалів, і врешті спіймала. Палицями в Сінгапурі давно не луплять. Вірніше, стаття 1963р за вандалізм є, просто вандалів давно не було, аж поки не приїхали китайський та американський підлітки-********. До них стару статтю і застосували. Не стали її міняти. Вона передбачала тюремне ув'язнення, плюс штраф, плюс 12 ударів палицею. Адвокати Фея звернулися до Президента США. Завдяки його проханню та каяттю Фея вирок йому було пом'ягшено, ніхто його не лупив, він відсидів півроку і його батьки сплатили штраф та компенсацію за заподіяну шкоду. А китаєць не признався у злочині, вів себе нахабно, хоч слідчими все було доведено. Тому він отримав покарання повною мірою. Сидів+штраф+12 ударів палицею.
І ситуації досить різні.
Бачив, як поспішає увійти в "маршрутку" пасажир, який вже з дверей волає "по удостовєрєнію". Виходить так, що я другий, бо він квапився, а я - ні.
Та я й не збирався. Нащо мені оті розборки?
І так непомітно минуло понад 30 років. Щоправда, був час, коли "маршруток" не було.
І захищав я невідомо що і невідомо для чого.
АТО-шників (ООС) треба поважати. Це справжні захисники.
Слава героям.
Это отрыжка совка. Если государство хочет предоставить бесплатный проезд - пусть покупает проездной на городской транспорт и дает его "льготникам", как в Германии.
А заставлять частников возить людей бесплатно - это совок.
Но начинать учить уважению нужно с четырежды немобилизованного хитропожого Зебила.
Что касается быдло-маршрутчиков (при всех их отвратительных качествах) -
это тяжко работающие люди, и несправедливо отбирать у них деньги,
которые держава должна возмещать, но не возмещает.
ЗЕ и его ватной шоблы СН это тоже касается.