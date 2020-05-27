Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: "Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь...". ВИДЕО

Конфликт между участником боевых действий и водителем маршрутки возник из-за вопроса о бесплатном проезде. Внимание! Ненормативная лексика!

Видео беседы ветерана с водителем выложил в Фейсбуке начальник штаба "Национального корпуса" в Чернигове Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера моему товарищу Владиславу Шатило, который потерял на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке", — написал Тарнавский.

Сегодня, по его словам, он вместе с товарищем приехал на конечную остановку, чтобы побеседовать с водителем.

"Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. "Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — написал Тарнавский.

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"Отдельно хочу поблагодарить городскую власть, вопреки закону отменившую льготный проезд. Ждите новых конфликтов", — добавил он.

22 мая исполком Черниговского горсовета принял решение о возобновлении работы городского транспорта. В решении сказано, что в рабочие дни с 6 до 9 и с 16 до 19 часов транспорт работает в режиме спецперевозок. Воспользоваться им могут только те, у кого есть специальное удостоверение, льготы в этот период не действуют.

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