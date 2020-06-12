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Новости Правосудие
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Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ВИДЕО

В Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по избранию активисту Сергею Стерненко меры пресечения.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания суда.

Прокуратура ходатайствует о круглосуточном домашнем аресте Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

суд (25092) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+22
Доборовся з Порошенком...
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12.06.2020 14:20
+8
а шо там избирать ? ара-хамия еще вчера знал...

...вечером 11 июня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в одном из партийных чатов анонсировал задержание активиста.
"Мы тут завтра Стерненко закрываем по 115-й статье. Депутаты "Голоса" 10 человек берут его на поруки, это дает им рейтинг в правом крыле. Чисто аудитория ЕС и Голос", - написал Арахамия.
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12.06.2020 14:22
+7
Отож, та то такэ. Подумаешь убить хотели, чурка какой то стрелял. Ну дурачились, но не получилось убить, так за шо их. Тем более уважаемые люди заказали Стерненка и шо, их тоже садить?
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12.06.2020 14:56
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Доборовся з Порошенком...
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12.06.2020 14:20 Ответить
Бо треба боротися не проти, а за. Кагал розчищав місце для своїх нових від своїх старих. Бо старі люто жадібні і давали мало грошейу на кагальну справу. Націоналісти взагалі не при справах, а як мас-медійний антураж. Захочуть кагальні мас-медіа проголосити героєм вони і підрівника церков Івана Кудрі зроблять героєм. А якщо націоналісти їм більше не потрібні - то відправлять на зону за те, що не хотів бути вбитим, щоб не заважав розводить соросячу ліберастію.
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12.06.2020 15:42 Ответить
Надо забыть все распри - враг у нас общий. Всем проукраинским силам надо объединяться, и как можно скорее - уже сделано очень много ошибок. Враги идут к власти и ошибку Майдана они не будут делать - будут нас добивать окончательно.
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12.06.2020 18:10 Ответить
Ви вважаєте тих, 73,22%, хто голосував за Зеленського «проукраїнськими силами» ?
Там десь 23% п'ята колонна, 13% «Юля ! Юля !», 2% націонал-популісти, 30% шарійовці , пріколісти, і інші «уставшиє от войни». І всі разом: «Кто угодно, только нє Порошенко !»
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12.06.2020 22:40 Ответить
Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку - Цензор.НЕТ 7260
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12.06.2020 21:19 Ответить
а шо там избирать ? ара-хамия еще вчера знал...

...вечером 11 июня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в одном из партийных чатов анонсировал задержание активиста.
"Мы тут завтра Стерненко закрываем по 115-й статье. Депутаты "Голоса" 10 человек берут его на поруки, это дает им рейтинг в правом крыле. Чисто аудитория ЕС и Голос", - написал Арахамия.
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12.06.2020 14:22 Ответить
Прокуратура ходатайствуетhttps://censor.net/news/3201439/sternenko_vruchili_hodatayistvo_o_kruglosutochnom_domashnem_areste_advokat_nayiem Стерненко.
Непогано так "закривають" підозрюваного в особливо-тяжкому злочині - умисному вбивстві.
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12.06.2020 14:24 Ответить
Гляди ка, кацапы в ольгино украинский выучили
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12.06.2020 14:33 Ответить
Еще одно чучело вылезло, кацап все прекрасно знают, что Ольгино это исторический район Питера, где расположен офис кацапоидных троллей. Ясно пояснил? А теперь пошел нахер!
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12.06.2020 14:41 Ответить
Радує що не Печерський, а Шевченківський. Тут судді адекватніші.
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12.06.2020 14:22 Ответить
Ага, только судья тот же, который сажал майдановцев, не обольщайтесь.
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12.06.2020 14:30 Ответить
Оправдают его.
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12.06.2020 14:27 Ответить
В судах везде наши.
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12.06.2020 14:28 Ответить
Убийца должен сидеть в тюрьме, самооборона не катит когда ты гонишься за нападавшим и добиваешь.
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12.06.2020 14:30 Ответить
Кацап в спам!
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12.06.2020 14:30 Ответить
Сам кацап. Иди в школу географию учи.
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12.06.2020 14:35 Ответить
Придурок ватный, поясни одну вещь, как убегающий человек, мог получить ранение в живот?
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12.06.2020 14:32 Ответить
Украина уже полностью оккупирована Россией. Повторяется сценарий 1918-1933.
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12.06.2020 14:33 Ответить
Тоді Україну здали Россіі націоналісти - популісти, скинувши «українського Маннергейма», Генерала Павла Скоропадського. Так, як і зараз.
(«Нєт, нєт ! Ми хатім сіводня! Нєт нєт, ми хатім січас !»)
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12.06.2020 14:42 Ответить
А когда будут судить тех, кто трижды покушались на жизнь Стерненко до этого ? Или те случаи не имели для выборочного правосудия никакого значения ?
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12.06.2020 14:50 Ответить
Отож, та то такэ. Подумаешь убить хотели, чурка какой то стрелял. Ну дурачились, но не получилось убить, так за шо их. Тем более уважаемые люди заказали Стерненка и шо, их тоже садить?
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12.06.2020 14:56 Ответить
Не Труханова же привлекать за заказ на убийство...Он кореш Авакова.
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12.06.2020 15:33 Ответить
Чомусь підозрюю, що проросійська зелена влада разом з Аваковим отримали завдання з моцькви створити суспільний вибух для легітимізації окупації всієї України російськими миротворчиками. З Рифмайстром не вийшло, українці не повстали. Тепер пробують з Стерненком. А масово, але мирно, вимагати відставку Зєлі і дострокові, нє? Розуму в нас не вистачає?
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12.06.2020 14:52 Ответить
А що буде саме так, тебе, попереджали ще 21.04.2019.
Де тоді був твій розум?

Чи є він у тебе взагалі...
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12.06.2020 15:27 Ответить
Так, я згоден, російського шпигуна Порошенка - на довічне з конфіскацією. Зокрема за те, що привів російського шпигуна Зєлю
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12.06.2020 15:43 Ответить
Твоя відповідь свідчить, що ти, і розум, речі несумісні.
Скільки ж ви, дурнуваті, принесли горя Україні.
І скільки ще натворите...
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12.06.2020 16:14 Ответить
Якщо я не торгую совістю російському шпигунові Порошенкові, як дехто, то це не є підставою вважати, що в мене нема розуму. Просто не хочу торгувати совістю.
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12.06.2020 16:25 Ответить
Російський газпром ніколи не мав контрактів,вигідніших за ті,що підписала косата хвойда,за яку ти тут топиш,так хто тут московський шпигун
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12.06.2020 16:34 Ответить
Ага. Чому ж тоді твій коханий газпром ці юліни контракти https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ хотів розірвати попри мільярдні штрафи ?
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12.06.2020 17:35 Ответить
Газпром хотів їх розірвати,коли Коболев подав судовий позов і виграв його, а так взагалі цей контракт і юлі і газпрому подобався,правду Україна втратила два трильйони гривень
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12.06.2020 17:53 Ответить
В 2009му за Юлі ціна російського газу була найдешевша в Європі, пан нагло бреше. Потім противсіхи привели Янека і Янек замість, щоб йти до Стокгольму, віддав Крим за якусь неіснуючу знижку. То може це юлєфоби винуваті, щопривели російських шпигунів Янека, Пєцю і Зєлю?
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12.06.2020 19:19 Ответить
232 долара була ціна газа у 2009му за тисячу кубів.
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12.06.2020 19:20 Ответить
Я не буду давать ссылки,на текст газового контракта, кому нужно тот найдет и там указана цена на газ и указаны объемы газа, которые должна была покупать Украина, мы ведь говорим не о цене газа в 2009 г, а о контрактах, которые были подписаны и о том во что это вылилось
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12.06.2020 19:45 Ответить
А пам'ятаєш як ти агітував за Зеленського?
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12.06.2020 19:02 Ответить
Тебе то какое дело?😂🌷
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12.06.2020 14:59 Ответить
Ну если он боролся с Порошенко то это карма! Ещё вскорости и в Солнечный Магадан поедет бесплатно!
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12.06.2020 15:01 Ответить
дайте знать, когда там будут под зданием суда писдить адептов секты петушария.
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12.06.2020 16:33 Ответить
Люди, пора виходити на новий Майдан, скільки ще терпітимемо цю продажну ************* мерзоту при владі?!
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12.06.2020 17:19 Ответить
Виходь! Не сиди на сраці! Дай людям поштовх! Сходи заріж когось телепень!
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12.06.2020 18:01 Ответить
Пора!!!
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12.06.2020 21:27 Ответить
По сути решается вопрос, может ли украинец защищать свою жизнь.
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12.06.2020 18:04 Ответить
Що сказати, якщо світлошумові гранати і ,просто, гранати, закінчилися, то пляшки із запалювалбною сумішшю - загальнодоступні, як ними користуватися на Майдані багато хто навчиася.
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12.06.2020 19:46 Ответить
не потрібно кучу різних адвокатів, а тра' одного адвоката, але хорошого
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12.06.2020 21:09 Ответить
 
 