Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ВИДЕО
В Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по избранию активисту Сергею Стерненко меры пресечения.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания суда.
Прокуратура ходатайствует о круглосуточном домашнем аресте Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Там десь 23% п'ята колонна, 13% «Юля ! Юля !», 2% націонал-популісти, 30% шарійовці , пріколісти, і інші «уставшиє от войни». І всі разом: «Кто угодно, только нє Порошенко !»
...вечером 11 июня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в одном из партийных чатов анонсировал задержание активиста.
"Мы тут завтра Стерненко закрываем по 115-й статье. Депутаты "Голоса" 10 человек берут его на поруки, это дает им рейтинг в правом крыле. Чисто аудитория ЕС и Голос", - написал Арахамия.
Непогано так "закривають" підозрюваного в особливо-тяжкому злочині - умисному вбивстві.
(«Нєт, нєт ! Ми хатім сіводня! Нєт нєт, ми хатім січас !»)
Де тоді був твій розум?
Чи є він у тебе взагалі...
Скільки ж ви, дурнуваті, принесли горя Україні.
І скільки ще натворите...