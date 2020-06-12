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Новини Правосуддя
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Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Шевченківському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання активісту Сергію Стерненку запобіжного заходу.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання суду.

Прокуратура клопоче про цілодобовий домашній арешт Стерненку.

Також читайте: Кримінальне переслідування активіста Стерненка політично мотивоване, - Українська Гельсінська спілка з прав людини

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

суд (11674) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+22
Доборовся з Порошенком...
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12.06.2020 14:20
+8
а шо там избирать ? ара-хамия еще вчера знал...

...вечером 11 июня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в одном из партийных чатов анонсировал задержание активиста.
"Мы тут завтра Стерненко закрываем по 115-й статье. Депутаты "Голоса" 10 человек берут его на поруки, это дает им рейтинг в правом крыле. Чисто аудитория ЕС и Голос", - написал Арахамия.
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12.06.2020 14:22
+7
Отож, та то такэ. Подумаешь убить хотели, чурка какой то стрелял. Ну дурачились, но не получилось убить, так за шо их. Тем более уважаемые люди заказали Стерненка и шо, их тоже садить?
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12.06.2020 14:56
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Доборовся з Порошенком...
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12.06.2020 14:20 Відповісти
Бо треба боротися не проти, а за. Кагал розчищав місце для своїх нових від своїх старих. Бо старі люто жадібні і давали мало грошейу на кагальну справу. Націоналісти взагалі не при справах, а як мас-медійний антураж. Захочуть кагальні мас-медіа проголосити героєм вони і підрівника церков Івана Кудрі зроблять героєм. А якщо націоналісти їм більше не потрібні - то відправлять на зону за те, що не хотів бути вбитим, щоб не заважав розводить соросячу ліберастію.
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12.06.2020 15:42 Відповісти
Надо забыть все распри - враг у нас общий. Всем проукраинским силам надо объединяться, и как можно скорее - уже сделано очень много ошибок. Враги идут к власти и ошибку Майдана они не будут делать - будут нас добивать окончательно.
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12.06.2020 18:10 Відповісти
Ви вважаєте тих, 73,22%, хто голосував за Зеленського «проукраїнськими силами» ?
Там десь 23% п'ята колонна, 13% «Юля ! Юля !», 2% націонал-популісти, 30% шарійовці , пріколісти, і інші «уставшиє от войни». І всі разом: «Кто угодно, только нє Порошенко !»
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12.06.2020 22:40 Відповісти
Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку - Цензор.НЕТ 7260
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12.06.2020 21:19 Відповісти
а шо там избирать ? ара-хамия еще вчера знал...

...вечером 11 июня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в одном из партийных чатов анонсировал задержание активиста.
"Мы тут завтра Стерненко закрываем по 115-й статье. Депутаты "Голоса" 10 человек берут его на поруки, это дает им рейтинг в правом крыле. Чисто аудитория ЕС и Голос", - написал Арахамия.
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12.06.2020 14:22 Відповісти
Прокуратура ходатайствуетhttps://censor.net/news/3201439/sternenko_vruchili_hodatayistvo_o_kruglosutochnom_domashnem_areste_advokat_nayiem Стерненко.
Непогано так "закривають" підозрюваного в особливо-тяжкому злочині - умисному вбивстві.
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12.06.2020 14:24 Відповісти
Гляди ка, кацапы в ольгино украинский выучили
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12.06.2020 14:33 Відповісти
Еще одно чучело вылезло, кацап все прекрасно знают, что Ольгино это исторический район Питера, где расположен офис кацапоидных троллей. Ясно пояснил? А теперь пошел нахер!
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12.06.2020 14:41 Відповісти
Радує що не Печерський, а Шевченківський. Тут судді адекватніші.
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12.06.2020 14:22 Відповісти
Ага, только судья тот же, который сажал майдановцев, не обольщайтесь.
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12.06.2020 14:30 Відповісти
Оправдают его.
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12.06.2020 14:27 Відповісти
В судах везде наши.
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12.06.2020 14:28 Відповісти
Убийца должен сидеть в тюрьме, самооборона не катит когда ты гонишься за нападавшим и добиваешь.
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12.06.2020 14:30 Відповісти
Кацап в спам!
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12.06.2020 14:30 Відповісти
Сам кацап. Иди в школу географию учи.
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12.06.2020 14:35 Відповісти
Придурок ватный, поясни одну вещь, как убегающий человек, мог получить ранение в живот?
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12.06.2020 14:32 Відповісти
Украина уже полностью оккупирована Россией. Повторяется сценарий 1918-1933.
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12.06.2020 14:33 Відповісти
Тоді Україну здали Россіі націоналісти - популісти, скинувши «українського Маннергейма», Генерала Павла Скоропадського. Так, як і зараз.
(«Нєт, нєт ! Ми хатім сіводня! Нєт нєт, ми хатім січас !»)
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12.06.2020 14:42 Відповісти
А когда будут судить тех, кто трижды покушались на жизнь Стерненко до этого ? Или те случаи не имели для выборочного правосудия никакого значения ?
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12.06.2020 14:50 Відповісти
Отож, та то такэ. Подумаешь убить хотели, чурка какой то стрелял. Ну дурачились, но не получилось убить, так за шо их. Тем более уважаемые люди заказали Стерненка и шо, их тоже садить?
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12.06.2020 14:56 Відповісти
Не Труханова же привлекать за заказ на убийство...Он кореш Авакова.
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12.06.2020 15:33 Відповісти
Чомусь підозрюю, що проросійська зелена влада разом з Аваковим отримали завдання з моцькви створити суспільний вибух для легітимізації окупації всієї України російськими миротворчиками. З Рифмайстром не вийшло, українці не повстали. Тепер пробують з Стерненком. А масово, але мирно, вимагати відставку Зєлі і дострокові, нє? Розуму в нас не вистачає?
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12.06.2020 14:52 Відповісти
А що буде саме так, тебе, попереджали ще 21.04.2019.
Де тоді був твій розум?

Чи є він у тебе взагалі...
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12.06.2020 15:27 Відповісти
Так, я згоден, російського шпигуна Порошенка - на довічне з конфіскацією. Зокрема за те, що привів російського шпигуна Зєлю
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12.06.2020 15:43 Відповісти
Твоя відповідь свідчить, що ти, і розум, речі несумісні.
Скільки ж ви, дурнуваті, принесли горя Україні.
І скільки ще натворите...
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12.06.2020 16:14 Відповісти
Якщо я не торгую совістю російському шпигунові Порошенкові, як дехто, то це не є підставою вважати, що в мене нема розуму. Просто не хочу торгувати совістю.
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12.06.2020 16:25 Відповісти
Російський газпром ніколи не мав контрактів,вигідніших за ті,що підписала косата хвойда,за яку ти тут топиш,так хто тут московський шпигун
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12.06.2020 16:34 Відповісти
Ага. Чому ж тоді твій коханий газпром ці юліни контракти https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ хотів розірвати попри мільярдні штрафи ?
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12.06.2020 17:35 Відповісти
Газпром хотів їх розірвати,коли Коболев подав судовий позов і виграв його, а так взагалі цей контракт і юлі і газпрому подобався,правду Україна втратила два трильйони гривень
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12.06.2020 17:53 Відповісти
В 2009му за Юлі ціна російського газу була найдешевша в Європі, пан нагло бреше. Потім противсіхи привели Янека і Янек замість, щоб йти до Стокгольму, віддав Крим за якусь неіснуючу знижку. То може це юлєфоби винуваті, щопривели російських шпигунів Янека, Пєцю і Зєлю?
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12.06.2020 19:19 Відповісти
232 долара була ціна газа у 2009му за тисячу кубів.
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12.06.2020 19:20 Відповісти
Я не буду давать ссылки,на текст газового контракта, кому нужно тот найдет и там указана цена на газ и указаны объемы газа, которые должна была покупать Украина, мы ведь говорим не о цене газа в 2009 г, а о контрактах, которые были подписаны и о том во что это вылилось
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12.06.2020 19:45 Відповісти
А пам'ятаєш як ти агітував за Зеленського?
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12.06.2020 19:02 Відповісти
Тебе то какое дело?😂🌷
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12.06.2020 14:59 Відповісти
Ну если он боролся с Порошенко то это карма! Ещё вскорости и в Солнечный Магадан поедет бесплатно!
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12.06.2020 15:01 Відповісти
дайте знать, когда там будут под зданием суда писдить адептов секты петушария.
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12.06.2020 16:33 Відповісти
Люди, пора виходити на новий Майдан, скільки ще терпітимемо цю продажну ************* мерзоту при владі?!
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12.06.2020 17:19 Відповісти
Виходь! Не сиди на сраці! Дай людям поштовх! Сходи заріж когось телепень!
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12.06.2020 18:01 Відповісти
Пора!!!
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12.06.2020 21:27 Відповісти
По сути решается вопрос, может ли украинец защищать свою жизнь.
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12.06.2020 18:04 Відповісти
Що сказати, якщо світлошумові гранати і ,просто, гранати, закінчилися, то пляшки із запалювалбною сумішшю - загальнодоступні, як ними користуватися на Майдані багато хто навчиася.
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12.06.2020 19:46 Відповісти
не потрібно кучу різних адвокатів, а тра' одного адвоката, але хорошого
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12.06.2020 21:09 Відповісти
 
 