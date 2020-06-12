Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Шевченківському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання активісту Сергію Стерненку запобіжного заходу.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання суду.

Прокуратура клопоче про цілодобовий домашній арешт Стерненку.

Також читайте: Кримінальне переслідування активіста Стерненка політично мотивоване, - Українська Гельсінська спілка з прав людини

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.