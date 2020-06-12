Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У Шевченківському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання активісту Сергію Стерненку запобіжного заходу.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання суду.
Прокуратура клопоче про цілодобовий домашній арешт Стерненку.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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Там десь 23% п'ята колонна, 13% «Юля ! Юля !», 2% націонал-популісти, 30% шарійовці , пріколісти, і інші «уставшиє от войни». І всі разом: «Кто угодно, только нє Порошенко !»
...вечером 11 июня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в одном из партийных чатов анонсировал задержание активиста.
"Мы тут завтра Стерненко закрываем по 115-й статье. Депутаты "Голоса" 10 человек берут его на поруки, это дает им рейтинг в правом крыле. Чисто аудитория ЕС и Голос", - написал Арахамия.
Непогано так "закривають" підозрюваного в особливо-тяжкому злочині - умисному вбивстві.
(«Нєт, нєт ! Ми хатім сіводня! Нєт нєт, ми хатім січас !»)
Де тоді був твій розум?
Чи є він у тебе взагалі...
Скільки ж ви, дурнуваті, принесли горя Україні.
І скільки ще натворите...