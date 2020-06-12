РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7928 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
18 187 100

Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

Комитет Сената США по вооруженным силам постановил, что ВВС США должны сохранить шесть новых истребителей F-35, которые ранее продали Турции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Самолеты решили не отправлять в Турцию из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже после покупки С-400 США исключили Турцию из программы F-35 .

Также комитет одобрил закупку для американской армии 95 самолетов F-35 на общую сумму $9,1 млрд. Это на 14 штук больше, чем просила администрация президента Дональда Трампа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

Автор: 

авиация (2824) оружие (10214) США (26611) Турция (3379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
между дырявым броником и новым пистолетом выбрали дырявый броник.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:01
+11
За все нужно отвечать, Эрдоганушка...
показать весь комментарий
12.06.2020 15:00
+8
Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российский С-400 - Цензор.НЕТ 1723
показать весь комментарий
12.06.2020 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как у вас море ? Теплое ? Хочу в отпуск .
показать весь комментарий
12.06.2020 14:58 Ответить
Забавно.
Ведь даже в Reuters написано "...originally sold to Turkey.", в прошедшем времени, т.е. "проданы".
Т.е. можно что-то купить, но не получить, потому что потому.

Веселее будет только если деньги уже были уплОчены и их не вернут.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:59 Ответить
Так это нормальная практика в ВПК, утром деньги-вечером стулья. Даже наши типа Малышева и т.д. начинают работать только после полной оплаты, а то сделаешь розовый силуминовый танк а покупатель откажется, и что ты с ним будешь делать? А по поводу "не вернут", нужно читать договор, но скорее всего Турция ничего не получит, так как такое прописывается и даже не мелким шрифтом.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:08 Ответить
Я немного не о том.

Насколько понимаю, после того, как звучит слово "ПРОДАНО", товар переходит в собственность покупателя. А тут так получается, что вроде как и "ПРОДАНО", а вроде как и нет, т.к. собственность не твоя и ею распоряжается продавец.

Как например если бы ты заплатил за бутылку пива, продавец взял деньги, а потом заявил, что ты и так толстый и и вообще пить вредно. И не отдал бы ни денег, ни пиво.

Ну а в договоре могло быть прописано разное, беда в том, что мы тот договор никогда не увидим. Там могло быть написано про факт сделки, после которого стороны обязуются что-то там, могло быть про доп. условия эксплуатации, всё что угодно могло быть.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:18 Ответить
Это как с продажей наркотиков. Заказал по рецепту врача, оплатил, а потом оказалось, что рецепт поддельный и покупатель наркодиллер. Соответственно, продавец законопослушно разорвал договор.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:59 Ответить
Ошибка.

Покупка наркотиков по поддельному рецепту - нарушение закона, установленного НАД продавцом и покупателем.

Покупка С-400 - нарушение закона, установленного САМИМ продавцом постфактум. Запрета на покупку вооружения из РФ в блоке НАТО нет.

Первые соглашения по разработке и покупке истребителей были подписаны Турцией в 2007м, но т.к. спустя 10 лет Турция купила не Patriot, а С-400, её из программы пи*орнули. Хотя они и в разработку денег вложили, и детали производили.

Это не "законопослушно разорвал договор", это давление, принуждение и кидалово в итоге.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:45 Ответить
Ну вот орган, стоящий над продавцом и распорядился свернуть манатки. И их свернули.

Хочешь кацапские саночки, извини и подвинься в очереди.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:44 Ответить
Схожа ситуація вже була - з двома французькими авіаносцями Містраль для кацапів.
Після анексії Криму ті Містралі пішли у Єгипет, а кацапи спіймали облизня. Хоча перед тим вже й екіпажі сформували, і готувались до ходових випробувань і підписання актів прийому-здачі.
Щоправда там, здається, французи не брали гроші наперед, а будували для кацапів своїм коштом.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:52 Ответить
И это было справедливо.
Контракт не закрыт, деньги не переведены - можно петлять, изменять условия и отказаться от соглашения в любой момент.

А тут немного не так.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:58 Ответить
Деньги как были переведены. Долго потом французы решали что с ними делать, но после продажи египтянам, вернули кцп.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:45 Ответить
Нужно читать все условия контракта, особенно те, которые мелким шрифтом. Никогда не видели японские контракты купли продажи? Всё на одном листе - предметная часть нормальным шрифтом на лицевой стороне, а все условия мееееелким шрифтом на обороте. Не у всех постсоветских бизнесменов хватало терпения прочесть мелкий шрифт... Было много разочарований
показать весь комментарий
12.06.2020 23:52 Ответить
Не надо искать темную кошку в темной комнате,особенно если ее там нет. Такие случаи в торговле вооружениями не часто, но встречаются. Недавний пример с полностью оплаченными Рф Мистралями из Франции. Ввели санкции,корабли не поставили,деньги вернули.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:26 Ответить
Попробуйте на досуге купить ОС Windows и не согласиться с лицензионным соглашением.
показать весь комментарий
12.06.2020 21:36 Ответить
Ці F-35 призначалися для першого турецького авіаносця «Anadolu», (будується на турецькій верфі, з залученням Іспанії).
Він от - от вийде на ходові.
А авіагрупи, зась.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:38 Ответить
Вот кстати ещё один подарок ***** от американского Сената - ослабление турецкого флота - конкурента русни в регионе.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:46 Ответить
Самолеты решили не отправлять в Турцию из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, . Позже после покупки С-400 США исключили Турцию из программы F-35 .Источник: https://censor.net/n3201669

Ну, Турция намутила. Шо там у реалі, нащо їй ті С-400...
показать весь комментарий
12.06.2020 15:53 Ответить
Намутили Штаты, а турки в своём праве покупать что угодно у кого угодно.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:08 Ответить
якщо ви хочете мати союзників, то робити що хочете вже не вийде.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:12 Ответить
В данном случае криминала нет.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:20 Ответить
американці чомусь так не вважають
показать весь комментарий
15.06.2020 08:28 Ответить
Твоя русня туркам на Чёрном море не конкурент - у турок корабли, а не ржавые лоханки, да и по
количеству кораблей и ПЛ и массе их залпа, побольше...А "чуть пырхнуть" попробуют - турки их в Чёрном море "запрут"... Какой дурак попрётся в Босфор и Дарданеллы, под прицел береговых батарей?...
показать весь комментарий
12.06.2020 16:32 Ответить
Ты считаешь американцы умышленно ослабляют флот Турции, чтобы кацапский не выглядел на его фоне так убого? Да ты гений логики
показать весь комментарий
12.06.2020 16:35 Ответить
Я считаю то, что я считаю нужным считать... Американцам там не нужен сильный региональный игрок, да ещё с диктаторскими замашками... Им нужен "цепной пёс у калитки"... Вот и дёргают, время от времени, за "поводок", чтобы турки не "зажирались"... "Ширее" смотреть нужно, "ширее"... И "глубочее"...
показать весь комментарий
12.06.2020 16:48 Ответить
Вместо того, чтобы смотреть в ширь, просто чуток подумайте. Эрдогана толкают к союзу с ******. Это умно? Ну если глубочее смотреть, по ярски так, по холодному, то может быть
показать весь комментарий
12.06.2020 17:10 Ответить
Я-то, думаю... А вот у Вас, з "думалкой", "запор"... Союз турок с Россией? Я глупее ничего не слышал... Что может дать туркам Россия? Политическую поддержку? Какую? Россия сама "в жопе"... Оружие? Турки могут получить намного качественнее от союзников по НАТО... Энергоресурсы? А зачем себя связывать зависимостью от России, если турки могут их получить от Азербайджана и Ближнего Востока, которые не будут "брать за горло"? Высококачественное оборудование? Откуда? Рынок фруктов и овощей, а также курортного обслуживания? Смешно... Турки не дураки, они на ЭТО менять НАТО не будут...Это Россия заинтересована в Турции... Но в военно-политическом и экономическом союзе, как и в брачном, принимаются во внимание интересы обеих сторон, а не одной...
показать весь комментарий
12.06.2020 17:38 Ответить
Многобукф. Пока турки покупают оружие у засРашки, а их вернейшие и супертехнологические союзники их тупо кидают.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:42 Ответить
На тебе ещё "многабукафф" - турки не "покупают оружие", а "закупают образцы для изучения"... Если-бы они делали первое, то брали-бы партию комплексов, а не два... А для "изучения" (как это делают китайцы), берут два-три комплекса (или единицы). Один разбирается по винтикам, чтобы изучить конструкцию, технологию сборки, степень сложности эксплуатации и ремонта. Остальные пускают на боевые испытания... Тем более, это касается С-400, которые в реальных боях не участвовали...
показать весь комментарий
12.06.2020 17:52 Ответить
так даже бы отдали - просто потом бы не обслуживали. из-за какого-то блочка или микросхемы, турки бы эти леталки бы не смогли использовать
показать весь комментарий
12.06.2020 15:22 Ответить
За все нужно отвечать, Эрдоганушка...
показать весь комментарий
12.06.2020 15:00 Ответить
между дырявым броником и новым пистолетом выбрали дырявый броник.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:01 Ответить
Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российский С-400 - Цензор.НЕТ 1723
показать весь комментарий
12.06.2020 15:05 Ответить
Однією жопою на двох стульцях не всидиш. Ось і прилетіло.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:05 Ответить
Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российский С-400 - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
12.06.2020 15:06 Ответить
это торты.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:06 Ответить
Та ну его нафиг такие сладкие мечты...
показать весь комментарий
12.06.2020 15:13 Ответить
нууууу, бошка Пуйла на тарелке.....
показать весь комментарий
12.06.2020 18:47 Ответить
Як таке їсти? Голови...блювотно...
показать весь комментарий
12.06.2020 15:54 Ответить
"Мудрое" решение. ***** теперь и истребители Эрдогаше втюхает. Похоже не только Трамп в Штатах близок к маразму, но и в сенате не все здоровы.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:06 Ответить
а почему нет?
Кому страшны его железяки, ровесники Перестройки? Да еще и в экспортной (т.н. "ужатой") комплектации?
показать весь комментарий
12.06.2020 15:07 Ответить
Где логика у тебя? Какая разница страшны железяки или нет? Важно что засРашка получит ещё пару миллиардов $$ от турков.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:10 Ответить
положим, не пару млрд, а от силы один. Помойка берет самыми низкими ценами на рынке Чистой прибыли - процентов 30. Для Рашки это не деньги.
А вот показать, что бывает с теми, кто с ними дружит - это дорогого стоит.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:46 Ответить
Один за сколько истребителей? И каких?
показать весь комментарий
12.06.2020 19:08 Ответить
Оружие-шмаружие.
То фигня.
ВВП на помидорах в расию.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:06 Ответить
Вот не могу понять зачем Эрдогану эти С-400? Тем более что ряд заявленных ТТД этой системы не соответствуют реальным данным
показать весь комментарий
12.06.2020 15:08 Ответить
С-400 не разу не применялась в бою. Откуда ты знаешь реальные данные?
показать весь комментарий
12.06.2020 15:11 Ответить
Я с тобой баранов не пас, чтобы ты мне тыкал, кацап. Если мозги пропил, так и умрешь скрепным дураком
показать весь комментарий
12.06.2020 15:18 Ответить
Хорошо, извините. С-400 ни разу не применялась в бою. Откуда Вы знаете реальные данные?
показать весь комментарий
12.06.2020 15:21 Ответить
применялась, и весьма результативно - сбили самолет ДРЛО возле Сирии - минус чет 20 бухих офицеришек - ушли к крабам)
показать весь комментарий
12.06.2020 15:24 Ответить
Не. Там не С-400 стреляла.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:26 Ответить
сирийцев-операторов бы просто расстреляли, сбей они эту банку с ватниками.

и да - вы веришь в то шо высрали красножопые(рашики)?

не верь.те
показать весь комментарий
12.06.2020 21:05 Ответить
Про операторов не в курсе, но С-400 там точно не стреляла.
показать весь комментарий
12.06.2020 21:09 Ответить
Хорошо. Пожалуйста. Основная статья Вики "С-400". заголовок "Критика".
Доп.материал - https://avia.pro/news/kitay-rossiyskie-s-300-i-s-400-opozorilis-pered-f-16
Это о боевом применении С-400
Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российских С-400 - Цензор.НЕТ 3859
показать весь комментарий
12.06.2020 15:55 Ответить
Ну видимо турки больше доверяют собственным тестовым стрельбам (никто не купит оружие, не опробовав его), чем статье в Википедии
показать весь комментарий
12.06.2020 16:06 Ответить
Сарказм тут не уместен. Эрдоган выбрал С-400 по одной простой причине. Это передача РФ Турции технологии и совместное, в дальнейшем, изготовление С-400. Штаты на это не пошли. Глупо торговать технологиями, когда можно продать изделие. Пример Китая вас ни чему не научил. . Тема закрыта
показать весь комментарий
12.06.2020 16:50 Ответить
Штаты подписали договор, а потом не пошли. Это называется - кинуть союзника.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:12 Ответить
Читать умеете? тема закрыта
показать весь комментарий
12.06.2020 17:18 Ответить
хіба неясно навіщо то туркам? щоб самим таку зброю робити ще кращу і насрати на хрюцькі патенти, бо на американські патенти так просто не насериш
показать весь комментарий
13.06.2020 02:36 Ответить
Попытался усидеть ***** на двух стульях, но что-то пошло не так.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:13 Ответить
Рогатка для журавля..
показать весь комментарий
12.06.2020 15:26 Ответить
Promox zdelali turki po F-35.S etix C-400 tolk kak i s Pantcyrov gde turki govoriat uze 23 unictozyli v Siriji I Libiji.Vot 350 mln dolarovv deneg ruskix pensionerov deneg usli na metalalom,nicytaja ruskogo ekipaza etix nikto necytajet
показать весь комментарий
12.06.2020 15:37 Ответить
турок решил поддержать монетой обмельчавший карман рашистского оккупанта Украины
показать весь комментарий
12.06.2020 15:40 Ответить
Ф-35 не зовсім американський літак. Це міжнародний проект, літак розроблений і виробляється міжнародним консорціумом. Туреччина бере повноправну участь в цьому проектові. Вона інвестувала мільярди доларів у розробку та виробництво Ф-35. Цікаво, як США вийдуть із ситуації, нагадаю, що на турецьких заводах виробляється мінімум третина складових літака. А якщо Туреччина відмовиться постачати деталі? Принаймні США мають відшкодувати усі витрати Туреччини.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:45 Ответить
договорятся думаю...Не с Трампом, так с Байденом.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:52 Ответить
"А якщо Туреччина відмовиться постачати деталі?"
Туреччина вже нічого не виробляє, бо з березня 2020 року в зв'язку з придбанням московських ЗРК виробництво складових F35 в Туреччині було згорнуто і вилучено. Також зазначалося, що згортання турецького виробництва F-35 матиме незначний впив на загальну програму JSF, і коштуватиме 500-600 млн USD. Себто F35 з неба не впаде від того.

До речі, Туреччина була повністю вилучена з сайту F35.com, який належить Lockheed Martin Corp.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:15 Ответить
накостиляли турки кацапам, тепер заминають
показать весь комментарий
12.06.2020 16:06 Ответить
Думаю что Туркам пофигу ...у них безпилотники отлично справляются .... ну а С-400 они проверили видимо уже давно... видят ли они турецкие леталки или нет....ну и как видим нет.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:12 Ответить
Опять сбежались диванные эксперты по вооружению.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:24 Ответить
Это турки учудили: поменяли шоколад на кусок говна.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:37 Ответить
Страны-участники НАТО так или иначе между собой договорятся.
Зато Польша прикупила себе F-35, предназначавшиеся для Турции.
Потенциал НАТО нисколько не уменьшился.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:02 Ответить
Уменьшился. Турки в 100 раз важнее для НАТО, чем поляки.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:14 Ответить
Эрдоган тоже хитёр, как Бацька...
показать весь комментарий
12.06.2020 20:08 Ответить
бгг, узнав это страны, которых вынуждали "добровольно" покупать F - 35 массово бросятся приобрести по штучке с - 400
показать весь комментарий
12.06.2020 20:13 Ответить
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
----
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".

Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
И тут мы в своем праве.
Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем Уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:46 Ответить
Как сказал классик кокаиновой дипломатии: "Дебилы ***".
показать весь комментарий
12.06.2020 23:03 Ответить
Накуя козє баян, якщо вона не вміє грать на ньому?
показать весь комментарий
13.06.2020 02:44 Ответить
TAI TF-X and Hisar A coming guys, no problem. Victory for TR and UA peoples.
https://censor.net/comments/locate/3201669/019214e4-00ef-7399-908c-08f3a3d78f13
показать весь комментарий
13.06.2020 05:58 Ответить
 
 