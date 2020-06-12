Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

Комитет Сената США по вооруженным силам постановил, что ВВС США должны сохранить шесть новых истребителей F-35, которые ранее продали Турции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Самолеты решили не отправлять в Турцию из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже после покупки С-400 США исключили Турцию из программы F-35 .

Также комитет одобрил закупку для американской армии 95 самолетов F-35 на общую сумму $9,1 млрд. Это на 14 штук больше, чем просила администрация президента Дональда Трампа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.