Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российских С-400
Комитет Сената США по вооруженным силам постановил, что ВВС США должны сохранить шесть новых истребителей F-35, которые ранее продали Турции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Самолеты решили не отправлять в Турцию из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже после покупки С-400 США исключили Турцию из программы F-35 .
Также комитет одобрил закупку для американской армии 95 самолетов F-35 на общую сумму $9,1 млрд. Это на 14 штук больше, чем просила администрация президента Дональда Трампа.
Читайте на Цензор.НЕТ: Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.
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Ведь даже в Reuters написано "...originally sold to Turkey.", в прошедшем времени, т.е. "проданы".
Т.е. можно что-то купить, но не получить, потому что потому.
Веселее будет только если деньги уже были уплОчены и их не вернут.
Насколько понимаю, после того, как звучит слово "ПРОДАНО", товар переходит в собственность покупателя. А тут так получается, что вроде как и "ПРОДАНО", а вроде как и нет, т.к. собственность не твоя и ею распоряжается продавец.
Как например если бы ты заплатил за бутылку пива, продавец взял деньги, а потом заявил, что ты и так толстый и и вообще пить вредно. И не отдал бы ни денег, ни пиво.
Ну а в договоре могло быть прописано разное, беда в том, что мы тот договор никогда не увидим. Там могло быть написано про факт сделки, после которого стороны обязуются что-то там, могло быть про доп. условия эксплуатации, всё что угодно могло быть.
Покупка наркотиков по поддельному рецепту - нарушение закона, установленного НАД продавцом и покупателем.
Покупка С-400 - нарушение закона, установленного САМИМ продавцом постфактум. Запрета на покупку вооружения из РФ в блоке НАТО нет.
Первые соглашения по разработке и покупке истребителей были подписаны Турцией в 2007м, но т.к. спустя 10 лет Турция купила не Patriot, а С-400, её из программы пи*орнули. Хотя они и в разработку денег вложили, и детали производили.
Это не "законопослушно разорвал договор", это давление, принуждение и кидалово в итоге.
Хочешь кацапские саночки, извини и подвинься в очереди.
Після анексії Криму ті Містралі пішли у Єгипет, а кацапи спіймали облизня. Хоча перед тим вже й екіпажі сформували, і готувались до ходових випробувань і підписання актів прийому-здачі.
Щоправда там, здається, французи не брали гроші наперед, а будували для кацапів своїм коштом.
Контракт не закрыт, деньги не переведены - можно петлять, изменять условия и отказаться от соглашения в любой момент.
А тут немного не так.
Він от - от вийде на ходові.
А авіагрупи, зась.
Ну, Турция намутила. Шо там у реалі, нащо їй ті С-400...
количеству кораблей и ПЛ и массе их залпа, побольше...А "чуть пырхнуть" попробуют - турки их в Чёрном море "запрут"... Какой дурак попрётся в Босфор и Дарданеллы, под прицел береговых батарей?...
Кому страшны его железяки, ровесники Перестройки? Да еще и в экспортной (т.н. "ужатой") комплектации?
А вот показать, что бывает с теми, кто с ними дружит - это дорогого стоит.
То фигня.
ВВП на помидорах в расию.
и да - вы веришь в то шо высрали красножопые(рашики)?
не верь.те
Доп.материал - https://avia.pro/news/kitay-rossiyskie-s-300-i-s-400-opozorilis-pered-f-16
Это о боевом применении С-400
Туреччина вже нічого не виробляє, бо з березня 2020 року в зв'язку з придбанням московських ЗРК виробництво складових F35 в Туреччині було згорнуто і вилучено. Також зазначалося, що згортання турецького виробництва F-35 матиме незначний впив на загальну програму JSF, і коштуватиме 500-600 млн USD. Себто F35 з неба не впаде від того.
До речі, Туреччина була повністю вилучена з сайту F35.com, який належить Lockheed Martin Corp.
Зато Польша прикупила себе F-35, предназначавшиеся для Турции.
Потенциал НАТО нисколько не уменьшился.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
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А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
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В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".
Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
И тут мы в своем праве.
Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
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Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем Уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
https://censor.net/comments/locate/3201669/019214e4-00ef-7399-908c-08f3a3d78f13