Туреччина залишилася без американських винищувачів F-35 через купівлю російських С-400

Комітет Сенату США з питань збройних сил постановив, що ВПС США мають зберегти шість нових винищувачів F-35, які раніше продали Туреччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

Літаки вирішили не відправляти до Туреччини через розбіжності з приводу придбання Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше після придбання С-400 США виключили Туреччину з програми F-35.

Також комітет схвалив закупівлю для американської армії 95 літаків F-35 на загальну суму $9,1 млрд. Це на 14 штук більше, ніж просила адміністрація президента Дональда Трампа.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Москва й Анкара досягли принципової згоди про поставку другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту становить $2,5 млрд.

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