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Туреччина домовилася з РФ про постачання другої партії комплексів С-400

Туреччина домовилася з РФ про постачання другої партії комплексів С-400

Туреччина домовилася про постачання другої партії російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомив глава Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він зазначив, що Анкара і Москва досягли "принципової угоди на поставку другої партії систем".

Чиновник каже, що залишилося провести технічні роботи з трансферу технологій, деталей спільного виробництва і дорожньої карти.

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в рамках угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів було підписано у вересні.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО занепокоєні через можливі наслідки купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецькі безпілотники Bayraktar знищили не менше 8 російських "Панцирів" у Лівії. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1071) зброя (7447) росія (65035) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+15
Не понимаю... То ли мир сошёл с ума. То ли я?
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08.06.2020 19:46
+14
Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 3985
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08.06.2020 19:49
+14
С вами все в порядке? Отпустило?
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08.06.2020 19:53
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"Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны."
Это не правда. Первой была Греция, купившая "Тор".
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08.06.2020 19:45 Відповісти
Не понимаю... То ли мир сошёл с ума. То ли я?
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08.06.2020 19:46 Відповісти
Кожен має право купити те що вважає кращим...
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08.06.2020 19:46 Відповісти
Реджепбей снова друг для роиси ?! То двойной удар в спину то снова парнер.... сам удивляюсь логике ватников
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08.06.2020 19:46 Відповісти
турки панцири изучили, еще с-400 будут изучать....
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08.06.2020 19:48 Відповісти
Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 3985
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08.06.2020 19:49 Відповісти
Восток дело тонкое. Эрдоган коллекционирует допотопный хлам.
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08.06.2020 19:51 Відповісти
Операция ЦРУ.
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08.06.2020 19:51 Відповісти
Нет, коррупционная сделка
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08.06.2020 19:51 Відповісти
Хих...пухкалки. Первоочередное для всей планеты! Не побоюсь этого слова. Восстановить поврежденную станцию маленьких зеленых в Бразилии. Любой ценой. Подчеркну любой ценой!!!!!!. Возможно это единственный наш шанс.Оказывается внутри было ДВА! глобстера, котоые эвакуировалиь и их искали остальные. Вы понимаете ее уровень? Обычно в станции сидят один. Напомню, это сообщество существ, нечто вроде бионейросети. А здесь два!
Это даже не уровень авианосца, это уровень авианосной группы в сборе. Вы понимаете, что? упало в Бразилии?...
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08.06.2020 19:52 Відповісти
С вами все в порядке? Отпустило?
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08.06.2020 19:53 Відповісти
Это не тебе пускатель. Строчи дальше.
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08.06.2020 19:54 Відповісти
такий "план" відпускає не скоро,Іванов...))
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08.06.2020 20:31 Відповісти
Турция договорилась с РФ о поставках второй партии комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 4221
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08.06.2020 20:05 Відповісти
Не будем спорить о качестве но тут все дело в том что Турция как и многие другие покупает оружие в долг который можно и не отдавать, там таких долгов уже на десятки миллиардов.
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08.06.2020 19:53 Відповісти
Разорить пукина! Интересная идея.
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08.06.2020 21:08 Відповісти
"Чиновник говорит, что осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства и дорожной карты."
Так они ещё и производить их вместе собираются? А это вообще законно? Причем как и Турции,как стране НАТО , так и правительству РФ? Т.к. есть гос.тайна на подобное вооружение, а технологии засекречены, тем более, для страны из недружественного блока?
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08.06.2020 19:53 Відповісти
Не совсем понятна логика Эрдогана. Разменял этот хлам, который себя ещё нигде не зарекомендовал, на истребители F35, которые уже эффективно использует Израиль в нанесении ударов по Сирии.
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08.06.2020 19:59 Відповісти
Вероятно тестовые стрельбы дали туркам больше информации, чем нам СМИ.
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08.06.2020 20:04 Відповісти
Вероятно очевидно ты путлеровский бот и улетаешь нах в спам, животное!
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08.06.2020 20:06 Відповісти
Вместе с С400 он получит и технологии чтоб самому их скопировать (по крайней мере - рассчитывает на это). Купив Пэтриоты (какие кстати тоже себя не особо где проявили) - он не получит ничего.

F35 пока проявляет себя средне. При противодействии ПВО, работают беспилотники. Без противодействия ПВО - проявить себя может и Ан 2, к которому проволокой прикручены бомбы. К тому же Эрдогану никто не будет передавать технологии производства F35. А у России возможно выторговать Су-35 или Су-57, вместе с технологиями их производства.
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08.06.2020 20:08 Відповісти
"F35 пока проявляет себя средне" за то Су-57 и Су-35 так прям идеал для подражания
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08.06.2020 20:20 Відповісти
а ещьо на россии планируется випуск снайперской винтовки на 7 км..
за секретними технологиями умельцев "цеха Калашникова" )))
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08.06.2020 20:33 Відповісти
С57, может и не идеал для подражания, но хотя бы понятна его концепция (тяжёлый истребитель завоевания превосходства в воздухе).

Что из себя представляет F35 - понять довольно сложно. Единственное чем он превосходит тот же Су-35 - малозаметность. Был бы он чистым истребителем - ладно. Но сейчас его используют для работы по земле. Будучи полностью загруженным бомбами, он малозаметность теряет. И начинает практически во всём проигрывать Су-35 (какого к тому же за цену F35 можно купить 2-3 штуки). Да даже как истребитель - он может сохранять малозаметность только под управлением самолётов ДРЛО. Стоит как то нарушить это управление (а серьёзный противник - найдёт способ) перед F-35 встанет выбор: либо сохранять невидимость, но и самому ничего не видеть, либо включить РЛС, и невидимость потерять (а тогда он во всём проиграет хорошему истребителю поколения 4+)

F35 - это так себе штурмовик (с одним двигателем, с ограниченной боевой нагрузкой при сохранении невидимости, без особой защиты). И истребитель который хорош только в идеальных условиях, без серьёзного противодействия.
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08.06.2020 20:39 Відповісти
у вас на Кубани про это наверное не знают но F-35 это ни хера не штурмовик . да он может нести управляемые бомбы и работать по наземным целям но изначально его основная профессия это истребитель . то что его решили сделать мастером на все руки это уже другой вопрос но задумывался он как истребитель

а для работы по наземным целям существует масса других западных самолетов от Игла до Бородавочника . и смею заверить . по многим показателям ваш хваленый Су-35 им проигрывает . потому как не придумали пока универсальных самолетов . или хороший истребитель или хороший бомбардировщик
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08.06.2020 20:52 Відповісти
F-35 хоть раз вступал в воздушный бой?

Самолёт буквально изуродовали мерами снижения заметности (что в итоге заметно снизило его лётные характеристики). Но да, получили малозаметность.

Обычно модель самолёта живёт лет 40 (тому же F-16 - уже 41). Допустим он невидим сейчас (что не факт). Будет ли он малозаметен скажем через 20 лет? Да хрена с два. Уже сейчас в разных странах ведутся работы над созданием радиофотонных РЛС. Пройдёт максимум 10 - 15 лет, и их начнут ставить на оружие. А такая РЛС видит вообще всё что можно видеть в оптическом диапазоне. Малозаметность нынешних самолётов, она просто не заметит. А что тогда останется от достоинств F-35? Самолёт примерно поколения 4+, не более. Тот же Су-35 будет превосходить его почти по всем лётным характеристикам.
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08.06.2020 21:05 Відповісти
" F-35 хоть раз вступал в воздушный бой? " с интересом почитаю про воздушные бои с участием Су-35 и особенно Су-57
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08.06.2020 21:18 Відповісти
Да. Согласен. Воздушных боёв в последнее время было мало. Проверять - негде (и F-35 - тоже). Самолёты как правило летают только там где нету даже ПВО, и работают по земле.
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08.06.2020 22:38 Відповісти
"Самолёты как правило летают только там где нету даже ПВО" вот тут согласен . русское говно которое навезли в Сирию назвать полноценной ПВО нельзя . поэтому еврейцы его всерьез и не воспринимают когда кошмарят сирийцев и иранцев . кстати на тех самых F-35 которые "так себе штурмовик"
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08.06.2020 23:03 Відповісти
Все удачные атаки на Панцири были с беспилотников или от огня артиллерии. (при том мы не знаем какой процент атак был удачен). Так что они как минимум опасаются их, и не подставляют под их удар свои супер невидимые самолёты.
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08.06.2020 23:09 Відповісти
за то мы знаем какой процент израильских ударов в Сирии был удачен . ВСЕ . при чем без последствий для Хельавира
опасаются ? ну да если командиры не дураки то они опасаются . это нормально учитывать все риски . военные на земле есть . налет им не нравится . будут пытаться что то сделать . например камни бросать в самолеты . в сравнении с Панцирем камни возможно даже эффективнее это я конечно стебусь но тем не менее еврейцы кроме Фалконов активно применяют и Лайтнинги не особо обращая внимание на Панцири и остальное российское железо
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09.06.2020 08:58 Відповісти
F35 має основним козирем ДАЛЬНІСТЬ і швидкість ураження цілі своїми ракетами "повітря-повітря" і можливість співпраці в комплексі з іншими системами озброєння..
Су до Фантома просто не наблизиться,щоб "пови..обуватись.",
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08.06.2020 21:05 Відповісти
та ладна...а электроника в расчёт не берётся...?! су-57 уже показали себя как "конструктор"...
это всё равно как сравнивать "Драгон" Маска с "саюзами"...
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08.06.2020 21:50 Відповісти
Ну начать с того, что F-35 - лёгкий истребитель с одним двигателем. А Су-35 и 57 - тяжёлые истребители с двумя двигателями. Даже если американская электроника при равных массе и габаритах - лучше, то на F-35 тупо в несколько раз меньше места для её размещения, и меньше энергии для питания.

Если у F-35 только главная РЛС обзора передней полусферы, то на Су-57 стоят дополнительно ещё 4 РЛС кругового обзора, и станция оптико электронного обнаружения
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08.06.2020 22:49 Відповісти
игры
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08.06.2020 21:14 Відповісти
У Турціїї напряг у відносинах з Ізраїлем.
Для ізраїльських Фантомів і куплено..Хоча б "щоб були"
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08.06.2020 20:35 Відповісти
Израильские "Фантомы" думаю "пройдут" через С-400...деньги на ветер...
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08.06.2020 21:51 Відповісти
Это ж какими тупыми нужно быть, чтобы продавать оружие своим извечным геополитическими врагам...
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08.06.2020 20:03 Відповісти
В Европе все друг дружке извечные враги и ничего - торгуют
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08.06.2020 20:05 Відповісти
так то европейцы, а то турки.
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08.06.2020 20:19 Відповісти
А потом будут искренние удивления, почему это истребители американские беспрепятственно обходят "лучшую ПВО в мире".
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08.06.2020 20:17 Відповісти
Одной партии для изучения не хватило ?
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08.06.2020 20:37 Відповісти
Для изучения обычно покупают 1-2-3 образца. Тут вполне очевидно, что товар понравился уж шибко. И вообще, что странного в том, что два империалиста тянуться друг к другу? Мыши плакали, кололись…
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08.06.2020 20:41 Відповісти
Имперца, а не империалиста. Это во-первых. И для изучения нужно 5-6 экземляров минимум. Один просто разбирают. Пару проганяют, по какому-то огонь отрабытыают.
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08.06.2020 21:04 Відповісти
Туплю.
Вообще, поскольку это система ПВО, то минимальную планку можно и поднять до 10, поскольку действовать все это дело должно в связке друг с другом.
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08.06.2020 21:19 Відповісти
Так нахрена они для "изучения" 2 партию купили?
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08.06.2020 22:48 Відповісти
Конденсаторы КМ?
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08.06.2020 20:19 Відповісти
забавно получается . одной рукой Москва продает туркам оружие . другой утирается когда эти же турки вагнеровцев и лучшего друга России суперфельдмаршала Хафтара в Ливии **..шат
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08.06.2020 20:25 Відповісти
Бабы ещё нарожают, а деньги нужны
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08.06.2020 20:34 Відповісти
Ердоган сказав Другу вові...
Це не я ,це якісь пісочні "чєловєчкі"
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08.06.2020 20:41 Відповісти
Вагнеровцы в Ливии на подтанцовке частного бизнеса, Раше на них накласть и она их туда не посылала.
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09.06.2020 00:18 Відповісти
именно поэтому вербуют вагнеровцев через военкоматы . готовят на государственных военных базах . вооружают с армейских складов и тд.

используют в интересах частного бизнеса ? а в России есть разделение между государством и частными делами членов кооператива " Озеро " ?
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09.06.2020 09:14 Відповісти
Не успела страна-бензоколонка обрадоваться что цена Brent стала 42.55$ на 15 (!) центов выше заложенной в бюджет,как нефть опять рванула вниз -уже 40.10$ !
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08.06.2020 20:35 Відповісти
Зато Urals впервые с 1990 года покупают на $2 дороже Brent. Всё какая-то радость
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08.06.2020 20:38 Відповісти
Статья блумберга которую обсуждали в еженед. Обзоре.



. "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман заявил об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки, сообщает Reuters
. По его словам, королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе."


Очікується кацапський Уралс знову по 15 баксів в кінці літа )
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08.06.2020 20:44 Відповісти
мы наверное с тобой разный блумберг читаем, в моем пишут, что saudi aramco поднимает цены на 5.6-7.3$ с июля для всех покупателей. Не вяжется что то с твоим постом.
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08.06.2020 20:59 Відповісти
це напевне йдеться про зменшення скидки (10.5 баксів для Європи),яку Арамко надавав "для захоплення ринку"
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08.06.2020 21:07 Відповісти
А какой в этом практический смысл, повышать цену и при этом увеличивать предложение?
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08.06.2020 21:12 Відповісти
ДАЛИ СКИДКУ І ЗАБРАЛИ СКИДКУ.. ))

АЛЕ ПОГОДЖУСЬ -ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ НЕПРАВИЛЬНО..
Хрінова "ринкова стратегія" не треба було відразу -а на 2-3 долари максимум..
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08.06.2020 21:22 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/saudi-arabia-is-said-to-plan-record-crude-oil-production-in-july

Саудівська Аравія планує викачати рекордну кількість сирої сировини в липні, взявшись за один із найбільших експортних сплесків, щоб охолодити ціни на нафту, повідомляють люди, які проінформували про вихідну політику країни.
Державні нафтові компанії Saudi Aramco прагнуть збільшити видобуток в наступному місяці до приблизно 10,8 мільйона барелів на день, сказали люди, просячи не називати їх, обговорюючи конфіденційну інформацію. Це перевершило б попередній максимум - 10,72 мільйона барелів на день у листопаді 2016 року

САУДИ ПРОДОВЖУЮТЬ ВІЙНУ ЗА РИНОК З МОРДОРОМ...дЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНА ДЕШЕВА НАФТА..
28 БАКСІВ МАКСИМУМ ЗА бРЕНТ..
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08.06.2020 21:17 Відповісти
ты наркоман? Ты дату своей статьи видел? 🤦‍♂️
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08.06.2020 21:26 Відповісти
но цены как раз-то и растут...и это печально...
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08.06.2020 21:47 Відповісти
Cтатья за 2018 год
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08.06.2020 21:49 Відповісти
Я только что смотрел цены онлайн, -то что ты говоришь было и прошло! Как я и сказал. Так что ты радуешься тому,чего уже нет!
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08.06.2020 20:50 Відповісти
Це добре. Набіулліна буде продовжувати спалювати валюту "в топці курсу рубля" )

Рубль доедает ФНБ: Минфин потерял 1,2 триллиона за два месяца Денежная подушка правительства сдувается вместе с падением курса доллара. https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-doedaet-fnb-minfin-poteryal-1-2-trilliona-za-dva-mesyaca-1029289711
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08.06.2020 20:38 Відповісти
"Милые бранятся словно тешатся"(Турция и Россия)
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08.06.2020 20:35 Відповісти
Какіє мілие крокоділи... ))
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08.06.2020 20:39 Відповісти
они их походу с американцами тестируют.и потом свои самоли/беспилотники далеют.чтоб кацапня не могла збить
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08.06.2020 20:50 Відповісти
По твоему они настолько никчемные идиоты что первой партии им не хватило? Где вас таких "умников" нарожали 🤦‍♂️
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08.06.2020 21:05 Відповісти
ЩЕ РАЗ..
тУРКИ ЗАКУПОВУЮТЬ С-400 СУТО ДЛЯ ОСТРАСТКИ ІЗРАЇЛЮ
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08.06.2020 21:18 Відповісти
Ты правда завязывай с наркотой, влияет на твой мозг. Разговор за тестирование, а не об истинных причинах.
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08.06.2020 21:32 Відповісти
Так хорошо с амерами тестируют, что те отказали в поставках 35-го.
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08.06.2020 21:35 Відповісти
турецкий спонсорский взнос в казну оккупанта Украины, в несколько лярдов баксов для продолжения войны с Украиной не только в покупке ракетных систем ,но и нефти сделан...
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08.06.2020 21:07 Відповісти
Ймовірно, що всі учасники цього та інших конфліктів просто розгiривають спектакль.
Тобто завдання у них (путiна і Ердогана) одне - війна в цьому регіоні.
Якби народ (натовп) розуміл ці завдання, то натовпом (народом) не могли б керувати (в якихось країнах краще, в яких то гірше).
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08.06.2020 21:08 Відповісти
Мирное сосуществование невозможно при наличии кремлевской террористической банды, это наглядно демонстрируют наши "братские" отношения, когда "старший" брат всадил нож в спину "младшего", в сегодняшнем мире кремлевская комуно-фашистская банда - это перманентная угроза всему миоу, опасность исчезнет только после ликвидации источника угрозы.
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08.06.2020 21:15 Відповісти
просто розгiривають

див. вище
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08.06.2020 21:18 Відповісти
ситуация довольно странная...сначала Турция "хендошит" кацабов по полной в Сирии и Ливии-а затем путя "охотно" продаёт комплексы Турции...тут очевидно одно-или тонкая игра Эрдогана или жадность путина...
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08.06.2020 21:44 Відповісти
А ты не подумал, что самое очевидное из всех этих потоков и закупок, что на самом деле все не так как тебе рассказывают по поводу "хендошит" кацабов по полной в Сирии? Может тебе выдают желаемое за действительное?
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08.06.2020 21:50 Відповісти
ты про СМИ рассеи...?
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08.06.2020 21:53 Відповісти
Нет, я про логику. Можно конечно жить как северокореец и верить во все что тебе расскажут, лишь бы это соответствовал твоей идеологии, но я предпочитаю думать и анализировать происходящее.
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08.06.2020 21:59 Відповісти
и шо говорит анализ...?! есть свои версии...?
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08.06.2020 22:02 Відповісти
Тебе не понравится. Кацапы с турками давно поделили Сирию на сферы влияния и никакого противостояния там нет. От сюда и потоки и с400 и черт знает ещё какие договорённости о которых они молчат.
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08.06.2020 22:11 Відповісти
Турки же сами лупили их бесполезную технику превращая в металохлам,а теперь ещё что то у них покупают?
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08.06.2020 22:01 Відповісти
вот это как раз и непонятно...и сумма контракта таки немалая...
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08.06.2020 22:03 Відповісти
Опять же, все это вписывается в мою логику. Противостояние, лупили "бесполезную технику" все это для таких как ты придумано, вы схаваете без вопросов.
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08.06.2020 22:22 Відповісти
Не можна обіграти клієнта у карти, якщо постійно у нього вигравати. Треба дати клієнту теж трішечки повигравати, завестись, повірити у свої сили...
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08.06.2020 22:07 Відповісти
Вот это цирк. Эрдоган покупает кацапское ПВО, чтобы разрабатывать беспилотники, которые будут невидимыми для этих комплексов. Война в Сирии и Ливии ничему не научили этих московских лошар.
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08.06.2020 22:08 Відповісти
Испанский стыд🤦‍♂️ женщина, нахрена покупать 2 партию для этого? Занимайся своим делом, вари борщи.
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08.06.2020 22:17 Відповісти
У упоротых попеременно Эрдоган то хороший, то плохой. Вот новый плевок в розовые мечты.
Я говорил что Эрдоган с пукиным ссориться не хотят. У Эрдогана нет ПВО. Его беспилотники раша-РЭБ глушит, они действуют только там где нет станций РЭБ.
Жизнь не такая черно-белая как хотелось бы примитивным одноклеточным организмам.
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09.06.2020 00:23 Відповісти
Инет забит видео с байрактарами, разносящими кацапские комплексы ПВО и РЭБ.
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09.06.2020 03:26 Відповісти
половина из которых - не кацапские, и вообще не в Сирии...
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09.06.2020 07:06 Відповісти
А чего же тогда вагнеровцы убегают так,что пыль стоит над всей северной Африкой?
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09.06.2020 07:29 Відповісти
Вам же ясно сказали. это ихтамнеты, и вообще сириитамнет.
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09.06.2020 07:44 Відповісти
Походу Эрдоган покупку С-400 оплачивает трупами кацапов.
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09.06.2020 03:25 Відповісти
Спинным мозгом чувствую,что Эрдоган затачивает очередной ятаган!
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09.06.2020 07:27 Відповісти
хм... зачем Турции такой дорогой металлолом?
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09.06.2020 07:42 Відповісти
друг украинцев Эрдоган и их этнический партнер вновь нанес удар в спину украине. и даже немножко провернул
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09.06.2020 16:33 Відповісти
 
 