Туреччина домовилася з РФ про постачання другої партії комплексів С-400
Туреччина домовилася про постачання другої партії російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Про це повідомив глава Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Він зазначив, що Анкара і Москва досягли "принципової угоди на поставку другої партії систем".
Чиновник каже, що залишилося провести технічні роботи з трансферу технологій, деталей спільного виробництва і дорожньої карти.
Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в рамках угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів було підписано у вересні.
Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.
12 липня 2019 Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.
У НАТО занепокоєні через можливі наслідки купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.
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Это не правда. Первой была Греция, купившая "Тор".
Это даже не уровень авианосца, это уровень авианосной группы в сборе. Вы понимаете, что? упало в Бразилии?...
Так они ещё и производить их вместе собираются? А это вообще законно? Причем как и Турции,как стране НАТО , так и правительству РФ? Т.к. есть гос.тайна на подобное вооружение, а технологии засекречены, тем более, для страны из недружественного блока?
Вероятноочевидно ты путлеровский бот и улетаешь нах в спам, животное!
F35 пока проявляет себя средне. При противодействии ПВО, работают беспилотники. Без противодействия ПВО - проявить себя может и Ан 2, к которому проволокой прикручены бомбы. К тому же Эрдогану никто не будет передавать технологии производства F35. А у России возможно выторговать Су-35 или Су-57, вместе с технологиями их производства.
за секретними технологиями умельцев "цеха Калашникова" )))
Что из себя представляет F35 - понять довольно сложно. Единственное чем он превосходит тот же Су-35 - малозаметность. Был бы он чистым истребителем - ладно. Но сейчас его используют для работы по земле. Будучи полностью загруженным бомбами, он малозаметность теряет. И начинает практически во всём проигрывать Су-35 (какого к тому же за цену F35 можно купить 2-3 штуки). Да даже как истребитель - он может сохранять малозаметность только под управлением самолётов ДРЛО. Стоит как то нарушить это управление (а серьёзный противник - найдёт способ) перед F-35 встанет выбор: либо сохранять невидимость, но и самому ничего не видеть, либо включить РЛС, и невидимость потерять (а тогда он во всём проиграет хорошему истребителю поколения 4+)
F35 - это так себе штурмовик (с одним двигателем, с ограниченной боевой нагрузкой при сохранении невидимости, без особой защиты). И истребитель который хорош только в идеальных условиях, без серьёзного противодействия.
а для работы по наземным целям существует масса других западных самолетов от Игла до Бородавочника . и смею заверить . по многим показателям ваш хваленый Су-35 им проигрывает . потому как не придумали пока универсальных самолетов . или хороший истребитель или хороший бомбардировщик
Самолёт буквально изуродовали мерами снижения заметности (что в итоге заметно снизило его лётные характеристики). Но да, получили малозаметность.
Обычно модель самолёта живёт лет 40 (тому же F-16 - уже 41). Допустим он невидим сейчас (что не факт). Будет ли он малозаметен скажем через 20 лет? Да хрена с два. Уже сейчас в разных странах ведутся работы над созданием радиофотонных РЛС. Пройдёт максимум 10 - 15 лет, и их начнут ставить на оружие. А такая РЛС видит вообще всё что можно видеть в оптическом диапазоне. Малозаметность нынешних самолётов, она просто не заметит. А что тогда останется от достоинств F-35? Самолёт примерно поколения 4+, не более. Тот же Су-35 будет превосходить его почти по всем лётным характеристикам.
опасаются ? ну да если командиры не дураки то они опасаются . это нормально учитывать все риски . военные на земле есть . налет им не нравится . будут пытаться что то сделать . например камни бросать в самолеты . в сравнении с Панцирем камни возможно даже эффективнее это я конечно стебусь но тем не менее еврейцы кроме Фалконов активно применяют и Лайтнинги не особо обращая внимание на Панцири и остальное российское железо
Су до Фантома просто не наблизиться,щоб "пови..обуватись.",
это всё равно как сравнивать "Драгон" Маска с "саюзами"...
Если у F-35 только главная РЛС обзора передней полусферы, то на Су-57 стоят дополнительно ещё 4 РЛС кругового обзора, и станция оптико электронного обнаружения
Для ізраїльських Фантомів і куплено..Хоча б "щоб були"
Вообще, поскольку это система ПВО, то минимальную планку можно и поднять до 10, поскольку действовать все это дело должно в связке друг с другом.
Це не я ,це якісь пісочні "чєловєчкі"
используют в интересах частного бизнеса ? а в России есть разделение между государством и частными делами членов кооператива " Озеро " ?
. "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман заявил об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки, сообщает Reuters
. По его словам, королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе."
Очікується кацапський Уралс знову по 15 баксів в кінці літа )
АЛЕ ПОГОДЖУСЬ -ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ НЕПРАВИЛЬНО..
Хрінова "ринкова стратегія" не треба було відразу -а на 2-3 долари максимум..
Саудівська Аравія планує викачати рекордну кількість сирої сировини в липні, взявшись за один із найбільших експортних сплесків, щоб охолодити ціни на нафту, повідомляють люди, які проінформували про вихідну політику країни.
Державні нафтові компанії Saudi Aramco прагнуть збільшити видобуток в наступному місяці до приблизно 10,8 мільйона барелів на день, сказали люди, просячи не називати їх, обговорюючи конфіденційну інформацію. Це перевершило б попередній максимум - 10,72 мільйона барелів на день у листопаді 2016 року
САУДИ ПРОДОВЖУЮТЬ ВІЙНУ ЗА РИНОК З МОРДОРОМ...дЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНА ДЕШЕВА НАФТА..
28 БАКСІВ МАКСИМУМ ЗА бРЕНТ..
Рубль доедает ФНБ: Минфин потерял 1,2 триллиона за два месяца Денежная подушка правительства сдувается вместе с падением курса доллара. https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-doedaet-fnb-minfin-poteryal-1-2-trilliona-za-dva-mesyaca-1029289711
тУРКИ ЗАКУПОВУЮТЬ С-400 СУТО ДЛЯ ОСТРАСТКИ ІЗРАЇЛЮ
Тобто завдання у них (путiна і Ердогана) одне - війна в цьому регіоні.
Якби народ (натовп) розуміл ці завдання, то натовпом (народом) не могли б керувати (в якихось країнах краще, в яких то гірше).
див. вище
Я говорил что Эрдоган с пукиным ссориться не хотят. У Эрдогана нет ПВО. Его беспилотники раша-РЭБ глушит, они действуют только там где нет станций РЭБ.
Жизнь не такая черно-белая как хотелось бы примитивным одноклеточным организмам.