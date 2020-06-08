Туреччина домовилася з РФ про постачання другої партії комплексів С-400

Туреччина домовилася про постачання другої партії російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомив глава Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він зазначив, що Анкара і Москва досягли "принципової угоди на поставку другої партії систем".

Чиновник каже, що залишилося провести технічні роботи з трансферу технологій, деталей спільного виробництва і дорожньої карти.

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в рамках угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів було підписано у вересні.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО занепокоєні через можливі наслідки купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

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