Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий
Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ)
Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – рассказал он.
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А що там Беня? Не відбере грошики у свого вихованця?
Из смешного и почему Малюська работает на Беню с Медведчуком и против МВФ.
Исполнительница Малюськи действует в сговоре с прокуратурой и сурками, что явно видно из неразберихи с датами повесток.
Повестки членам правления Приватбанка, которые отказались отдавать 250 миллионов долларов Суркисам, выписаны якобы 27 мая и на 5 июня.
Но вручили их десятого и одиннадцатого июня.
Это нарушение, причем нарушение явно бессмысленное - разве не похер от какого числа клепать левые повестки? Пятое, десятое, в чем проблема вообще?
Почему такой барбак?
Однако заседание перенесли с 5 на 9 июня, потому выдачу повесток и дальнейшие действия по исполнительному делу Минюста притомозили. 10-11 пришел транш от МВФ.
И только убедившись в том что бабки от МВФ получены, Малюське и прокуратуре дали отмашку действовать.
Но прокуроры тупые ленивые жопы и не стали ничего переписывать, а чо - всегда ж прокатывало.
И 11 июня менеджмент Приватбанка получил просроченные повестки.
Как видим перед нами не «выполнение решение суда, а что мы минюст можем сделать».
Перед нами спланированная и синхронизированная спецоперация организованной группы лиц, среди которых и министр юстиции Малюська вместе со своими исполнителями.