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Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий

Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий

Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ обнародовал меморандум с Украиной

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) НБУ (4835) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+23
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 1599
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12.06.2020 15:04
+12
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2722
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12.06.2020 15:10
+8
Конечно помним. И помним судьбу закона о незаконном обогащении и отрубленные руки и еще много чего.
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12.06.2020 15:10
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Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 1599
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12.06.2020 15:04 Ответить
Не було такого.
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12.06.2020 15:07 Ответить
Було
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12.06.2020 15:09 Ответить
Такой же как Павел Казарин с загранспаспортом рашки?
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12.06.2020 15:15 Ответить
бггг
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12.06.2020 15:27 Ответить
Прокинься, ти обісрався
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12.06.2020 15:10 Ответить
А він і не спить.))
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12.06.2020 15:14 Ответить
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 5850
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12.06.2020 15:19 Ответить
І за розпродаж ЗЕМЛІ ****** проголосував разом з своїм побратимом - шмарклею.
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12.06.2020 15:09 Ответить
Взагалі то закон про землю ****** анонсував задовго до виборів, і він був у нього в програмі. А от твоя буба влаштувала зебаранам сюрприз)
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12.06.2020 15:13 Ответить
Так отож! Ви визнаєте, що ******* проголосували за свій "закон"! От поклавши руку на сердце і з усією відповідальністю перед поколіннями, екологією, врешті здоровим глуздом - цей "закон" має право на існування?!
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12.06.2020 15:22 Ответить
Шо отож?, клоун)
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12.06.2020 15:25 Ответить
Ти відповідай на останнє питання. Ти ж тут топив проти продажу землі. А як ****** проголосував "за" - заткнувся.
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12.06.2020 15:27 Ответить
ти дурачек? Я завжди був за продаж, але проти 200 тисяч га в одні руки, як планували твої хазяєва)
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12.06.2020 15:32 Ответить
Та ви, *********, вже визначіться проти чого виступаєте. 200 тис га в одні руки - не саме страшне. Бо нормальні люди криком-кричали, що тільки довгострокова оренда у Держави, тільки Земельний Банк, тільки при умові дотримання сівозмін і не виснажувать грунти тощо.
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12.06.2020 15:40 Ответить
Земельний банк теж непогана ідея. Але маємо те що маємо.
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12.06.2020 15:47 Ответить
Не з"їзжай з теми.В тому вигляді, що прийняли зелікиі з ********* і голосом , - прийнятний "закон"?
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12.06.2020 15:50 Ответить
Конечно помним. И помним судьбу закона о незаконном обогащении и отрубленные руки и еще много чего.
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12.06.2020 15:10 Ответить
Так зеленый вам же обещал закон, равное правосудие и честные суды . И где?
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12.06.2020 15:14 Ответить
Кстати, Вакарчук, которого петрушки пинали здесь давеча, вместе со своей фракцией голосовали за этот закон. А вот ни ЕС, ни опзж (естественно), ни даже Батькивщина - нет. Многоговоряще, на мой взгляд. И как-то идёт в разрез с имиджем 'самого большого борца с коррупцией' Петра Порошенко, о котором так много говорит его фракция
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12.06.2020 15:16 Ответить
И много зелених жуликов посадили по тому закону? Ровно ноль - зеро. Потому что закон тот, профанация и ослиний пиар для недоумков)
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12.06.2020 15:28 Ответить
Сначала объясните, почему порошенко и его фракция не голосовали за этот прогрессивный закон, а потом я отвечу на ваш вопрос
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12.06.2020 15:30 Ответить
я там уже ответил)
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12.06.2020 15:33 Ответить
Почему-то я не удивлён. Двуличие - фишка ПЕСиков.
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12.06.2020 15:32 Ответить
Может ещё и отрубят Коломойскому. Неисповедимы пути Господни.
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12.06.2020 15:20 Ответить
Может конечно и отрубят, только за годы независимости ни один олигарх не пострадал.
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12.06.2020 15:33 Ответить
Как это не пострадал ? Беня вон в Герцлии отсиживал, вместо того чтобы в Днепре править. Войди в положение.
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12.06.2020 15:45 Ответить
Это страдания по-твоему? Ну тогда бедный Беня.
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12.06.2020 15:55 Ответить
Который из двух ? Брат, или двойник ? Настоящего замочили ещё в 2014-м.
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12.06.2020 15:57 Ответить
Ну тут не скажу. Не владею вопросом.
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12.06.2020 15:57 Ответить
И особенно хочется отметить доллар по 27 и вычеркнутые в связи с этим годы из жизни
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12.06.2020 15:30 Ответить
Это было особенно патриотично, бесстрашно и уважаемо.
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12.06.2020 15:35 Ответить
Слезы гордости вместе с потом и соплями катились у меня градом эти 5 незабываемых лет
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12.06.2020 15:41 Ответить
А теперь твои сопли из-под маски не лезут ?
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12.06.2020 15:46 Ответить
то дебіли пішли, ми тут до чого?
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12.06.2020 15:16 Ответить
Радоваться ?
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12.06.2020 15:06 Ответить
Кому як. Зебілам при владі так. Лише керівництво Нацбанку звільнити треба. Простим зебілам - нема чого радіти. Їм нічого не обломиться.
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12.06.2020 15:24 Ответить
У тебя или с головой проблемы или ты россиянин.
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12.06.2020 15:12 Ответить
Це взаємопов"язані речі.
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12.06.2020 15:14 Ответить
Почему прячешься за украинским флагом?😂🌷
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12.06.2020 15:13 Ответить
потому что дыынерского на сайте нету
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12.06.2020 15:16 Ответить
А шо это дэнеэре?Где оно?Есть ли у них где то посольства?😂😂
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12.06.2020 15:19 Ответить
так ото ж!
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12.06.2020 15:41 Ответить
Свинособака Павлова как по часам приходит отсасывать.
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12.06.2020 15:15 Ответить
У парашенка і клоуна нічого спільного немає з Революцією гідності
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12.06.2020 15:15 Ответить
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2722
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12.06.2020 15:10 Ответить
все на Мальдивы!!)))
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12.06.2020 15:11 Ответить
Вот и настало время задать любимый вопрос комуняк, рыгов, бютовцев и стада зеленых лохов до победы их клоуна - А кто долги отдавать будет? Ваши внуки или правнуки,а зебилы?
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12.06.2020 15:11 Ответить
а когда Пнпа с Гросей в долги лезли, поддерживали...
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12.06.2020 15:28 Ответить
разве об этом речь? Если вы, зебилы, такие крутые то зачем в ярмо лезть? А если без денег МВФ задница, тогда зачем скулить было. Мозг дан человеку чтобы думать. Хотя мозги и зебилы не совместимы
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12.06.2020 15:50 Ответить
Ну і що,підуть в офшори ці гроші як вєлікій Парашенко завєщал
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12.06.2020 15:13 Ответить
В панамські?
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12.06.2020 15:15 Ответить
Десь туди)
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12.06.2020 15:16 Ответить
Портянка там був - нічого не знайшов. Може в Оман?
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12.06.2020 15:26 Ответить
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 7055
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12.06.2020 15:13 Ответить
Отличная новость!Начинаем отстраивать бамбас?
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12.06.2020 15:14 Ответить
З кожного жида по ниточці, а для ЗЄ соломина!
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12.06.2020 15:15 Ответить
Ну, тепер на Банковій будуть святкувати.
А що там Беня? Не відбере грошики у свого вихованця?
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12.06.2020 15:16 Ответить
Всі брали. А от ввести в пряму дію "Закон про виведений капітал", "Закон про незаконне збагачення" і "Податок на розкіш" ніхто не спромігся. Навіть святий ******. А там не тільки покрити бюджет можна а й інвестувати. Спитайте у рудого гудка, що б він купив, якщо б вони були чинні.
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12.06.2020 15:17 Ответить
Не треба брехати - усе вже подоланно і корупцію, і олігархів, і зубожіння. Подивіться навкруги - ми вже рік як живемо як піввареник в маслі!
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12.06.2020 15:28 Ответить
Ага, найуспішніші реформи вже були проведені. Суди і мусора.
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12.06.2020 15:42 Ответить
ото беня с суркисами сегодня отпразднует ...
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12.06.2020 15:21 Ответить
Да начнется дерибан!
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12.06.2020 15:39 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__%5b0%5d=AZU12szpO4lHv8IeB_uUACFbnEdkb4U_QxDF146E-twtugVi_GYXIc7-VyV7fv6YVh9bXnPlmCTMECU4vFvaktck2uNO0TJNS1OgtLPJpYW-P8V2SztnE9SDeymdxVxjg0q6GwvoyB90m-DiI8uBS43SKSyYsrIqRTY2sRCa6DtdWI9LLTSwgpiczFmwv4zNx18&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets

Из смешного и почему Малюська работает на Беню с Медведчуком и против МВФ.

Исполнительница Малюськи действует в сговоре с прокуратурой и сурками, что явно видно из неразберихи с датами повесток.
Повестки членам правления Приватбанка, которые отказались отдавать 250 миллионов долларов Суркисам, выписаны якобы 27 мая и на 5 июня.
Но вручили их десятого и одиннадцатого июня.

Это нарушение, причем нарушение явно бессмысленное - разве не похер от какого числа клепать левые повестки? Пятое, десятое, в чем проблема вообще?

Почему такой барбак?
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12.06.2020 15:43 Ответить
Потому что транш МВФ планировался сначала 5 июня, сразу после заседания и подгадывали, чтобы решение получить от МВФ, а потом уже всех закрывать.

Однако заседание перенесли с 5 на 9 июня, потому выдачу повесток и дальнейшие действия по исполнительному делу Минюста притомозили. 10-11 пришел транш от МВФ.

И только убедившись в том что бабки от МВФ получены, Малюське и прокуратуре дали отмашку действовать.

Но прокуроры тупые ленивые жопы и не стали ничего переписывать, а чо - всегда ж прокатывало.
И 11 июня менеджмент Приватбанка получил просроченные повестки.

Как видим перед нами не «выполнение решение суда, а что мы минюст можем сделать».

Перед нами спланированная и синхронизированная спецоперация организованной группы лиц, среди которых и министр юстиции Малюська вместе со своими исполнителями.
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12.06.2020 15:43 Ответить
Ленка Зеленская закосила на больничный и сидя на полу в гостинной пересчитывает деньги МВФ. Они то теперь - бюджет семьи.
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12.06.2020 17:48 Ответить
ГДЕ !?) КОГДА !?)
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12.06.2020 19:27 Ответить
 
 