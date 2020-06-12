Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий

Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – рассказал он.

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