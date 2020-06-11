МВФ обнародовал меморандум с Украиной
Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.
Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).
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Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.
Затем до конца сентября намечено расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР, а также разработать все для запуска единых юрлиц налоговой и таможенных служб, чтобы запустить их с 1 января.
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К концу октября в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы намечено внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
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Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.
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Публикация меморандума МВФ вызвало массу недовольства в украинских кругах. НБУ недоволен прогнозом МВФ про сокращение ЗВЗ (золотовалютных запасов) НБУ до уровня 19 млрд. долларов. Кабинет министров недоволен прогнозом о снижении ВВП на 8,2%. Но самое интересное не это. Вся украинская власть затаив дыхание, печатает во всех СМИ довольно свободный пересказ документа, упорно молчит о проведенной МВФ оценке рисков по принципам The Risk Assessment Matrix (RAM) Восполняем этот пробел.
Основные риски для Украины в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как
"Широкое социальное недовольство и политическую нестабильность в результате во внутренней политической неопределенности, смены политики и медленной реализации программ. Социальное напряжение вспыхнет из-за неудовлетворенностью политикой и действиями власти по преодолению эпидемии и ее экономическими последствиями , такими как массовая безработица, более высокий чем заявлено, уровень заболеваемости, бедность и нехватка предметов первой необходимости"
Вероятность такого сценария МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)
Продолжение и расширение эпидемии COVID-19 в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)
Совещание в ОПУ вчера затянулось до глубокой полночи. Причины нам пока неизвестны.
МВФ обмежує апетити бені, ахметкі, петі, хвіташа, косюка та інш..
бо вони без гальм потрошать країну, але нашім сусідам не потрібен
під боком другий Афганістан
На газ понятно, а вот капвложения будут рисовать от балды да побольше и хрен что проверишь.
Як мені змінити постачальника газу?
https://oilpoint.com.ua/v-odin-klik-vyjti-iz-gazovogo-rabstva-stanet-proshhe/
(Н.С. Хрущев)
В пакте Молотова-Рибентропа тоже всё было пристойно.
Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19. Источник: https://censor.net/n3201503
https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html Основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.
Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.
https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382005/
Боже храни Америку .
правильно я кажу, Володимире Олександровичу?
коли був Дніпропетровськ, то його жителі називались Дніпропетровці, а не Дніпропетровчани
панял, селюк?
Чи знову увімкнуть турборежим з шаленим принтером...
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado Vonzales @VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado
В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?
Я понимаю, Раша оглушительно молчит о ходе слушаний - у них есть причина, но где пресс-служба президента Украины?
Где журналисты Украины со своим освещением процесса?
О чем сейчас говорить, как не об этом?!
Выход Вакарчука важнее?
Разбитая витрина в Redneckville, Arkansas?!
...чи то не МВФ "вимагав"..?
все ведь понимают, что эти деньги уйдут в карман Коломойского
Любящие украинцы.
А може того -ми не будем платити за ЖКХ як ті наші кармільци - в ОРДЛО...
"Українська влада пообіцяла МВФ найближчим часом переглянути тарифи на опалення,.."
11.06.2020, 22:30 • 74 • https://uainfo.org/blognews/1591885320-odnovremenno-neskolko-istochnikov-soobshchili-ob-odnom-vazhnom.html#mc-container 0
Пока об адской зраде кричать рано, но зная "таланты" Зеленского, Ермака и Шмыгаля, то я напрягся.
Одновременно несколько источников сообщили об одном важном обязательстве украинской власти, которое возможно появится у нас перед МВФ. Стало известно, что в меморандуме с МВФ, возможно, прописан отказ руководства Украины от введения протекционистских мер для украинских производителей, а так же от государственной поддержки экспорта и импортозамещения. МВФ и раньше не сильно симпатизировал протекционизму, но говорят, что сейчас жестко настаивал на этом пункте.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591867070-sazonov-kabala-ot-mvf-realnost-i-litsemerie.html Сазонов: Кабала от МВФ. Реальность и лицемерие
На фоне того, что западные правительства сейчас запускают процессы по поддержке своих производителей, а так реализуют все возможные механизмы для оживления своих национальных экономик и активно продвигают предоставление льготного кредитования своим производителям, то такой шаг от Зеленского выглядит не просто глупым, а является действием предающим национальные интересы. Протекционизм должен стать обязательной составляющей новой экономической политики Украины в мире, который переживает экономический кризис на фоне эпидемии коронавируса. Государство обязано защитить и поддержать наших производителей. Обязано сделать все возможное, вплоть до введения заградительных пошлин, как это стали делать во всем мире, чтоб создать максимально приемлемые условия я работы национальных производителей и сохранения рабочих мест.
В общем, с огромным интересом жду, когда опубликуют меморандум, чтоб выяснить есть ли этот пункт в нем или нет. Хотя, подозреваю, что наши аферисты могут и почистить меморандум для прессы.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4537255182967219 Борислав БЕРЕЗА