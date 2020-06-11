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МВФ (3281) Меморандум (123)

МВФ обнародовал меморандум с Украиной

МВФ обнародовал меморандум с Украиной

Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября намечено расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР, а также разработать все для запуска единых юрлиц налоговой и таможенных служб, чтобы запустить их с 1 января.

Также на Цензор.НЕТ: МВФ не сильно верит, что украинская власть способна вывести страну из кризиса, - Острикова

К концу октября в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы намечено внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Читайте также: В программе сотрудничества с МВФ нет требований по повышению пенсионного возраста, - Шмыгаль

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

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Топ комментарии
+25
Кароче, деньги в обмен на конкретные шаги в реформах. Вилять хвостом и вешать лапшу уже не получится
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11.06.2020 19:53
+21
В Конгрессе США предлагают ввести санкции против Медведчука

https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382005/

Боже храни Америку .
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11.06.2020 20:12
+13
Они бы, кловуны, и рады делать реформы, но как? Как Кловун с квартала 95 может делать рефоры в экономике?
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11.06.2020 20:29
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Кароче, деньги в обмен на конкретные шаги в реформах. Вилять хвостом и вешать лапшу уже не получится
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11.06.2020 19:53 Ответить
Они бы, кловуны, и рады делать реформы, но как? Как Кловун с квартала 95 может делать рефоры в экономике?
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11.06.2020 20:29 Ответить
Так пускай обратится за помощью к Голобородько.
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11.06.2020 21:05 Ответить
Хроника одного презЕдента... 12.06.2020 г.
Публикация меморандума МВФ вызвало массу недовольства в украинских кругах. НБУ недоволен прогнозом МВФ про сокращение ЗВЗ (золотовалютных запасов) НБУ до уровня 19 млрд. долларов. Кабинет министров недоволен прогнозом о снижении ВВП на 8,2%. Но самое интересное не это. Вся украинская власть затаив дыхание, печатает во всех СМИ довольно свободный пересказ документа, упорно молчит о проведенной МВФ оценке рисков по принципам The Risk Assessment Matrix (RAM) Восполняем этот пробел.

Основные риски для Украины в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как
"Широкое социальное недовольство и политическую нестабильность в результате во внутренней политической неопределенности, смены политики и медленной реализации программ. Социальное напряжение вспыхнет из-за неудовлетворенностью политикой и действиями власти по преодолению эпидемии и ее экономическими последствиями , такими как массовая безработица, более высокий чем заявлено, уровень заболеваемости, бедность и нехватка предметов первой необходимости"
Вероятность такого сценария МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)

Продолжение и расширение эпидемии COVID-19 в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)

Совещание в ОПУ вчера затянулось до глубокой полночи. Причины нам пока неизвестны.
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12.06.2020 13:58 Ответить
Если бы не мвф то в этой стране вообще ничего не реформировалось бы. Радует что деньги под жестким контролем и требование к реформированию ВС Юстиции, не радует что оахиты принимают бюджет с дырками ради 0.5 лярдов одних только вертолетов Авакова.
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11.06.2020 19:54 Ответить
пересмотр тарифов на газ)) полное отражение расходов и капвложений)))
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11.06.2020 19:56 Ответить
Требования МВФ приводят к сокращению населения Украины, поэтому пора выдвигать к ним обвинения в геноциде украинского народа. Деяли мвф заканчивали кембриджи и сорбоны, гарварды и принстоны... поэтому сказать, что они это делали не от большого ума нельзя, а значит они проводят сокращение украинского народа нарочито и по ним Нюрнберг плачет. Разубедите меня - холуи мвф.
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11.06.2020 20:00 Ответить
дурня..
МВФ обмежує апетити бені, ахметкі, петі, хвіташа, косюка та інш..
бо вони без гальм потрошать країну, але нашім сусідам не потрібен
під боком другий Афганістан
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11.06.2020 23:16 Ответить
Ты тупой сельский жлоб, необразованный мракобес - простота - мвф и работает на олигархов, ибо мвф это коррумпированная контора работающая за откаты, позволяющая олигархам выводить из Украины награбленное.
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12.06.2020 08:58 Ответить
Дадада, америка рулящая МВФ зло, раша форэва, знали, слышали.
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12.06.2020 11:47 Ответить
У тебя сколько детей?)
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11.06.2020 23:33 Ответить
пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложенияИсточник: https://censor.net/n3201503
На газ понятно, а вот капвложения будут рисовать от балды да побольше и хрен что проверишь.
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11.06.2020 20:02 Ответить
"и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа"
Як мені змінити постачальника газу?
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11.06.2020 20:03 Ответить
Сменить как уверяет Кобалев можно очень легко.))
https://oilpoint.com.ua/v-odin-klik-vyjti-iz-gazovogo-rabstva-stanet-proshhe/
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11.06.2020 20:09 Ответить
Интересно, почему МВФ не требует снять дотации *зеленотарифной* енергетики и привести ее к среднерыночным ценам по Украине, а зато требует пересмотреть ( и явно не в сторону уменьшения) тарифы для населения?
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11.06.2020 20:05 Ответить
Потому ,,что бы корова меньше жрала и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить,,
(Н.С. Хрущев)
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11.06.2020 21:47 Ответить
Не требуют, потому что на Западе схожий подход стимулирования развития "зеленой энергетики" - субсидии производителям и/или повышение тарифов, чтобы эти производители больше зарабатывали. Но возможно дальше они обратят внимание на прозрачность самой схемы в Украине.
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11.06.2020 23:04 Ответить
Что там с прозрачностью ? Солнце добытое на окуппированных териториях, контрабантой переправляют через рашу в Украину ?
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12.06.2020 09:32 Ответить
Потому что Украина не страна балабол, Украина подписала план по которому стумулирование сокращается и будет сокращатся каждый год еще до 2025, а кидать инвесторов из ЕС, свое население это к рашке. И ненада мне за Ахметова рассказывать, ему солнце до сраки, солнца у него 18% немонопольного рынка, зато монополия на аголь и именно уголь и задрал тарифы, а против солнца только его боты. Про то что солнце дорогое могут рассказывать только те кто не знает сколько стоит построить новую Атомную станцию.
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12.06.2020 11:51 Ответить
А секретный протокол?
В пакте Молотова-Рибентропа тоже всё было пристойно.
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11.06.2020 20:06 Ответить
Без него никак. Хотя и не такой уж он секретный раз Цензор знает.
Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19. Источник: https://censor.net/n3201503

https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html Основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.

Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.
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11.06.2020 23:04 Ответить
МВФ обнародовал меморандум с Украиной - Цензор.НЕТ 9849
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11.06.2020 20:11 Ответить
Приветствую само решение МВФ - обнародовать, зельц никогда бы ничего не обнародовал - ибо дамбаское ссыкло. Со временем, надеюсь, он и подобный ему избиратель посдыхает. Предлагаю МВФ, как наиболее адекватной организации, сотрудничающей с Украиной требовать под следующий транш законодательства под выборы раз в год - с таким электоратом это может решить проблему тупого голосования.
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11.06.2020 20:12 Ответить
В Конгрессе США предлагают ввести санкции против Медведчука

https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382005/

Боже храни Америку .
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11.06.2020 20:12 Ответить
Может хоть Штаты уничтожат эту мразь
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11.06.2020 20:50 Ответить
та ідіть ви у сраку!
правильно я кажу, Володимире Олександровичу?
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11.06.2020 20:14 Ответить
правильно,днепропетровчанин.
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11.06.2020 20:43 Ответить
ти таке Дніпро, як я - Перечепилівка
коли був Дніпропетровськ, то його жителі називались Дніпропетровці, а не Дніпропетровчани
панял, селюк?
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11.06.2020 23:08 Ответить
Я ж не про жителей написал.
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12.06.2020 00:05 Ответить
Может быть, если бы на его месте был Голобородько.
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11.06.2020 21:07 Ответить
Вообщем следующего транша не будет, ибо реформ не будет....
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11.06.2020 20:15 Ответить
Ну,одну реформу могут таки продавить.Снимут табу с анала.
МВФ оприлюднив меморандум з Україною - Цензор.НЕТ 7620
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11.06.2020 20:57 Ответить
Простіше кажучи, для народу - підвищення тарифів, для заходу - лобіювання "своїх" людей і вплив через них на керівництво всіма важливими галузями - від НБУ і НАБУ до компаній з видобутку природних ресурсів і розпорядження ними, підготовка до продажу землі і дерибану банків і вкладів в них при загрозі дефолту.
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11.06.2020 20:15 Ответить
Чета вроде раньше речь шла о 36 месяцах и 7-ми мильярдах, чета крутят мутят
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11.06.2020 20:16 Ответить
Нє, нічого не буде! Це ж для виконання цих вимог депутатам треба ціле літо працювать, щоб підготувати закони для виконання вимог та прийняти їх...
Чи знову увімкнуть турборежим з шаленим принтером...
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11.06.2020 20:22 Ответить
Завдяки пандемії Україна дістала підтримку від МВФ під такий меморандум.Зараз розслабон-це петля на шиї влади-або система олігархату відійде,або не бачити їй майбутнього.
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11.06.2020 20:26 Ответить
Не віриться, що цій владі дадуть гроші. Кілька політичних справ і про гроші можна забувати.
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11.06.2020 20:30 Ответить
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado Vonzales @VonzalesDelGado

https://twitter.com/VonzalesDelGado

В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?

Я понимаю, Раша оглушительно молчит о ходе слушаний - у них есть причина, но где пресс-служба президента Украины?
Где журналисты Украины со своим освещением процесса?
О чем сейчас говорить, как не об этом?!
Выход Вакарчука важнее?
Разбитая витрина в Redneckville, Arkansas?!
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11.06.2020 20:39 Ответить
А вот тогда уж точно дадут, догонят и ещё раз дадут.
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11.06.2020 21:10 Ответить
Щось я не бачу в меморандумі пункту щоб Каломойшу підвісити за "фаберже".
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11.06.2020 20:32 Ответить
Нормальные требования, которые поддерживают все нормальные люди
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11.06.2020 20:54 Ответить
Вот читаю комменты и думаю- украинцы, в целом вы заслуживают такую бедную жизнь, потому что - как пробки..."сиди я сам открою". Сначала, значит "продайте землю и закон по банкам" и будет вам счастье- 10 лярдов сулили. Сейчас уже "намечено четыре пересмотра программы", да и то куда меньшая сумма. А это значит, что давайте ка ещё и очередное поднятия тарифов, и передачу под управление высшего совета правосудия, и обязательство не увольнять руководство нац.банка, контроль над НАБУ и т.д. Вообщем очередной кусок суверенитета страны. Пишите обязательство- мы будем посмотреть))) Но МВФ это банк и не он загоняет в кризис, а загоняет в кризис правительство и президент, который является отражением народа.
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11.06.2020 21:07 Ответить
Вообщем, молодёжь, правильно делаете, что массово сваливаете. Учите языки и бегите глупцы. Вам же некогда заниматься политикой, ходить на выборы и тд. Политика тогда займётся вами. Ныне старые уже пердуны просрали уже одну страну в своё время(это х.с ним,просто как факт говорю), просрут и эту, в связи со своей "мудростью".
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11.06.2020 21:34 Ответить
А ты сравни "богатую" жизнь в Белоруссии и России с "бедной" в Украине по зарплатам, пенсиям, ценам. Думаю, сильно удивишься, что она сильно не отличается. А на счёт "просрали" - скажи это полякам, чехам, восточным немцам. А они жили лучше, чем в СССР.
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11.06.2020 22:07 Ответить
А зачем мне сравнивать, там тоже самое. Только ещё ОПГ у власти похлеще чем в Украине. В плане узурпации власти. В России от МВФ отделались только с помощью подскачивших цен на нефть. А у Украины и на это надеяться нечего- нет таких природных богатств. А так тоже самое было, также клянчили деньги у Комдессю. Узнай какие деньги и кто, и на каких условиях давали полякам, чехам и какие бабки вкинуты в восточную Германию. И сравни.
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11.06.2020 22:29 Ответить
Знаешь, хлопчику, прикольно сидеть на бюргерштрассе и курить газету про украинские реалии. Даже больше скажу. Есть две категории эмигрантов. Ты - из второй. Вечная мечта на людях почесать яйц@ и не с кем забить козла в домино.
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12.06.2020 05:45 Ответить
...а де ж вимога продажу ЗЕМЛІ..?

...чи то не МВФ "вимагав"..?
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11.06.2020 21:10 Ответить
Праклятые соросята! Набрасывают импириалистическое ярмо на выю Ураины! Слава братской Расии!
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11.06.2020 21:23 Ответить
Зачем???
все ведь понимают, что эти деньги уйдут в карман Коломойского
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11.06.2020 21:43 Ответить
МВФ оприлюднив меморандум з Україною - Цензор.НЕТ 5540
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11.06.2020 21:50 Ответить
Дорогое МВФ! Огромное тебе спасибо за реформы, что проводишь в Украине. Не ослабевай, надежда только на тебя!
Любящие украинцы.
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11.06.2020 22:03 Ответить
То що зЄ-шМигалі мацу ГОЯМ на вуха вішали - зЄ-біли ...вони зробили вас і НАС разом..., але завдячуючи вам -зЄ-біли...
А може того -ми не будем платити за ЖКХ як ті наші кармільци - в ОРДЛО...
"Українська влада пообіцяла МВФ найближчим часом переглянути тарифи на опалення,.."
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11.06.2020 22:14 Ответить
Одновременно несколько источников сообщили об одном важном новом обязательстве украинской власти перед МВФ - Береза
11.06.2020, 22:30 • 74 • https://uainfo.org/blognews/1591885320-odnovremenno-neskolko-istochnikov-soobshchili-ob-odnom-vazhnom.html#mc-container 0

Пока об адской зраде кричать рано, но зная "таланты" Зеленского, Ермака и Шмыгаля, то я напрягся.
Одновременно несколько источников сообщили об одном важном обязательстве украинской власти, которое возможно появится у нас перед МВФ. Стало известно, что в меморандуме с МВФ, возможно, прописан отказ руководства Украины от введения протекционистских мер для украинских производителей, а так же от государственной поддержки экспорта и импортозамещения. МВФ и раньше не сильно симпатизировал протекционизму, но говорят, что сейчас жестко настаивал на этом пункте.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591867070-sazonov-kabala-ot-mvf-realnost-i-litsemerie.html Сазонов: Кабала от МВФ. Реальность и лицемерие
На фоне того, что западные правительства сейчас запускают процессы по поддержке своих производителей, а так реализуют все возможные механизмы для оживления своих национальных экономик и активно продвигают предоставление льготного кредитования своим производителям, то такой шаг от Зеленского выглядит не просто глупым, а является действием предающим национальные интересы. Протекционизм должен стать обязательной составляющей новой экономической политики Украины в мире, который переживает экономический кризис на фоне эпидемии коронавируса. Государство обязано защитить и поддержать наших производителей. Обязано сделать все возможное, вплоть до введения заградительных пошлин, как это стали делать во всем мире, чтоб создать максимально приемлемые условия я работы национальных производителей и сохранения рабочих мест.
В общем, с огромным интересом жду, когда опубликуют меморандум, чтоб выяснить есть ли этот пункт в нем или нет. Хотя, подозреваю, что наши аферисты могут и почистить меморандум для прессы.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4537255182967219 Борислав БЕРЕЗА
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11.06.2020 22:58 Ответить
"Протекционизм должен стать обязательной составляющей новой экономической политики Украины"-- у Украины теперь НЕТ экономической политики, внешней политики, внутренней политики, президента нет, Рады нет, правоохранительных органов нет, судов нет....
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11.06.2020 23:42 Ответить
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.
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12.06.2020 09:58 Ответить
Вот я уже не раз говорил, на Штаты у нас только одна надежда. Не доведи Господь они нас кинут, тогда п...здец Украине. Главзебил сразу к мордовскому царю с челобитной ломанется.
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12.06.2020 10:47 Ответить
 
 