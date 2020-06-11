МВФ оприлюднив меморандум з Україною

Міжнародний валютний фонд оприлюднив Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики, підписані президентом, прем'єром, міністром фінансів і головою Нацбанку України в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опублікованими матеріалами, після надання першого траншу в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) заплановані чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року з завершенням цих переглядів відповідно до 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів наступного року - сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Найближчими структурними маяками в меморандумі зазначені затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалювання з повним відображенням витрат на газ і капвкладення і затвердження порядку спрощеної зміни побутовими споживачами постачальника газу.

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Потім до кінця вересня заплановано розширити повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в її статуті та привести корпоративне управління в інших держкомпаніях до стандартів ОЕСР, а також розробити все для запуску єдиних юросіб податкової та митних служб, щоб запустити їх із 1 січня.

До кінця жовтня до положення про Фонд гарантування вкладів і законів заплановано внести зміни для поліпшення механізму ліквідації банків і відновлення активів, а також затвердити поправки до закону про Вищу раду юстицію щодо поліпшення її відбору.

До кінця листопада стоїть структурний маяк внесення нових правок до закону про банківську діяльність із посиленням вимог до капіталу, резервів і акціонерів, поліпшення корпоративного управління і збільшення повноважень НБУ щодо калібрування вимог до капіталу й ліквідності з урахуванням ризиків, які приймають банки.

До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19.

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