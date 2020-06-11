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МВФ (3051) Меморандум (175)

МВФ оприлюднив меморандум з Україною

МВФ оприлюднив меморандум з Україною

Міжнародний валютний фонд оприлюднив Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики, підписані президентом, прем'єром, міністром фінансів і головою Нацбанку України в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опублікованими матеріалами, після надання першого траншу в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) заплановані чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року з завершенням цих переглядів відповідно до 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів наступного року - сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Найближчими структурними маяками в меморандумі зазначені затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалювання з повним відображенням витрат на газ і капвкладення і затвердження порядку спрощеної зміни побутовими споживачами постачальника газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times

Потім до кінця вересня заплановано розширити повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в її статуті та привести корпоративне управління в інших держкомпаніях до стандартів ОЕСР, а також розробити все для запуску єдиних юросіб податкової та митних служб, щоб запустити їх із 1 січня.

До кінця жовтня до положення про Фонд гарантування вкладів і законів заплановано внести зміни для поліпшення механізму ліквідації банків і відновлення активів, а також затвердити поправки до закону про Вищу раду юстицію щодо поліпшення її відбору.

До кінця листопада стоїть структурний маяк внесення нових правок до закону про банківську діяльність із посиленням вимог до капіталу, резервів і акціонерів, поліпшення корпоративного управління і збільшення повноважень НБУ щодо калібрування вимог до капіталу й ліквідності з урахуванням ризиків, які приймають банки.

До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19.

Читайте також: У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення пенсійного віку, - Шмигаль
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Топ коментарі
+25
Кароче, деньги в обмен на конкретные шаги в реформах. Вилять хвостом и вешать лапшу уже не получится
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11.06.2020 19:53
+21
В Конгрессе США предлагают ввести санкции против Медведчука

https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382005/

Боже храни Америку .
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11.06.2020 20:12
+13
Они бы, кловуны, и рады делать реформы, но как? Как Кловун с квартала 95 может делать рефоры в экономике?
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11.06.2020 20:29
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Кароче, деньги в обмен на конкретные шаги в реформах. Вилять хвостом и вешать лапшу уже не получится
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11.06.2020 19:53 Відповісти
Они бы, кловуны, и рады делать реформы, но как? Как Кловун с квартала 95 может делать рефоры в экономике?
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11.06.2020 20:29 Відповісти
Так пускай обратится за помощью к Голобородько.
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11.06.2020 21:05 Відповісти
Хроника одного презЕдента... 12.06.2020 г.
Публикация меморандума МВФ вызвало массу недовольства в украинских кругах. НБУ недоволен прогнозом МВФ про сокращение ЗВЗ (золотовалютных запасов) НБУ до уровня 19 млрд. долларов. Кабинет министров недоволен прогнозом о снижении ВВП на 8,2%. Но самое интересное не это. Вся украинская власть затаив дыхание, печатает во всех СМИ довольно свободный пересказ документа, упорно молчит о проведенной МВФ оценке рисков по принципам The Risk Assessment Matrix (RAM) Восполняем этот пробел.

Основные риски для Украины в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как
"Широкое социальное недовольство и политическую нестабильность в результате во внутренней политической неопределенности, смены политики и медленной реализации программ. Социальное напряжение вспыхнет из-за неудовлетворенностью политикой и действиями власти по преодолению эпидемии и ее экономическими последствиями , такими как массовая безработица, более высокий чем заявлено, уровень заболеваемости, бедность и нехватка предметов первой необходимости"
Вероятность такого сценария МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)

Продолжение и расширение эпидемии COVID-19 в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)

Совещание в ОПУ вчера затянулось до глубокой полночи. Причины нам пока неизвестны.
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12.06.2020 13:58 Відповісти
Если бы не мвф то в этой стране вообще ничего не реформировалось бы. Радует что деньги под жестким контролем и требование к реформированию ВС Юстиции, не радует что оахиты принимают бюджет с дырками ради 0.5 лярдов одних только вертолетов Авакова.
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11.06.2020 19:54 Відповісти
пересмотр тарифов на газ)) полное отражение расходов и капвложений)))
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11.06.2020 19:56 Відповісти
Требования МВФ приводят к сокращению населения Украины, поэтому пора выдвигать к ним обвинения в геноциде украинского народа. Деяли мвф заканчивали кембриджи и сорбоны, гарварды и принстоны... поэтому сказать, что они это делали не от большого ума нельзя, а значит они проводят сокращение украинского народа нарочито и по ним Нюрнберг плачет. Разубедите меня - холуи мвф.
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11.06.2020 20:00 Відповісти
дурня..
МВФ обмежує апетити бені, ахметкі, петі, хвіташа, косюка та інш..
бо вони без гальм потрошать країну, але нашім сусідам не потрібен
під боком другий Афганістан
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11.06.2020 23:16 Відповісти
Ты тупой сельский жлоб, необразованный мракобес - простота - мвф и работает на олигархов, ибо мвф это коррумпированная контора работающая за откаты, позволяющая олигархам выводить из Украины награбленное.
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12.06.2020 08:58 Відповісти
Дадада, америка рулящая МВФ зло, раша форэва, знали, слышали.
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12.06.2020 11:47 Відповісти
У тебя сколько детей?)
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11.06.2020 23:33 Відповісти
пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложенияИсточник: https://censor.net/n3201503
На газ понятно, а вот капвложения будут рисовать от балды да побольше и хрен что проверишь.
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11.06.2020 20:02 Відповісти
"и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа"
Як мені змінити постачальника газу?
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11.06.2020 20:03 Відповісти
Сменить как уверяет Кобалев можно очень легко.))
https://oilpoint.com.ua/v-odin-klik-vyjti-iz-gazovogo-rabstva-stanet-proshhe/
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11.06.2020 20:09 Відповісти
Интересно, почему МВФ не требует снять дотации *зеленотарифной* енергетики и привести ее к среднерыночным ценам по Украине, а зато требует пересмотреть ( и явно не в сторону уменьшения) тарифы для населения?
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11.06.2020 20:05 Відповісти
Потому ,,что бы корова меньше жрала и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить,,
(Н.С. Хрущев)
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11.06.2020 21:47 Відповісти
Не требуют, потому что на Западе схожий подход стимулирования развития "зеленой энергетики" - субсидии производителям и/или повышение тарифов, чтобы эти производители больше зарабатывали. Но возможно дальше они обратят внимание на прозрачность самой схемы в Украине.
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11.06.2020 23:04 Відповісти
Что там с прозрачностью ? Солнце добытое на окуппированных териториях, контрабантой переправляют через рашу в Украину ?
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12.06.2020 09:32 Відповісти
Потому что Украина не страна балабол, Украина подписала план по которому стумулирование сокращается и будет сокращатся каждый год еще до 2025, а кидать инвесторов из ЕС, свое население это к рашке. И ненада мне за Ахметова рассказывать, ему солнце до сраки, солнца у него 18% немонопольного рынка, зато монополия на аголь и именно уголь и задрал тарифы, а против солнца только его боты. Про то что солнце дорогое могут рассказывать только те кто не знает сколько стоит построить новую Атомную станцию.
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12.06.2020 11:51 Відповісти
А секретный протокол?
В пакте Молотова-Рибентропа тоже всё было пристойно.
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11.06.2020 20:06 Відповісти
Без него никак. Хотя и не такой уж он секретный раз Цензор знает.
Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19. Источник: https://censor.net/n3201503

https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html Основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.

Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.
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11.06.2020 23:04 Відповісти
МВФ обнародовал меморандум с Украиной - Цензор.НЕТ 9849
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11.06.2020 20:11 Відповісти
Приветствую само решение МВФ - обнародовать, зельц никогда бы ничего не обнародовал - ибо дамбаское ссыкло. Со временем, надеюсь, он и подобный ему избиратель посдыхает. Предлагаю МВФ, как наиболее адекватной организации, сотрудничающей с Украиной требовать под следующий транш законодательства под выборы раз в год - с таким электоратом это может решить проблему тупого голосования.
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11.06.2020 20:12 Відповісти
В Конгрессе США предлагают ввести санкции против Медведчука

https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382005/

Боже храни Америку .
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11.06.2020 20:12 Відповісти
Может хоть Штаты уничтожат эту мразь
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11.06.2020 20:50 Відповісти
та ідіть ви у сраку!
правильно я кажу, Володимире Олександровичу?
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11.06.2020 20:14 Відповісти
правильно,днепропетровчанин.
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11.06.2020 20:43 Відповісти
ти таке Дніпро, як я - Перечепилівка
коли був Дніпропетровськ, то його жителі називались Дніпропетровці, а не Дніпропетровчани
панял, селюк?
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11.06.2020 23:08 Відповісти
Я ж не про жителей написал.
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12.06.2020 00:05 Відповісти
Может быть, если бы на его месте был Голобородько.
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11.06.2020 21:07 Відповісти
Вообщем следующего транша не будет, ибо реформ не будет....
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11.06.2020 20:15 Відповісти
Ну,одну реформу могут таки продавить.Снимут табу с анала.
МВФ оприлюднив меморандум з Україною - Цензор.НЕТ 7620
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11.06.2020 20:57 Відповісти
Простіше кажучи, для народу - підвищення тарифів, для заходу - лобіювання "своїх" людей і вплив через них на керівництво всіма важливими галузями - від НБУ і НАБУ до компаній з видобутку природних ресурсів і розпорядження ними, підготовка до продажу землі і дерибану банків і вкладів в них при загрозі дефолту.
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11.06.2020 20:15 Відповісти
Чета вроде раньше речь шла о 36 месяцах и 7-ми мильярдах, чета крутят мутят
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11.06.2020 20:16 Відповісти
Нє, нічого не буде! Це ж для виконання цих вимог депутатам треба ціле літо працювать, щоб підготувати закони для виконання вимог та прийняти їх...
Чи знову увімкнуть турборежим з шаленим принтером...
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11.06.2020 20:22 Відповісти
Завдяки пандемії Україна дістала підтримку від МВФ під такий меморандум.Зараз розслабон-це петля на шиї влади-або система олігархату відійде,або не бачити їй майбутнього.
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11.06.2020 20:26 Відповісти
Не віриться, що цій владі дадуть гроші. Кілька політичних справ і про гроші можна забувати.
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11.06.2020 20:30 Відповісти
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado Vonzales @VonzalesDelGado

https://twitter.com/VonzalesDelGado

В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?

Я понимаю, Раша оглушительно молчит о ходе слушаний - у них есть причина, но где пресс-служба президента Украины?
Где журналисты Украины со своим освещением процесса?
О чем сейчас говорить, как не об этом?!
Выход Вакарчука важнее?
Разбитая витрина в Redneckville, Arkansas?!
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11.06.2020 20:39 Відповісти
А вот тогда уж точно дадут, догонят и ещё раз дадут.
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11.06.2020 21:10 Відповісти
Щось я не бачу в меморандумі пункту щоб Каломойшу підвісити за "фаберже".
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11.06.2020 20:32 Відповісти
Нормальные требования, которые поддерживают все нормальные люди
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11.06.2020 20:54 Відповісти
Вот читаю комменты и думаю- украинцы, в целом вы заслуживают такую бедную жизнь, потому что - как пробки..."сиди я сам открою". Сначала, значит "продайте землю и закон по банкам" и будет вам счастье- 10 лярдов сулили. Сейчас уже "намечено четыре пересмотра программы", да и то куда меньшая сумма. А это значит, что давайте ка ещё и очередное поднятия тарифов, и передачу под управление высшего совета правосудия, и обязательство не увольнять руководство нац.банка, контроль над НАБУ и т.д. Вообщем очередной кусок суверенитета страны. Пишите обязательство- мы будем посмотреть))) Но МВФ это банк и не он загоняет в кризис, а загоняет в кризис правительство и президент, который является отражением народа.
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11.06.2020 21:07 Відповісти
Вообщем, молодёжь, правильно делаете, что массово сваливаете. Учите языки и бегите глупцы. Вам же некогда заниматься политикой, ходить на выборы и тд. Политика тогда займётся вами. Ныне старые уже пердуны просрали уже одну страну в своё время(это х.с ним,просто как факт говорю), просрут и эту, в связи со своей "мудростью".
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11.06.2020 21:34 Відповісти
А ты сравни "богатую" жизнь в Белоруссии и России с "бедной" в Украине по зарплатам, пенсиям, ценам. Думаю, сильно удивишься, что она сильно не отличается. А на счёт "просрали" - скажи это полякам, чехам, восточным немцам. А они жили лучше, чем в СССР.
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11.06.2020 22:07 Відповісти
А зачем мне сравнивать, там тоже самое. Только ещё ОПГ у власти похлеще чем в Украине. В плане узурпации власти. В России от МВФ отделались только с помощью подскачивших цен на нефть. А у Украины и на это надеяться нечего- нет таких природных богатств. А так тоже самое было, также клянчили деньги у Комдессю. Узнай какие деньги и кто, и на каких условиях давали полякам, чехам и какие бабки вкинуты в восточную Германию. И сравни.
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11.06.2020 22:29 Відповісти
Знаешь, хлопчику, прикольно сидеть на бюргерштрассе и курить газету про украинские реалии. Даже больше скажу. Есть две категории эмигрантов. Ты - из второй. Вечная мечта на людях почесать яйц@ и не с кем забить козла в домино.
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12.06.2020 05:45 Відповісти
...а де ж вимога продажу ЗЕМЛІ..?

...чи то не МВФ "вимагав"..?
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11.06.2020 21:10 Відповісти
Праклятые соросята! Набрасывают импириалистическое ярмо на выю Ураины! Слава братской Расии!
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11.06.2020 21:23 Відповісти
Зачем???
все ведь понимают, что эти деньги уйдут в карман Коломойского
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11.06.2020 21:43 Відповісти
МВФ оприлюднив меморандум з Україною - Цензор.НЕТ 5540
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11.06.2020 21:50 Відповісти
Дорогое МВФ! Огромное тебе спасибо за реформы, что проводишь в Украине. Не ослабевай, надежда только на тебя!
Любящие украинцы.
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11.06.2020 22:03 Відповісти
То що зЄ-шМигалі мацу ГОЯМ на вуха вішали - зЄ-біли ...вони зробили вас і НАС разом..., але завдячуючи вам -зЄ-біли...
А може того -ми не будем платити за ЖКХ як ті наші кармільци - в ОРДЛО...
"Українська влада пообіцяла МВФ найближчим часом переглянути тарифи на опалення,.."
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11.06.2020 22:14 Відповісти
Одновременно несколько источников сообщили об одном важном новом обязательстве украинской власти перед МВФ - Береза
11.06.2020, 22:30 • 74 • https://uainfo.org/blognews/1591885320-odnovremenno-neskolko-istochnikov-soobshchili-ob-odnom-vazhnom.html#mc-container 0

Пока об адской зраде кричать рано, но зная "таланты" Зеленского, Ермака и Шмыгаля, то я напрягся.
Одновременно несколько источников сообщили об одном важном обязательстве украинской власти, которое возможно появится у нас перед МВФ. Стало известно, что в меморандуме с МВФ, возможно, прописан отказ руководства Украины от введения протекционистских мер для украинских производителей, а так же от государственной поддержки экспорта и импортозамещения. МВФ и раньше не сильно симпатизировал протекционизму, но говорят, что сейчас жестко настаивал на этом пункте.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591867070-sazonov-kabala-ot-mvf-realnost-i-litsemerie.html Сазонов: Кабала от МВФ. Реальность и лицемерие
На фоне того, что западные правительства сейчас запускают процессы по поддержке своих производителей, а так реализуют все возможные механизмы для оживления своих национальных экономик и активно продвигают предоставление льготного кредитования своим производителям, то такой шаг от Зеленского выглядит не просто глупым, а является действием предающим национальные интересы. Протекционизм должен стать обязательной составляющей новой экономической политики Украины в мире, который переживает экономический кризис на фоне эпидемии коронавируса. Государство обязано защитить и поддержать наших производителей. Обязано сделать все возможное, вплоть до введения заградительных пошлин, как это стали делать во всем мире, чтоб создать максимально приемлемые условия я работы национальных производителей и сохранения рабочих мест.
В общем, с огромным интересом жду, когда опубликуют меморандум, чтоб выяснить есть ли этот пункт в нем или нет. Хотя, подозреваю, что наши аферисты могут и почистить меморандум для прессы.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4537255182967219 Борислав БЕРЕЗА
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11.06.2020 22:58 Відповісти
"Протекционизм должен стать обязательной составляющей новой экономической политики Украины"-- у Украины теперь НЕТ экономической политики, внешней политики, внутренней политики, президента нет, Рады нет, правоохранительных органов нет, судов нет....
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11.06.2020 23:42 Відповісти
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.
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12.06.2020 09:58 Відповісти
Вот я уже не раз говорил, на Штаты у нас только одна надежда. Не доведи Господь они нас кинут, тогда п...здец Украине. Главзебил сразу к мордовскому царю с челобитной ломанется.
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12.06.2020 10:47 Відповісти
 
 