МВФ оприлюднив меморандум з Україною
Міжнародний валютний фонд оприлюднив Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики, підписані президентом, прем'єром, міністром фінансів і головою Нацбанку України в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з опублікованими матеріалами, після надання першого траншу в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) заплановані чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року з завершенням цих переглядів відповідно до 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного.
Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів наступного року - сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).
Найближчими структурними маяками в меморандумі зазначені затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалювання з повним відображенням витрат на газ і капвкладення і затвердження порядку спрощеної зміни побутовими споживачами постачальника газу.
Потім до кінця вересня заплановано розширити повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в її статуті та привести корпоративне управління в інших держкомпаніях до стандартів ОЕСР, а також розробити все для запуску єдиних юросіб податкової та митних служб, щоб запустити їх із 1 січня.
До кінця жовтня до положення про Фонд гарантування вкладів і законів заплановано внести зміни для поліпшення механізму ліквідації банків і відновлення активів, а також затвердити поправки до закону про Вищу раду юстицію щодо поліпшення її відбору.
До кінця листопада стоїть структурний маяк внесення нових правок до закону про банківську діяльність із посиленням вимог до капіталу, резервів і акціонерів, поліпшення корпоративного управління і збільшення повноважень НБУ щодо калібрування вимог до капіталу й ліквідності з урахуванням ризиків, які приймають банки.
До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Публикация меморандума МВФ вызвало массу недовольства в украинских кругах. НБУ недоволен прогнозом МВФ про сокращение ЗВЗ (золотовалютных запасов) НБУ до уровня 19 млрд. долларов. Кабинет министров недоволен прогнозом о снижении ВВП на 8,2%. Но самое интересное не это. Вся украинская власть затаив дыхание, печатает во всех СМИ довольно свободный пересказ документа, упорно молчит о проведенной МВФ оценке рисков по принципам The Risk Assessment Matrix (RAM) Восполняем этот пробел.
Основные риски для Украины в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как
"Широкое социальное недовольство и политическую нестабильность в результате во внутренней политической неопределенности, смены политики и медленной реализации программ. Социальное напряжение вспыхнет из-за неудовлетворенностью политикой и действиями власти по преодолению эпидемии и ее экономическими последствиями , такими как массовая безработица, более высокий чем заявлено, уровень заболеваемости, бедность и нехватка предметов первой необходимости"
Вероятность такого сценария МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)
Продолжение и расширение эпидемии COVID-19 в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)
Совещание в ОПУ вчера затянулось до глубокой полночи. Причины нам пока неизвестны.
МВФ обмежує апетити бені, ахметкі, петі, хвіташа, косюка та інш..
бо вони без гальм потрошать країну, але нашім сусідам не потрібен
під боком другий Афганістан
На газ понятно, а вот капвложения будут рисовать от балды да побольше и хрен что проверишь.
Як мені змінити постачальника газу?
https://oilpoint.com.ua/v-odin-klik-vyjti-iz-gazovogo-rabstva-stanet-proshhe/
(Н.С. Хрущев)
В пакте Молотова-Рибентропа тоже всё было пристойно.
Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19. Источник: https://censor.net/n3201503
https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html Основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.
Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.
https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382005/
Боже храни Америку .
правильно я кажу, Володимире Олександровичу?
коли був Дніпропетровськ, то його жителі називались Дніпропетровці, а не Дніпропетровчани
панял, селюк?
Чи знову увімкнуть турборежим з шаленим принтером...
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado Vonzales @VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado
В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?
Я понимаю, Раша оглушительно молчит о ходе слушаний - у них есть причина, но где пресс-служба президента Украины?
Где журналисты Украины со своим освещением процесса?
О чем сейчас говорить, как не об этом?!
Выход Вакарчука важнее?
Разбитая витрина в Redneckville, Arkansas?!
...чи то не МВФ "вимагав"..?
все ведь понимают, что эти деньги уйдут в карман Коломойского
Любящие украинцы.
А може того -ми не будем платити за ЖКХ як ті наші кармільци - в ОРДЛО...
"Українська влада пообіцяла МВФ найближчим часом переглянути тарифи на опалення,.."
11.06.2020, 22:30 • 74 • https://uainfo.org/blognews/1591885320-odnovremenno-neskolko-istochnikov-soobshchili-ob-odnom-vazhnom.html#mc-container 0
Пока об адской зраде кричать рано, но зная "таланты" Зеленского, Ермака и Шмыгаля, то я напрягся.
Одновременно несколько источников сообщили об одном важном обязательстве украинской власти, которое возможно появится у нас перед МВФ. Стало известно, что в меморандуме с МВФ, возможно, прописан отказ руководства Украины от введения протекционистских мер для украинских производителей, а так же от государственной поддержки экспорта и импортозамещения. МВФ и раньше не сильно симпатизировал протекционизму, но говорят, что сейчас жестко настаивал на этом пункте.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591867070-sazonov-kabala-ot-mvf-realnost-i-litsemerie.html Сазонов: Кабала от МВФ. Реальность и лицемерие
На фоне того, что западные правительства сейчас запускают процессы по поддержке своих производителей, а так реализуют все возможные механизмы для оживления своих национальных экономик и активно продвигают предоставление льготного кредитования своим производителям, то такой шаг от Зеленского выглядит не просто глупым, а является действием предающим национальные интересы. Протекционизм должен стать обязательной составляющей новой экономической политики Украины в мире, который переживает экономический кризис на фоне эпидемии коронавируса. Государство обязано защитить и поддержать наших производителей. Обязано сделать все возможное, вплоть до введения заградительных пошлин, как это стали делать во всем мире, чтоб создать максимально приемлемые условия я работы национальных производителей и сохранения рабочих мест.
В общем, с огромным интересом жду, когда опубликуют меморандум, чтоб выяснить есть ли этот пункт в нем или нет. Хотя, подозреваю, что наши аферисты могут и почистить меморандум для прессы.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4537255182967219 Борислав БЕРЕЗА