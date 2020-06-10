У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення пенсійного віку, - Шмигаль
Нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку для українців.
Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ні, таких вимог немає. Невідомо, звідки з'явилася ця інформація, але не прописано в умовах цієї програми ніяких змін пенсійного віку або інших речей, які стосуються пенсій", - сказав він.
За словами прем'єра, люди "повинні відчути стабільність і впевненість у грошово-кредитній і фінансово-кредитній політиці, в стабільності держави, зокрема, державного бюджету".
Шмигаль наголосив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.
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06.06.2020, 17:08 - 185933 https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika#b-usercomments_xc 34
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika
Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.
С 1 апреля текущего года пенсионный возраст для женщин увеличили на шесть месяцев - с 59 до 59,5 лет. Что касается стажа, то для женщин в 2020 году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м - уже 28 лет. К 2028 году количество необходимого пенсионного стажа увеличится до 35 лет. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/pensionnyy-vozrast-dlya-ukraincev-povysyat-kogda-mozhno-budet-vyyti-na-pensiyu-685539.html
06.06.2020, 17:08
Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)https://news.finance.ua/ru/news/-/472053/pensionnyj-vozrast-v-ukraine-povysyat-uzhe-so-sleduyushhego-goda-infografika
Теперь набрали новые кредиты, петля на шее Украины затягивается и когда придется отдавать, Украина опять побежит к МВФ, вот тогда они огласят новый список требований по геноциду и уничтожению украинцев.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1603419-mvf-ne-vimagaye-vid-********-pidvischennya-pensiynogo-viku-ta-prodazhu-zemli-v-groysman