У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення пенсійного віку, - Шмигаль

Нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку для українців.

Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ні, таких вимог немає. Невідомо, звідки з'явилася ця інформація, але не прописано в умовах цієї програми ніяких змін пенсійного віку або інших речей, які стосуються пенсій", - сказав він.

За словами прем'єра, люди "повинні відчути стабільність і впевненість у грошово-кредитній і фінансово-кредитній політиці, в стабільності держави, зокрема, державного бюджету".

Шмигаль наголосив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

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