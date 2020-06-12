Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ, - Смолій
Україна в п'ятницю повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ)
Про це повідомив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях - валютах, що входять до SDR. Зараз процес завершено", - розповів він.
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А що там Беня? Не відбере грошики у свого вихованця?
Из смешного и почему Малюська работает на Беню с Медведчуком и против МВФ.
Исполнительница Малюськи действует в сговоре с прокуратурой и сурками, что явно видно из неразберихи с датами повесток.
Повестки членам правления Приватбанка, которые отказались отдавать 250 миллионов долларов Суркисам, выписаны якобы 27 мая и на 5 июня.
Но вручили их десятого и одиннадцатого июня.
Это нарушение, причем нарушение явно бессмысленное - разве не похер от какого числа клепать левые повестки? Пятое, десятое, в чем проблема вообще?
Почему такой барбак?
Однако заседание перенесли с 5 на 9 июня, потому выдачу повесток и дальнейшие действия по исполнительному делу Минюста притомозили. 10-11 пришел транш от МВФ.
И только убедившись в том что бабки от МВФ получены, Малюське и прокуратуре дали отмашку действовать.
Но прокуроры тупые ленивые жопы и не стали ничего переписывать, а чо - всегда ж прокатывало.
И 11 июня менеджмент Приватбанка получил просроченные повестки.
Как видим перед нами не «выполнение решение суда, а что мы минюст можем сделать».
Перед нами спланированная и синхронизированная спецоперация организованной группы лиц, среди которых и министр юстиции Малюська вместе со своими исполнителями.