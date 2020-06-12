Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ, - Смолій

Україна в п'ятницю повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ)

Про це повідомив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях - валютах, що входять до SDR. Зараз процес завершено", - розповів він.

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