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Новини
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Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ, - Смолій

Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ, - Смолій

Україна в п'ятницю повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ)

Про це повідомив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях - валютах, що входять до SDR. Зараз процес завершено", - розповів він.

Також читайте: МВФ оприлюднив меморандум з Україною

Автор: 

кредит (3825) МВФ (3069) НБУ (10364) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+23
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 1599
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12.06.2020 15:04
+12
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2722
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12.06.2020 15:10
+8
Конечно помним. И помним судьбу закона о незаконном обогащении и отрубленные руки и еще много чего.
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12.06.2020 15:10
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Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 1599
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12.06.2020 15:04 Відповісти
Не було такого.
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Було
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12.06.2020 15:09 Відповісти
Такой же как Павел Казарин с загранспаспортом рашки?
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12.06.2020 15:15 Відповісти
бггг
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12.06.2020 15:27 Відповісти
Прокинься, ти обісрався
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12.06.2020 15:10 Відповісти
А він і не спить.))
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12.06.2020 15:14 Відповісти
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 5850
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12.06.2020 15:19 Відповісти
І за розпродаж ЗЕМЛІ ****** проголосував разом з своїм побратимом - шмарклею.
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12.06.2020 15:09 Відповісти
Взагалі то закон про землю ****** анонсував задовго до виборів, і він був у нього в програмі. А от твоя буба влаштувала зебаранам сюрприз)
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12.06.2020 15:13 Відповісти
Так отож! Ви визнаєте, що ******* проголосували за свій "закон"! От поклавши руку на сердце і з усією відповідальністю перед поколіннями, екологією, врешті здоровим глуздом - цей "закон" має право на існування?!
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12.06.2020 15:22 Відповісти
Шо отож?, клоун)
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12.06.2020 15:25 Відповісти
Ти відповідай на останнє питання. Ти ж тут топив проти продажу землі. А як ****** проголосував "за" - заткнувся.
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12.06.2020 15:27 Відповісти
ти дурачек? Я завжди був за продаж, але проти 200 тисяч га в одні руки, як планували твої хазяєва)
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12.06.2020 15:32 Відповісти
Та ви, *********, вже визначіться проти чого виступаєте. 200 тис га в одні руки - не саме страшне. Бо нормальні люди криком-кричали, що тільки довгострокова оренда у Держави, тільки Земельний Банк, тільки при умові дотримання сівозмін і не виснажувать грунти тощо.
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12.06.2020 15:40 Відповісти
Земельний банк теж непогана ідея. Але маємо те що маємо.
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12.06.2020 15:47 Відповісти
Не з"їзжай з теми.В тому вигляді, що прийняли зелікиі з ********* і голосом , - прийнятний "закон"?
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12.06.2020 15:50 Відповісти
Конечно помним. И помним судьбу закона о незаконном обогащении и отрубленные руки и еще много чего.
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12.06.2020 15:10 Відповісти
Так зеленый вам же обещал закон, равное правосудие и честные суды . И где?
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12.06.2020 15:14 Відповісти
Кстати, Вакарчук, которого петрушки пинали здесь давеча, вместе со своей фракцией голосовали за этот закон. А вот ни ЕС, ни опзж (естественно), ни даже Батькивщина - нет. Многоговоряще, на мой взгляд. И как-то идёт в разрез с имиджем 'самого большого борца с коррупцией' Петра Порошенко, о котором так много говорит его фракция
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12.06.2020 15:16 Відповісти
И много зелених жуликов посадили по тому закону? Ровно ноль - зеро. Потому что закон тот, профанация и ослиний пиар для недоумков)
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12.06.2020 15:28 Відповісти
Сначала объясните, почему порошенко и его фракция не голосовали за этот прогрессивный закон, а потом я отвечу на ваш вопрос
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12.06.2020 15:30 Відповісти
я там уже ответил)
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12.06.2020 15:33 Відповісти
Почему-то я не удивлён. Двуличие - фишка ПЕСиков.
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12.06.2020 15:32 Відповісти
Может ещё и отрубят Коломойскому. Неисповедимы пути Господни.
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12.06.2020 15:20 Відповісти
Может конечно и отрубят, только за годы независимости ни один олигарх не пострадал.
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12.06.2020 15:33 Відповісти
Как это не пострадал ? Беня вон в Герцлии отсиживал, вместо того чтобы в Днепре править. Войди в положение.
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12.06.2020 15:45 Відповісти
Это страдания по-твоему? Ну тогда бедный Беня.
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12.06.2020 15:55 Відповісти
Который из двух ? Брат, или двойник ? Настоящего замочили ещё в 2014-м.
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12.06.2020 15:57 Відповісти
Ну тут не скажу. Не владею вопросом.
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12.06.2020 15:57 Відповісти
И особенно хочется отметить доллар по 27 и вычеркнутые в связи с этим годы из жизни
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12.06.2020 15:30 Відповісти
Это было особенно патриотично, бесстрашно и уважаемо.
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12.06.2020 15:35 Відповісти
Слезы гордости вместе с потом и соплями катились у меня градом эти 5 незабываемых лет
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12.06.2020 15:41 Відповісти
А теперь твои сопли из-под маски не лезут ?
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12.06.2020 15:46 Відповісти
то дебіли пішли, ми тут до чого?
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12.06.2020 15:16 Відповісти
Радоваться ?
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12.06.2020 15:06 Відповісти
Кому як. Зебілам при владі так. Лише керівництво Нацбанку звільнити треба. Простим зебілам - нема чого радіти. Їм нічого не обломиться.
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12.06.2020 15:24 Відповісти
У тебя или с головой проблемы или ты россиянин.
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12.06.2020 15:12 Відповісти
Це взаємопов"язані речі.
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12.06.2020 15:14 Відповісти
Почему прячешься за украинским флагом?😂🌷
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12.06.2020 15:13 Відповісти
потому что дыынерского на сайте нету
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12.06.2020 15:16 Відповісти
А шо это дэнеэре?Где оно?Есть ли у них где то посольства?😂😂
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12.06.2020 15:19 Відповісти
так ото ж!
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12.06.2020 15:41 Відповісти
Свинособака Павлова как по часам приходит отсасывать.
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12.06.2020 15:15 Відповісти
У парашенка і клоуна нічого спільного немає з Революцією гідності
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12.06.2020 15:15 Відповісти
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2722
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12.06.2020 15:10 Відповісти
все на Мальдивы!!)))
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12.06.2020 15:11 Відповісти
Вот и настало время задать любимый вопрос комуняк, рыгов, бютовцев и стада зеленых лохов до победы их клоуна - А кто долги отдавать будет? Ваши внуки или правнуки,а зебилы?
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12.06.2020 15:11 Відповісти
а когда Пнпа с Гросей в долги лезли, поддерживали...
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12.06.2020 15:28 Відповісти
разве об этом речь? Если вы, зебилы, такие крутые то зачем в ярмо лезть? А если без денег МВФ задница, тогда зачем скулить было. Мозг дан человеку чтобы думать. Хотя мозги и зебилы не совместимы
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12.06.2020 15:50 Відповісти
Ну і що,підуть в офшори ці гроші як вєлікій Парашенко завєщал
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12.06.2020 15:13 Відповісти
В панамські?
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12.06.2020 15:15 Відповісти
Десь туди)
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12.06.2020 15:16 Відповісти
Портянка там був - нічого не знайшов. Може в Оман?
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12.06.2020 15:26 Відповісти
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 7055
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12.06.2020 15:13 Відповісти
Отличная новость!Начинаем отстраивать бамбас?
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12.06.2020 15:14 Відповісти
З кожного жида по ниточці, а для ЗЄ соломина!
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12.06.2020 15:15 Відповісти
Ну, тепер на Банковій будуть святкувати.
А що там Беня? Не відбере грошики у свого вихованця?
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12.06.2020 15:16 Відповісти
Всі брали. А от ввести в пряму дію "Закон про виведений капітал", "Закон про незаконне збагачення" і "Податок на розкіш" ніхто не спромігся. Навіть святий ******. А там не тільки покрити бюджет можна а й інвестувати. Спитайте у рудого гудка, що б він купив, якщо б вони були чинні.
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12.06.2020 15:17 Відповісти
Не треба брехати - усе вже подоланно і корупцію, і олігархів, і зубожіння. Подивіться навкруги - ми вже рік як живемо як піввареник в маслі!
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12.06.2020 15:28 Відповісти
Ага, найуспішніші реформи вже були проведені. Суди і мусора.
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12.06.2020 15:42 Відповісти
ото беня с суркисами сегодня отпразднует ...
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12.06.2020 15:21 Відповісти
Да начнется дерибан!
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12.06.2020 15:39 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__%5b0%5d=AZU12szpO4lHv8IeB_uUACFbnEdkb4U_QxDF146E-twtugVi_GYXIc7-VyV7fv6YVh9bXnPlmCTMECU4vFvaktck2uNO0TJNS1OgtLPJpYW-P8V2SztnE9SDeymdxVxjg0q6GwvoyB90m-DiI8uBS43SKSyYsrIqRTY2sRCa6DtdWI9LLTSwgpiczFmwv4zNx18&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets

Из смешного и почему Малюська работает на Беню с Медведчуком и против МВФ.

Исполнительница Малюськи действует в сговоре с прокуратурой и сурками, что явно видно из неразберихи с датами повесток.
Повестки членам правления Приватбанка, которые отказались отдавать 250 миллионов долларов Суркисам, выписаны якобы 27 мая и на 5 июня.
Но вручили их десятого и одиннадцатого июня.

Это нарушение, причем нарушение явно бессмысленное - разве не похер от какого числа клепать левые повестки? Пятое, десятое, в чем проблема вообще?

Почему такой барбак?
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12.06.2020 15:43 Відповісти
Потому что транш МВФ планировался сначала 5 июня, сразу после заседания и подгадывали, чтобы решение получить от МВФ, а потом уже всех закрывать.

Однако заседание перенесли с 5 на 9 июня, потому выдачу повесток и дальнейшие действия по исполнительному делу Минюста притомозили. 10-11 пришел транш от МВФ.

И только убедившись в том что бабки от МВФ получены, Малюське и прокуратуре дали отмашку действовать.

Но прокуроры тупые ленивые жопы и не стали ничего переписывать, а чо - всегда ж прокатывало.
И 11 июня менеджмент Приватбанка получил просроченные повестки.

Как видим перед нами не «выполнение решение суда, а что мы минюст можем сделать».

Перед нами спланированная и синхронизированная спецоперация организованной группы лиц, среди которых и министр юстиции Малюська вместе со своими исполнителями.
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12.06.2020 15:43 Відповісти
Ленка Зеленская закосила на больничный и сидя на полу в гостинной пересчитывает деньги МВФ. Они то теперь - бюджет семьи.
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12.06.2020 17:48 Відповісти
ГДЕ !?) КОГДА !?)
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12.06.2020 19:27 Відповісти
 
 