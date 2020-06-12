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Депутаты "Голоса" хотят взять Стерненко на поруки

Депутаты

Народные депутаты партии "Голос" готовы взять на поруки одесского активиста Сергея Стерненко, которому суд избирает меру пресечения по делу об умышленном убийстве.

Об этом депутат "Голоса" Юлия Клименко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд над Стерненко об избрании меры пресечения. Депутатский батальон "Голос" готов взять на поруки", — написала она.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.

Также на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове. ФОТО

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

Стерненко Сергей (394) поруки (22) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+6
Так само Медведчук захищав Стуса на суду. Стерненка не на поруки треба брати, бо він невинуватий, а нагороджувати іменною зброєю та припиняти тягати по судах.
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12.06.2020 16:14
+6
Треба звернутись до профспілки найманих вбивць, вони мають допомогти. Професія більш небезпечна, ніж у космонавтиці
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12.06.2020 16:18
+4
Депутаты хорошие, а лідер здався без бою.
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12.06.2020 16:08
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Свого славка нехай беруть.
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12.06.2020 16:06 Ответить
Депутаты хорошие, а лідер здався без бою.
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12.06.2020 16:08 Ответить
повторение истории про гадю и партию "Родіна"
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12.06.2020 16:10 Ответить
У человека которого убил Стерненко осталась вдова и маленькая дочь! Мне так кажется куда человечней со стороны депутатов было бы оказать именно им хоть какую то помощь но о них даже никто не вспоминает! Носятся все как с поношенной торбой с тем Стерненком.
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12.06.2020 16:11 Ответить
Треба звернутись до профспілки найманих вбивць, вони мають допомогти. Професія більш небезпечна, ніж у космонавтиці
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12.06.2020 16:18 Ответить
Причем тут наемные убийцы? Были бы наемные убийцы было бы пуля из за угла. Гопники максимум! Хотя лично мое мнение что это вероятнее всего был обычный бытовой конфликт переросший в драку.
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12.06.2020 16:23 Ответить
а если тебе завтра стерно скажет что то были марсиане то что?!! то же сразу поверишь?!!
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12.06.2020 16:24 Ответить
А чого депутати від голосу Сороса не хочуть взяти на поруки житомирського стрільця? Той також заявляє що самооборонявся, і окрім слів факт самооборони більше нічим не підтверджується, так само як і у справі Стерненка.
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12.06.2020 16:11 Ответить
Так само Медведчук захищав Стуса на суду. Стерненка не на поруки треба брати, бо він невинуватий, а нагороджувати іменною зброєю та припиняти тягати по судах.
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12.06.2020 16:14 Ответить
А хтож у голоса щас главный запевала?!
Чи пэтро ещё не придумал?!
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12.06.2020 16:17 Ответить
А Порох вже і голосом замісць сцлавка командує?
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12.06.2020 16:18 Ответить
Хай Петю скомандує своїй власній дупі, щоб та нарешті прийшла до слідчих ГБР і він чемно отримав повістку на допит.
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12.06.2020 16:31 Ответить
тю який тупий хабіб,так Петро і прийшов до Бєні,а вона втекла з власного кабінету.Підозру мають видавати Бєня чи Холодницький
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12.06.2020 16:35 Ответить
а точно на поруки? із ситуації видно, що його не на поруки брати треба, а охорону йому організувати. він же сам на людей не кидається, лише коли треба захищатися.
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12.06.2020 16:25 Ответить
Коли на тебе організують охоту і 3 напади впродовж 4х місяців - я подивлюся на те, як ти будеш кидатися на нападників.
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12.06.2020 16:50 Ответить
я щось не бачу того комента, на який ти відповів? ти сам з собою говориш?
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12.06.2020 18:21 Ответить
то усе твої фантазії. нема такого. але у совків так є.
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12.06.2020 18:55 Ответить
Так, вибачаюсь, неуважно прочитав перший коммент.
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12.06.2020 23:06 Ответить
На поруки??? Певчий главарь сбежал,рейтинг опустился в Преисподнюю ,и чтобы его вытащить от туда(что невозможно) они готовы хвататься за любое...Кирпичный завод!--Я!..На стройку-Я!..Я!..Я!!!)))))))
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12.06.2020 16:40 Ответить
А что это такое депутаты "Голоса"?
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12.06.2020 17:13 Ответить
это нормальные депутаты . которые в подчинении у бабы Пепы и Пинчука .
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12.06.2020 19:01 Ответить
 
 