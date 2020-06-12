Депутаты "Голоса" хотят взять Стерненко на поруки
Народные депутаты партии "Голос" готовы взять на поруки одесского активиста Сергея Стерненко, которому суд избирает меру пресечения по делу об умышленном убийстве.
Об этом депутат "Голоса" Юлия Клименко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд над Стерненко об избрании меры пресечения. Депутатский батальон "Голос" готов взять на поруки", — написала она.
Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.
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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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