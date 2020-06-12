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Депутати "Голосу" хочуть взяти Стерненка на поруки

Депутати

Народні депутати партії "Голос" готові взяти на поруки одеського активіста Сергія Стерненка, якому суд обирає запобіжний захід у справі про умисне вбивство.

Про це депутатка "Голосу" Юлія Клименко написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд над Стерненком про обрання запобіжного заходу. Депутатський батальйон "Голос" готовий взяти на поруки", - написала вона.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) поруки (22) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+6
Так само Медведчук захищав Стуса на суду. Стерненка не на поруки треба брати, бо він невинуватий, а нагороджувати іменною зброєю та припиняти тягати по судах.
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12.06.2020 16:14
+6
Треба звернутись до профспілки найманих вбивць, вони мають допомогти. Професія більш небезпечна, ніж у космонавтиці
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12.06.2020 16:18
+4
Депутаты хорошие, а лідер здався без бою.
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12.06.2020 16:08
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Свого славка нехай беруть.
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12.06.2020 16:06 Відповісти
Депутаты хорошие, а лідер здався без бою.
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12.06.2020 16:08 Відповісти
повторение истории про гадю и партию "Родіна"
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12.06.2020 16:10 Відповісти
У человека которого убил Стерненко осталась вдова и маленькая дочь! Мне так кажется куда человечней со стороны депутатов было бы оказать именно им хоть какую то помощь но о них даже никто не вспоминает! Носятся все как с поношенной торбой с тем Стерненком.
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12.06.2020 16:11 Відповісти
Треба звернутись до профспілки найманих вбивць, вони мають допомогти. Професія більш небезпечна, ніж у космонавтиці
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12.06.2020 16:18 Відповісти
Причем тут наемные убийцы? Были бы наемные убийцы было бы пуля из за угла. Гопники максимум! Хотя лично мое мнение что это вероятнее всего был обычный бытовой конфликт переросший в драку.
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12.06.2020 16:23 Відповісти
а если тебе завтра стерно скажет что то были марсиане то что?!! то же сразу поверишь?!!
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12.06.2020 16:24 Відповісти
А чого депутати від голосу Сороса не хочуть взяти на поруки житомирського стрільця? Той також заявляє що самооборонявся, і окрім слів факт самооборони більше нічим не підтверджується, так само як і у справі Стерненка.
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12.06.2020 16:11 Відповісти
Так само Медведчук захищав Стуса на суду. Стерненка не на поруки треба брати, бо він невинуватий, а нагороджувати іменною зброєю та припиняти тягати по судах.
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12.06.2020 16:14 Відповісти
А хтож у голоса щас главный запевала?!
Чи пэтро ещё не придумал?!
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12.06.2020 16:17 Відповісти
А Порох вже і голосом замісць сцлавка командує?
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12.06.2020 16:18 Відповісти
Хай Петю скомандує своїй власній дупі, щоб та нарешті прийшла до слідчих ГБР і він чемно отримав повістку на допит.
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12.06.2020 16:31 Відповісти
тю який тупий хабіб,так Петро і прийшов до Бєні,а вона втекла з власного кабінету.Підозру мають видавати Бєня чи Холодницький
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12.06.2020 16:35 Відповісти
а точно на поруки? із ситуації видно, що його не на поруки брати треба, а охорону йому організувати. він же сам на людей не кидається, лише коли треба захищатися.
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12.06.2020 16:25 Відповісти
Коли на тебе організують охоту і 3 напади впродовж 4х місяців - я подивлюся на те, як ти будеш кидатися на нападників.
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12.06.2020 16:50 Відповісти
я щось не бачу того комента, на який ти відповів? ти сам з собою говориш?
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12.06.2020 18:21 Відповісти
то усе твої фантазії. нема такого. але у совків так є.
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12.06.2020 18:55 Відповісти
Так, вибачаюсь, неуважно прочитав перший коммент.
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12.06.2020 23:06 Відповісти
На поруки??? Певчий главарь сбежал,рейтинг опустился в Преисподнюю ,и чтобы его вытащить от туда(что невозможно) они готовы хвататься за любое...Кирпичный завод!--Я!..На стройку-Я!..Я!..Я!!!)))))))
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12.06.2020 16:40 Відповісти
А что это такое депутаты "Голоса"?
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12.06.2020 17:13 Відповісти
это нормальные депутаты . которые в подчинении у бабы Пепы и Пинчука .
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12.06.2020 19:01 Відповісти
 
 