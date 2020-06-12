Депутати "Голосу" хочуть взяти Стерненка на поруки

Народні депутати партії "Голос" готові взяти на поруки одеського активіста Сергія Стерненка, якому суд обирає запобіжний захід у справі про умисне вбивство.

Про це депутатка "Голосу" Юлія Клименко написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд над Стерненком про обрання запобіжного заходу. Депутатський батальйон "Голос" готовий взяти на поруки", - написала вона.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.