Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО", - говорится в сообщении.

В программе расширенных возможностей есть ряд преимуществ, выгодных для Украины, ведь эта программа может значительно повысить интенсивность реформ и упростить путь к поставленным целям в достижении взаимосовместимости с военными подразделениями стран-членов НАТО.

Присоединение к ПРВ дает Украине возможность обеспечить оперативное планирование на ранних стадиях кризиса. А также расширить диалог в сфере обмена разведданными. Кроме того, это позволит принять участие в учениях, предусмотренных для участников данной программы. И занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах альянса.

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