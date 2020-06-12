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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО", - говорится в сообщении.

В программе расширенных возможностей есть ряд преимуществ, выгодных для Украины, ведь эта программа может значительно повысить интенсивность реформ и упростить путь к поставленным целям в достижении взаимосовместимости с военными подразделениями стран-членов НАТО.

Присоединение к ПРВ дает Украине возможность обеспечить оперативное планирование на ранних стадиях кризиса. А также расширить диалог в сфере обмена разведданными. Кроме того, это позволит принять участие в учениях, предусмотренных для участников данной программы. И занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах альянса. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства, - МИД

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба 01

Автор: 

НАТО (9979) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+41
НАТО певно злякалось, що Україна дрейфує до рашки.
Тому і статус дала на благання Петі.
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12.06.2020 17:09
+29
Ага уже рік як от повісток тікає тільки штанці губить блазень!
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12.06.2020 17:12
+26
В пєті вже штанці спадають, поки від повісток тікає. Вже напевно відро смальцю скинув в тих перегонах.
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12.06.2020 17:10
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зеля ж развернул подводную армию боевых бычков, вооружённых до зубов протезами! вы шо не знали? благодаря этой подводной армии нас приняли куда-то
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12.06.2020 17:45 Ответить
Зеля начал подводить армию под стандарты НАТО?😂😂🌷
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12.06.2020 17:38 Ответить
Петя, как заправский демагог, бросался лозунгами о членстве ЕС и НАТО.
"Клован" сразу заявил о партнерстве с расширенными возможностями - как о поступательном движении в этом направлении. И вот результат - мои поздравления Украине.
На скулеж сои наверное можно "забить болт" - работа у них такая...
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12.06.2020 17:39 Ответить
С нетерпением жду разьяснений от зеленой слизи как Моника в перерывах между выступлениями перед русней по саунах приближал получение Украиной статуса союзника НАТО.
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12.06.2020 17:42 Ответить
Надо полагать "зеленая слизь" это про меня - смеюсь в голос!
Дол@**** соевому напомню - когда "зеля по саунам пел", Петя в СДПУ Медведчука пел о "недопустимости расширения агрессивного НАТО на восток"
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12.06.2020 17:55 Ответить
Дерьмо из пасти вижу. Заслуг четырежды дезертира не вижу. Давай попытку номер два, зеленый слизняк.
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12.06.2020 17:57 Ответить
Быдлота ты соевая, упоротая!
Твой мародер всегда был демагогом и коньюктурщиком!
Когда надо - под Медведчуком лежал и против НАТО скулил.
Потом шапкокраду -Айвазовского дарил.
Потом под Майдан переобулся.
И воровал, воровал, воровал - нажраться не мог.
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12.06.2020 18:07 Ответить
Снова дерьмо из пасти, которое зеленая слизь размазывает по цензору. Ответа на простой вопрос не будет, я так понимаю. Неудивительно. Это закономерно - задай зебуину простой вопрос - оно ударяется в истерику. пшло вон, зеленое...
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12.06.2020 18:16 Ответить
"Заправский демагог" сделал столько стратегически важных вещей для Украины, что Зеленскому до этого, как до Бомбея раком.
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12.06.2020 17:43 Ответить
Самое мощное из "стратегического" - декриминализация незаконного обогащения.
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12.06.2020 17:46 Ответить
Ратификация Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС (Нидерланды на референдуме высказались против, но это было преодолено усилиями Порошенко), Безвиз, Томос.
Восстановление армии, начало реального сотрудничества с НАТО.
Антипутинская коалиция.
Начаты реальные реформы, очищена финансово-банковская система, появилась реальная макрофинансовая стабильность.
Независимость Украины от поставок энергоносителей и России.
Рост ВВП и даже уменьшение (!) государственного долга.

Много можно перечислять.
Этот статус партнера НАТО - тоже заслуга прошлой власти, дело шло по инерции, зе-команда просто не успела его испортить.
А что Зеленский? Ухи поел? Супа с грибочками?
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12.06.2020 17:53 Ответить
Много наплел и не к месту . Все комментировать даже не буду .Тут правда переплелась со сладкими карамельными сказками за которые щедро платит один слащавый олигарх одевший поверх своего кацапского ватника украинскую вышиванку
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12.06.2020 20:30 Ответить
Мертвечук с его фондом и Оксаной Марченко в придачу?
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13.06.2020 03:08 Ответить
Не забувай 104-и власні компанії Порошенка,як 104-и досягнення України.А скільки радників-західних екс-політиків там рошенки дістають?Чи не тому часом МВФ Україну на зовнішнє управління перевів-НБУ під свій контроль взявши?Жадність Пороха згубила.
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13.06.2020 17:49 Ответить
Порохоботы должны быть последовательны, и во весь рост заявить шо нафиг нам та Ната ната бо Пете с этого никрошки не обломилось в карман
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12.06.2020 17:33 Ответить
караул! этот статус в зелины планы не входит
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12.06.2020 17:41 Ответить
НАТО присоединилось к СБУ и показало свой мастер-класс по троллингу недоимперии в День Раисси!
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12.06.2020 17:41 Ответить
Этого мало, этим не отделаетесь - Украине нужен ПДЧ, о чем зе-власть предпочитает помалкивать.
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12.06.2020 17:41 Ответить
Зеботы долго не думая решили присвоить себе заслуги длительной и системной работы прошлой власти
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12.06.2020 17:41 Ответить
Пасибо Свынярчукам и тебе лично что системно косили под дурачков выдавая грабеж армии за патужные риформы, что и сделало сегодняшний успех реальностью, ибо Украина поняла за какую вшивотень проголосовала 14ом.
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12.06.2020 17:49 Ответить
И что там со Свинурчаками? Шуму было много, а после избрания Зеленского - тишина... Где "грабеж", мать вашу?!
В 2014 году армии не было, а теперь есть - передай Зеленскому, пусть и он также армию "пограбит", она только сильнее станет.
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12.06.2020 18:00 Ответить
У НАБУ другая точка зрения
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12.06.2020 18:03 Ответить
В чем другая? Неужто в 2014 году армия была, а при Порошенко - исчезла?
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12.06.2020 18:04 Ответить
Если в 2014 армия была, то что тогда создал Порошенко?
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12.06.2020 18:42 Ответить
ti hotj ponjal chto Solo napisal
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12.06.2020 19:10 Ответить
Я то понял, а Вы поняли, что читать нужно и предыдущие коменты?
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12.06.2020 19:55 Ответить
А теперь есть, что есть то кроме нескольких катеров сделаных в карман Пети и бронемашин сделаных в карман Свинарчуков, все остальное это отремонтированная советская техника.
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12.06.2020 18:04 Ответить
Катера катерами, а воссоздано около тридцати бригад только в ВСУ. Отремонтированная и модернизированная советская техника и в России сплошь и рядом на вооружении, а поскольку армию надо было создавать быстро, то принят был оптимальный вариант. И правильный.
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12.06.2020 18:07 Ответить
Отремонтированная советская техника уже к сожалению не проходит в большинстве случаев .Это мишени для врага к тому же техники у него гораздо больше и она новее . Конечно много чего нужно было модернизировать но что то модернизировать не получится или результат будет плачевным .Например наши ввс и ввс всу .Их нужно просто МЕНЯТЬ !
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12.06.2020 18:31 Ответить
Да для більшості наших вояків і така занадто складна.
А так да. Треба вкладатися в НІОКР та розробку нових видів озброєнь
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12.06.2020 18:51 Ответить
ну все, теперь Украина вместе с Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией понесется прямо в НАТО
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12.06.2020 17:45 Ответить
Ну вообще то это возможность покупать современное вооружение у США и Англии и получать безвозмездно снимаемое с вооружения в этих странах НО вполне современное для нас .Если это именно тот статус о котором я думаю .А не какой то выдуманный специально для нас с благими обещаниями но без конкретных возможностей
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12.06.2020 17:51 Ответить
нет, я согласен что это лучше чем ничего, но этот статус дается как правило странам, которые никогда в НАТО не будут, либо географически, либо по другим причинам.
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12.06.2020 17:54 Ответить
Если Швеция или Финляндия захотят стать членами НАТО, они ими станут, причем стремительно. Просто у них уже давно утвердившийся нейтральный статус (сразу после Второй мировой войны), и им особо ничто не угрожает. Украине действенный нейтральный статус не светит из-за фундаментально враждебной позиции России.
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12.06.2020 18:03 Ответить
дело там не в желании, а в том что нейтральный, внеблоковый статус был одним из условий послевоенного устройства европы, которым очень дорожат европейцы, по той же причине нейтральна Австрия например.
а Украине внеблоковый статус не грозит, в Конституции уже закреплено стремление к членству
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12.06.2020 19:23 Ответить
Тут действительно много вопросов .Только у Пети и его сторонников этих вопросов не возникало НО они есть у членов НАТО .
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12.06.2020 18:16 Ответить
Швеции и Финляндии это не нужно чисто из финансовых соображений . Богатые страны с сильной экономикой , сильным впк и свободными обеспеченными гражданами могут позволить себе нейтралитет .Мы НЕТ ! НО и членство в НАТО нам не светит полноценное и это факт .Что же делать ? Думай ....те панове ((
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12.06.2020 18:20 Ответить
Швеции и Финляндии это не нужно чисто из финансовых соображений .

Не думаю. И Швеция и Финляндия убедились, что выиграть войну у них шансов нет. И решили, что не участвовать благодаря нейтралитету - более разумно, чем быть втянутым в разборки больших дядь. Для Финляндии её хорошее финанс положение - это следствие нейтралитета, а не его причина.

Богатые страны с сильной экономикой , сильным впк

Жутко сильное ВПК у Финляндии... не смешите....

Мы НЕТ !
Факт нейтралитет и был до Майдана-2013.
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12.06.2020 19:38 Ответить
НЕ было нейтралитета дядя ! Было медленное ПОГЛОЩЕНИЕ страны в Тайожный союз, а не нейтралитет .Не путайте . петухович тоже что то кукарекал про ,,нейтралитет" а то что было к нейтралитету никакого отношение не имело .То было обыкновенное поглощение
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12.06.2020 19:55 Ответить
НЕ было нейтралитета дядя ! Было медленное ПОГЛОЩЕНИЕ страны в Тайожный союз
Были и нейтралитет, б/м, и давление, и попытки купить (кредит Януковича), и попытки взять деньги у Китая, и совместные распилы - много чего.... это и есть реал политик независимой не оч сильной страны с соблюдением собственных интересов. Нет черно-белой картинки. Главное: при сохранении независимости оставались различные варианты развития страны, после потери - мрии о добром хозяине.
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12.06.2020 22:34 Ответить
Какая независимость ? Вы о чем? Провинция рашки была по факту , а на бумаге да независимость .Какие собственные интересы? Каждый шаг делался только с разрешения кремля .А вариант был один -ссср 2 куда страна стремительно скатывалась и уже была бы там еще в 2014 году . Другое дело что олигархату на деле никакие реформы НЕ нужны и он придя к власти в очередной раз обвел всех вокруг пальца используя патриотический пафос и красивые лозунги
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12.06.2020 23:03 Ответить
Какая независимость ? Вы о чем? Провинция рашки была по факту ,
О том, что Янук в 2013 торговался с ЕС, сколько дадут Украине за Ассоциацию, договорился с Китаем о кредите на 15 млд долл, договорился с РФ о кредите на 15 млд дол (и 3 млд получил).... Для бедной/нищей страны это и есть то проявление независимости, которое она может реально себе позволить: выбор из возможных вариантов, в том числе - кому и за сколько продать независимость/часть её. Сейчас, с потерей независимости, страна стала ещё беднее, а вариантов выбора уже нет, Украина не может продать свой завод Китаю, не может взять кредит у того же Китая, хотя там фин условия такие же, а ограничений меньше.
Каждый шаг делался только с разрешения кремля .
Как вы думаете, на переговоры о Ассоциации с ЕС было разрешение Кремля? Вариантов у Украины было немного, но они были, сегодня вариантов нет. Кстати, если РФ и США о чем-то договорятся за счет Украины, то вариантов у Украины тоже уже нет.
что олигархату на деле никакие реформы НЕ нужны и он придя к власти в очередной раз обвел всех вокруг пальца

Олигарх кланы не пришли к власти в очередной раз - они как были у власти, так и остались, просто клан Янука сменил клан Пороха. Потеряли от потери независимости в результате все осн социальные группы на Украине, в тч и укр олигархи: они перестали быть вершиной пищевой цепочки, см Нафтогаз, где грабят Техас уже не техасцы.
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13.06.2020 10:39 Ответить
На чем основывается ваше умозаключение ?
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12.06.2020 18:40 Ответить
на списке стран, имеющих такой же статус
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12.06.2020 19:12 Ответить
И что этот список НАТОвцы озаглавили « страны которые не станут членами НАТО» ?
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12.06.2020 19:19 Ответить
сам подумай, можешь и дату назвать когда Иордания станет членом НАТО, ну или Австралия
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12.06.2020 19:24 Ответить
А что тебя смущает в этих странах ?
Короче говоря твоя версия пуста
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12.06.2020 19:46 Ответить
Канада член НАТО ? Что мешает стать членом НАТО Австралии покупающей у США ф-35 ? То же самое и про Швецию .НО это не про нас .....у нас НЕТ другого выхода как восстанавливать свой впк , свой ядерный потенциал и вводить Швейцарскую модель как в Швейцарии , Эстонии , Швеции и той же Финляндии кстати
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12.06.2020 20:00 Ответить
да ничего не смущает, расскажи когда они станут членами НАТО?
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13.06.2020 03:57 Ответить
Это гуд!Респект Пороху за это.
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12.06.2020 17:57 Ответить
Без Порося и солнце не всходит.))
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12.06.2020 18:08 Ответить
Уже год как все переговоры идут без Пети, но у сои все равно это исключительно его заслуга, и длится это у них будет еще 4 года при каждой хорошей новости.))
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12.06.2020 18:00 Ответить
нет хороших новостей за зелю и не будет -ничего он ,кроме как ленку заразил ,так и не сделал
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12.06.2020 18:04 Ответить
это для зебобы очень плохая новость, кстати
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12.06.2020 18:06 Ответить
Еще скажи что он был против этого и его МИД делал все возможное что это предотвратить.
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12.06.2020 18:08 Ответить
так МИД у нас еще ничего себя ведет - земордой как хорошо поелозили за 2 мая)
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12.06.2020 18:21 Ответить
Ну как бы фанаты гетьмана здесь ещё год назад чётко сказали:"Руководит страной Зеленский.Теперь он за всё отвечает.Петра уже нет и нефиг на него что-то сваливать ".Ну ОК.Принято.Так сейчас-то чего примазываетесь?Или Петя ни причём только если судья-урод,мент-беспредельщик,а прокурор-мультимллионер?(и это после 140-как реформ)Так что ли?
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12.06.2020 18:11 Ответить
ну как бы фанаты гетьмана от своих заслуг не отказывались и не собираются)так что вам только зедерьмо осталось кушать ,которое ваш зеля вырабатывает
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12.06.2020 18:23 Ответить
Ну так тогда и не отмазывайтесь,когда вам говорят,что после петиных 140-ка реформ суды по прежнему коррумпированы,менты по-прежнему беспредельничают,прокуроры-сказочно богаты.Коррупция-азиатская.Давай не отмазывайся и жри дерьмо своего идола полной ложкой.И что там по достижениям?Армия "с нуля" ? "Мощная международная коалиция"? Какие реальные достижения?
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12.06.2020 18:36 Ответить
так реформу то должна была земразь закончить -вот и "закончила")или вы думали что пол реформы работать будет? Ай, как неудобно получилось
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12.06.2020 18:42 Ответить
Какую из 140-ка?Не позорь идола своего.За пять лет-пол-реформы?
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12.06.2020 18:52 Ответить
по15дцать лет проводятся реформы)не удивительно что избиратели тупого зели еще тупее чем он
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12.06.2020 18:54 Ответить
Это отмазка в странах типа рашки,где до сих пор виноваты "лихие 90-е"А пыня лучший.У нас,слава богу,не сработало.
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12.06.2020 19:04 Ответить
это не отмазка ,а факт в той же Польше)
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12.06.2020 19:10 Ответить
Помню как только Зебуин стал президентом, в стране продолжался инерционный рост экономики. И когда рост экономики за 3 квартал 2019 составил 4,7% зеботы от радости из штанов выпрыгивали и приписали это достижение своему Зебуину первому.
Но как только экономика с четвертого квартала полетела вниз, зеботы заткнулись, создали штаб спасения промышленности, а сегодня эти гниды вообще все пытаются списать на коронавирус.
Ситуация с партнерством НАТО - аналогична.
При Порошенко было сделано столько всего, что даже после года разрушений Зебуин продолжает записывать к себе в заслуги результаты деятельности прошлой власти.
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12.06.2020 18:13 Ответить
Это бы проканало в первые пару месяцев а не спустя год переговоров уже новой власти. Да и нельзя сравнивать экономику и политику. А экономика, а вернее доходы начали падать из-за резкого укрепления гривны, бюджет то считался по 28 а курс падал до 24.
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12.06.2020 18:25 Ответить
Помню,Петя обещал побороть коррупцию,сделать независимые суды,новую прокуратуру,ментовку...Перечислять можно долго.НИЧЕГО не сделано.То же самое и в экономике.Экспортоориентированная и зависящая целиком от внешнего спроса.Из всех достижений-томос.Это можно реально засчитать.Пока всё.
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12.06.2020 18:26 Ответить
А еще Томос . Плюсую
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12.06.2020 18:33 Ответить
Посчитали уже один раз томос. Так что вычеркиваю. )
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12.06.2020 19:01 Ответить
Но как только экономика с четвертого квартала полетела вниз,
Это и показывает, что экономика совершенно не имела основы для роста и норм развития. Что это за экономическая система - малейший чих - и всё летит.
Ситуация с партнерством НАТО - аналогична.
Украина не была нужна НАТО, не нужна сейчас и тем более не будет нужна в будущем. Все эти партнерства - это дипломатические улыбки без взятия на себя конкретных военных обязательств, а без них военный союз - это кружок макроме.
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12.06.2020 19:47 Ответить
Это, безусловно, "зрада" и переход "за красные линии"!!!
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12.06.2020 18:15 Ответить
Это хорошая тенденция , но плохая новость в том что у нас пусть и хренового генплокулола поменяли на откровенную кацапскую вату и это очень плохо .Тот был простым алкашем но не агентом страны агрессора это точно
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12.06.2020 18:25 Ответить
АСТАНАФИТЕСЬ ...вже немає де "клеїти" ...
Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 522 ...
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12.06.2020 18:27 Ответить
Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8960
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12.06.2020 18:35 Ответить
Так я надеюсь в Украине появится хоть пару-тройку военных баз НАТО если они наши партнеры? Да и без военных баз НАТО вряд ли в Украину рискнут зайти реальные инвесторы. Кто вложит деньги в страну которая не сегодня-завтра падет от монголо-росийского Ига?
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12.06.2020 18:46 Ответить
для зесрани и их кураторов одни удары под дых )
Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4905
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12.06.2020 18:50 Ответить
Это гуд! Хунта одобряет.
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12.06.2020 18:53 Ответить
Хорошая дата для получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
НАТО не упустить повода трольнуть лаптерогих.
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12.06.2020 19:40 Ответить
Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7387. .
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12.06.2020 20:04 Ответить
Возникает резонньій вопрос , почему Украина не смогла стать союзником НАТО ранее , при Порошенко ?
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12.06.2020 21:19 Ответить
Вот зеленый капитулянт!
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12.06.2020 22:17 Ответить
ОСТАЛОСЬ ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС !)
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12.06.2020 23:54 Ответить
Нам, этническим украинцам, чтобы выжить в этом безумном мире, и сохранить, при этом, свою национальную идентичность, необходимо возвращаться назад. Я имею в виду, непосредственно подключится к процессу восстановления СССР, и т.д., который в настоящее время в РФ набирает всё больше и больше сторонников. Принцип же сотрудничества украинцев и россиян в этом вопросе, как нельзя лучше изложен здесь: «https://www.youtube.com/watch?v=ElqFOPuoD3Y». Это позволит нам, прежде всего славянам, не только выжить, но и возродить всю свою историческую родовую принадлежность.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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13.06.2020 09:17 Ответить
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