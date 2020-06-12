Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба

Україна отримала статус партнера розширених можливостей НАТО.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Цей день настав. Я глибоко вдячний нашим партнерам по Альянсу за те, що вони зробили це можливим. Україна, нарешті, отримує заслужений статус Партнера з розширеними можливостями НАТО", - йдеться в повідомленні.

У програмі розширених можливостей є низка переваг, вигідних для України, адже ця програма може значно підвищити інтенсивність реформ і спростити шлях до поставлених цілей у досягненні взаємосумісності з військовими підрозділами країн-членів НАТО.

Приєднання до ПРМ дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи. А також розширити діалог у сфері обміну розвідданими. Крім того, це дозволить взяти участь у навчаннях, передбачених для учасників цієї програми. І обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

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