Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба
Україна отримала статус партнера розширених можливостей НАТО.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Цей день настав. Я глибоко вдячний нашим партнерам по Альянсу за те, що вони зробили це можливим. Україна, нарешті, отримує заслужений статус Партнера з розширеними можливостями НАТО", - йдеться в повідомленні.
У програмі розширених можливостей є низка переваг, вигідних для України, адже ця програма може значно підвищити інтенсивність реформ і спростити шлях до поставлених цілей у досягненні взаємосумісності з військовими підрозділами країн-членів НАТО.
Приєднання до ПРМ дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи. А також розширити діалог у сфері обміну розвідданими. Крім того, це дозволить взяти участь у навчаннях, передбачених для учасників цієї програми. І обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.
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"Клован" сразу заявил о партнерстве с расширенными возможностями - как о поступательном движении в этом направлении. И вот результат - мои поздравления Украине.
На скулеж сои наверное можно "забить болт" - работа у них такая...
Дол@**** соевому напомню - когда "зеля по саунам пел", Петя в СДПУ Медведчука пел о "недопустимости расширения агрессивного НАТО на восток"
Твой мародер всегда был демагогом и коньюктурщиком!
Когда надо - под Медведчуком лежал и против НАТО скулил.
Потом шапкокраду -Айвазовского дарил.
Потом под Майдан переобулся.
И воровал, воровал, воровал - нажраться не мог.
Восстановление армии, начало реального сотрудничества с НАТО.
Антипутинская коалиция.
Начаты реальные реформы, очищена финансово-банковская система, появилась реальная макрофинансовая стабильность.
Независимость Украины от поставок энергоносителей и России.
Рост ВВП и даже уменьшение (!) государственного долга.
Много можно перечислять.
Этот статус партнера НАТО - тоже заслуга прошлой власти, дело шло по инерции, зе-команда просто не успела его испортить.
А что Зеленский? Ухи поел? Супа с грибочками?
В 2014 году армии не было, а теперь есть - передай Зеленскому, пусть и он также армию "пограбит", она только сильнее станет.
А так да. Треба вкладатися в НІОКР та розробку нових видів озброєнь
а Украине внеблоковый статус не грозит, в Конституции уже закреплено стремление к членству
Не думаю. И Швеция и Финляндия убедились, что выиграть войну у них шансов нет. И решили, что не участвовать благодаря нейтралитету - более разумно, чем быть втянутым в разборки больших дядь. Для Финляндии её хорошее финанс положение - это следствие нейтралитета, а не его причина.
Богатые страны с сильной экономикой , сильным впк
Жутко сильное ВПК у Финляндии... не смешите....
Мы НЕТ !
Факт нейтралитет и был до Майдана-2013.
Были и нейтралитет, б/м, и давление, и попытки купить (кредит Януковича), и попытки взять деньги у Китая, и совместные распилы - много чего.... это и есть реал политик независимой не оч сильной страны с соблюдением собственных интересов. Нет черно-белой картинки. Главное: при сохранении независимости оставались различные варианты развития страны, после потери - мрии о добром хозяине.
О том, что Янук в 2013 торговался с ЕС, сколько дадут Украине за Ассоциацию, договорился с Китаем о кредите на 15 млд долл, договорился с РФ о кредите на 15 млд дол (и 3 млд получил).... Для бедной/нищей страны это и есть то проявление независимости, которое она может реально себе позволить: выбор из возможных вариантов, в том числе - кому и за сколько продать независимость/часть её. Сейчас, с потерей независимости, страна стала ещё беднее, а вариантов выбора уже нет, Украина не может продать свой завод Китаю, не может взять кредит у того же Китая, хотя там фин условия такие же, а ограничений меньше.
Каждый шаг делался только с разрешения кремля .
Как вы думаете, на переговоры о Ассоциации с ЕС было разрешение Кремля? Вариантов у Украины было немного, но они были, сегодня вариантов нет. Кстати, если РФ и США о чем-то договорятся за счет Украины, то вариантов у Украины тоже уже нет.
что олигархату на деле никакие реформы НЕ нужны и он придя к власти в очередной раз обвел всех вокруг пальца
Олигарх кланы не пришли к власти в очередной раз - они как были у власти, так и остались, просто клан Янука сменил клан Пороха. Потеряли от потери независимости в результате все осн социальные группы на Украине, в тч и укр олигархи: они перестали быть вершиной пищевой цепочки, см Нафтогаз, где грабят Техас уже не техасцы.
Короче говоря твоя версия пуста
Но как только экономика с четвертого квартала полетела вниз, зеботы заткнулись, создали штаб спасения промышленности, а сегодня эти гниды вообще все пытаются списать на коронавирус.
Ситуация с партнерством НАТО - аналогична.
При Порошенко было сделано столько всего, что даже после года разрушений Зебуин продолжает записывать к себе в заслуги результаты деятельности прошлой власти.
Это и показывает, что экономика совершенно не имела основы для роста и норм развития. Что это за экономическая система - малейший чих - и всё летит.
Ситуация с партнерством НАТО - аналогична.
Украина не была нужна НАТО, не нужна сейчас и тем более не будет нужна в будущем. Все эти партнерства - это дипломатические улыбки без взятия на себя конкретных военных обязательств, а без них военный союз - это кружок макроме.
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НАТО не упустить повода трольнуть лаптерогих.
православный анархо коммунист «язычник».
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