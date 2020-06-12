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СБУ готова активизировать сотрудничество с местными властями для госбезопасности, - Баканов

СБУ готова активизировать сотрудничество с местными властями для госбезопасности, - Баканов

Служба безопасности Украины готова к усилению сотрудничества с представителями местной власти ради более эффективной нейтрализации рисков для государственной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Для Службы безопасности и для меня, как ее главы, контрразведка - одно из ключевых направлений работы. Тем более, в таком важном регионе. Противодействие любым проявлениям сепаратизма, защита национальной государственности, борьба с терроризмом и киберугрозами - вот на чем мы акцентируем внимание. Но не забываем противодействовать и экономическим преступлениям, которые напрямую вредят интересам государства", - заявил Баканов в Запорожье во время совместного координационного совещания с руководителями центральных и областных силовых структур.

Он подчеркнул, что СБУ не вмешивается в хозяйственные или корпоративные конфликты, однако держит на контроле риски для национальной безопасности.

"Надеюсь, что новый глава Запорожской области совместно с региональным Управлением СБУ наладят эффективное взаимодействие для совместной защиты государственных интересов", - подчеркнул Баканов.

Как сообщалось, в Запорожье достоялась церемония представления нового главы Запорожской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Боговина.

Баканов сообщил собравшимся о значительных нарушениях в бюджетной сфере региона, что, по его словам, говорит о недостаточной коммуникации между местными властями и СБУ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в свою очередь подчеркнул, что бандитские группировки в Запорожской области "обнаглели" и "вписывают себя в жизнь региона как данность", и с этим нужно бороться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов

Автор: 

СБУ (19890) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+5
вопреки зесрани
СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов - Цензор.НЕТ 9882
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12.06.2020 18:49
+3
С местными властями РФ))))
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12.06.2020 18:43
+3
Співпраця? Це як? Надавати відомості, що не є в загальному доступі (тобто конфіденційні), без санкції прокурора чи постанови суду? Лаври КДБ спокою не дають? А до "трійок" ще далеко?
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12.06.2020 18:51
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С местными властями РФ))))
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12.06.2020 18:43 Ответить
СБУ вже реально перетворилося на філію ФСБ.
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12.06.2020 18:44 Ответить
вопреки зесрани
СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов - Цензор.НЕТ 9882
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12.06.2020 18:49 Ответить
Співпраця? Це як? Надавати відомості, що не є в загальному доступі (тобто конфіденційні), без санкції прокурора чи постанови суду? Лаври КДБ спокою не дають? А до "трійок" ще далеко?
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12.06.2020 18:51 Ответить
боговину принадлежит земли в области овердохрена . большинство из неё он просто в наглую отбирал у людей - просто отбирал и идите на х;й . хотел в депутаты от зебилов пролезть но народ за него не голосовал . вот теперь у баканова и наступит полная співпраця с этим чертом . отберут и всё остальное до чего сцуки смогут дотянуться
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12.06.2020 19:40 Ответить
Нафіга ти вибив зуби Боді?
СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов - Цензор.НЕТ 3455
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12.06.2020 18:52 Ответить
Какой-то стремный,этот директор сбу.
На учителя информатики или радиоэлектронники смахивает
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12.06.2020 18:52 Ответить
Других у помойки-95 не нашлось.
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12.06.2020 19:05 Ответить
Класс,теперь на днюху к цуркису в ресторан пригласят всех сильских голов со всей Украины?
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12.06.2020 18:55 Ответить
Бухгалтер, СБУ рулИт бухгалер.
Всех победит, разоблачит.
Бухгалтер,СБУ рулИт бухгалтер.
Нет никого умнее его.
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12.06.2020 19:04 Ответить
"Главное у человека не деньги,а натурально- хворма,вчёность. Потому ежели человек вчёный,так ему уже свет переворачивается вверх ногами,пардон,вверх дыбом.И тогда когда тому,одному,которому невчёному,будет белое,так уже ему,вчёному которому,будет уже как...ну...рябое!" (с)
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12.06.2020 19:07 Ответить
Скоротити СБУ,нехай тоді влада на месті виконує їх обовязки. Кому таке СБУ потрібне?
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12.06.2020 19:13 Ответить
Прям как в Танзанию обращаются..
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12.06.2020 19:16 Ответить
БакЛанов - чорт!
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12.06.2020 19:22 Ответить
Типа она не сотрудничает с местными властями....То ли не понимает, то ли тролит...
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12.06.2020 23:31 Ответить
это что же получается - значит, раньше СлаБоУмные с местным властями не сотрудничали? тогда с кем оно сотрудничало? с межгалактическими властями? так уже досотрудничались - вата прет их СМИ, телевизора... ему бы бондаренко и портновым и шарием проработать, так оно планирует сотрудничать... ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ!
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13.06.2020 06:54 Ответить
 
 