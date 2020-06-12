СБУ готова активизировать сотрудничество с местными властями для госбезопасности, - Баканов

Служба безопасности Украины готова к усилению сотрудничества с представителями местной власти ради более эффективной нейтрализации рисков для государственной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Для Службы безопасности и для меня, как ее главы, контрразведка - одно из ключевых направлений работы. Тем более, в таком важном регионе. Противодействие любым проявлениям сепаратизма, защита национальной государственности, борьба с терроризмом и киберугрозами - вот на чем мы акцентируем внимание. Но не забываем противодействовать и экономическим преступлениям, которые напрямую вредят интересам государства", - заявил Баканов в Запорожье во время совместного координационного совещания с руководителями центральных и областных силовых структур.

Он подчеркнул, что СБУ не вмешивается в хозяйственные или корпоративные конфликты, однако держит на контроле риски для национальной безопасности.

"Надеюсь, что новый глава Запорожской области совместно с региональным Управлением СБУ наладят эффективное взаимодействие для совместной защиты государственных интересов", - подчеркнул Баканов.

Как сообщалось, в Запорожье достоялась церемония представления нового главы Запорожской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Боговина.

Баканов сообщил собравшимся о значительных нарушениях в бюджетной сфере региона, что, по его словам, говорит о недостаточной коммуникации между местными властями и СБУ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в свою очередь подчеркнул, что бандитские группировки в Запорожской области "обнаглели" и "вписывают себя в жизнь региона как данность", и с этим нужно бороться.

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