СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов

Служба безпеки України готова до посилення співробітництва з представниками місцевої влади заради більш ефективної нейтралізації ризиків для державної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Для Служби безпеки і для мене як її глави контррозвідка - один із ключових напрямів роботи. Тим паче, у такому важливому регіоні. Протидія будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьба з тероризмом і кіберзагрозами - ось на чому ми акцентуємо увагу. Але не забуваємо протидіяти й економічним злочинам, які безпосередньо шкодять інтересам держави", - заявив Баканов у Запоріжжі під час спільної координаційної наради з керівниками центральних та обласних силових структур.

Він наголосив, що СБУ не втручається в господарські або корпоративні конфлікти, однак тримає на контролі ризики для національної безпеки.

"Сподіваюся, що новий голова Запорізької області спільно з регіональним Управлінням СБУ налагодять ефективну взаємодію для спільного захисту державних інтересів", - зауважив Баканов.

Як повідомлялося, в Запоріжжі відбулася церемонія представлення нового голови Запорізької обласної державної адміністрації бізнесмена Віталія Боговіна.

Баканов повідомив присутнім про значні порушення в бюджетній сфері регіону, що, за його словами, свідчить про недостатню комунікацію між місцевою владою і СБУ.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зі свого боку наголосив, що бандитські угруповання в Запорізькій області "знахабніли" і "вписують себе в життя регіону як даність", і з цим потрібно боротися.

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