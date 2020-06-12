УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8632 відвідувача онлайн
Новини
1 957 16

СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов

СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов

Служба безпеки України готова до посилення співробітництва з представниками місцевої влади заради більш ефективної нейтралізації ризиків для державної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Для Служби безпеки і для мене як її глави контррозвідка - один із ключових напрямів роботи. Тим паче, у такому важливому регіоні. Протидія будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьба з тероризмом і кіберзагрозами - ось на чому ми акцентуємо увагу. Але не забуваємо протидіяти й економічним злочинам, які безпосередньо шкодять інтересам держави", - заявив Баканов у Запоріжжі під час спільної координаційної наради з керівниками центральних та обласних силових структур.

Він наголосив, що СБУ не втручається в господарські або корпоративні конфлікти, однак тримає на контролі ризики для національної безпеки.

"Сподіваюся, що новий голова Запорізької області спільно з регіональним Управлінням СБУ налагодять ефективну взаємодію для спільного захисту державних інтересів", - зауважив Баканов.

Як повідомлялося, в Запоріжжі відбулася церемонія представлення нового голови Запорізької обласної державної адміністрації бізнесмена Віталія Боговіна.

Баканов повідомив присутнім про значні порушення в бюджетній сфері регіону, що, за його словами, свідчить про недостатню комунікацію між місцевою владою і СБУ.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зі свого боку наголосив, що бандитські угруповання в Запорізькій області "знахабніли" і "вписують себе в життя регіону як даність", і з цим потрібно боротися.

Також читайте: Секретні в'язниці СБУ - це фантазії російських пропагандистів, - Баканов

Автор: 

СБУ (12809) Баканов Іван (330)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
вопреки зесрани
СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов - Цензор.НЕТ 9882
показати весь коментар
12.06.2020 18:49
+3
С местными властями РФ))))
показати весь коментар
12.06.2020 18:43
+3
Співпраця? Це як? Надавати відомості, що не є в загальному доступі (тобто конфіденційні), без санкції прокурора чи постанови суду? Лаври КДБ спокою не дають? А до "трійок" ще далеко?
показати весь коментар
12.06.2020 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С местными властями РФ))))
показати весь коментар
12.06.2020 18:43 Відповісти
СБУ вже реально перетворилося на філію ФСБ.
показати весь коментар
12.06.2020 18:44 Відповісти
вопреки зесрани
СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов - Цензор.НЕТ 9882
показати весь коментар
12.06.2020 18:49 Відповісти
Співпраця? Це як? Надавати відомості, що не є в загальному доступі (тобто конфіденційні), без санкції прокурора чи постанови суду? Лаври КДБ спокою не дають? А до "трійок" ще далеко?
показати весь коментар
12.06.2020 18:51 Відповісти
боговину принадлежит земли в области овердохрена . большинство из неё он просто в наглую отбирал у людей - просто отбирал и идите на х;й . хотел в депутаты от зебилов пролезть но народ за него не голосовал . вот теперь у баканова и наступит полная співпраця с этим чертом . отберут и всё остальное до чего сцуки смогут дотянуться
показати весь коментар
12.06.2020 19:40 Відповісти
Нафіга ти вибив зуби Боді?
СБУ готова активізувати співпрацю з місцевою владою для держбезпеки, - Баканов - Цензор.НЕТ 3455
показати весь коментар
12.06.2020 18:52 Відповісти
Какой-то стремный,этот директор сбу.
На учителя информатики или радиоэлектронники смахивает
показати весь коментар
12.06.2020 18:52 Відповісти
Других у помойки-95 не нашлось.
показати весь коментар
12.06.2020 19:05 Відповісти
Класс,теперь на днюху к цуркису в ресторан пригласят всех сильских голов со всей Украины?
показати весь коментар
12.06.2020 18:55 Відповісти
Бухгалтер, СБУ рулИт бухгалер.
Всех победит, разоблачит.
Бухгалтер,СБУ рулИт бухгалтер.
Нет никого умнее его.
показати весь коментар
12.06.2020 19:04 Відповісти
"Главное у человека не деньги,а натурально- хворма,вчёность. Потому ежели человек вчёный,так ему уже свет переворачивается вверх ногами,пардон,вверх дыбом.И тогда когда тому,одному,которому невчёному,будет белое,так уже ему,вчёному которому,будет уже как...ну...рябое!" (с)
показати весь коментар
12.06.2020 19:07 Відповісти
Скоротити СБУ,нехай тоді влада на месті виконує їх обовязки. Кому таке СБУ потрібне?
показати весь коментар
12.06.2020 19:13 Відповісти
Прям как в Танзанию обращаются..
показати весь коментар
12.06.2020 19:16 Відповісти
БакЛанов - чорт!
показати весь коментар
12.06.2020 19:22 Відповісти
Типа она не сотрудничает с местными властями....То ли не понимает, то ли тролит...
показати весь коментар
12.06.2020 23:31 Відповісти
это что же получается - значит, раньше СлаБоУмные с местным властями не сотрудничали? тогда с кем оно сотрудничало? с межгалактическими властями? так уже досотрудничались - вата прет их СМИ, телевизора... ему бы бондаренко и портновым и шарием проработать, так оно планирует сотрудничать... ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ!
показати весь коментар
13.06.2020 06:54 Відповісти
 
 