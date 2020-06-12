Взятку в $6 млн Холодницкому и Сытнику пытался дать Злочевский, - Лещенко

"По некоторым данным", взяточник, пытавшийся подкупить директора НАБУ Артема Сытника и главе САП Назару Холодницкому — Николай Злочевский.

Об этом сообщил в Телеграм экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взятку пытался дать один из чиновников предыдущей власти — по некоторым данным, это Николай Злочевский. Посредником выступила его правая рука — бывший чиновник высокого уровня в ДФС Киева. В деле также упоминается представитель Злочевского по фамилии Кич", — написал Лещенко.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ.

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По данным пресс-служб силовых ведомств, экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

Николай Злочевский — бывший министр экологии, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).