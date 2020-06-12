Взятку в $6 млн Холодницкому и Сытнику пытался дать Злочевский, - Лещенко
"По некоторым данным", взяточник, пытавшийся подкупить директора НАБУ Артема Сытника и главе САП Назару Холодницкому — Николай Злочевский.
Об этом сообщил в Телеграм экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Взятку пытался дать один из чиновников предыдущей власти — по некоторым данным, это Николай Злочевский. Посредником выступила его правая рука — бывший чиновник высокого уровня в ДФС Киева. В деле также упоминается представитель Злочевского по фамилии Кич", — написал Лещенко.
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела. ФОТОрепортаж
По данным пресс-служб силовых ведомств, экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
Николай Злочевский — бывший министр экологии, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Після звільнення 2014 року з державної служби, повернувся в бізнес" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 )
Наступне - то "З листопада 2019 знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma" (дані з того ж джерела)
То до чого тут Петя?
Там кстати такое дело:
По словам источника, в попытке дать взятку была задействован первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Николай Ильяшенко, сообщает Цензор.НЕТ.
На сайте ГНС указано, что Ильяшенко является государственным служащим 4-го ранга и имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины". В налоговой он трудится с 1995 года, теперешнюю должность занимает с ноября 2019 года.
Это не Порох его в 2019 случайно назначил? 😂😂😂
щось таке я собі і уявляв
А какую сенсацию выдаст зам главы "Укрпочты"?
Один из разговоров был посвящен Николаю Злочевскому, и заинтересованностью США сыном Байдена и его роли в управлении Burisma. Запись была сделана в январе 2016 года в кабинете Порошенко.
Реплика Порошенко: «Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы».
Онищенко отвечает: «По идее, они не должны были против него ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании. И Квасневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких поползновений».
В Украине расследованием против компаний Злочевского занималась Генеральная прокуратура под руководством Виктором Шокина. Но ему так и не удалось довести дело до конца. В апреле 2016 года Шокин был уволен после https://ukrainian.voanews.com/a/bayden-**********-********/4220730.html визита в Украину Джо Байдена.
В сентябре 2016 года Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру снять с розыска Злочевского. В августе 2017 года закрыла дело САП, сославшись на недостаточность собранных следствием доказательств.
https://oilpoint.com.ua/kolya-horoshij-paren-pochemu-biznes-zlochevskogo-mozhet-povliyat-na-vybory-v-ssha/
1.по справам, які відкриті останнім часом;
2.елементарним розводняком з боку Ситника і Холодницького для збереження посади.
3. ... і т.д.