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Хабар у $6 млн Холодницькому і Ситнику намагався дати Злочевський, - Лещенко

Хабар у $6 млн Холодницькому і Ситнику намагався дати Злочевський, - Лещенко

"За деякими даними", хабарник, який намагався підкупити директора НАБУ Артема Ситника і главу САП Назара Холодницького, - Микола Злочевський.

Про це повідомив у телеграмі екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хабар намагався дати один із чиновників попередньої влади - за деякими даними, це Микола Злочевський. Посередником виступила його права рука - колишній чиновник високого рівня в ДФС Києва. У справі також згадується представник Злочевського на прізвище Кіч", - написав Лещенко.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

За даними пресслужб силових відомств, ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Микола Злочевський - колишній міністр екології, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Хабар у $6 млн Холодницькому і Ситнику намагався дати Злочевський, - Лещенко 01

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) Злочевський Микола (208) Ситник Артем (863) Холодницький Назар (661)


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Топ коментарі
+19
сколь ж эта жирная лысая тварь наворовала при януковиче!!!!????
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12.06.2020 21:12
+17
Только в третьем комменте Порох виноват оказался?))) Не дорабатываете, надо активней))) Папашка, как Вы выразились, месяца через 4 даст зешмарклям о себе знать и про 100% прокурора и про звонки)))
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12.06.2020 21:22
+10
сдпу(о), потім ригміністр..недоторканий..нікого не нагадує..?
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12.06.2020 21:14
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Ну так что, не поделили промеж собой бабло?Прав таки Пелевин, говоря о баблонавтах.
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12.06.2020 21:09 Відповісти
Взятку в $6 млн Холодницкому и Сытнику пытался дать Злочевский, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7689
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12.06.2020 21:10 Відповісти
сколь ж эта жирная лысая тварь наворовала при януковиче!!!!????
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12.06.2020 21:12 Відповісти
Только в третьем комменте Порох виноват оказался?))) Не дорабатываете, надо активней))) Папашка, как Вы выразились, месяца через 4 даст зешмарклям о себе знать и про 100% прокурора и про звонки)))
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12.06.2020 21:22 Відповісти
І яку посаду він займав при Пєтрухє?
"Після звільнення 2014 року з державної служби, повернувся в бізнес" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 )

Наступне - то "З листопада 2019 знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma" (дані з того ж джерела)
То до чого тут Петя?
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12.06.2020 21:25 Відповісти
При чому петро.. а петро при 200 мілльйонах баксів. Адже ходять чутки що за таку суму петро посприяв закритю справи компанії Burisma. А Злочевський фігурант цієї справи. Ось тобі й прямий звязок.
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12.06.2020 22:28 Відповісти
А ну если слухи тогда конечно да))))
Там кстати такое дело:
По словам источника, в попытке дать взятку была задействован первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Николай Ильяшенко, сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте ГНС указано, что Ильяшенко является государственным служащим 4-го ранга и имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины". В налоговой он трудится с 1995 года, теперешнюю должность занимает с ноября 2019 года.

Это не Порох его в 2019 случайно назначил? 😂😂😂
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12.06.2020 22:33 Відповісти
Это не слухи, Онищенко прямо пишет, что Порошенко взял деньги, сам был посредником
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13.06.2020 23:43 Відповісти
Терміново телефонуйте Портнову! Він, бідненький, за рік не зміг цього нарити, а ви йому допоможете, правда? Ви ж патріот? То не зволікайте! Правосуддя чекає вашої участі! Допоможіть викрити неправду та засудити винних!
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12.06.2020 22:36 Відповісти
200 мыльёнив баксив ))))) хаха не позорь Пэтра)) для него это копейки))) так что свои фантазии придержи при себе))
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13.06.2020 09:11 Відповісти
З миру по нитці, жебраку на рубаху.
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13.06.2020 09:19 Відповісти
Ходять слухи, що проксєве лайно Алекс_дос підарок, як тобі такий звязок?
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13.06.2020 10:13 Відповісти
Твої сексуальні збочення-мрії ми й так достовірно знаємо. Можеш не нагадувати в кожному твоєму написі про це.
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13.06.2020 10:35 Відповісти
кацапчику - ти спалився на гугльтранслейті
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13.06.2020 14:15 Відповісти
Рома- это невозможно представить просто...= это жуткая мразь......(((
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12.06.2020 23:37 Відповісти
сдпу(о), потім ригміністр..недоторканий..нікого не нагадує..?
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12.06.2020 21:14 Відповісти
А еще при союзе в школу ходил и в армии служил клятый комуняка)))))))
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12.06.2020 22:00 Відповісти
та татуся мав расхітітєля соціялістіческой собственності..але це, напричуд, не завадило вступу у престижний совковий виш..
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12.06.2020 22:08 Відповісти
Слушай там же он уже родился когда Кеннеди убили, зацепок никаких? А то подкинь ДБР у них там кризис)))))
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12.06.2020 22:17 Відповісти
на рахунок Кеннеді тема не погана..дбр може щось і нариє..
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12.06.2020 22:21 Відповісти
та вони вирішили не палитись заради такого дріб'язку
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12.06.2020 21:20 Відповісти
Зараз у *шустіка * про злодюг *гешефти * з ПДВ !!
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12.06.2020 21:20 Відповісти
так от длякого існує телевізор!
щось таке я собі і уявляв
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12.06.2020 21:23 Відповісти
А что там по Лайф Ньюс может тоже интересное что?)))))
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12.06.2020 21:25 Відповісти
А підтвердити свої слова є чим? Бо, відповідно до загальнодоступних даних, цього індивіда звільнили з держ. служби восени 2014 і він повернувся у бізнес... (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 )
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12.06.2020 21:30 Відповісти
Хороший повод прикрепить это дело к делу Байдена!
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12.06.2020 21:27 Відповісти
Гавномёт на гособеспечении опять всплывает, ждём мутняка про порошенко и предыдущую власть. Оказывается бабло в наблюдательном совете Укрзализныци ему платят из наших налогов чтобы он работал на слуг урода
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12.06.2020 21:36 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 Кому цей кліщ ********?https://www.dw.com/
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12.06.2020 21:57 Відповісти
Статья супер!
А какую сенсацию выдаст зам главы "Укрпочты"?
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12.06.2020 22:00 Відповісти
Роль западных политиков в отбеливании персоны Николая Злочевского подтверждают так называемые «пленки Онищенко». Это записи, которые сделал экс-депутат Александр Онищенко во время своих бесед с президентом Петром Порошенко.
Один из разговоров был посвящен Николаю Злочевскому, и заинтересованностью США сыном Байдена и его роли в управлении Burisma. Запись была сделана в январе 2016 года в кабинете Порошенко.
Реплика Порошенко: «Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы».
Онищенко отвечает: «По идее, они не должны были против него ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании. И Квасневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких поползновений».
В Украине расследованием против компаний Злочевского занималась Генеральная прокуратура под руководством Виктором Шокина. Но ему так и не удалось довести дело до конца. В апреле 2016 года Шокин был уволен после https://ukrainian.voanews.com/a/bayden-**********-********/4220730.html визита в Украину Джо Байдена.
В сентябре 2016 года Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру снять с розыска Злочевского. В августе 2017 года закрыла дело САП, сославшись на недостаточность собранных следствием доказательств.
https://oilpoint.com.ua/kolya-horoshij-paren-pochemu-biznes-zlochevskogo-mozhet-povliyat-na-vybory-v-ssha/
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12.06.2020 22:04 Відповісти
а в нікого не виникає думки, що цей комерційний хабар міг бути:
1.по справам, які відкриті останнім часом;
2.елементарним розводняком з боку Ситника і Холодницького для збереження посади.
3. ... і т.д.
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12.06.2020 22:10 Відповісти
 
 