Хабар у $6 млн Холодницькому і Ситнику намагався дати Злочевський, - Лещенко
"За деякими даними", хабарник, який намагався підкупити директора НАБУ Артема Ситника і главу САП Назара Холодницького, - Микола Злочевський.
Про це повідомив у телеграмі екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хабар намагався дати один із чиновників попередньої влади - за деякими даними, це Микола Злочевський. Посередником виступила його права рука - колишній чиновник високого рівня в ДФС Києва. У справі також згадується представник Злочевського на прізвище Кіч", - написав Лещенко.
Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ.
За даними пресслужб силових відомств, ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Микола Злочевський - колишній міністр екології, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
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"Після звільнення 2014 року з державної служби, повернувся в бізнес" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 )
Наступне - то "З листопада 2019 знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma" (дані з того ж джерела)
То до чого тут Петя?
Там кстати такое дело:
По словам источника, в попытке дать взятку была задействован первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Николай Ильяшенко, сообщает Цензор.НЕТ.
На сайте ГНС указано, что Ильяшенко является государственным служащим 4-го ранга и имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины". В налоговой он трудится с 1995 года, теперешнюю должность занимает с ноября 2019 года.
Это не Порох его в 2019 случайно назначил? 😂😂😂
щось таке я собі і уявляв
А какую сенсацию выдаст зам главы "Укрпочты"?
Один из разговоров был посвящен Николаю Злочевскому, и заинтересованностью США сыном Байдена и его роли в управлении Burisma. Запись была сделана в январе 2016 года в кабинете Порошенко.
Реплика Порошенко: «Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы».
Онищенко отвечает: «По идее, они не должны были против него ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании. И Квасневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких поползновений».
В Украине расследованием против компаний Злочевского занималась Генеральная прокуратура под руководством Виктором Шокина. Но ему так и не удалось довести дело до конца. В апреле 2016 года Шокин был уволен после https://ukrainian.voanews.com/a/bayden-**********-********/4220730.html визита в Украину Джо Байдена.
В сентябре 2016 года Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру снять с розыска Злочевского. В августе 2017 года закрыла дело САП, сославшись на недостаточность собранных следствием доказательств.
https://oilpoint.com.ua/kolya-horoshij-paren-pochemu-biznes-zlochevskogo-mozhet-povliyat-na-vybory-v-ssha/
1.по справам, які відкриті останнім часом;
2.елементарним розводняком з боку Ситника і Холодницького для збереження посади.
3. ... і т.д.