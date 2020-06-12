Хабар у $6 млн Холодницькому і Ситнику намагався дати Злочевський, - Лещенко

"За деякими даними", хабарник, який намагався підкупити директора НАБУ Артема Ситника і главу САП Назара Холодницького, - Микола Злочевський.

Про це повідомив у телеграмі екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хабар намагався дати один із чиновників попередньої влади - за деякими даними, це Микола Злочевський. Посередником виступила його права рука - колишній чиновник високого рівня в ДФС Києва. У справі також згадується представник Злочевського на прізвище Кіч", - написав Лещенко.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

За даними пресслужб силових відомств, ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Микола Злочевський - колишній міністр екології, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).