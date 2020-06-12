На пункте пропуска в Марьинке умер мужчина
Возле КПВВ в Марьинке умер мужчина 1961 года рождения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Как сообщается, мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой Правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке. С 10 июня, после того, как Украина возобновила работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. "Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашённой "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении.
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http://antikor.com.ua/articles/387259-efrejtor_rosgvardii_iznasiloval_butylkoj_mladshego_serhanta
переволновался, когда Украина ему еще и денег за это дала.
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Це визнання терористів державою?
Может он и не ходил на референдумы,нормальный человек,в Украине лечился.
Куда ехать пожилым людям,больным?по сьемным квартирам скитаться?
Мой отец,патриот ,украинец ,антикоммунист ,с 80годов выступавший против советской власти,детей воспитавший так,что они не были ни пионерами,ни комсомольцами(это в те времена),имеющий стаж 56лет-ездил так же за своей несчастной пенсией через блокпосты, больной ,после онкологии,слушал в свой адрес нелестные высказывания,и чтоб как то выжить-и в жару и в мороз ездил...Последний раз-лежачий больной,едва встал с постели,под руки довели до машины,и поехал за пенсией...Многие там вот так мучаться,выживают.Они не звали российское быдло,но вынуждены страдать...
Как жить тем,кто нормальный? Да,многие старики не решаються на переезд,это тяжело. Что их ждет? До смерти скитаться по сьемным квартирам?за что снимать,за пенсию?если местным пенсионерам тяжело,они ничего не теряли,все имеют,то что говорить о тех,кто с чемоданчиком приехали .Бросить хорошее жилье,обстановку,вещи-а в замен что?молодые еще купят,и то тяжело,а старики?если б наши власти не воровали средства,выделяемые на переселенцев,а помогли с жильем-очень многие выехали бы.
22 роки незалежності на Донбасі терпіли поруч себе це саме москальське бидло, поки воно не сіло на голову. Тепер що, хай українці воюють, пенсію вам платять а ви -"вынуждены страдать..."
А пенсию многие заработали,мой отец 56 лет платил налоги...И что,в 80лет он воевать пойдет против быдла?или от пенсии должен отказаться? Много там нормальных людей,проукраинских.И здесь тоже есть ватники,вышеватники,совкодрочеры,любящие "братский народ",ездящие на заработки в Мордор.С западной Украины даже...
Бандформирования Лугандонии "национализировали" (особая лугандонская нация)те остатки промышленности, которая еще как то существует и отчислений в Укр.пенсионный фонд и бюджет не делает! А т.к. у нас в стране солидарная система пенс. обеспечения то ваши пенсионеры отчисляли деньги для предидущего поколения т.е. своих родителей, а для них сейчас отчисляем мы (украинцы) и я думаю что платить ОРДЛО вцам по 6тыс грн пенсии мы не должны. А ещё эти падлы могут принести нашим солдатикам "медку"
От чому ж не лікувався в Донецьку, де вирує "руський мір" і найкраща в світі медицина? Діда Дарвин рулить.
7
Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
Откровение Иоанна 20:13 - Откр 20:13: https://bible.by/verse/66/20/13/
Крым - это Украина. Это признано всем миром. Никто кроме кацапов в этом не сомневается. Но чтобы попасть морем в Мариуполь просят разрешения у России.