На пункте пропуска в Марьинке умер мужчина

Возле КПВВ в Марьинке умер мужчина 1961 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает мониторинговой миссии ООН по правам человека.



Как сообщается, мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой Правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке. С 10 июня, после того, как Украина возобновила работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. "Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашённой "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Также читайте: Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО