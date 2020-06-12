На пункті пропуску в Мар'їнці помер чоловік

Біля КПВВ у Мар'їнці помер чоловік 1961 року народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини.

Як повідомляється, чоловік провів кілька місяців у різних закладах охорони здоров’я на території, що контролюється урядом, і намагався знову возз’єднатися зі своєю родиною у Донецьку. З 10 червня, після того, як Україна відновила роботу КПВВ, чоловік чекав можливості перетнути лінію зіткнення. "Увечері 11 червня йому стало зле і його доставили до лікарні на кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки біля КПВВ з надією наступного дня потрапити на територію, що контролюється самопроголошеною "Донецькою народною республікою". Через кілька годин він помер від серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.

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