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На пункті пропуску в Мар'їнці помер чоловік

На пункті пропуску в Мар'їнці помер чоловік

Біля КПВВ у Мар'їнці помер чоловік 1961 року народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини.

Як повідомляється, чоловік провів кілька місяців у різних закладах охорони здоров’я на території, що контролюється урядом, і намагався знову возз’єднатися зі своєю родиною у Донецьку. З 10 червня, після того, як Україна відновила роботу КПВВ, чоловік чекав можливості перетнути лінію зіткнення. "Увечері 11 червня йому стало зле і його доставили до лікарні на кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки біля КПВВ з надією наступного дня потрапити на територію, що контролюється самопроголошеною "Донецькою народною республікою". Через кілька годин він помер від серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Мар’їнка (622) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+5
под танки ложился. и пукина звал.
переволновался, когда Украина ему еще и денег за это дала.
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12.06.2020 21:47
+4
Не злорадствуйте,некрасиво...
Может он и не ходил на референдумы,нормальный человек,в Украине лечился.
Куда ехать пожилым людям,больным?по сьемным квартирам скитаться?
Мой отец,патриот ,украинец ,антикоммунист ,с 80годов выступавший против советской власти,детей воспитавший так,что они не были ни пионерами,ни комсомольцами(это в те времена),имеющий стаж 56лет-ездил так же за своей несчастной пенсией через блокпосты, больной ,после онкологии,слушал в свой адрес нелестные высказывания,и чтоб как то выжить-и в жару и в мороз ездил...Последний раз-лежачий больной,едва встал с постели,под руки довели до машины,и поехал за пенсией...Многие там вот так мучаться,выживают.Они не звали российское быдло,но вынуждены страдать...
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12.06.2020 22:19
+4
пустые квартиры в дыре отжимают, значит там кто-то был... и я не видел видео где бросаются под танки русни, а под технику всу видел
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12.06.2020 22:54
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12.06.2020 21:36 Відповісти
Какая ирония у зебанатов?)не обращайте внимание,у них стресс -нам дали партнёрство в НАТО,суд по Боингу полностью исключил Украину из причастных к терракту,бубочке вот вот хана и Пороха посадить не дают
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12.06.2020 22:26 Відповісти
а счастье было так близко...
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12.06.2020 21:43 Відповісти
на референдум ходив у 2014?
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12.06.2020 21:44 Відповісти
под танки ложился. и пукина звал.
переволновался, когда Украина ему еще и денег за это дала.
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12.06.2020 21:47 Відповісти
Українська медицина завжди була на висоті...
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12.06.2020 21:52 Відповісти
та дотрынделись , что никакой не будет!
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12.06.2020 21:54 Відповісти
До вашого Зе була, а потім ви ІНФІКУВАЛИ короновірусом більше ніж 5000 медиків і обдурили їх із зарплатнею.
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12.06.2020 22:03 Відповісти
увидеть Донецк и умереть...
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12.06.2020 22:00 Відповісти
К сожалению это из жанра черного юмора.люди в Авдеевки видят его с балконов и окон.к сожалению бывает прилетает шо то туда.....
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12.06.2020 22:16 Відповісти
...контролируемую самопровозглашённой "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3201774
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Це визнання терористів державою?
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12.06.2020 22:02 Відповісти
Не выдержало сердце.....оно отказалось стучать в рузьком мире
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12.06.2020 22:14 Відповісти
На пункті пропуску в Мар'їнці помер чоловік - Цензор.НЕТ 5487
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12.06.2020 22:15 Відповісти
Не злорадствуйте,некрасиво...
Может он и не ходил на референдумы,нормальный человек,в Украине лечился.
Куда ехать пожилым людям,больным?по сьемным квартирам скитаться?
Мой отец,патриот ,украинец ,антикоммунист ,с 80годов выступавший против советской власти,детей воспитавший так,что они не были ни пионерами,ни комсомольцами(это в те времена),имеющий стаж 56лет-ездил так же за своей несчастной пенсией через блокпосты, больной ,после онкологии,слушал в свой адрес нелестные высказывания,и чтоб как то выжить-и в жару и в мороз ездил...Последний раз-лежачий больной,едва встал с постели,под руки довели до машины,и поехал за пенсией...Многие там вот так мучаться,выживают.Они не звали российское быдло,но вынуждены страдать...
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12.06.2020 22:19 Відповісти
поэтому надо дать сепарам особый статус, чтобы над такими заправляла парашка... и вообще странно сваливать всё на других, это Вася с закарпатья должен был помереть чтобы коцапы там свой флаг не вывесили, а o lena страдалец...
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12.06.2020 22:25 Відповісти
Я о пожилых людях говорю.О старых и больных.Они не могут воевать.
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12.06.2020 22:40 Відповісти
но он же ехал не к старым и больным
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12.06.2020 22:43 Відповісти
Ехал домой.Или пенсионер может снимать квартиру и жить в Украине?
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12.06.2020 22:50 Відповісти
пустые квартиры в дыре отжимают, значит там кто-то был... и я не видел видео где бросаются под танки русни, а под технику всу видел
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12.06.2020 22:54 Відповісти
как задолбали умники не понимающие что люди донбасса очень разные
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12.06.2020 23:18 Відповісти
очень разные рассекают на номерах АН в Киеве, ну и ладно, а те которые другие ещё вопрос
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12.06.2020 23:21 Відповісти
У мення знакомая женщина,переселенка,живущая в Киеве с 14г-этим летомкак только откроються границы,уезжает в Дыру.Для нее это-что в тюрьму.Человек образованный,интелллигентный,преподовательмузыки,любит Украину,разговаривает на укр,ненавидит быдло кацапское-6 лет живет у племянника в общежитии в одной комнате с 40летним мужчиной.Снять квартиру за пенсию-не может.Племянник гонит ее благим матом,устал уже.хочет жить один.Ей деться некуда,в общаги и хостел не берут пожилых,пенсия маленькая,чтоб снять самой.Донецк для нее-что то страшное. Но она вернеться,выхода нет.Кто ей поможет?вы можете предложить жилье
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13.06.2020 13:39 Відповісти
Была жена. Без ноги.
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13.06.2020 02:29 Відповісти
как то на ютюб смотрела ролик Виконста о "шикарном" Донецке. Так одна мне писала -" Да, наши пенсы заработали своим трудом большие пенсии и сейчас живут лучше чем до войны, Получают ДНРовскую (кацапскую) пенсию и украинскую на днр живут ,а укр. откладывают и покупают квартиры (ну ты понимаешь чьи квартиры национализированые они покупают) ваши пенсы могут купить квартиру ? У нас 1670грн мин пенсия и ее получают почти половина стариков а украина дает Лугандону воду и эл.энергию за которую ваши гауляйтеры не платят Украине , т.е наши нищие старики оплачивают вашу дешевую водичку и свет, а она еще и хвалится что в Донецке коммуналка не повышалась и очень дешевая.
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13.06.2020 01:01 Відповісти
есть немного старых одиноких и больных, а большая часть хитрожопых и жадных! и мотаются как кони с телегами через квпп за вкусными укроповскими продуктами и пенсиями. У нас работают переселенцы, хорошо зарабатывают а родители в ордле , им говорят заберите родителей из этого ада- ответ - попробуй их забери, хотели так они говорят как же мы хату кинем "национализируют" же всю жизнь на это майно работали да и по две пенсии получаем... вот и помирают на переходах от своей совковости и жадности.
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13.06.2020 01:21 Відповісти
Совершенно с вами согласна,есть там те,кто получае 2пенсии и ненавидит Украину.Но есть и другие,Как отделить пшеницу от плевел?
Как жить тем,кто нормальный? Да,многие старики не решаються на переезд,это тяжело. Что их ждет? До смерти скитаться по сьемным квартирам?за что снимать,за пенсию?если местным пенсионерам тяжело,они ничего не теряли,все имеют,то что говорить о тех,кто с чемоданчиком приехали .Бросить хорошее жилье,обстановку,вещи-а в замен что?молодые еще купят,и то тяжело,а старики?если б наши власти не воровали средства,выделяемые на переселенцев,а помогли с жильем-очень многие выехали бы.
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13.06.2020 13:29 Відповісти
У меня знакомая женщина,переселенка,живущая в Киеве с 14г-этим летомкак только откроються границы,уезжает в Дыру.Для нее это-что в тюрьму.Человек образованный,интелллигентный,преподовательмузыки,любит Украину,разговаривает на укр,ненавидит быдло кацапское-6 лет живет у племянника в общежитии в одной комнате с 40летним мужчиной.Снять квартиру за пенсию-не может.Племянник гонит ее благим матом,устал уже.хочет жить один.Ей деться некуда,в общаги и хостел не берут пожилых,пенсия маленькая,чтоб снять самой.Донецк для нее-что то страшное. Но она вернеться,выхода нет.Кто ей поможет?вы можете предложить жилье?
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13.06.2020 13:37 Відповісти
Они не звали российское быдло,но вынуждены страдать...

22 роки незалежності на Донбасі терпіли поруч себе це саме москальське бидло, поки воно не сіло на голову. Тепер що, хай українці воюють, пенсію вам платять а ви -"вынуждены страдать..."
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12.06.2020 22:28 Відповісти
Кто терпел,а кто и нет.Но это ничего не изменило.И в свободной Украине до сих пор терпят "москальское быдло",и в ВР оно прошло,и на ключевых постах в Украине полно.Вас обвинять в этом?
А пенсию многие заработали,мой отец 56 лет платил налоги...И что,в 80лет он воевать пойдет против быдла?или от пенсии должен отказаться? Много там нормальных людей,проукраинских.И здесь тоже есть ватники,вышеватники,совкодрочеры,любящие "братский народ",ездящие на заработки в Мордор.С западной Украины даже...
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12.06.2020 22:47 Відповісти
Они на карточку могут получать, так что не надо тут сказки рассказывать.
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12.06.2020 23:29 Відповісти
а наши старики страдают, пенсия копеечная, коммуналка дорогая и знаете почему?
Бандформирования Лугандонии "национализировали" (особая лугандонская нация)те остатки промышленности, которая еще как то существует и отчислений в Укр.пенсионный фонд и бюджет не делает! А т.к. у нас в стране солидарная система пенс. обеспечения то ваши пенсионеры отчисляли деньги для предидущего поколения т.е. своих родителей, а для них сейчас отчисляем мы (украинцы) и я думаю что платить ОРДЛО вцам по 6тыс грн пенсии мы не должны. А ещё эти падлы могут принести нашим солдатикам "медку"
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13.06.2020 00:48 Відповісти
мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой Правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке Источник: https://censor.net/n3201774https://censor.net/n3201774

От чому ж не лікувався в Донецьку, де вирує "руський мір" і найкраща в світі медицина? Діда Дарвин рулить.

7
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12.06.2020 22:21 Відповісти
Покойный мужик с марта месяца не мог попасть в Донецк и больница ему была альтернативой скамейки на вокзале. Его просто не хотели (и сейчас остальных) не хотят выпустить домой. Какой в ....... короновирус. Открытие КПВВ - вопрос политический.
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13.06.2020 06:33 Відповісти
Навіть прагнення потрапити в лугандон дуже токсичне.
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12.06.2020 23:16 Відповісти
И шо?
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12.06.2020 23:19 Відповісти
как же задолбали умники не способные понять что люди донбасса очень разные как и везде
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12.06.2020 23:21 Відповісти
Интересно почитать мемуары, в каких годах перестало проскальзывать слово "Фрицы"? Наверно через столько лет поймут отсутствие коллективной ответственности за события в Донбассе.

Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
Откровение Иоанна 20:13 - Откр 20:13: https://bible.by/verse/66/20/13/
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13.06.2020 06:41 Відповісти
"самопровозглашённой "Донецкой народной республикой" "??? Вони визнані тимчасово окупованими територіями!!!! Ніяких лнр днр не існує в природі. Крапка. І це ООН ??? Ганьба!!!
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12.06.2020 23:29 Відповісти
Раневская позволяла себе крепкие выражения, и когда ей сделали замечание, что в литературном русском языке нет http://www.moudrost.ru/tema/aphorism-word-1.html слова «жопа», она ответила - странно, http://www.moudrost.ru/tema/aphorism-word-2.html слова нет, а жопа есть…
Крым - это Украина. Это признано всем миром. Никто кроме кацапов в этом не сомневается. Но чтобы попасть морем в Мариуполь просят разрешения у России.
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13.06.2020 06:48 Відповісти
 
 