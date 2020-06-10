Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Біля пунктів пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі від ранку збираються охочі перетнути лінію розмежування. При цьому не факт, що бойовики будуть пропускати українців на окуповану територію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Сьогодні, об 11:00, згідно з наказом командувача ООС, відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Наразі в зазначених КПВВ достатня кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі уточнюють, що станом на 8:30 біля КПВВ "Станиця Луганська" зібралося 45 осіб, а біля "Мар’їнки" - 55 транспортних засобів та близько 90 осіб, зокрема діти та літні люди.
"Водночас, не відкидається, що бойовики відмовлятимуть у пропуску особам, які перетинатимуть лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб та транспорту у так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово", - зазначають прикордонники.
Пропуск осіб у середу, 10 червня, буде здійснюватися з 11:00 до 14:00. З міркувань безпеки за пів години до завершення зазначеного часу допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежено.
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https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html Украинскую децентрализацию решают в Будапеште?
и НИКОГО БОЛЬШЕ...вам очень хочется, чтобы донецкая пацанва в дырявые вузы поступала? раскудахтались
Возле пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе с утра собираются желающие пересечь линию ограничения. При этом не факт, что боевики будут пропускать украинцев на оккупированную территорию. - цитата
т.е. это с нашей стороны очередь... туда ?
наверное те, кто после закрытия на карантин не мог попасть обратно, в "райскую" жизнь ?