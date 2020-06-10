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Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Біля пунктів пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі від ранку збираються охочі перетнути лінію розмежування. При цьому не факт, що бойовики будуть пропускати українців на окуповану територію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Сьогодні, об 11:00, згідно з наказом командувача ООС, відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Наразі в зазначених КПВВ достатня кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнюють, що станом на 8:30 біля КПВВ "Станиця Луганська" зібралося 45 осіб, а біля "Мар’їнки" - 55 транспортних засобів та близько 90 осіб, зокрема діти та літні люди.

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"Водночас, не відкидається, що бойовики відмовлятимуть у пропуску особам, які перетинатимуть лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб та транспорту у так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово", - зазначають прикордонники.

Пропуск осіб у середу, 10 червня, буде здійснюватися з 11:00 до 14:00. З міркувань безпеки за пів години до завершення зазначеного часу допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежено.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Донбас (22356) Мар’їнка (622) КПВВ (330) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+13
"Гордый народ" Лугандона едет к биндеровцам чем нибудь подхарчиться
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10.06.2020 10:54
+9
за кормом шоле собрались, нас кормить?
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10.06.2020 10:39
+7
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6859
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10.06.2020 11:03
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Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7527
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10.06.2020 10:39 Відповісти
Звиздець... може фейк?
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10.06.2020 10:41 Відповісти
Не "може", а так i э!
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10.06.2020 10:48 Відповісти
Скажем так полуфейк. Неделю назад Кулеба посетил срочно ( и это в условиях коронавируса) Венгрию ездил машиной.Что-то все-таки было подписано или договорено потому что после обнародования на днях Министерством развития общин и территорий Украины новых проектов районирования украинских областей появился Береговский район, чего не предполагалось ранее.
Вы можете сходить по ссылке и почитать на "Радио свобода"
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html Украинскую децентрализацию решают в Будапеште?
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10.06.2020 11:44 Відповісти
Кончай кизяк курить, угоропитек!
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10.06.2020 10:47 Відповісти
ти *****
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10.06.2020 11:19 Відповісти
"Гордый народ" Лугандона едет к биндеровцам чем нибудь подхарчиться
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10.06.2020 10:54 Відповісти
только это показывают как раз очередь в дыру из Украины
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10.06.2020 12:38 Відповісти
за кормом шоле собрались, нас кормить?
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10.06.2020 10:39 Відповісти
Так справа в тому що це украінці чекають на відкриття брами до Лугандона , а не лугандонці... питання ЯКОГО ХЕРА вони там забули ??
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10.06.2020 11:54 Відповісти
якого- сидіти там , та молитись на пУтлера....
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10.06.2020 10:39 Відповісти
По информации с лугандона, ватники уже воют без украинских пенсий.
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10.06.2020 10:43 Відповісти
Пусть воют! Это последствия путЕнВведиФрении.
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10.06.2020 10:45 Відповісти
поєтому всех едущих за пенсией надо помещать на двухнедельний карантин. В обе стороны.
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10.06.2020 10:46 Відповісти
Щас ЗЕ с Ермаком дадут им пенсий и война продолжится дальше. Благо МВФ вовремя кредит подкинул. Ато в ОРДЛО действительно уже начались бунты и ***** был в истерике
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10.06.2020 11:00 Відповісти
По свою долю с кредита МВФ пришли?
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10.06.2020 10:58 Відповісти
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6859
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10.06.2020 11:03 Відповісти
та выпускников на ЗНО пропускают...и сопровождающих
и НИКОГО БОЛЬШЕ...вам очень хочется, чтобы донецкая пацанва в дырявые вузы поступала? раскудахтались
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10.06.2020 11:23 Відповісти
Террористы и те,кто их поддерживает, теперь поедут в свободную Украину отдыхать, получать пенсии,чтобы потом с новыми силами убивать украинских воинов и граждан. По иному и быть не может,когда у власти в Украине глубоко антиукраинское руководство.
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10.06.2020 11:33 Відповісти
Якого хера піплам потрібно пертися в той Лугандон ??
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10.06.2020 11:56 Відповісти
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3452
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10.06.2020 12:04 Відповісти


Возле пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе с утра собираются желающие пересечь линию ограничения. При этом не факт, что боевики будут пропускать украинцев на оккупированную территорию. - цитата

т.е. это с нашей стороны очередь... туда ?
наверное те, кто после закрытия на карантин не мог попасть обратно, в "райскую" жизнь ?
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10.06.2020 13:51 Відповісти
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4654. .
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10.06.2020 14:12 Відповісти
 
 