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Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Возле пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе с утра собираются желающие пересечь линию ограничения. При этом не факт, что боевики будут пропускать украинцев на оккупированную территорию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня в 11:00, согласно приказу командующего ООС, восстанавливается пропуск через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к восстановлению пропускных операций", — сказано сообщении.

В Госпогранслужбе уточняют, что по состоянию на 8:30 возле КПВВ "Станица Луганская" собралось 45 человек, а возле "Марьинки" — 55 транспортных средств и около 90 человек, в том числе дети и пожилые люди.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе

"В то же время, не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", — отмечают пограничники.

Пропуск лиц в среду, 10 июня, будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники задержали велосипедиста из Чехии, ехавшего в Казахстан без еды и денег. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6432) Донбасс (26956) Марьинка (713) КПВВ (330) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+13
"Гордый народ" Лугандона едет к биндеровцам чем нибудь подхарчиться
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10.06.2020 10:54
+9
за кормом шоле собрались, нас кормить?
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10.06.2020 10:39
+7
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6859
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10.06.2020 11:03
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Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7527
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10.06.2020 10:39 Ответить
Звиздець... може фейк?
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10.06.2020 10:41 Ответить
Не "може", а так i э!
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10.06.2020 10:48 Ответить
Скажем так полуфейк. Неделю назад Кулеба посетил срочно ( и это в условиях коронавируса) Венгрию ездил машиной.Что-то все-таки было подписано или договорено потому что после обнародования на днях Министерством развития общин и территорий Украины новых проектов районирования украинских областей появился Береговский район, чего не предполагалось ранее.
Вы можете сходить по ссылке и почитать на "Радио свобода"
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html Украинскую децентрализацию решают в Будапеште?
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10.06.2020 11:44 Ответить
Кончай кизяк курить, угоропитек!
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10.06.2020 10:47 Ответить
ти *****
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10.06.2020 11:19 Ответить
"Гордый народ" Лугандона едет к биндеровцам чем нибудь подхарчиться
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10.06.2020 10:54 Ответить
только это показывают как раз очередь в дыру из Украины
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10.06.2020 12:38 Ответить
за кормом шоле собрались, нас кормить?
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10.06.2020 10:39 Ответить
Так справа в тому що це украінці чекають на відкриття брами до Лугандона , а не лугандонці... питання ЯКОГО ХЕРА вони там забули ??
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10.06.2020 11:54 Ответить
якого- сидіти там , та молитись на пУтлера....
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10.06.2020 10:39 Ответить
По информации с лугандона, ватники уже воют без украинских пенсий.
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10.06.2020 10:43 Ответить
Пусть воют! Это последствия путЕнВведиФрении.
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10.06.2020 10:45 Ответить
поєтому всех едущих за пенсией надо помещать на двухнедельний карантин. В обе стороны.
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10.06.2020 10:46 Ответить
Щас ЗЕ с Ермаком дадут им пенсий и война продолжится дальше. Благо МВФ вовремя кредит подкинул. Ато в ОРДЛО действительно уже начались бунты и ***** был в истерике
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10.06.2020 11:00 Ответить
По свою долю с кредита МВФ пришли?
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10.06.2020 10:58 Ответить
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6859
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10.06.2020 11:03 Ответить
та выпускников на ЗНО пропускают...и сопровождающих
и НИКОГО БОЛЬШЕ...вам очень хочется, чтобы донецкая пацанва в дырявые вузы поступала? раскудахтались
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10.06.2020 11:23 Ответить
Террористы и те,кто их поддерживает, теперь поедут в свободную Украину отдыхать, получать пенсии,чтобы потом с новыми силами убивать украинских воинов и граждан. По иному и быть не может,когда у власти в Украине глубоко антиукраинское руководство.
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10.06.2020 11:33 Ответить
Якого хера піплам потрібно пертися в той Лугандон ??
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10.06.2020 11:56 Ответить
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3452
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10.06.2020 12:04 Ответить


Возле пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе с утра собираются желающие пересечь линию ограничения. При этом не факт, что боевики будут пропускать украинцев на оккупированную территорию. - цитата

т.е. это с нашей стороны очередь... туда ?
наверное те, кто после закрытия на карантин не мог попасть обратно, в "райскую" жизнь ?
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10.06.2020 13:51 Ответить
Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4654. .
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10.06.2020 14:12 Ответить
 
 