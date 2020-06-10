Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Возле пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе с утра собираются желающие пересечь линию ограничения. При этом не факт, что боевики будут пропускать украинцев на оккупированную территорию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня в 11:00, согласно приказу командующего ООС, восстанавливается пропуск через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к восстановлению пропускных операций", — сказано сообщении.

В Госпогранслужбе уточняют, что по состоянию на 8:30 возле КПВВ "Станица Луганская" собралось 45 человек, а возле "Марьинки" — 55 транспортных средств и около 90 человек, в том числе дети и пожилые люди.

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"В то же время, не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", — отмечают пограничники.

Пропуск лиц в среду, 10 июня, будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

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