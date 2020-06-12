Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня. ФОТОрепортаж
Шевченковский районный суд Киева решил отложить свое заседание, на котором выбирают меру пресечения бывшему лидеру одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко, на 15 июня.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Суд планируют продолжить в 10:00 15 июня.
Заседание 12 июня продолжалось несколько часов. Судья заслушал прокурора и нескольких свидетелей. Следователи заявили, что активист сам себе поранил руку, чтобы избежать наказания и имитировать самооборону.
Стерненко во время заседания также обратил внимание на возможное несоответствие в словах прокурора и материалах дела. В частности, следствие утверждает, что активист постоянно держал нож в правой руке. А на одном из рисунков в материалах дела якобы указано нанесения ударов ножом в левой руке.
Во время заседания защита также заявляла отвод судьи и прокурору, однако ходатайство не удовлетворили.
По окончании заседания Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержали.
Фото - Олег Богачук
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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1. громода - шо це таке ?
2. СБУ в Києві - це не мусора, судді та прокурори одещини
Если тебе надо купить булку хлеба (посадить Стерненко), то зачем захватывать булошную на танке (применять СБУ) ?
Не проще ли втихаря посадить его за бытовуху силами райотдела ?
Да намного проще !!!
Но его не посадить хотят, а специально лепят ему несостоятельное дело через СБУ
Консерве Юльке точно такое же дело лепили, чтобы в случае чего она, страдалица, вместо него на трон взошла.
Всё ж очевидно !!!
Как-то по факту у Фирташа сплошной цурес трапывся
в чємоданах украдєнних у народа дєнєг ?
ну так дай пруф
а ти свій хоч раз в житті вимілював, шоб так нахабно заявляти, шо в тебе він вищий, ніж у мене ?
Зеленій шмарклі залишилось не довго.
Далі вибори :
Медведчук/Стерненко
Чим відома Галя окрім того, що була в "полоні" у кацапів?
Для користувачів високого IQ нагадаю, що він реально не давав життя кацапам в українській Одесі. Багато зірвав ватних концертів і тільки завдяки йому, багато концертів взагалі не відбулося. Багато ярих ватників він тупо *********, яким потім довелося звалити на Рашку... Звичайно це він робив не сам, просто він був лідером тих рухів. Як каже Портнов - символом. Я вже не кажу, що він має велику аудиторії на своїх каналах, та реально протистоїть медійним потворам на кшталт Шмарія та страни.уа.
Невже це важко так збагнути з твоїм то IQ ?
у мене лише питання, чому саме СБУ його популяризує
Зеля штанці намочив від остраху.