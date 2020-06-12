РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7438 посетителей онлайн
Новости
6 362 70

Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня. ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Киева решил отложить свое заседание, на котором выбирают меру пресечения бывшему лидеру одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко, на 15 июня.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Суд планируют продолжить в 10:00 15 июня.

Заседание 12 июня продолжалось несколько часов. Судья заслушал прокурора и нескольких свидетелей. Следователи заявили, что активист сам себе поранил руку, чтобы избежать наказания и имитировать самооборону.

Стерненко во время заседания также обратил внимание на возможное несоответствие в словах прокурора и материалах дела. В частности, следствие утверждает, что активист постоянно держал нож в правой руке. А на одном из рисунков в материалах дела якобы указано нанесения ударов ножом в левой руке.

Во время заседания защита также заявляла  отвод судьи и прокурору, однако ходатайство не удовлетворили.

По окончании заседания Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержали. 

Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня 01
Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня 02
Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня 03
Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня 04
Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня 05

Фото - Олег Богачук

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Богачук Олег (1462) мера пресечения (456)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Кто обратил внимание на футболку Сереги со знаменитой картиной снятия кожи с продажного судьи? Супер.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:21
+25
https://www.youtube.com/watch?v=Zr7X0-IaUes&t=22s Підозра Стерненку. Зеленський оголосив війну громадянському суспільству...

Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня - Цензор.НЕТ 3495
показать весь комментарий
12.06.2020 23:13
+12
При ******* хотіли посадити погранця, за те, що відкрив вогонь по сепарах (по уставу). Тепер за самозахист звіздючать. Досить вже! Не відволікайте увагу від дійсного криміналу (руда гнида, коломойський і фірташ (про якого "забули") та інша дрібніша шелупонь і як вони стали володарями стратегічних ресурсів країни?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=Zr7X0-IaUes&t=22s Підозра Стерненку. Зеленський оголосив війну громадянському суспільству...

Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня - Цензор.НЕТ 3495
показать весь комментарий
12.06.2020 23:13 Ответить
***** руками Зеленского лепит очередную Надю Савченко
показать весь комментарий
12.06.2020 23:36 Ответить
Кто обратил внимание на футболку Сереги со знаменитой картиной снятия кожи с продажного судьи? Супер.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:21 Ответить
Уто обратил внимание на футболку с Тризубом у нади Савченко за решеткой суда в Москве ?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:37 Ответить
вот она
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня - Цензор.НЕТ 2592
показать весь комментарий
12.06.2020 23:38 Ответить
https://censor.net/user/82781...та невже...?!...звідки така впевненість та усвідомленість? та,шо це надя,та хто вона,знають всі,крім тебе...хто вас набирає в те "ольгіно",який телепень це робить(чисто цікаво)...?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:52 Ответить
дякую за спам, як вияв підтвердження моєї думки
показать весь комментарий
12.06.2020 23:55 Ответить
...я ніколи не спамлю тих,з ким спілкуюсь,бо немає сенсу...
показать весь комментарий
12.06.2020 23:57 Ответить
ну то, мабуть, таємні українські прихильники Савченко, яка на виборах набрала ВІСІМ голосів
показать весь комментарий
13.06.2020 00:04 Ответить
https://censor.net/user/82781...мабуть...але по справі Стерненко,це торкається кожного мешканця країни,будь яке бидло нападе на тебе,я впевнений цілувати покидька ти не будеш,до речі тричі...
показать весь комментарий
13.06.2020 00:12 Ответить
кожного дня будь яук бидло нападає на кого хоче, але, чомусь, цим займаються райвідділи МВС, а не СБУ ліпить тухлу справу
показать весь комментарий
13.06.2020 00:17 Ответить
https://censor.net/user/82781...здивую тебе,мвс співучасник нападу...замовник - труханов,грамодянинин мордору(друге грамодянство),який тримає всіх мусорів,суддів та прокурорів одещини..."погугли",іноді допомогає...
показать весь комментарий
13.06.2020 00:38 Ответить
.замовник - труханов,грамодянинин мордору(друге грамодянство),який тримає всіх мусорів,суддів та прокурорів одещини..


1. громода - шо це таке ?

2. СБУ в Києві - це не мусора, судді та прокурори одещини
показать весь комментарий
13.06.2020 00:45 Ответить
https://censor.net/user/82781...громада та грамодянство,це різні речи...2. СБУ в Києві - це не мусора, судді та прокурори одещини - на сьогодні,це все сміття,яке треба будувати з нуля...
показать весь комментарий
13.06.2020 01:06 Ответить
Страждай мовчки, падлюко.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:35 Ответить
А очередной ментовско-трухановский заказ ты в упор не видиш?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:46 Ответить
в упор не вижу.

Если тебе надо купить булку хлеба (посадить Стерненко), то зачем захватывать булошную на танке (применять СБУ) ?

Не проще ли втихаря посадить его за бытовуху силами райотдела ?

Да намного проще !!!

Но его не посадить хотят, а специально лепят ему несостоятельное дело через СБУ

Консерве Юльке точно такое же дело лепили, чтобы в случае чего она, страдалица, вместо него на трон взошла.

Всё ж очевидно !!!
показать весь комментарий
13.06.2020 00:01 Ответить
Хіба це перша справа проти нього? Його намагаються посадити ще давно. Він був частим гостем у СІЗО з щонайменше з 15-го року. І все це через активну громадську позицію та протидію кацапам в Одесі. І тільки завдяки своїй юридичній грамотності та хорошим адвокатам не вдалося його ув'язнити. Як це можна не пам'ятати?
показать весь комментарий
13.06.2020 06:46 Ответить
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня - Цензор.НЕТ 9721
показать весь комментарий
12.06.2020 23:26 Ответить
При ******* хотіли посадити погранця, за те, що відкрив вогонь по сепарах (по уставу). Тепер за самозахист звіздючать. Досить вже! Не відволікайте увагу від дійсного криміналу (руда гнида, коломойський і фірташ (про якого "забули") та інша дрібніша шелупонь і як вони стали володарями стратегічних ресурсів країни?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:29 Ответить
Вони згуртувалися і поставили презедентом свою людинку.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:32 Ответить
Це що, вперше? Хто у Відень літав до фірташа за благословенням? Хто від ЯО відмовився? Хто меморандуми недіючі підписував? У кожного злочину є призвіще.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:41 Ответить
а ти там у Фірташа в цей час під столом сидів чісто случайно і лічно чув, шо мова йшла про благословіння ?

Как-то по факту у Фирташа сплошной цурес трапывся
показать весь комментарий
12.06.2020 23:43 Ответить
От не треба шлангом прикидатись. Ні один олігарх при ******* не постраждав, а тільки примножив свої статки, включаючи гідранта.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:49 Ответить
ну є ж цифри
показать весь комментарий
12.06.2020 23:56 Ответить
Ага. В віртуальних одиницях ліквідності.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:59 Ответить
в тебе є інша шкала виміру ?

в чємоданах украдєнних у народа дєнєг ?

ну так дай пруф
показать весь комментарий
13.06.2020 00:09 Ответить
Маріупольський "суд", то окрема тема. Тоді хоч на поруки дозволяли брати...
показать весь комментарий
12.06.2020 23:38 Ответить
Судді мріють,щоб їх судив народ народним судом на майдані.Мабуть бажають йти шляхом Чаушеску.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:30 Ответить
Затягують час , щоб народ заспокоївся. Не вийде, суки промосковські! Нічо у вас не вийде! Під суд підете всі разом із хвойдою вєнєдіктовою!!
показать весь комментарий
12.06.2020 23:35 Ответить
Проти Стерненка промосковські,але ж він винен.То що ми буде всіх випускати? Та й взагалі в чому його патріотизм? Українці завжди ведуться на усіляких,а потім московити використовують це.Ви вже забулися Савченко?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:37 Ответить
Тільки обмежані люди порівнюють Гадю з Сергієм.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:40 Ответить
у мене IQ 136

а ти свій хоч раз в житті вимілював, шоб так нахабно заявляти, шо в тебе він вищий, ніж у мене ?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:45 Ответить
То кому зараз вигідно "ліпити з нього героя" може поясниш?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:47 Ответить
так це ж очевидно !!!!

Зеленій шмарклі залишилось не довго.

Далі вибори :

Медведчук/Стерненко
показать весь комментарий
12.06.2020 23:51 Ответить
Облишмо цей бред.
Чим відома Галя окрім того, що була в "полоні" у кацапів?
показать весь комментарий
12.06.2020 23:57 Ответить
а чим відомий Стерненко, крім того, шо на фронті не був, а когось в мусорку вкинів ?
показать весь комментарий
13.06.2020 00:07 Ответить
Добре хоч не написав за сутинерство та дахування наркопритонів у 19 років ))
Для користувачів високого IQ нагадаю, що він реально не давав життя кацапам в українській Одесі. Багато зірвав ватних концертів і тільки завдяки йому, багато концертів взагалі не відбулося. Багато ярих ватників він тупо *********, яким потім довелося звалити на Рашку... Звичайно це він робив не сам, просто він був лідером тих рухів. Як каже Портнов - символом. Я вже не кажу, що він має велику аудиторії на своїх каналах, та реально протистоїть медійним потворам на кшталт Шмарія та страни.уа.
Невже це важко так збагнути з твоїм то IQ ?
показать весь комментарий
13.06.2020 07:10 Ответить
у мене до нього немає ніяких претензій.

у мене лише питання, чому саме СБУ його популяризує
показать весь комментарий
13.06.2020 10:25 Ответить
В тебе точно IQ вище середнього?
показать весь комментарий
13.06.2020 11:04 Ответить
То він своє УКУ міряв за спрощеним тестом. Для дошкільнят.
показать весь комментарий
14.06.2020 06:00 Ответить
у соевых новая методичка, так что не заморачивайся! просто надо вспомнить кто из гади лепил героя Украины.
показать весь комментарий
13.06.2020 00:08 Ответить
Довго думаєш. Я спати.
показать весь комментарий
13.06.2020 00:00 Ответить
Свободу Стерненко! Расстрел Медвэду!
показать весь комментарий
12.06.2020 23:50 Ответить
Не медведу, а мертвечуку.
показать весь комментарий
14.06.2020 06:00 Ответить
https://censor.net/user/405676 Так тоді всі кричали.що вона патріотка,там хоча би було легко в це повірити.А в чому патріотизм Стекрненка? Він ж просто активіст.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:50 Ответить
жаль что у нас не бацька. ох жаль.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:59 Ответить
Чемодан вокзал Минск. И кайфуй порядком.
показать весь комментарий
13.06.2020 00:42 Ответить
Пох
показать весь комментарий
13.06.2020 00:21 Ответить
и мне. таких патриотов - как навоза
показать весь комментарий
13.06.2020 09:16 Ответить
Не дадим повторится Геноциду украинцев 1918-1933! Российских коллаборантов, "зеленых человечков" в Ад! Вставай, Україно!
показать весь комментарий
13.06.2020 00:30 Ответить
Тобто суд не зміг встановити Стерненку міру затримання.
показать весь комментарий
13.06.2020 04:28 Ответить
Очко-то не железное.
показать весь комментарий
13.06.2020 06:19 Ответить
Злякались.
Зеля штанці намочив від остраху.
показать весь комментарий
13.06.2020 06:39 Ответить
Говорят Стерненко требовал вызвать в суд,чуть ли не Папу Римского.Важнейшая персона в истории украинского правосудия.Нет ли давления на суд со стороны ***************** слоёв населения?.Война с Павлополя перекинулась на улицы Киева.Шатуны не дают покоя.
показать весь комментарий
13.06.2020 07:50 Ответить
************* підорня таки пішла в наступ.
показать весь комментарий
13.06.2020 07:59 Ответить
Влада хоче, щоб активісти не чинили спротиву, коли їх хочуть знищити. Наша влада хоче, щоб українці перетворились на ягнят, яких можна гнати куди завгодно. Такі як Стерненко не дають сепаратистам у владних кабінетах віддати Україну Путіну.
показать весь комментарий
13.06.2020 08:13 Ответить
Ну давайте теперь с этим очередным, псевдо-поцреотом носитесь.Корбановско-Коломойский выкидыш пропихивают в массы,для валения Сабакова,а вы емувеночки на башку накидывайте.Ну-ну....очередная Гадя вам,лохам будет.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:06 Ответить
Ну да, Стерненко сам себя ранил и сам на себя три раза нападал. и сам себя избил. Все сам. все сам. А Трухановские ттитушки-убийцы здесь были ни при чем.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:44 Ответить
Може, нарешті, нація проснеться і почне самоочищуватись? Рашапоїдної срані розвелось неміряно. Тут наполовину не получиться. Спочатку з ними розібратись, а тоді вже і суди Лінча. Коли ні, то вони почнуть очищати Україну від українців. Або, або.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:07 Ответить
Для початку нація має стати нацією, а не "насєлєнієм"...(
показать весь комментарий
13.06.2020 10:32 Ответить
Мені він-десь.Але Сергій Стерненко- звичайний патріот,якому ще й не повезло-"допатріотив" до вбивства.І знову "але"- він,як і тисячі таких,як він, є жертвою цинічної,бездарної,продажної,мародерної олігархічної системи,яку треба терміново руйнувати.Тому-не ліпити липового героя,а відпускати таких треба від гріха подалі,бо кожний з них сьогодні може сказати:" Я думав ,що Революція,а виявив Льово-Фірташні намети.Я думав,що "за волю народу",а побачив "бульдозер Паршенка".Я розраховував на героя в котлі,а зустрів зраду Гелетея.Я бажав спокою в тилу,а дістав камінням в спину.Я мріяв про честь суду,а пережив наругу над собою.Я сподівався на справедливість суспільства,а почув "моя хата з краю"".Тому,якщо у тренді є такі "герої"-не варто плювати на національний рух до до волі.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:35 Ответить
Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Интересная фраза... к ней подошло бы шулерство СБУ "а на самом деле, они с девушкой гоняли двух амбалов , которые живут в 20-30 км от Одессы с разных сторон города..загнали их к дому Стерненка и там неспровоцированно на них напали.... А Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:30 Ответить
Україна-не є поки-що нацією,бо не має важелів управління своєю національною державою.З обєднаних націй США-це є нація(we are a nation).В Україні ж є олігархат,який пропагує дві течії-"укросвіт"та"русьгомір",де різниця між ними в тому, що агресія і злість "русьгоміра" спрямована на знищення, руйнування і підпорядкування оточуючих народів, а агресивна і злісна пропаганда "укросвіту" - на знищення і руйнування власної країни міжусобицями(доказати,хто більше українець),аби краще дерибанити для самозбагачення. Але ідеологічно-моральна основа в обох одна й та сама.Тому не є справжнім українським патріотом той, хто пристрастно бажає зруйнувати все справжнє українське(UKR_- UnоKievRus'), щоб на місці знищеного справжнього спорудити ідеалізований, лубочний, стерильний, утопічний, ілюзорний, абстрактний "укросвіт" феодалів - за зразком і подобою "російського імперського світу", який теж існує тільки віртуально в хворих ілюзіях і мріях таких же цукрових ватників, тільки росіянського розливу.Бо для цивілізованої людини у світі-розстрілляти ватним "руссьгеміром" захистників України на фронті- це одне і те ж,що розстіляти руками цукроватника орендаря-сепарка з"укросвіту"-сонних відпочиваючих захистників біля ставка в глибокому тилу.Задля якої кінцевої мети усе це? "Руссьгеміра"-імперії пупіна,чи "укроміра"-феодалізму поромертвокала?Годі вже дурити інших та себе словом "нація"-потребуйте насильно від "влади" цивілізованих законів,аби мати спільну національну Державу,бо без закону(наприклад як в Австрії https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/)ви так і залишитеся кріпаками бариги-феодала,що розширюється та збагачуеться за рахунок вашої землі,надр,трудових ресурсів.На війні,як на війні-є фронт і є тил з підпіллям та диверсантами,а нація оновлюється війною як на фронті з окупантом,так і в тилу з старою системою зрадників.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:41 Ответить
 
 