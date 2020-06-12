Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня. ФОТОрепортаж

Шевченківський районний суд Києва вирішив відкласти своє засідання, на якому обирають запобіжний захід колишньому лідеру одеського відділення "Правого сектору" Сергію Стерненку, до 15 червня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Суд планують продовжити о 10:00 15 червня.

Засідання 12 червня тривало кілька годин. Суддя заслухав прокурора і декількох свідків. Слідчі заявили, що активіст сам собі поранив руку, щоб уникнути покарання та імітувати самооборону.

Стерненко під час засідання також звернув увагу на можливу невідповідність у словах прокурора і справи. Зокрема, слідство стверджує, що активіст постійно тримав ніж у правій руці. А на одному з малюнків у матеріалах справи нібито зазначено спричинення ударів ножем у лівій руці.

Під час засідання захист також заявляв відвід судді і прокурору, однак клопотання не задовольнили.

Після закінчення засідання Стерненко вийшов до кількох сотень людей під судом, які прийшли його підтримали. Вони протягом дня також палили фаєри.











Фото - Олег Богачук

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.