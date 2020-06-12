Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня. ФОТОрепортаж
Шевченківський районний суд Києва вирішив відкласти своє засідання, на якому обирають запобіжний захід колишньому лідеру одеського відділення "Правого сектору" Сергію Стерненку, до 15 червня.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Суд планують продовжити о 10:00 15 червня.
Засідання 12 червня тривало кілька годин. Суддя заслухав прокурора і декількох свідків. Слідчі заявили, що активіст сам собі поранив руку, щоб уникнути покарання та імітувати самооборону.
Стерненко під час засідання також звернув увагу на можливу невідповідність у словах прокурора і справи. Зокрема, слідство стверджує, що активіст постійно тримав ніж у правій руці. А на одному з малюнків у матеріалах справи нібито зазначено спричинення ударів ножем у лівій руці.
Під час засідання захист також заявляв відвід судді і прокурору, однак клопотання не задовольнили.
Після закінчення засідання Стерненко вийшов до кількох сотень людей під судом, які прийшли його підтримали. Вони протягом дня також палили фаєри.
Фото - Олег Богачук
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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1. громода - шо це таке ?
2. СБУ в Києві - це не мусора, судді та прокурори одещини
Если тебе надо купить булку хлеба (посадить Стерненко), то зачем захватывать булошную на танке (применять СБУ) ?
Не проще ли втихаря посадить его за бытовуху силами райотдела ?
Да намного проще !!!
Но его не посадить хотят, а специально лепят ему несостоятельное дело через СБУ
Консерве Юльке точно такое же дело лепили, чтобы в случае чего она, страдалица, вместо него на трон взошла.
Всё ж очевидно !!!
Как-то по факту у Фирташа сплошной цурес трапывся
в чємоданах украдєнних у народа дєнєг ?
ну так дай пруф
а ти свій хоч раз в житті вимілював, шоб так нахабно заявляти, шо в тебе він вищий, ніж у мене ?
Зеленій шмарклі залишилось не довго.
Далі вибори :
Медведчук/Стерненко
Чим відома Галя окрім того, що була в "полоні" у кацапів?
Для користувачів високого IQ нагадаю, що він реально не давав життя кацапам в українській Одесі. Багато зірвав ватних концертів і тільки завдяки йому, багато концертів взагалі не відбулося. Багато ярих ватників він тупо *********, яким потім довелося звалити на Рашку... Звичайно це він робив не сам, просто він був лідером тих рухів. Як каже Портнов - символом. Я вже не кажу, що він має велику аудиторії на своїх каналах, та реально протистоїть медійним потворам на кшталт Шмарія та страни.уа.
Невже це важко так збагнути з твоїм то IQ ?
у мене лише питання, чому саме СБУ його популяризує
Зеля штанці намочив від остраху.