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Новини
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Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня. ФОТОрепортаж

Шевченківський районний суд Києва вирішив відкласти своє засідання, на якому обирають запобіжний захід колишньому лідеру одеського відділення "Правого сектору" Сергію Стерненку, до 15 червня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Суд планують продовжити о 10:00 15 червня.

Засідання 12 червня тривало кілька годин. Суддя заслухав прокурора і декількох свідків. Слідчі заявили, що активіст сам собі поранив руку, щоб уникнути покарання та імітувати самооборону.

Стерненко під час засідання також звернув увагу на можливу невідповідність у словах прокурора і справи. Зокрема, слідство стверджує, що активіст постійно тримав ніж у правій руці. А на одному з малюнків у матеріалах справи нібито зазначено спричинення ударів ножем у лівій руці.

Під час засідання захист також заявляв відвід судді і прокурору, однак клопотання не задовольнили.

Після закінчення засідання Стерненко вийшов до кількох сотень людей під судом, які прийшли його підтримали. Вони протягом дня також палили фаєри.

Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня 01
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня 02
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня 03
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня 04
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня 05

Фото - Олег Богачук

Також дивіться: Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) Богачук Олег (1457) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+28
Кто обратил внимание на футболку Сереги со знаменитой картиной снятия кожи с продажного судьи? Супер.
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12.06.2020 23:21
+25
https://www.youtube.com/watch?v=Zr7X0-IaUes&t=22s Підозра Стерненку. Зеленський оголосив війну громадянському суспільству...

Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня - Цензор.НЕТ 3495
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12.06.2020 23:13
+12
При ******* хотіли посадити погранця, за те, що відкрив вогонь по сепарах (по уставу). Тепер за самозахист звіздючать. Досить вже! Не відволікайте увагу від дійсного криміналу (руда гнида, коломойський і фірташ (про якого "забули") та інша дрібніша шелупонь і як вони стали володарями стратегічних ресурсів країни?
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12.06.2020 23:29
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https://www.youtube.com/watch?v=Zr7X0-IaUes&t=22s Підозра Стерненку. Зеленський оголосив війну громадянському суспільству...

Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня - Цензор.НЕТ 3495
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12.06.2020 23:13 Відповісти
***** руками Зеленского лепит очередную Надю Савченко
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12.06.2020 23:36 Відповісти
Кто обратил внимание на футболку Сереги со знаменитой картиной снятия кожи с продажного судьи? Супер.
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12.06.2020 23:21 Відповісти
Уто обратил внимание на футболку с Тризубом у нади Савченко за решеткой суда в Москве ?
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12.06.2020 23:37 Відповісти
вот она
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня - Цензор.НЕТ 2592
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12.06.2020 23:38 Відповісти
https://censor.net/user/82781...та невже...?!...звідки така впевненість та усвідомленість? та,шо це надя,та хто вона,знають всі,крім тебе...хто вас набирає в те "ольгіно",який телепень це робить(чисто цікаво)...?
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12.06.2020 23:52 Відповісти
дякую за спам, як вияв підтвердження моєї думки
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12.06.2020 23:55 Відповісти
...я ніколи не спамлю тих,з ким спілкуюсь,бо немає сенсу...
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12.06.2020 23:57 Відповісти
ну то, мабуть, таємні українські прихильники Савченко, яка на виборах набрала ВІСІМ голосів
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13.06.2020 00:04 Відповісти
https://censor.net/user/82781...мабуть...але по справі Стерненко,це торкається кожного мешканця країни,будь яке бидло нападе на тебе,я впевнений цілувати покидька ти не будеш,до речі тричі...
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13.06.2020 00:12 Відповісти
кожного дня будь яук бидло нападає на кого хоче, але, чомусь, цим займаються райвідділи МВС, а не СБУ ліпить тухлу справу
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13.06.2020 00:17 Відповісти
https://censor.net/user/82781...здивую тебе,мвс співучасник нападу...замовник - труханов,грамодянинин мордору(друге грамодянство),який тримає всіх мусорів,суддів та прокурорів одещини..."погугли",іноді допомогає...
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13.06.2020 00:38 Відповісти
.замовник - труханов,грамодянинин мордору(друге грамодянство),який тримає всіх мусорів,суддів та прокурорів одещини..


1. громода - шо це таке ?

2. СБУ в Києві - це не мусора, судді та прокурори одещини
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13.06.2020 00:45 Відповісти
https://censor.net/user/82781...громада та грамодянство,це різні речи...2. СБУ в Києві - це не мусора, судді та прокурори одещини - на сьогодні,це все сміття,яке треба будувати з нуля...
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13.06.2020 01:06 Відповісти
Страждай мовчки, падлюко.
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12.06.2020 23:35 Відповісти
А очередной ментовско-трухановский заказ ты в упор не видиш?
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12.06.2020 23:46 Відповісти
в упор не вижу.

Если тебе надо купить булку хлеба (посадить Стерненко), то зачем захватывать булошную на танке (применять СБУ) ?

Не проще ли втихаря посадить его за бытовуху силами райотдела ?

Да намного проще !!!

Но его не посадить хотят, а специально лепят ему несостоятельное дело через СБУ

Консерве Юльке точно такое же дело лепили, чтобы в случае чего она, страдалица, вместо него на трон взошла.

Всё ж очевидно !!!
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13.06.2020 00:01 Відповісти
Хіба це перша справа проти нього? Його намагаються посадити ще давно. Він був частим гостем у СІЗО з щонайменше з 15-го року. І все це через активну громадську позицію та протидію кацапам в Одесі. І тільки завдяки своїй юридичній грамотності та хорошим адвокатам не вдалося його ув'язнити. Як це можна не пам'ятати?
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13.06.2020 06:46 Відповісти
Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня - Цензор.НЕТ 9721
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12.06.2020 23:26 Відповісти
При ******* хотіли посадити погранця, за те, що відкрив вогонь по сепарах (по уставу). Тепер за самозахист звіздючать. Досить вже! Не відволікайте увагу від дійсного криміналу (руда гнида, коломойський і фірташ (про якого "забули") та інша дрібніша шелупонь і як вони стали володарями стратегічних ресурсів країни?
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12.06.2020 23:29 Відповісти
Вони згуртувалися і поставили презедентом свою людинку.
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12.06.2020 23:32 Відповісти
Це що, вперше? Хто у Відень літав до фірташа за благословенням? Хто від ЯО відмовився? Хто меморандуми недіючі підписував? У кожного злочину є призвіще.
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12.06.2020 23:41 Відповісти
а ти там у Фірташа в цей час під столом сидів чісто случайно і лічно чув, шо мова йшла про благословіння ?

Как-то по факту у Фирташа сплошной цурес трапывся
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12.06.2020 23:43 Відповісти
От не треба шлангом прикидатись. Ні один олігарх при ******* не постраждав, а тільки примножив свої статки, включаючи гідранта.
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12.06.2020 23:49 Відповісти
ну є ж цифри
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12.06.2020 23:56 Відповісти
Ага. В віртуальних одиницях ліквідності.
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12.06.2020 23:59 Відповісти
в тебе є інша шкала виміру ?

в чємоданах украдєнних у народа дєнєг ?

ну так дай пруф
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13.06.2020 00:09 Відповісти
Маріупольський "суд", то окрема тема. Тоді хоч на поруки дозволяли брати...
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12.06.2020 23:38 Відповісти
Судді мріють,щоб їх судив народ народним судом на майдані.Мабуть бажають йти шляхом Чаушеску.
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12.06.2020 23:30 Відповісти
Затягують час , щоб народ заспокоївся. Не вийде, суки промосковські! Нічо у вас не вийде! Під суд підете всі разом із хвойдою вєнєдіктовою!!
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12.06.2020 23:35 Відповісти
Проти Стерненка промосковські,але ж він винен.То що ми буде всіх випускати? Та й взагалі в чому його патріотизм? Українці завжди ведуться на усіляких,а потім московити використовують це.Ви вже забулися Савченко?
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12.06.2020 23:37 Відповісти
Тільки обмежані люди порівнюють Гадю з Сергієм.
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12.06.2020 23:40 Відповісти
у мене IQ 136

а ти свій хоч раз в житті вимілював, шоб так нахабно заявляти, шо в тебе він вищий, ніж у мене ?
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12.06.2020 23:45 Відповісти
То кому зараз вигідно "ліпити з нього героя" може поясниш?
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12.06.2020 23:47 Відповісти
так це ж очевидно !!!!

Зеленій шмарклі залишилось не довго.

Далі вибори :

Медведчук/Стерненко
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12.06.2020 23:51 Відповісти
Облишмо цей бред.
Чим відома Галя окрім того, що була в "полоні" у кацапів?
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12.06.2020 23:57 Відповісти
а чим відомий Стерненко, крім того, шо на фронті не був, а когось в мусорку вкинів ?
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13.06.2020 00:07 Відповісти
Добре хоч не написав за сутинерство та дахування наркопритонів у 19 років ))
Для користувачів високого IQ нагадаю, що він реально не давав життя кацапам в українській Одесі. Багато зірвав ватних концертів і тільки завдяки йому, багато концертів взагалі не відбулося. Багато ярих ватників він тупо *********, яким потім довелося звалити на Рашку... Звичайно це він робив не сам, просто він був лідером тих рухів. Як каже Портнов - символом. Я вже не кажу, що він має велику аудиторії на своїх каналах, та реально протистоїть медійним потворам на кшталт Шмарія та страни.уа.
Невже це важко так збагнути з твоїм то IQ ?
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13.06.2020 07:10 Відповісти
у мене до нього немає ніяких претензій.

у мене лише питання, чому саме СБУ його популяризує
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13.06.2020 10:25 Відповісти
В тебе точно IQ вище середнього?
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13.06.2020 11:04 Відповісти
То він своє УКУ міряв за спрощеним тестом. Для дошкільнят.
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14.06.2020 06:00 Відповісти
у соевых новая методичка, так что не заморачивайся! просто надо вспомнить кто из гади лепил героя Украины.
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13.06.2020 00:08 Відповісти
Довго думаєш. Я спати.
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13.06.2020 00:00 Відповісти
Свободу Стерненко! Расстрел Медвэду!
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12.06.2020 23:50 Відповісти
Не медведу, а мертвечуку.
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14.06.2020 06:00 Відповісти
https://censor.net/user/405676 Так тоді всі кричали.що вона патріотка,там хоча би було легко в це повірити.А в чому патріотизм Стекрненка? Він ж просто активіст.
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12.06.2020 23:50 Відповісти
жаль что у нас не бацька. ох жаль.
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12.06.2020 23:59 Відповісти
Чемодан вокзал Минск. И кайфуй порядком.
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13.06.2020 00:42 Відповісти
Пох
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13.06.2020 00:21 Відповісти
и мне. таких патриотов - как навоза
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13.06.2020 09:16 Відповісти
Не дадим повторится Геноциду украинцев 1918-1933! Российских коллаборантов, "зеленых человечков" в Ад! Вставай, Україно!
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13.06.2020 00:30 Відповісти
Тобто суд не зміг встановити Стерненку міру затримання.
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13.06.2020 04:28 Відповісти
Очко-то не железное.
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13.06.2020 06:19 Відповісти
Злякались.
Зеля штанці намочив від остраху.
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13.06.2020 06:39 Відповісти
Говорят Стерненко требовал вызвать в суд,чуть ли не Папу Римского.Важнейшая персона в истории украинского правосудия.Нет ли давления на суд со стороны ***************** слоёв населения?.Война с Павлополя перекинулась на улицы Киева.Шатуны не дают покоя.
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13.06.2020 07:50 Відповісти
************* підорня таки пішла в наступ.
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13.06.2020 07:59 Відповісти
Влада хоче, щоб активісти не чинили спротиву, коли їх хочуть знищити. Наша влада хоче, щоб українці перетворились на ягнят, яких можна гнати куди завгодно. Такі як Стерненко не дають сепаратистам у владних кабінетах віддати Україну Путіну.
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13.06.2020 08:13 Відповісти
Ну давайте теперь с этим очередным, псевдо-поцреотом носитесь.Корбановско-Коломойский выкидыш пропихивают в массы,для валения Сабакова,а вы емувеночки на башку накидывайте.Ну-ну....очередная Гадя вам,лохам будет.
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13.06.2020 09:06 Відповісти
Ну да, Стерненко сам себя ранил и сам на себя три раза нападал. и сам себя избил. Все сам. все сам. А Трухановские ттитушки-убийцы здесь были ни при чем.
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13.06.2020 09:44 Відповісти
Може, нарешті, нація проснеться і почне самоочищуватись? Рашапоїдної срані розвелось неміряно. Тут наполовину не получиться. Спочатку з ними розібратись, а тоді вже і суди Лінча. Коли ні, то вони почнуть очищати Україну від українців. Або, або.
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13.06.2020 10:07 Відповісти
Для початку нація має стати нацією, а не "насєлєнієм"...(
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13.06.2020 10:32 Відповісти
Мені він-десь.Але Сергій Стерненко- звичайний патріот,якому ще й не повезло-"допатріотив" до вбивства.І знову "але"- він,як і тисячі таких,як він, є жертвою цинічної,бездарної,продажної,мародерної олігархічної системи,яку треба терміново руйнувати.Тому-не ліпити липового героя,а відпускати таких треба від гріха подалі,бо кожний з них сьогодні може сказати:" Я думав ,що Революція,а виявив Льово-Фірташні намети.Я думав,що "за волю народу",а побачив "бульдозер Паршенка".Я розраховував на героя в котлі,а зустрів зраду Гелетея.Я бажав спокою в тилу,а дістав камінням в спину.Я мріяв про честь суду,а пережив наругу над собою.Я сподівався на справедливість суспільства,а почув "моя хата з краю"".Тому,якщо у тренді є такі "герої"-не варто плювати на національний рух до до волі.
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13.06.2020 10:35 Відповісти
Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Интересная фраза... к ней подошло бы шулерство СБУ "а на самом деле, они с девушкой гоняли двух амбалов , которые живут в 20-30 км от Одессы с разных сторон города..загнали их к дому Стерненка и там неспровоцированно на них напали.... А Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой.
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13.06.2020 12:30 Відповісти
Україна-не є поки-що нацією,бо не має важелів управління своєю національною державою.З обєднаних націй США-це є нація(we are a nation).В Україні ж є олігархат,який пропагує дві течії-"укросвіт"та"русьгомір",де різниця між ними в тому, що агресія і злість "русьгоміра" спрямована на знищення, руйнування і підпорядкування оточуючих народів, а агресивна і злісна пропаганда "укросвіту" - на знищення і руйнування власної країни міжусобицями(доказати,хто більше українець),аби краще дерибанити для самозбагачення. Але ідеологічно-моральна основа в обох одна й та сама.Тому не є справжнім українським патріотом той, хто пристрастно бажає зруйнувати все справжнє українське(UKR_- UnоKievRus'), щоб на місці знищеного справжнього спорудити ідеалізований, лубочний, стерильний, утопічний, ілюзорний, абстрактний "укросвіт" феодалів - за зразком і подобою "російського імперського світу", який теж існує тільки віртуально в хворих ілюзіях і мріях таких же цукрових ватників, тільки росіянського розливу.Бо для цивілізованої людини у світі-розстрілляти ватним "руссьгеміром" захистників України на фронті- це одне і те ж,що розстіляти руками цукроватника орендаря-сепарка з"укросвіту"-сонних відпочиваючих захистників біля ставка в глибокому тилу.Задля якої кінцевої мети усе це? "Руссьгеміра"-імперії пупіна,чи "укроміра"-феодалізму поромертвокала?Годі вже дурити інших та себе словом "нація"-потребуйте насильно від "влади" цивілізованих законів,аби мати спільну національну Державу,бо без закону(наприклад як в Австрії https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/)ви так і залишитеся кріпаками бариги-феодала,що розширюється та збагачуеться за рахунок вашої землі,надр,трудових ресурсів.На війні,як на війні-є фронт і є тил з підпіллям та диверсантами,а нація оновлюється війною як на фронті з окупантом,так і в тилу з старою системою зрадників.
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13.06.2020 12:41 Відповісти
 
 