Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов

В этот день, 6 лет назад, украинские войска освободили Мариуполь от террористов российско-оккупационных войск.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Еще с самого начала воплощения в жизнь российскими агрессорами идеи "русского мира", а затем и во время неприкрытой вооруженной агрессии против Украины Мариуполь был и остается лакомым куском для Кремля, ведь этот город имеет чрезвычайно важное стратегическое значение.

Мариуполь – это порт, и два металлургических комбината (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь") и наибольшее в Украине машиностроительное предприятие – концерн "Азовмаш", продукция которых составляет значительную часть экспорта Украины. Противостояние между украинцами и пророссийскими террористами началось в Мариуполе почти сразу после бегства из Украины президента Януковича.

Особенно пророссийские силы активизировались после оккупации Крыма Россией. Примерно с середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами, которые наводили ужас на местных жителей.

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9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД – Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убит начальник ГАИ Виктора Саенко, боец добровольческого батальона милиции "Азов" Родион Добродомов. К тому же, террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а многие из силовиков уже готовились примерить на себя русскую форму по примеру своих крымских коллег.

После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по величине городом Донбасса - Мариуполем, Украина контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, и полторы сотни добровольцев из батальона МВД "Азов".

Штурм Мариуполя украинское командование сначала планировало на 23 мая 2014 года, чтобы дать возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана. Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня.

В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блокпосты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов "Правого сектора" и местных активистов. Для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и НГ. Штурм начался в пять утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников были ликвидированы их ключевые опорные точки, уничтожена техника и восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета.

С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самих мариупольцев, город живет хоть и напряженной, но мирной жизнью.

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