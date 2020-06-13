Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов
В этот день, 6 лет назад, украинские войска освободили Мариуполь от террористов российско-оккупационных войск.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Еще с самого начала воплощения в жизнь российскими агрессорами идеи "русского мира", а затем и во время неприкрытой вооруженной агрессии против Украины Мариуполь был и остается лакомым куском для Кремля, ведь этот город имеет чрезвычайно важное стратегическое значение.
Мариуполь – это порт, и два металлургических комбината (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь") и наибольшее в Украине машиностроительное предприятие – концерн "Азовмаш", продукция которых составляет значительную часть экспорта Украины. Противостояние между украинцами и пророссийскими террористами началось в Мариуполе почти сразу после бегства из Украины президента Януковича.
Особенно пророссийские силы активизировались после оккупации Крыма Россией. Примерно с середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами, которые наводили ужас на местных жителей.
9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД – Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убит начальник ГАИ Виктора Саенко, боец добровольческого батальона милиции "Азов" Родион Добродомов. К тому же, террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а многие из силовиков уже готовились примерить на себя русскую форму по примеру своих крымских коллег.
После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по величине городом Донбасса - Мариуполем, Украина контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, и полторы сотни добровольцев из батальона МВД "Азов".
Штурм Мариуполя украинское командование сначала планировало на 23 мая 2014 года, чтобы дать возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана. Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня.
В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блокпосты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов "Правого сектора" и местных активистов. Для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и НГ. Штурм начался в пять утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников были ликвидированы их ключевые опорные точки, уничтожена техника и восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета.
С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самих мариупольцев, город живет хоть и напряженной, но мирной жизнью.
Пожалуйста, подождите...
Натомість журналіст, і президент зі смаком, в унісон просували тезу протистояння з Порошенком як головний аспект життя країни та чи не єдину велику проблему діючої влади.
З цього можна зробити висновок, що Зеленського не турбують смерті українських військових настільки, щоби говорити про них, а не про міфічні "ботоферми".
Обстріли, зірвані "перемир'я" та провальні "розведення" не обурюють його так, як "образи" його величності на фейсбуці.
Поранені та покалічені мирні мешканці та українські солдати - то дрібниця, яку не варто обговорювати, на відміну від глибокої теми, що хтось підозрює колишнього шоумена в баловстві наркотиками.
Про клоунаду ж з так і неопублікованими результатами аналізів (яку затіяла сама Зє-команда) - теж чомусь не згадувалося, хоча було б варто в цьому контексті.
Як і про дуже смішну сценку, в якій майбутній президент зображає п'яного Порошенка та стібється над "термосом".
Російські паспорти на Донбасі та в Криму, путінські погрози продовження агресії, відвертий реванш всередині країни - ніщо в порівнянні з "образами моєї сім'ї", не дивлячись на слова деяких її членів про "біомасу".
До речі, про передвиборчу брехню теж поговорити часу не знайшлося.
Як і про розвалену економіку, тотальний провал в реформах, мільярдні крадіжки на держпідприємствах та ріст безробіття тощо.
Все неважливо - є тільки одна людина, якій має бути сухо та комфортно.
Всі обідкі та дріб'язковість Зеленського свідчать, що він забув, а може і ніколи не чув просту істину: "Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде".
І що весь його бруд обернеться проти нього ж.
Як і ті оскаженілі портновські "правоохоронці", яких він спустив на Порошенка та його прихильників - колись прийдуть до нього самого.
Сподіваюсь, це не буде розцінено як образа або не дай бог погроза нашому найвеличнішому Гаранту Конституції та Головнокомандуючому Української Армії, якщо хтось ще пам'ятає, що вони існують.
Автор: https://www.facebook.com/rex.prozapas?__tn__=KH-R&eid=ARBmb0PnkS8sxdjPo99Mz_CEGgwOr2ot9WPLcI5ZKCV8ojiBbBoNurWLcVokWJV6wDl2iI7ElHYo6BKE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBousQQ0O1LN7X85_1PM2L4dlLDDebt1J5AaZAdrR_KAzunB3_WccxXyLNIfMxvxjzS2xvErXMDSnJz_ljvJX2k3V_IquHq3BZzc5lQhyK3Vg-9aDKh-ZKM1zcbDP9pXE-ed3FGAP3XP_lfjyEu-sGV1mKaD34qXyEiDN1qkem9XarrUhE_vnN8ezeQhRRCrflaz0X75EouGRMVGgki8Fvwcq2Xf34fC6lD_U8ttytZDvT2xNvy103RhE3XoJq9SlSLh9DCEWDOhvtT8LVUwinTPb5jABoCXE3SvyWIr6H0W3NJ_2bpkSfT2LpMwOvYlR_SWCbyppO7JC5SSReNQyyl8wLgFDOer3Sq56Xj8BNisuBS_Q0AWSI Валерій Прозапас
РПЦ МП - это управляемые фсб-попами титушня, боевые единицы путина состоящие из титуханов, которые легко как в 14м превращаются в корпуса нападения на украину.
В украине путинские центры управления являются бесовские загашники рпц мп. Которые содержат диверсантов под видом монахов, и через фсб-попов содержится криминальная титушня. Иногда эту титушню впрягают самим на свое содержание разными способами, часто связанное с наркотой. Эту титушня по указке с кремля с некоторыми вирянами и гастролерами с парашки и приднестровья выводилась в донбассе в качестве живых щитов. Потом этот криминал ставал путинскими боевыми единицами в качестве войск. Там до сиг пор они и состоят. В одессе, днепре, харькове криминалитет крышуется фсб-попами из рпц мп, вот почему они все поддерживают парашку - им дают грабить украину, то что они любят. Как в донбассе.
По всей украине есть давно набранные такие банды титушни, которые управляются фсб через свой нанал канал рпц мп.
Они пока не выступают, потому что аваков может их эффективно сложить. Потому путу чтобы задействовать свой козырь(с которым ему фортануло в 14, использует его в крайних случаях- его самый скрытый инструмент на который он надеется) из титуханов по всем городам мешает аваков. Потому ему нужен в ментовке свой человек и он максимально приложится что такой туда попал, даже больше чем продавить тарана как минобороны и завербовать на грехах ермака. А при дураке зеленском они все города зальют криминалом, парализуют государство. Потому рпц мп НУЖНО СРОЧНО ЗАКРЫВАТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.
Преклонил колено перед родителями и родственниками погибших?
Или он в изоляции на печи своих "сватов" смотрит по телику?
Скорее, Бубочку к берегам Индийского океана 'телепортануло'.
На стрелку с Патрушевым.
Слава Богу, слава Україні
Був у Маріуполі - непогане місто, море поряд і багато пляжів за містом.