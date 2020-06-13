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Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов

Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов

В этот день, 6 лет назад, украинские войска освободили Мариуполь от террористов российско-оккупационных войск.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Еще с самого начала воплощения в жизнь российскими агрессорами идеи "русского мира", а затем и во время неприкрытой вооруженной агрессии против Украины Мариуполь был и остается лакомым куском для Кремля, ведь этот город имеет чрезвычайно важное стратегическое значение.

Мариуполь – это порт, и два металлургических комбината (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь") и наибольшее в Украине машиностроительное предприятие – концерн "Азовмаш", продукция которых составляет значительную часть экспорта Украины. Противостояние между украинцами и пророссийскими террористами началось в Мариуполе почти сразу после бегства из Украины президента Януковича.

Особенно пророссийские силы активизировались после оккупации Крыма Россией. Примерно с середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами, которые наводили ужас на местных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем. ФОТО

9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД – Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убит начальник ГАИ Виктора Саенко, боец добровольческого батальона милиции "Азов" Родион Добродомов. К тому же, террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а многие из силовиков уже готовились примерить на себя русскую форму по примеру своих крымских коллег.

После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по величине городом Донбасса - Мариуполем, Украина контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, и полторы сотни добровольцев из батальона МВД "Азов".

Штурм Мариуполя украинское командование сначала планировало на 23 мая 2014 года, чтобы дать возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана. Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня.

В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блокпосты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов "Правого сектора" и местных активистов. Для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и НГ. Штурм начался в пять утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников были ликвидированы их ключевые опорные точки, уничтожена техника и восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета.

С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самих мариупольцев, город живет хоть и напряженной, но мирной жизнью.

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Топ комментарии
+32
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 5252
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13.06.2020 09:56
+23
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2597
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13.06.2020 10:17
+20
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 6006
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13.06.2020 09:47
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Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 6006
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13.06.2020 09:47 Ответить
Все это закончилось с приходом зелёной мрази к власти в Украине
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13.06.2020 09:50 Ответить
про пэремоги твоего пуйла никто не пишет
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13.06.2020 10:15 Ответить
В Ливии у ***** сплошные победы. В Орде не успевают пирожки пекти для поминок.
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13.06.2020 10:17 Ответить
ооо!.. узнаю номер 1 (см таблицу) по твоим вскукарекам..
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13.06.2020 10:24 Ответить
в редкие минуты торжества алкоголя над разумом Штирлиц становился самим собой
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13.06.2020 10:29 Ответить
держи!.. подмой места своей "былой славы"..
Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів - Цензор.НЕТ 6769
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13.06.2020 10:33 Ответить
Мастырь на палку дида-нквдшника. Гордо понесешь во славу *****.
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13.06.2020 10:44 Ответить
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 5252
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13.06.2020 09:56 Ответить
Прапор жовто-блакитний, який і повинен бути.
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13.06.2020 10:02 Ответить
Вогонь та вода...
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13.06.2020 10:51 Ответить
я слыхал другую версию: пшеничное поле и небо
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13.06.2020 13:26 Ответить
Хтось має спитати в Зеленського, чи визнає він 1921 - 1991 роки, роками російської окупації України.
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13.06.2020 09:58 Ответить
А что, без вопроса не понятно ?
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13.06.2020 10:03 Ответить
Поки що це не є офіційною позицією держави, Так само, як і те, що жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації - навіть Ющенко не наважився про це сказати.
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13.06.2020 10:42 Ответить
Мало хто звернув увагу, але серед безлічі деталей інтерв'ю Зеленського "Українській правді" - прізвище Путіна згадувалося ледь не зі стриманою повагою, а тема війни як щось абстрактне (щось про озеро/океан) та малозначуще.
Натомість журналіст, і президент зі смаком, в унісон просували тезу протистояння з Порошенком як головний аспект життя країни та чи не єдину велику проблему діючої влади.
З цього можна зробити висновок, що Зеленського не турбують смерті українських військових настільки, щоби говорити про них, а не про міфічні "ботоферми".
Обстріли, зірвані "перемир'я" та провальні "розведення" не обурюють його так, як "образи" його величності на фейсбуці.
Поранені та покалічені мирні мешканці та українські солдати - то дрібниця, яку не варто обговорювати, на відміну від глибокої теми, що хтось підозрює колишнього шоумена в баловстві наркотиками.
Про клоунаду ж з так і неопублікованими результатами аналізів (яку затіяла сама Зє-команда) - теж чомусь не згадувалося, хоча було б варто в цьому контексті.
Як і про дуже смішну сценку, в якій майбутній президент зображає п'яного Порошенка та стібється над "термосом".
Російські паспорти на Донбасі та в Криму, путінські погрози продовження агресії, відвертий реванш всередині країни - ніщо в порівнянні з "образами моєї сім'ї", не дивлячись на слова деяких її членів про "біомасу".
До речі, про передвиборчу брехню теж поговорити часу не знайшлося.
Як і про розвалену економіку, тотальний провал в реформах, мільярдні крадіжки на держпідприємствах та ріст безробіття тощо.
Все неважливо - є тільки одна людина, якій має бути сухо та комфортно.
Всі обідкі та дріб'язковість Зеленського свідчать, що він забув, а може і ніколи не чув просту істину: "Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде".
І що весь його бруд обернеться проти нього ж.
Як і ті оскаженілі портновські "правоохоронці", яких він спустив на Порошенка та його прихильників - колись прийдуть до нього самого.
Сподіваюсь, це не буде розцінено як образа або не дай бог погроза нашому найвеличнішому Гаранту Конституції та Головнокомандуючому Української Армії, якщо хтось ще пам'ятає, що вони існують.
Автор: https://www.facebook.com/rex.prozapas?__tn__=KH-R&eid=ARBmb0PnkS8sxdjPo99Mz_CEGgwOr2ot9WPLcI5ZKCV8ojiBbBoNurWLcVokWJV6wDl2iI7ElHYo6BKE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBousQQ0O1LN7X85_1PM2L4dlLDDebt1J5AaZAdrR_KAzunB3_WccxXyLNIfMxvxjzS2xvErXMDSnJz_ljvJX2k3V_IquHq3BZzc5lQhyK3Vg-9aDKh-ZKM1zcbDP9pXE-ed3FGAP3XP_lfjyEu-sGV1mKaD34qXyEiDN1qkem9XarrUhE_vnN8ezeQhRRCrflaz0X75EouGRMVGgki8Fvwcq2Xf34fC6lD_U8ttytZDvT2xNvy103RhE3XoJq9SlSLh9DCEWDOhvtT8LVUwinTPb5jABoCXE3SvyWIr6H0W3NJ_2bpkSfT2LpMwOvYlR_SWCbyppO7JC5SSReNQyyl8wLgFDOer3Sq56Xj8BNisuBS_Q0AWSI Валерій Прозапас
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13.06.2020 10:14 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!
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13.06.2020 10:02 Ответить
"Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко"а вы знаете ,что зесрань от этой новости сейчас весь инет вычищает)
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13.06.2020 10:05 Ответить
не вычистит , выведут его на чистую воду
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13.06.2020 10:08 Ответить
ну Луцик тож говно не хилое....и, главное, помним Семочко если уж о СВР заговорили
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13.06.2020 11:12 Ответить
День Победы паленной ватой пропах
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13.06.2020 10:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZuCT72-rGF4
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13.06.2020 10:15 Ответить
Нас уже Лысый с 95 квартала поздравил.
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13.06.2020 10:16 Ответить
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2597
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13.06.2020 10:17 Ответить
В этом году ни парадов, ни митингов нет в Мариуполе: карантин.
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13.06.2020 10:17 Ответить
Время летит, просто капец...
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13.06.2020 10:18 Ответить
Слава Азову !!!
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13.06.2020 10:20 Ответить
украинская фирма "М-TAC" выпустила прикольную футболку.. я уже себе заказал..
Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів - Цензор.НЕТ 9647
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13.06.2020 10:26 Ответить
лучше линк сразу кинь
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13.06.2020 11:14 Ответить
https://herson.flagma.ua/en/m-tac-futbolka-ua-side-light-olive-o9397994.html тыц
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13.06.2020 11:44 Ответить
еще раз https://militarka.com.ua/m-tac-futbolka-ua-side-light-olive.html тыц
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13.06.2020 11:45 Ответить
дякую. так и знал что моего размера нет((
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13.06.2020 11:57 Ответить
ГДЕ ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ РПЦ МП.

РПЦ МП - это управляемые фсб-попами титушня, боевые единицы путина состоящие из титуханов, которые легко как в 14м превращаются в корпуса нападения на украину.
В украине путинские центры управления являются бесовские загашники рпц мп. Которые содержат диверсантов под видом монахов, и через фсб-попов содержится криминальная титушня. Иногда эту титушню впрягают самим на свое содержание разными способами, часто связанное с наркотой. Эту титушня по указке с кремля с некоторыми вирянами и гастролерами с парашки и приднестровья выводилась в донбассе в качестве живых щитов. Потом этот криминал ставал путинскими боевыми единицами в качестве войск. Там до сиг пор они и состоят. В одессе, днепре, харькове криминалитет крышуется фсб-попами из рпц мп, вот почему они все поддерживают парашку - им дают грабить украину, то что они любят. Как в донбассе.
По всей украине есть давно набранные такие банды титушни, которые управляются фсб через свой нанал канал рпц мп.
Они пока не выступают, потому что аваков может их эффективно сложить. Потому путу чтобы задействовать свой козырь(с которым ему фортануло в 14, использует его в крайних случаях- его самый скрытый инструмент на который он надеется) из титуханов по всем городам мешает аваков. Потому ему нужен в ментовке свой человек и он максимально приложится что такой туда попал, даже больше чем продавить тарана как минобороны и завербовать на грехах ермака. А при дураке зеленском они все города зальют криминалом, парализуют государство. Потому рпц мп НУЖНО СРОЧНО ЗАКРЫВАТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.
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13.06.2020 16:32 Ответить
А Зе-главком поздравил БОЙЦОВ, освобождавших город?
Преклонил колено перед родителями и родственниками погибших?
Или он в изоляции на печи своих "сватов" смотрит по телику?
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13.06.2020 10:28 Ответить
Вряд ли.
Скорее, Бубочку к берегам Индийского океана 'телепортануло'.
На стрелку с Патрушевым.
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13.06.2020 11:33 Ответить
Местным ватникам до фонаря. Им хоть кол на голове теши, всё равно будут выть-"расея, расея".
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13.06.2020 10:42 Ответить
Пусть в Донецке поживут, бизнесом позанимаются.
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13.06.2020 11:36 Ответить
Пойдешь 7 ноября стакан бормотухи навернешь за утраченное светлое коммунистическое завтра .Или ты еще от дня срассеи вместе с жОППоблоком не протрезвел ?
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13.06.2020 14:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F4gcKbNqxnY от этих кадров мороз по коже и гордость!
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13.06.2020 11:16 Ответить
Слава Українським воїнам, добровольцям та ЗСУ.
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13.06.2020 16:02 Ответить
В этот день, 6 лет назад, украинские войска освободили Мариуполь от террористов российско-оккупационных войск. Источник: https://censor.net/n3201802

Слава Богу, слава Україні
Був у Маріуполі - непогане місто, море поряд і багато пляжів за містом.
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13.06.2020 21:58 Ответить
 
 