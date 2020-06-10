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Новости Оборона
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Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем. ФОТО

Близ Мариуполя (Донецкая обл.) на военном полигоне "Урзуф" 9 июня завершились двухдневные масштабные военные учения с участием подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Учения имели целью повысить практические навыки командиров и усовершенствовать слаженность действия подразделений ротной тактической группы во время выполнения боевых задач. Маневр проходил при поддержке армейской авиации, ствольной артиллерии, минометных взводов 120 мм и 82 мм. Огонь направлялся на определенные цели с помощью аэроразведки. Во время условного боя было задействовано танки и взводы противотанковых управляемых ракет", - отмечается в информации.

По легенде учений, на линии соприкосновения противник намеревался прорвать оборону. Условный враг готовился к проведению наступления силами механизированного батальона с целью прорыва обороны и разгрома подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, тем самым улучшить свое тактическое положение.

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Отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 НГУ выполнял задачи в составе общевойскового резерва одной из бригад Вооруженных сил Украины и продемонстрировал высокую готовность выполнять задачи на передовой.

"Ротно-тактическая группа "Азов" в составе общего военного резерва должна вытеснить противника, который вклинился и занял рубеж на взводно-опорном пункте одного из батальонов 10-й горно-штурмовой бригады, и уничтожить его огнем. Итак, ротно-тактическая группа направилась в район ожидания и согласно сигналам и командам управления выдвинулась на огневой рубеж, уничтожил противника и перешла в контрнаступление", - очертил задачи подразделения командир "Азова" "Редис".

Учения проводились по всей линии соприкосновения с подразделениями, входящими в состав общевойсковых резервов. Действия военных высоко оценил заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак и заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств НГУ ОС полковник Вадим Бидненко, которые наблюдали за маневрами.

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"Результаты достигнуты на самом высоком профессиональном уровне. Взаимодействие на сегодняшний день лучшее за весь период привлечения подразделений Нацгвардии, Вооруженных сил Украины и других военных формирований для огневого поражения противника, применения авиацию, артиллерию, ПВО. Задание выполнено. Противник уничтожен", - отметил генерал-майор Ганущак.

Руководители учений отметили удачное сочетание маневренных сил и средств, а также прицельное огневое поражение.

"Таким образом, украинские военные в очередной раз доказали, что в случае обострения ситуации на Донбассе готовы в любой момент вступить в бой и дать достойный отпор врагу, который нагло вторгся на территорию нашей страны", - подытожили в пресс-службе Нацгвардии.

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Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем 01
Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем 02
Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем 03
Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем 04
Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем 05
Масштабные учения ВСУ и Нацгвардии прошли под Мариуполем 06

Автор: 

Мариуполь (5710) оборона (5204) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+7
Всім командує недонапольйон обраний нарідом.
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10.06.2020 19:59
+4
а бка на месте - ибо вована нету
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10.06.2020 20:01
+3
Учения ограниченного контингента - штука необходимая. Но... Что-то нет учений территориальной обороны! А именно готовность любого города тыла к возможной агрессии - самый сдерживающий фактор безопасности...
Где? Где этот Кривонос, который делал это своей задачей?
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10.06.2020 19:49
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Погралися у війну - і то добре.
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10.06.2020 19:45 Ответить
Чувак, це зветься: «бойові навчання».
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10.06.2020 20:10 Ответить
Ну безперечно, як же ще можна то назвати. Не робота ж.
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10.06.2020 20:52 Ответить
Учения ограниченного контингента - штука необходимая. Но... Что-то нет учений территориальной обороны! А именно готовность любого города тыла к возможной агрессии - самый сдерживающий фактор безопасности...
Где? Где этот Кривонос, который делал это своей задачей?
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10.06.2020 19:49 Ответить
надо возраждать гражданскую оборону ни одного бомбоубежиша непостроили за все время войны
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10.06.2020 19:56 Ответить
Нынешние войны это точечные захваты и нападения.Бомбоубежища это миллиарды денег которых нет.Это не вторая мировая когда бомбили города под чистую.Сейчас это неактуально не нужно и охренительно дорого.Авиация также используется точечно.Война нынче дорого и совсем другая.Гражданская оборона в совковом варианте также неактуальна.В силу специфики войны и использования военной техники.Актуальность Израильской армии.Всех в армию вплоть до косых и нимых.Просто каждый занимается своим делом кто окоп роет кто то стреляет кто то танк водит кто то бумажки пишет кто то на складе ящики тягает.Всем в армии место есть.Вопрос лишь в использовании человеческого ресурса.Понятие не служил в армии или не годен должно быть вообще отменено.
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10.06.2020 23:17 Ответить
Всім командує недонапольйон обраний нарідом.
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10.06.2020 19:59 Ответить
а бка на месте - ибо вована нету
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10.06.2020 20:01 Ответить
Терри проходят очень часто о них нет смысла писать.Они стали рядовым занятием.Ничего удивительного.
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10.06.2020 23:07 Ответить
странно почему под мариуполем а не под воронежем иди крыму гдето
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10.06.2020 19:53 Ответить
отрезать Мариуполь как раз в р-не Урзуфа или Н-Петровки, и перерезать трассу Одеса-Мелитополь-Новоазовск. Там больше других направлений просто нет - везде практически степь.
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10.06.2020 20:44 Ответить
Россия срочно готовится к созданию «ХНР»
Мнения / Общество 10-июн, 18:129 921 0

Российские оккупанты проводят срочную очистку русла Северо-Крымского канала. Вероятно, в ближайшее время состоится нападение на Херсонскую область. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Он отметил, что тревожные новости поступили ему с Перекопа. По его сведениям, захватчиками поставлена задача завершить подготовку канала к 24 июня. В этот день в Москве запланирован военный парад.

«Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, но может быть что-то другое. Пока у нас с врагом «мир и ермак»», - написал он.

Он обратился к местным патриотам с призывом быть готовыми к любому развитию событий, предупредив, что лето будет горячим.

«Кроме нас самих мы никому не нужны. И когда начнется «гуманитарная эвакуация» и «разведение войск» следует иметь возле себя семьи и все ценное», - добавил он.

Описывая вероятные в будущем события, Бабин предположил, что кто-то будет «привычно бежать», кто-то вывешивать триколоры.

Но украинским патриотам нужно «делать свое», поскольку первым делом в «ХНР» станут зачищать «бандеровский элемент».

Ранее глава фонда Джеймстаун (США) Глен Говард заявил, что засушливое лето в оккупированном Крыму может спровоцировать Россию вторгнуться в Херсонскую область с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
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10.06.2020 20:26 Ответить
Головне не прогавити коли Іскандери надувати почнуть. І тоді вдарити по ним шрапнеллю.
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10.06.2020 21:08 Ответить
Канал можно росфигачить и перекрыть с нашей стороны на многих участках.Воды они всё равно не получат.А данные заявы это лишь вброс, а нам лишний раз привести части в боевую готовность.Это не 2014 в том канале дофига путинских мразей хоронить прийдёться.
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10.06.2020 23:05 Ответить
Вполне вероятно, вспомните слова бубочки "На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе".
Возможно существуют тайние договорьонности между ЗЕ и ПУ, вроди - "Ну если народ против води в Крим, тогда в Херсонскую обл. заходят вежливие люди и никто не сопротивляется." Типа - Можем павтарить, Крим 2020.
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10.06.2020 23:14 Ответить
На юге сейчас один из самых больших боевых частей.Включая ПВО и саму авиацию.Плюс достаточна плохая местность что бы просто так зайти не получиться.Всё как на ладони.Не говоря уже о международной реакции и движухе сразу.По поводу канала воду мы можем перекрыть в любом участке.Глупо думать что та задвижка это типа всё.Любая импотенция и не желание воевать Зе команду сразу вынесут.Притом вынесут не только люди а военные.Это не 2014 год ситуация может быть тяжёлой.Какому то командиру стукнет танковую роту направить в Киев и хрен кто её остановит.Люди на пределе в таких вопросах.На руках много оружия не говоря об резервах атошников.Люди хотят отомстить не говоря о том что бы рваться в бой.Тут слишком много всего.
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10.06.2020 23:25 Ответить
Вопрос о воде в Крым нада взвесить.Пока он захвачен понятно что хрен им воду.Но тут вопрос в другом.Фантазия,они уходят (и когда уходят тоже вопрос) допустим через 5 лет.Через 5 лет тот Крым и нам уже тогда будет не нужен.Там будет просто осоленение земли и экологическая катастрофа.Что нам потом с тем Крымом делать?Сотни миллиардов долларов туда бросать?Да ну нафиг.Тут вопрос не только территориальный но актуальности.Тут учёные должны дать ответ что и как.Не нада забывать о мосте и других факторах.Тут есть над чем подумать и правильно взвесить будущее.Настоящее понятно.Хрен вам суки воду.
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10.06.2020 23:32 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем - Цензор.НЕТ 5385
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10.06.2020 23:05 Ответить
 
 