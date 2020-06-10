Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем. ФОТО

Поблизу Маріуполя (Донецька обл.) на військовому полігоні "Урзуф" 9 червня завершилися дводенні масштабні військові навчання за участю підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Навчання мали на меті підвищити практичні навички командирів та удосконалити злагодженість дії підрозділів ротно-тактичної групи під час виконання бойових завдань. Маневр проходив за підтримки армійської авіації, ствольної артилерії, мінометних взводів 120 мм та 82 мм. Вогонь направлявся на визначені цілі за допомогою аеророзвідки. Під час умовного бою було задіяно танки та взводи протитанкових керованих ракет", - зазначається в інформації.

За легендою вишколу, на лінії зіткнення противник мав намір прорвати оборону. Умовний ворог готувався до проведення наступу силами механізованого батальйону з метою прориву оборони та розгрому підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, тим самим покращити своє тактичне положення.

Також читайте: Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі

Окремий загін спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 НГУ виконував завдання у складі загальновійськового резерву однієї з бригад Збройних сил України і продемонстрував високу готовність виконувати завдання на передовій.

"Ротно-тактична група "Азов" у складі загального військового резерву мала витіснити противника, який вклинився і зайняв рубіж на взводно-опорному пункті одного з батальйонів 10-ї гірсько-штурмової бригади, та знищити його вогнем. Отже, ротно-тактична група направилась у район очікування і згідно з сигналами та командами управління висунулася на вогневий рубіж, знищила противника та перейшла в контрнаступ", ‒ окреслив завдання підрозділу командир "Азову" Редіс.

Навчання проводились по всій лінії зіткнення з підрозділами, які входять до складу загальновійськових резервів. Дії військових високо оцінив заступник командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак та заступник командувача Об’єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ ОС полковник Вадим Бідненко, які спостерігали за маневрами.

Читайте також: 19 країн проводять навчання під егідою НАТО в Балтійському морі

"Результати досягнуті на найвищому професійному рівні. Взаємодія на сьогоднішній день найкраща за весь період залучення підрозділів Нацгвардії, Збройних сил України й інших військових формувань для вогневого ураження противника, застосування авіації, артилерії, ППО. Завдання виконано. Противника знищено", – зазначив генерал-майор Віктор Ганущак.

Керівники навчань відзначили вдале поєднання маневрених сил та засобів, а також прицільне вогневе ураження.

"Тож українські військові вкотре довели, що у разі загострення ситуації на Донбасі готові у будь-який момент стати до бою та дати гідну відсіч ворогу, який нахабно вторгся на територію нашої країни", - підсумували в пресслужбі Нацгвардії.

Дивіться також: Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника. ФОТОрепортаж











