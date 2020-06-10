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Новини Оборона
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Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем. ФОТО

Поблизу Маріуполя (Донецька обл.) на військовому полігоні "Урзуф" 9 червня завершилися дводенні масштабні військові навчання за участю підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Навчання мали на меті підвищити практичні навички командирів та удосконалити злагодженість дії підрозділів ротно-тактичної групи під час виконання бойових завдань. Маневр проходив за підтримки армійської авіації, ствольної артилерії, мінометних взводів 120 мм та 82 мм. Вогонь направлявся на визначені цілі за допомогою аеророзвідки. Під час умовного бою було задіяно танки та взводи протитанкових керованих ракет", - зазначається в інформації.

За легендою вишколу, на лінії зіткнення противник мав намір прорвати оборону. Умовний ворог готувався до проведення наступу силами механізованого батальйону з метою прориву оборони та розгрому підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, тим самим покращити своє тактичне положення.

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Окремий загін спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 НГУ виконував завдання у складі загальновійськового резерву однієї з бригад Збройних сил України і продемонстрував високу готовність виконувати завдання на передовій.

"Ротно-тактична група "Азов" у складі загального військового резерву мала витіснити противника, який вклинився і зайняв рубіж на взводно-опорному пункті одного з батальйонів 10-ї гірсько-штурмової бригади, та знищити його вогнем. Отже, ротно-тактична група направилась у район очікування і згідно з сигналами та командами управління висунулася на вогневий рубіж, знищила противника та перейшла в контрнаступ", ‒ окреслив завдання підрозділу командир "Азову" Редіс.

Навчання проводились по всій лінії зіткнення з підрозділами, які входять до складу загальновійськових резервів. Дії військових високо оцінив заступник командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак та заступник командувача Об’єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ ОС полковник Вадим Бідненко, які спостерігали за маневрами.

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"Результати досягнуті на найвищому професійному рівні. Взаємодія на сьогоднішній день найкраща за весь період залучення підрозділів Нацгвардії, Збройних сил України й інших військових формувань для вогневого ураження противника, застосування авіації, артилерії, ППО. Завдання виконано. Противника знищено", – зазначив генерал-майор Віктор Ганущак.

Керівники навчань відзначили вдале поєднання маневрених сил та засобів, а також прицільне вогневе ураження.

"Тож українські військові вкотре довели, що у разі загострення ситуації на Донбасі готові у будь-який момент стати до бою та дати гідну відсіч ворогу, який нахабно вторгся на територію нашої країни", - підсумували в пресслужбі Нацгвардії.

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Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем 01
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем 02
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем 03
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем 04
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем 05
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем 06

Автор: 

Маріуполь (3228) оборона (4779) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+7
Всім командує недонапольйон обраний нарідом.
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10.06.2020 19:59
+4
а бка на месте - ибо вована нету
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10.06.2020 20:01
+3
Учения ограниченного контингента - штука необходимая. Но... Что-то нет учений территориальной обороны! А именно готовность любого города тыла к возможной агрессии - самый сдерживающий фактор безопасности...
Где? Где этот Кривонос, который делал это своей задачей?
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10.06.2020 19:49
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Погралися у війну - і то добре.
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10.06.2020 19:45 Відповісти
Чувак, це зветься: «бойові навчання».
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10.06.2020 20:10 Відповісти
Ну безперечно, як же ще можна то назвати. Не робота ж.
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10.06.2020 20:52 Відповісти
Учения ограниченного контингента - штука необходимая. Но... Что-то нет учений территориальной обороны! А именно готовность любого города тыла к возможной агрессии - самый сдерживающий фактор безопасности...
Где? Где этот Кривонос, который делал это своей задачей?
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10.06.2020 19:49 Відповісти
надо возраждать гражданскую оборону ни одного бомбоубежиша непостроили за все время войны
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10.06.2020 19:56 Відповісти
Нынешние войны это точечные захваты и нападения.Бомбоубежища это миллиарды денег которых нет.Это не вторая мировая когда бомбили города под чистую.Сейчас это неактуально не нужно и охренительно дорого.Авиация также используется точечно.Война нынче дорого и совсем другая.Гражданская оборона в совковом варианте также неактуальна.В силу специфики войны и использования военной техники.Актуальность Израильской армии.Всех в армию вплоть до косых и нимых.Просто каждый занимается своим делом кто окоп роет кто то стреляет кто то танк водит кто то бумажки пишет кто то на складе ящики тягает.Всем в армии место есть.Вопрос лишь в использовании человеческого ресурса.Понятие не служил в армии или не годен должно быть вообще отменено.
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10.06.2020 23:17 Відповісти
Всім командує недонапольйон обраний нарідом.
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10.06.2020 19:59 Відповісти
а бка на месте - ибо вована нету
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10.06.2020 20:01 Відповісти
Терри проходят очень часто о них нет смысла писать.Они стали рядовым занятием.Ничего удивительного.
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10.06.2020 23:07 Відповісти
странно почему под мариуполем а не под воронежем иди крыму гдето
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10.06.2020 19:53 Відповісти
отрезать Мариуполь как раз в р-не Урзуфа или Н-Петровки, и перерезать трассу Одеса-Мелитополь-Новоазовск. Там больше других направлений просто нет - везде практически степь.
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10.06.2020 20:44 Відповісти
Россия срочно готовится к созданию «ХНР»
Мнения / Общество 10-июн, 18:129 921 0

Российские оккупанты проводят срочную очистку русла Северо-Крымского канала. Вероятно, в ближайшее время состоится нападение на Херсонскую область. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Он отметил, что тревожные новости поступили ему с Перекопа. По его сведениям, захватчиками поставлена задача завершить подготовку канала к 24 июня. В этот день в Москве запланирован военный парад.

«Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, но может быть что-то другое. Пока у нас с врагом «мир и ермак»», - написал он.

Он обратился к местным патриотам с призывом быть готовыми к любому развитию событий, предупредив, что лето будет горячим.

«Кроме нас самих мы никому не нужны. И когда начнется «гуманитарная эвакуация» и «разведение войск» следует иметь возле себя семьи и все ценное», - добавил он.

Описывая вероятные в будущем события, Бабин предположил, что кто-то будет «привычно бежать», кто-то вывешивать триколоры.

Но украинским патриотам нужно «делать свое», поскольку первым делом в «ХНР» станут зачищать «бандеровский элемент».

Ранее глава фонда Джеймстаун (США) Глен Говард заявил, что засушливое лето в оккупированном Крыму может спровоцировать Россию вторгнуться в Херсонскую область с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
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10.06.2020 20:26 Відповісти
Головне не прогавити коли Іскандери надувати почнуть. І тоді вдарити по ним шрапнеллю.
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10.06.2020 21:08 Відповісти
Канал можно росфигачить и перекрыть с нашей стороны на многих участках.Воды они всё равно не получат.А данные заявы это лишь вброс, а нам лишний раз привести части в боевую готовность.Это не 2014 в том канале дофига путинских мразей хоронить прийдёться.
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10.06.2020 23:05 Відповісти
Вполне вероятно, вспомните слова бубочки "На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе".
Возможно существуют тайние договорьонности между ЗЕ и ПУ, вроди - "Ну если народ против води в Крим, тогда в Херсонскую обл. заходят вежливие люди и никто не сопротивляется." Типа - Можем павтарить, Крим 2020.
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10.06.2020 23:14 Відповісти
На юге сейчас один из самых больших боевых частей.Включая ПВО и саму авиацию.Плюс достаточна плохая местность что бы просто так зайти не получиться.Всё как на ладони.Не говоря уже о международной реакции и движухе сразу.По поводу канала воду мы можем перекрыть в любом участке.Глупо думать что та задвижка это типа всё.Любая импотенция и не желание воевать Зе команду сразу вынесут.Притом вынесут не только люди а военные.Это не 2014 год ситуация может быть тяжёлой.Какому то командиру стукнет танковую роту направить в Киев и хрен кто её остановит.Люди на пределе в таких вопросах.На руках много оружия не говоря об резервах атошников.Люди хотят отомстить не говоря о том что бы рваться в бой.Тут слишком много всего.
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10.06.2020 23:25 Відповісти
Вопрос о воде в Крым нада взвесить.Пока он захвачен понятно что хрен им воду.Но тут вопрос в другом.Фантазия,они уходят (и когда уходят тоже вопрос) допустим через 5 лет.Через 5 лет тот Крым и нам уже тогда будет не нужен.Там будет просто осоленение земли и экологическая катастрофа.Что нам потом с тем Крымом делать?Сотни миллиардов долларов туда бросать?Да ну нафиг.Тут вопрос не только территориальный но актуальности.Тут учёные должны дать ответ что и как.Не нада забывать о мосте и других факторах.Тут есть над чем подумать и правильно взвесить будущее.Настоящее понятно.Хрен вам суки воду.
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10.06.2020 23:32 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем - Цензор.НЕТ 5385
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10.06.2020 23:05 Відповісти
 
 