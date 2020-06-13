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Новини Агресія Росії проти України
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Маріуполь (3207) Антитерористична операція (6636) операція Об’єднаних сил (6725)

Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів

Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів

Цього дня, 6 років тому, українські війська звільнили Маріуполь від терористів російсько-окупаційних військ.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ще від самого початку втілення в життя російськими агресорами сумнівної ідеї "русского мира", а потім і в час неприкритої збройної агресії проти України Маріуполь був (та й залишається) ласим шматком для Кремля, адже це місто має надзвичайно важливе стратегічне значення.

Маріуполь – це і порт, і два металургійні комбінати (Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь") та найбільше в Україні машинобудівне підприємство – концерн "Азовмаш", продукція яких складає значну частину експорту України. Протистояння між українцями і проросійськими сепаратистами розпочалося в Маріуполі майже одразу після втечі з України президента Януковича.

Особливо проросійські сили активізувались після окупації Криму Росією. Приблизно з середини квітня Маріупольська міськрада була захоплена сепаратистами, які наводили жах на місцевих мешканців, показуючи, хто в місті господар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабні навчання ЗСУ та Нацгвардії відбулися під Маріуполем. ФОТО

9 травня, виконуючи накази московських кураторів, вони штурмували міське УВС – Маріуполь перейшов під їхній повний контроль. При цьому було поранено і взято в полон начальника УВС Валерія Андрощука і вбито начальника ДАІ Віктора Саєнка, бійця добровольчого батальйону міліції "Азов" Родіона Добродомова. До того ж, терористи заблокували бетонними блоками декілька вулиць у центрі міста і захопили адмінбудівлі. Міліція, СБУ і прокуратура були повністю паралізовані, а чимало хто з силовиків вже готувався приміряти на себе російську форму за прикладом своїх кримських колег.

Після подій 9 травня і фактичної втрати контролю над третім за розміром містом Донбасу – Маріуполем, Україна контролювала лише маріупольський аеродром, на якому перебували українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних Сил України, та півтори сотні добровольців з батальйону МВС "Азов".

Штурм Маріуполя українське командування спочатку планувало на 23 травня 2014 року, аби надати можливість містянам проголосувати разом з іншими українцями на президентських виборах, але згодом, після аналізу наявних сил і засобів, відмовилося від цього плану. Остаточною датою початку визволення було визначено 13 червня.

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У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС. Блок-пости на в’їздах до міста контролювали військові, допомога надходила також від членів Правого сектору та місцевих активістів. Для блокування району проведення спецоперації було залучено близько 500 військовослужбовців ЗСУ та НГ. Штурм розпочався о 5-ій ранку. Під час зачистки Маріуполя від проросійських найманців було ліквідовано їхні ключові опорні точки, знищено техніку та відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема будівлею міської ради.

Відтоді, завдяки зусиллям українських військових та самих маріупольців, місто живе хоч і напруженим, але мирним життям.
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Топ коментарі
+32
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 5252
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13.06.2020 09:56
+23
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2597
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13.06.2020 10:17
+20
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 6006
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13.06.2020 09:47
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Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 6006
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13.06.2020 09:47 Відповісти
Все это закончилось с приходом зелёной мрази к власти в Украине
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13.06.2020 09:50 Відповісти
про пэремоги твоего пуйла никто не пишет
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13.06.2020 10:15 Відповісти
В Ливии у ***** сплошные победы. В Орде не успевают пирожки пекти для поминок.
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13.06.2020 10:17 Відповісти
ооо!.. узнаю номер 1 (см таблицу) по твоим вскукарекам..
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13.06.2020 10:24 Відповісти
в редкие минуты торжества алкоголя над разумом Штирлиц становился самим собой
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13.06.2020 10:29 Відповісти
держи!.. подмой места своей "былой славы"..
Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів - Цензор.НЕТ 6769
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13.06.2020 10:33 Відповісти
Мастырь на палку дида-нквдшника. Гордо понесешь во славу *****.
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13.06.2020 10:44 Відповісти
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 5252
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13.06.2020 09:56 Відповісти
Прапор жовто-блакитний, який і повинен бути.
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13.06.2020 10:02 Відповісти
Вогонь та вода...
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13.06.2020 10:51 Відповісти
я слыхал другую версию: пшеничное поле и небо
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13.06.2020 13:26 Відповісти
Хтось має спитати в Зеленського, чи визнає він 1921 - 1991 роки, роками російської окупації України.
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13.06.2020 09:58 Відповісти
А что, без вопроса не понятно ?
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13.06.2020 10:03 Відповісти
Поки що це не є офіційною позицією держави, Так само, як і те, що жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації - навіть Ющенко не наважився про це сказати.
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13.06.2020 10:42 Відповісти
Мало хто звернув увагу, але серед безлічі деталей інтерв'ю Зеленського "Українській правді" - прізвище Путіна згадувалося ледь не зі стриманою повагою, а тема війни як щось абстрактне (щось про озеро/океан) та малозначуще.
Натомість журналіст, і президент зі смаком, в унісон просували тезу протистояння з Порошенком як головний аспект життя країни та чи не єдину велику проблему діючої влади.
З цього можна зробити висновок, що Зеленського не турбують смерті українських військових настільки, щоби говорити про них, а не про міфічні "ботоферми".
Обстріли, зірвані "перемир'я" та провальні "розведення" не обурюють його так, як "образи" його величності на фейсбуці.
Поранені та покалічені мирні мешканці та українські солдати - то дрібниця, яку не варто обговорювати, на відміну від глибокої теми, що хтось підозрює колишнього шоумена в баловстві наркотиками.
Про клоунаду ж з так і неопублікованими результатами аналізів (яку затіяла сама Зє-команда) - теж чомусь не згадувалося, хоча було б варто в цьому контексті.
Як і про дуже смішну сценку, в якій майбутній президент зображає п'яного Порошенка та стібється над "термосом".
Російські паспорти на Донбасі та в Криму, путінські погрози продовження агресії, відвертий реванш всередині країни - ніщо в порівнянні з "образами моєї сім'ї", не дивлячись на слова деяких її членів про "біомасу".
До речі, про передвиборчу брехню теж поговорити часу не знайшлося.
Як і про розвалену економіку, тотальний провал в реформах, мільярдні крадіжки на держпідприємствах та ріст безробіття тощо.
Все неважливо - є тільки одна людина, якій має бути сухо та комфортно.
Всі обідкі та дріб'язковість Зеленського свідчать, що він забув, а може і ніколи не чув просту істину: "Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде".
І що весь його бруд обернеться проти нього ж.
Як і ті оскаженілі портновські "правоохоронці", яких він спустив на Порошенка та його прихильників - колись прийдуть до нього самого.
Сподіваюсь, це не буде розцінено як образа або не дай бог погроза нашому найвеличнішому Гаранту Конституції та Головнокомандуючому Української Армії, якщо хтось ще пам'ятає, що вони існують.
Автор: https://www.facebook.com/rex.prozapas?__tn__=KH-R&eid=ARBmb0PnkS8sxdjPo99Mz_CEGgwOr2ot9WPLcI5ZKCV8ojiBbBoNurWLcVokWJV6wDl2iI7ElHYo6BKE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBousQQ0O1LN7X85_1PM2L4dlLDDebt1J5AaZAdrR_KAzunB3_WccxXyLNIfMxvxjzS2xvErXMDSnJz_ljvJX2k3V_IquHq3BZzc5lQhyK3Vg-9aDKh-ZKM1zcbDP9pXE-ed3FGAP3XP_lfjyEu-sGV1mKaD34qXyEiDN1qkem9XarrUhE_vnN8ezeQhRRCrflaz0X75EouGRMVGgki8Fvwcq2Xf34fC6lD_U8ttytZDvT2xNvy103RhE3XoJq9SlSLh9DCEWDOhvtT8LVUwinTPb5jABoCXE3SvyWIr6H0W3NJ_2bpkSfT2LpMwOvYlR_SWCbyppO7JC5SSReNQyyl8wLgFDOer3Sq56Xj8BNisuBS_Q0AWSI Валерій Прозапас
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13.06.2020 10:14 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!
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13.06.2020 10:02 Відповісти
"Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко"а вы знаете ,что зесрань от этой новости сейчас весь инет вычищает)
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13.06.2020 10:05 Відповісти
не вычистит , выведут его на чистую воду
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13.06.2020 10:08 Відповісти
ну Луцик тож говно не хилое....и, главное, помним Семочко если уж о СВР заговорили
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13.06.2020 11:12 Відповісти
День Победы паленной ватой пропах
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13.06.2020 10:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZuCT72-rGF4
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13.06.2020 10:15 Відповісти
Нас уже Лысый с 95 квартала поздравил.
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13.06.2020 10:16 Відповісти
Сегодня - шестая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2597
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13.06.2020 10:17 Відповісти
В этом году ни парадов, ни митингов нет в Мариуполе: карантин.
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13.06.2020 10:17 Відповісти
Время летит, просто капец...
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13.06.2020 10:18 Відповісти
Слава Азову !!!
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13.06.2020 10:20 Відповісти
украинская фирма "М-TAC" выпустила прикольную футболку.. я уже себе заказал..
Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів - Цензор.НЕТ 9647
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13.06.2020 10:26 Відповісти
лучше линк сразу кинь
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13.06.2020 11:14 Відповісти
https://herson.flagma.ua/en/m-tac-futbolka-ua-side-light-olive-o9397994.html тыц
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13.06.2020 11:44 Відповісти
еще раз https://militarka.com.ua/m-tac-futbolka-ua-side-light-olive.html тыц
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13.06.2020 11:45 Відповісти
дякую. так и знал что моего размера нет((
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13.06.2020 11:57 Відповісти
ГДЕ ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ РПЦ МП.

РПЦ МП - это управляемые фсб-попами титушня, боевые единицы путина состоящие из титуханов, которые легко как в 14м превращаются в корпуса нападения на украину.
В украине путинские центры управления являются бесовские загашники рпц мп. Которые содержат диверсантов под видом монахов, и через фсб-попов содержится криминальная титушня. Иногда эту титушню впрягают самим на свое содержание разными способами, часто связанное с наркотой. Эту титушня по указке с кремля с некоторыми вирянами и гастролерами с парашки и приднестровья выводилась в донбассе в качестве живых щитов. Потом этот криминал ставал путинскими боевыми единицами в качестве войск. Там до сиг пор они и состоят. В одессе, днепре, харькове криминалитет крышуется фсб-попами из рпц мп, вот почему они все поддерживают парашку - им дают грабить украину, то что они любят. Как в донбассе.
По всей украине есть давно набранные такие банды титушни, которые управляются фсб через свой нанал канал рпц мп.
Они пока не выступают, потому что аваков может их эффективно сложить. Потому путу чтобы задействовать свой козырь(с которым ему фортануло в 14, использует его в крайних случаях- его самый скрытый инструмент на который он надеется) из титуханов по всем городам мешает аваков. Потому ему нужен в ментовке свой человек и он максимально приложится что такой туда попал, даже больше чем продавить тарана как минобороны и завербовать на грехах ермака. А при дураке зеленском они все города зальют криминалом, парализуют государство. Потому рпц мп НУЖНО СРОЧНО ЗАКРЫВАТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.
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13.06.2020 16:32 Відповісти
А Зе-главком поздравил БОЙЦОВ, освобождавших город?
Преклонил колено перед родителями и родственниками погибших?
Или он в изоляции на печи своих "сватов" смотрит по телику?
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13.06.2020 10:28 Відповісти
Вряд ли.
Скорее, Бубочку к берегам Индийского океана 'телепортануло'.
На стрелку с Патрушевым.
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13.06.2020 11:33 Відповісти
Местным ватникам до фонаря. Им хоть кол на голове теши, всё равно будут выть-"расея, расея".
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13.06.2020 10:42 Відповісти
Пусть в Донецке поживут, бизнесом позанимаются.
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13.06.2020 11:36 Відповісти
Пойдешь 7 ноября стакан бормотухи навернешь за утраченное светлое коммунистическое завтра .Или ты еще от дня срассеи вместе с жОППоблоком не протрезвел ?
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13.06.2020 14:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F4gcKbNqxnY от этих кадров мороз по коже и гордость!
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13.06.2020 11:16 Відповісти
Слава Українським воїнам, добровольцям та ЗСУ.
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13.06.2020 16:02 Відповісти
В этот день, 6 лет назад, украинские войска освободили Мариуполь от террористов российско-оккупационных войск. Источник: https://censor.net/n3201802

Слава Богу, слава Україні
Був у Маріуполі - непогане місто, море поряд і багато пляжів за містом.
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13.06.2020 21:58 Відповісти
 
 