Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів
Цього дня, 6 років тому, українські війська звільнили Маріуполь від терористів російсько-окупаційних військ.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ще від самого початку втілення в життя російськими агресорами сумнівної ідеї "русского мира", а потім і в час неприкритої збройної агресії проти України Маріуполь був (та й залишається) ласим шматком для Кремля, адже це місто має надзвичайно важливе стратегічне значення.
Маріуполь – це і порт, і два металургійні комбінати (Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь") та найбільше в Україні машинобудівне підприємство – концерн "Азовмаш", продукція яких складає значну частину експорту України. Протистояння між українцями і проросійськими сепаратистами розпочалося в Маріуполі майже одразу після втечі з України президента Януковича.
Особливо проросійські сили активізувались після окупації Криму Росією. Приблизно з середини квітня Маріупольська міськрада була захоплена сепаратистами, які наводили жах на місцевих мешканців, показуючи, хто в місті господар.
9 травня, виконуючи накази московських кураторів, вони штурмували міське УВС – Маріуполь перейшов під їхній повний контроль. При цьому було поранено і взято в полон начальника УВС Валерія Андрощука і вбито начальника ДАІ Віктора Саєнка, бійця добровольчого батальйону міліції "Азов" Родіона Добродомова. До того ж, терористи заблокували бетонними блоками декілька вулиць у центрі міста і захопили адмінбудівлі. Міліція, СБУ і прокуратура були повністю паралізовані, а чимало хто з силовиків вже готувався приміряти на себе російську форму за прикладом своїх кримських колег.
Після подій 9 травня і фактичної втрати контролю над третім за розміром містом Донбасу – Маріуполем, Україна контролювала лише маріупольський аеродром, на якому перебували українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних Сил України, та півтори сотні добровольців з батальйону МВС "Азов".
Штурм Маріуполя українське командування спочатку планувало на 23 травня 2014 року, аби надати можливість містянам проголосувати разом з іншими українцями на президентських виборах, але згодом, після аналізу наявних сил і засобів, відмовилося від цього плану. Остаточною датою початку визволення було визначено 13 червня.
Читайте також: Жодних змін до Конституції щодо "особливого статусу Донбасу" бути не може — Резніков
У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС. Блок-пости на в’їздах до міста контролювали військові, допомога надходила також від членів Правого сектору та місцевих активістів. Для блокування району проведення спецоперації було залучено близько 500 військовослужбовців ЗСУ та НГ. Штурм розпочався о 5-ій ранку. Під час зачистки Маріуполя від проросійських найманців було ліквідовано їхні ключові опорні точки, знищено техніку та відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема будівлею міської ради.
Відтоді, завдяки зусиллям українських військових та самих маріупольців, місто живе хоч і напруженим, але мирним життям.
Будь ласка, зачекайте...
Натомість журналіст, і президент зі смаком, в унісон просували тезу протистояння з Порошенком як головний аспект життя країни та чи не єдину велику проблему діючої влади.
З цього можна зробити висновок, що Зеленського не турбують смерті українських військових настільки, щоби говорити про них, а не про міфічні "ботоферми".
Обстріли, зірвані "перемир'я" та провальні "розведення" не обурюють його так, як "образи" його величності на фейсбуці.
Поранені та покалічені мирні мешканці та українські солдати - то дрібниця, яку не варто обговорювати, на відміну від глибокої теми, що хтось підозрює колишнього шоумена в баловстві наркотиками.
Про клоунаду ж з так і неопублікованими результатами аналізів (яку затіяла сама Зє-команда) - теж чомусь не згадувалося, хоча було б варто в цьому контексті.
Як і про дуже смішну сценку, в якій майбутній президент зображає п'яного Порошенка та стібється над "термосом".
Російські паспорти на Донбасі та в Криму, путінські погрози продовження агресії, відвертий реванш всередині країни - ніщо в порівнянні з "образами моєї сім'ї", не дивлячись на слова деяких її членів про "біомасу".
До речі, про передвиборчу брехню теж поговорити часу не знайшлося.
Як і про розвалену економіку, тотальний провал в реформах, мільярдні крадіжки на держпідприємствах та ріст безробіття тощо.
Все неважливо - є тільки одна людина, якій має бути сухо та комфортно.
Всі обідкі та дріб'язковість Зеленського свідчать, що він забув, а може і ніколи не чув просту істину: "Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде".
І що весь його бруд обернеться проти нього ж.
Як і ті оскаженілі портновські "правоохоронці", яких він спустив на Порошенка та його прихильників - колись прийдуть до нього самого.
Сподіваюсь, це не буде розцінено як образа або не дай бог погроза нашому найвеличнішому Гаранту Конституції та Головнокомандуючому Української Армії, якщо хтось ще пам'ятає, що вони існують.
Автор: https://www.facebook.com/rex.prozapas?__tn__=KH-R&eid=ARBmb0PnkS8sxdjPo99Mz_CEGgwOr2ot9WPLcI5ZKCV8ojiBbBoNurWLcVokWJV6wDl2iI7ElHYo6BKE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBousQQ0O1LN7X85_1PM2L4dlLDDebt1J5AaZAdrR_KAzunB3_WccxXyLNIfMxvxjzS2xvErXMDSnJz_ljvJX2k3V_IquHq3BZzc5lQhyK3Vg-9aDKh-ZKM1zcbDP9pXE-ed3FGAP3XP_lfjyEu-sGV1mKaD34qXyEiDN1qkem9XarrUhE_vnN8ezeQhRRCrflaz0X75EouGRMVGgki8Fvwcq2Xf34fC6lD_U8ttytZDvT2xNvy103RhE3XoJq9SlSLh9DCEWDOhvtT8LVUwinTPb5jABoCXE3SvyWIr6H0W3NJ_2bpkSfT2LpMwOvYlR_SWCbyppO7JC5SSReNQyyl8wLgFDOer3Sq56Xj8BNisuBS_Q0AWSI Валерій Прозапас
РПЦ МП - это управляемые фсб-попами титушня, боевые единицы путина состоящие из титуханов, которые легко как в 14м превращаются в корпуса нападения на украину.
В украине путинские центры управления являются бесовские загашники рпц мп. Которые содержат диверсантов под видом монахов, и через фсб-попов содержится криминальная титушня. Иногда эту титушню впрягают самим на свое содержание разными способами, часто связанное с наркотой. Эту титушня по указке с кремля с некоторыми вирянами и гастролерами с парашки и приднестровья выводилась в донбассе в качестве живых щитов. Потом этот криминал ставал путинскими боевыми единицами в качестве войск. Там до сиг пор они и состоят. В одессе, днепре, харькове криминалитет крышуется фсб-попами из рпц мп, вот почему они все поддерживают парашку - им дают грабить украину, то что они любят. Как в донбассе.
По всей украине есть давно набранные такие банды титушни, которые управляются фсб через свой нанал канал рпц мп.
Они пока не выступают, потому что аваков может их эффективно сложить. Потому путу чтобы задействовать свой козырь(с которым ему фортануло в 14, использует его в крайних случаях- его самый скрытый инструмент на который он надеется) из титуханов по всем городам мешает аваков. Потому ему нужен в ментовке свой человек и он максимально приложится что такой туда попал, даже больше чем продавить тарана как минобороны и завербовать на грехах ермака. А при дураке зеленском они все города зальют криминалом, парализуют государство. Потому рпц мп НУЖНО СРОЧНО ЗАКРЫВАТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.
Преклонил колено перед родителями и родственниками погибших?
Или он в изоляции на печи своих "сватов" смотрит по телику?
Скорее, Бубочку к берегам Индийского океана 'телепортануло'.
На стрелку с Патрушевым.
Слава Богу, слава Україні
Був у Маріуполі - непогане місто, море поряд і багато пляжів за містом.