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Кабмин отменил проведение пробного ВНО, - Степанов

Кабмин отменил проведение пробного ВНО, - Степанов

Кабинет Министров Украины принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Также было отменено проведение ВНО, пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

Министр отметил, что вчера, 12 июня, на заседании правительства был принято решение о внесении изменений в постановление, что регулирует карантин.

Так, согласно постановлению Кабмина от 12 июня, внесены изменения в постановление № 392 об установлении в Украине карантина.

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Они предполагают, что в подпункте 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, кроме ряда случаев, изъято слово "пробном".

То есть теперь на время карантина запрещено посещение учебных заведений ее соискателями, кроме участия "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых/маломерных судов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспресс-тестирование на коронавирус участникам ВНО проводить не будут, - и.о. директора УЦОКО Бойко

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Топ комментарии
+3
Тільки чомусь на rada/gov/ua Постанова 392 зі зімнами від 04.06.20. і чинна.
"...3. На період дії карантину забороняється:
....4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання..."
Якою Постановою відмінили?
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13.06.2020 10:52
+3
Где изменения???
В 392 постанове нет изменений от 12 июня!
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13.06.2020 10:55
+2
особенно когда эпидемия есть....
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13.06.2020 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Тільки чомусь на rada/gov/ua Постанова 392 зі зімнами від 04.06.20. і чинна.
"...3. На період дії карантину забороняється:
....4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання..."
Якою Постановою відмінили?
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13.06.2020 10:52 Ответить
а у 4 пункті зовсім немає ЗНО тобі не видно? про пробне мова йде про ДПА на ЗНО мова йде, а про ЗНО на ЗНО мова не йде. ТАкі овсітяни, самі всих вчать,а самі не можутьпостанову нормально видать.
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13.06.2020 11:28 Ответить
Мова йшла про вилучення слова "пробному". Не будь йолопом і не сміши народ! Нижче я вже відписався у чому справа! Змін на Раді ще немає! Скоріш за вс ене встигли внести! Постанова про зміни є, але вона тільки на сайті КМУ- №480 від 12.06.20р.
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13.06.2020 11:35 Ответить
правильно, як називаються ЗНО-іспити? ДПА у формі ЗНО є, а само ЗНО у формі ЗНО де було? виходить, що за старою постановою дозволялось лише пробне ЗНО. хто клепав це все? "...крім участі у [слово "пробному" виключили] зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови..."
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13.06.2020 16:45 Ответить
Где изменения???
В 392 постанове нет изменений от 12 июня!
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13.06.2020 10:55 Ответить
Зміни є! Ви неуважно читали
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13.06.2020 11:01 Ответить
Де він неуважно читав?! Відкрийте Постанову 392 і прочитайте п.3. пп4. Там останні зміни були Постановою 435 від 03.06.20.! Є тільки два варіанти - або Постанову про зміни ще не опублікували (але це взагалі ппць бо 15.06 вже у понеділок і потрібно приймати рішення на місцевому рівні щодо відміни ЗНО вже сьогодні, а чим користуватися - на який нормативний акт ссилатися?), або це не правда і ніяких змін не має.
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13.06.2020 11:14 Ответить
Так дійсно є. Знайшов Постанову про зміни, але тільки на сайті КМУ! На Раді їх ще не опублікували і не внесли зміни у Постанову 392.
Якщо кому цікаво - це Постанова №480 від 12.06.20р. "Про внесення змін до деяких актів КМУ" (п.4 цієї постанови).
Той хто готовив матеріал на цензор.нет, не повністю вивчив матеріал, потрібно було хоча б зазначити номер Постанови КМУ на зміни.
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13.06.2020 11:30 Ответить
це не у цензора проблеми, а у тих, хто публікує закони. зараз на багатьох форумах ця каша. виходить слух пішов а підтвердження немає. але вже зараз є.
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13.06.2020 16:48 Ответить
В эпидемии лучше пере чем недо.Особенно с детьми.Кличко это понял раньше Степанова.
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13.06.2020 11:03 Ответить
особенно когда эпидемия есть....
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13.06.2020 11:25 Ответить
Тау в цьому році у виші ніхто не вступить?
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13.06.2020 11:05 Ответить
Головне гроші з людей зібрали а віддавати ніхто не буде. Така влада
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13.06.2020 11:06 Ответить
Деньги как возвращать будут, а это 51лям!? С компенсацией как я понимаю...
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13.06.2020 11:07 Ответить
Степанов уже готов отдать оклад за 12 лет
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13.06.2020 11:08 Ответить
Якщо зараз не зроблять обмежень, як у березні-квітні, то і основного не буде
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13.06.2020 11:13 Ответить
Та нервуйтесь ви так. Я з вами цілком згодна, що пту-шників, наприклад, не повинні хвилювати проблеми тих лохів, що зно хочуть скласти.
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13.06.2020 11:57 Ответить
ха, а ПТУ-шників повинно хвилювати отримання свідоцтва про загальну (повну) середню освіту. вони вступали після 9го класу зі свідоцтвом про неповну середню освіту і не зможуть випуститися зі свого ПТУ без св.про повну. тому ДПА-11клас їм здавати полюбе і до лохів, що здають ЗНО це аж ніяк не відноситься, бо вони самі лохи - здавати треба і ДПА-11клас і іспити при бурсі.
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13.06.2020 16:52 Ответить
Якi обмеження були у березнi-квiтнi? Миллионы машин ездили туда-сюда. Пробки в Киеве были рекордными, сам Педалик просил кабмин снять кретин-карантин!
Не мелите чушь
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13.06.2020 11:28 Ответить
Їсти не дай, дай по...ти. Дочекайтсь позиції МОНа з приводу.
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13.06.2020 12:06 Ответить
Як збираються повертати кошти за пробне ЗНО?
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13.06.2020 12:09 Ответить
Уже придумали, видать не мы одни этим вопросом задаёмся. Сказали что пробное будет онлайн, ублюдки, разводят как кхотят. Сыну уже инфа пришла с офицала.
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13.06.2020 13:22 Ответить
На кой нам нужно онлайн за 300грн. если мы тесты проходим ведущих университетов мира, причем на их языках и бесплатно. Херувим это будет а ни пробный ЗНО!!!
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13.06.2020 13:26 Ответить
Мошенничество в государственном масштабе. Когда будут возвращены деньги? Извините, но так в наглую обворовывать людей даже предыдущие власти себе не позволяли. Или они считают, что раздав тетрадки, и давая на прохождение 3 дня дома, это вообще можно считать пробным ЗНО? Хватит людей держать за лохов.
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13.06.2020 19:38 Ответить
 
 