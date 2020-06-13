Кабмин отменил проведение пробного ВНО, - Степанов

Кабинет Министров Украины принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Также было отменено проведение ВНО, пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

Министр отметил, что вчера, 12 июня, на заседании правительства был принято решение о внесении изменений в постановление, что регулирует карантин.

Так, согласно постановлению Кабмина от 12 июня, внесены изменения в постановление № 392 об установлении в Украине карантина.

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Они предполагают, что в подпункте 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, кроме ряда случаев, изъято слово "пробном".

То есть теперь на время карантина запрещено посещение учебных заведений ее соискателями, кроме участия "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых/маломерных судов".

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