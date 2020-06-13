Кабмін скасував проведення пробного ЗНО, - Степанов

Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Також було скасовано проведення ЗНО, пробного ЗНО, яке мало було відбутися 15 червня", - сказав Степанов на брифінгу в Києві в суботу вранці.

Міністр зазначив, що вчора, 12 червня, на засіданні уряду було ухвалено рішення про внесення змін до постанови, що регулює карантин.

Так, згідно з постановою Кабміну від 12 червня, внесені зміни в постанову № 392 про встановлення в Україні карантину.

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Вони припускають, що в підпункті 4 пункту 3 постанови, що забороняє відвідування навчальних закладів, крім низки випадків, вилучено слово "пробному".

Тобто тепер на час карантину заборонено відвідування навчальних закладів її здобувачами, крім участі "в зовнішньому незалежному оцінюванні, державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному професійному вступному випробуванні, атестації в формі тестових іспитів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торгових суден, в тому числі тих, які здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, і проведення підготовки судноводіїв малих / маломірних суден".