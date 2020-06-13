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Кабмін скасував проведення пробного ЗНО, - Степанов

Кабмін скасував проведення пробного ЗНО, - Степанов

Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Також було скасовано проведення ЗНО, пробного ЗНО, яке мало було відбутися 15 червня", - сказав Степанов на брифінгу в Києві в суботу вранці.

Міністр зазначив, що вчора, 12 червня, на засіданні уряду було ухвалено рішення про внесення змін до постанови, що регулює карантин.

Так, згідно з постановою Кабміну від 12 червня, внесені зміни в постанову № 392 про встановлення в Україні карантину.

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Вони припускають, що в підпункті 4 пункту 3 постанови, що забороняє відвідування навчальних закладів, крім низки випадків, вилучено слово "пробному".

Тобто тепер на час карантину заборонено відвідування навчальних закладів її здобувачами, крім участі "в зовнішньому незалежному оцінюванні, державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному професійному вступному випробуванні, атестації в формі тестових іспитів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торгових суден, в тому числі тих, які здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, і проведення підготовки судноводіїв малих / маломірних суден". 
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Топ коментарі
+3
Тільки чомусь на rada/gov/ua Постанова 392 зі зімнами від 04.06.20. і чинна.
"...3. На період дії карантину забороняється:
....4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання..."
Якою Постановою відмінили?
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13.06.2020 10:52
+3
Где изменения???
В 392 постанове нет изменений от 12 июня!
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13.06.2020 10:55
+2
особенно когда эпидемия есть....
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13.06.2020 11:25
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Правила форума Рада форумчан
Тільки чомусь на rada/gov/ua Постанова 392 зі зімнами від 04.06.20. і чинна.
"...3. На період дії карантину забороняється:
....4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання..."
Якою Постановою відмінили?
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13.06.2020 10:52 Відповісти
а у 4 пункті зовсім немає ЗНО тобі не видно? про пробне мова йде про ДПА на ЗНО мова йде, а про ЗНО на ЗНО мова не йде. ТАкі овсітяни, самі всих вчать,а самі не можутьпостанову нормально видать.
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13.06.2020 11:28 Відповісти
Мова йшла про вилучення слова "пробному". Не будь йолопом і не сміши народ! Нижче я вже відписався у чому справа! Змін на Раді ще немає! Скоріш за вс ене встигли внести! Постанова про зміни є, але вона тільки на сайті КМУ- №480 від 12.06.20р.
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13.06.2020 11:35 Відповісти
правильно, як називаються ЗНО-іспити? ДПА у формі ЗНО є, а само ЗНО у формі ЗНО де було? виходить, що за старою постановою дозволялось лише пробне ЗНО. хто клепав це все? "...крім участі у [слово "пробному" виключили] зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови..."
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13.06.2020 16:45 Відповісти
Где изменения???
В 392 постанове нет изменений от 12 июня!
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13.06.2020 10:55 Відповісти
Зміни є! Ви неуважно читали
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13.06.2020 11:01 Відповісти
Де він неуважно читав?! Відкрийте Постанову 392 і прочитайте п.3. пп4. Там останні зміни були Постановою 435 від 03.06.20.! Є тільки два варіанти - або Постанову про зміни ще не опублікували (але це взагалі ппць бо 15.06 вже у понеділок і потрібно приймати рішення на місцевому рівні щодо відміни ЗНО вже сьогодні, а чим користуватися - на який нормативний акт ссилатися?), або це не правда і ніяких змін не має.
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13.06.2020 11:14 Відповісти
Так дійсно є. Знайшов Постанову про зміни, але тільки на сайті КМУ! На Раді їх ще не опублікували і не внесли зміни у Постанову 392.
Якщо кому цікаво - це Постанова №480 від 12.06.20р. "Про внесення змін до деяких актів КМУ" (п.4 цієї постанови).
Той хто готовив матеріал на цензор.нет, не повністю вивчив матеріал, потрібно було хоча б зазначити номер Постанови КМУ на зміни.
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13.06.2020 11:30 Відповісти
це не у цензора проблеми, а у тих, хто публікує закони. зараз на багатьох форумах ця каша. виходить слух пішов а підтвердження немає. але вже зараз є.
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13.06.2020 16:48 Відповісти
В эпидемии лучше пере чем недо.Особенно с детьми.Кличко это понял раньше Степанова.
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13.06.2020 11:03 Відповісти
особенно когда эпидемия есть....
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13.06.2020 11:25 Відповісти
Тау в цьому році у виші ніхто не вступить?
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13.06.2020 11:05 Відповісти
Головне гроші з людей зібрали а віддавати ніхто не буде. Така влада
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13.06.2020 11:06 Відповісти
Деньги как возвращать будут, а это 51лям!? С компенсацией как я понимаю...
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13.06.2020 11:07 Відповісти
Степанов уже готов отдать оклад за 12 лет
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13.06.2020 11:08 Відповісти
Якщо зараз не зроблять обмежень, як у березні-квітні, то і основного не буде
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13.06.2020 11:13 Відповісти
Та нервуйтесь ви так. Я з вами цілком згодна, що пту-шників, наприклад, не повинні хвилювати проблеми тих лохів, що зно хочуть скласти.
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13.06.2020 11:57 Відповісти
ха, а ПТУ-шників повинно хвилювати отримання свідоцтва про загальну (повну) середню освіту. вони вступали після 9го класу зі свідоцтвом про неповну середню освіту і не зможуть випуститися зі свого ПТУ без св.про повну. тому ДПА-11клас їм здавати полюбе і до лохів, що здають ЗНО це аж ніяк не відноситься, бо вони самі лохи - здавати треба і ДПА-11клас і іспити при бурсі.
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13.06.2020 16:52 Відповісти
Якi обмеження були у березнi-квiтнi? Миллионы машин ездили туда-сюда. Пробки в Киеве были рекордными, сам Педалик просил кабмин снять кретин-карантин!
Не мелите чушь
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13.06.2020 11:28 Відповісти
Їсти не дай, дай по...ти. Дочекайтсь позиції МОНа з приводу.
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13.06.2020 12:06 Відповісти
Як збираються повертати кошти за пробне ЗНО?
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13.06.2020 12:09 Відповісти
Уже придумали, видать не мы одни этим вопросом задаёмся. Сказали что пробное будет онлайн, ублюдки, разводят как кхотят. Сыну уже инфа пришла с офицала.
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13.06.2020 13:22 Відповісти
На кой нам нужно онлайн за 300грн. если мы тесты проходим ведущих университетов мира, причем на их языках и бесплатно. Херувим это будет а ни пробный ЗНО!!!
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13.06.2020 13:26 Відповісти
Мошенничество в государственном масштабе. Когда будут возвращены деньги? Извините, но так в наглую обворовывать людей даже предыдущие власти себе не позволяли. Или они считают, что раздав тетрадки, и давая на прохождение 3 дня дома, это вообще можно считать пробным ЗНО? Хватит людей держать за лохов.
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13.06.2020 19:38 Відповісти
 
 