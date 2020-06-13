За сутки у 132 жителей Львовщины диагностировали COVID-19

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

"Лабораторные центры города провели 639 ПЦР-тестов, из которых 132 – позитивные. Среди них 59 жителей Львова", - сказано в сообщении.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом во Львовской области возросло до 2658 человек. 604 пациента выздоровели, 92 скончались.

"Есть большое количество новых подтвержденных случаев инфицирования, но это связано с тем, что и лаборатории проводят много тестирований - за последние дни ежедневно более 600 ПЦР-исследований. Если смотреть в процентном соотношении, то ситуация за последние дни одинакова - в пределах 20-21% новых случаев от общего количества проведенных тестирований в сутки. Сейчас нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней, тогда мы будем видеть реальную картину за день, и сможем говорить о показателе инцидентности собственно на это время", - прокомментировала Сличная.

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