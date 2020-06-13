РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4536 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 497 13
карантин (16728) Львов (4507) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки у 132 жителей Львовщины диагностировали COVID-19

За сутки у 132 жителей Львовщины диагностировали COVID-19

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

"Лабораторные центры города провели 639 ПЦР-тестов, из которых 132 – позитивные. Среди них 59 жителей Львова", - сказано в сообщении.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом во Львовской области возросло до 2658 человек. 604 пациента выздоровели, 92 скончались.

"Есть большое количество новых подтвержденных случаев инфицирования, но это связано с тем, что и лаборатории проводят много тестирований - за последние дни ежедневно более 600 ПЦР-исследований. Если смотреть в процентном соотношении, то ситуация за последние дни одинакова - в пределах 20-21% новых случаев от общего количества проведенных тестирований в сутки. Сейчас нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней, тогда мы будем видеть реальную картину за день, и сможем говорить о показателе инцидентности собственно на это время", - прокомментировала Сличная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовские предприниматели требовали ослабить карантин. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
вчера наблюдала картину на ул. леси украинке на столиках баров сидело пару сотен чел.. если там хоть один переносчик то все эти сотни уродов получили корону 19. наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь эти быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительсве срут на всех обворовывая, вот и сейчас на столиках своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. быдло страна. нет культуры.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:08
+2
А где гарантия что с десяток позитивных анализов это не анализ одного человека а фамилии подстава для заполучения денег из бюджета,кто-то из контролирующих органов додумался проверить достоверность этих анализов и соотвецтвие заболевания у этих указаных фамилий?
показать весь комментарий
13.06.2020 11:58
+1
"нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней" Источник: https://censor.net/n3201808https://censor.net/n3201808

Это значит сейчас результаты ждут неделями ?
показать весь комментарий
13.06.2020 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней" Источник: https://censor.net/n3201808https://censor.net/n3201808

Это значит сейчас результаты ждут неделями ?
показать весь комментарий
13.06.2020 10:54 Ответить
Це означає, що позавчора аналізи з Львівщини розвезли по лабораторіям по всій Україні - обласні місцеві не справляються.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:04 Ответить
Что то Львивщина в последнее время в лидерах по росту, в некоторые дни даже Киев обгоняет, хотя в Киеве понятное дело побольше людей живет. Слишком часто в гости друг к другу чтоли ходят.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:56 Ответить
Нормально так вышли с карантина
показать весь комментарий
13.06.2020 11:01 Ответить
вчера наблюдала картину на ул. леси украинке на столиках баров сидело пару сотен чел.. если там хоть один переносчик то все эти сотни уродов получили корону 19. наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь эти быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительсве срут на всех обворовывая, вот и сейчас на столиках своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. быдло страна. нет культуры.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:08 Ответить
таких надо казнить
показать весь комментарий
13.06.2020 11:55 Ответить
Дуже цікаво де саме на Лесі Українки є столики барів на сотні людей? Французьке кафе закрите, в пабах нема літньої тераси. Та й уся вулиця вузька, то не Староєврейська. Де там помістилося стільки людей в якому конкретно закладі?
показать весь комментарий
13.06.2020 15:25 Ответить
там столиков на +- 400 людей. только на угловом кафе на пересечении с друкарськой столиков на 110 ч +-
показать весь комментарий
13.06.2020 16:49 Ответить
https://varta1.com.ua/u-lvovi-zaraz-otrymuyut-rezultaty-testiv-na-covid-19-yaki-buly-zdani-19-travnya/
показать весь комментарий
13.06.2020 11:27 Ответить
Саме так. По 800 аналізів відбирають, маринують їх два-три тижні а потім кричать караул. Мій зять здавав тест 5 травня а результат ми отримали 26 травня, негативний.
Жодна область не каже скільки вона проводить тестів. Нема тестів - нема хворих.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:27 Ответить
єто последствия праздников
показать весь комментарий
13.06.2020 11:56 Ответить
А где гарантия что с десяток позитивных анализов это не анализ одного человека а фамилии подстава для заполучения денег из бюджета,кто-то из контролирующих органов додумался проверить достоверность этих анализов и соотвецтвие заболевания у этих указаных фамилий?
показать весь комментарий
13.06.2020 11:58 Ответить
Через тиждень побачимо результат Трійці - 200к у церквах... Невиліковні, *****...
показать весь комментарий
13.06.2020 12:05 Ответить
 
 