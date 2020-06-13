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За добу у 132 жителів Львівщини діагностували COVID-19

За добу у 132 жителів Львівщини діагностували COVID-19

За минулу добу у 132 жителів Львівської області діагностували коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на дані керівниці міського штабу з протидії коронавірусу Галини Слічної.

Лабораторні центри в місті провели 639 ПЛР-тестів, з яких 132 — позитивні (серед них — 59 це мешканці Львова).

"Маємо велику кількість нових підтверджених випадків інфікування, але це пов`язано з тим, що й лабораторії проводять багато тестувань — за останні дні щодня понад 600 ПЛР-досліджень. Якщо дивитись у відсотковому співвідношенні, то ситуація за останні дні однакова — в межах 20−21% нових випадків від загальної кількості проведених тестувань за добу.

Зараз нам важливо вийти на такий етап тестування, щоб результати аналізів ми могли отримувати за максимум кілька днів, тоді ми будемо бачити реальну картину за день, і зможемо говорити про показник інцидентності власне на цей час", — прокоментувала Галина Слічна.

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Топ коментарі
+5
вчера наблюдала картину на ул. леси украинке на столиках баров сидело пару сотен чел.. если там хоть один переносчик то все эти сотни уродов получили корону 19. наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь эти быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительсве срут на всех обворовывая, вот и сейчас на столиках своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. быдло страна. нет культуры.
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13.06.2020 11:08
+2
А где гарантия что с десяток позитивных анализов это не анализ одного человека а фамилии подстава для заполучения денег из бюджета,кто-то из контролирующих органов додумался проверить достоверность этих анализов и соотвецтвие заболевания у этих указаных фамилий?
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13.06.2020 11:58
+1
"нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней" Источник: https://censor.net/n3201808https://censor.net/n3201808

Это значит сейчас результаты ждут неделями ?
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13.06.2020 10:54
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"нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней" Источник: https://censor.net/n3201808https://censor.net/n3201808

Это значит сейчас результаты ждут неделями ?
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13.06.2020 10:54 Відповісти
Це означає, що позавчора аналізи з Львівщини розвезли по лабораторіям по всій Україні - обласні місцеві не справляються.
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13.06.2020 12:04 Відповісти
Что то Львивщина в последнее время в лидерах по росту, в некоторые дни даже Киев обгоняет, хотя в Киеве понятное дело побольше людей живет. Слишком часто в гости друг к другу чтоли ходят.
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13.06.2020 10:56 Відповісти
Нормально так вышли с карантина
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13.06.2020 11:01 Відповісти
вчера наблюдала картину на ул. леси украинке на столиках баров сидело пару сотен чел.. если там хоть один переносчик то все эти сотни уродов получили корону 19. наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь эти быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительсве срут на всех обворовывая, вот и сейчас на столиках своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. быдло страна. нет культуры.
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13.06.2020 11:08 Відповісти
таких надо казнить
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13.06.2020 11:55 Відповісти
Дуже цікаво де саме на Лесі Українки є столики барів на сотні людей? Французьке кафе закрите, в пабах нема літньої тераси. Та й уся вулиця вузька, то не Староєврейська. Де там помістилося стільки людей в якому конкретно закладі?
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13.06.2020 15:25 Відповісти
там столиков на +- 400 людей. только на угловом кафе на пересечении с друкарськой столиков на 110 ч +-
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13.06.2020 16:49 Відповісти
https://varta1.com.ua/u-lvovi-zaraz-otrymuyut-rezultaty-testiv-na-covid-19-yaki-buly-zdani-19-travnya/
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13.06.2020 11:27 Відповісти
Саме так. По 800 аналізів відбирають, маринують їх два-три тижні а потім кричать караул. Мій зять здавав тест 5 травня а результат ми отримали 26 травня, негативний.
Жодна область не каже скільки вона проводить тестів. Нема тестів - нема хворих.
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13.06.2020 15:27 Відповісти
єто последствия праздников
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13.06.2020 11:56 Відповісти
А где гарантия что с десяток позитивных анализов это не анализ одного человека а фамилии подстава для заполучения денег из бюджета,кто-то из контролирующих органов додумался проверить достоверность этих анализов и соотвецтвие заболевания у этих указаных фамилий?
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13.06.2020 11:58 Відповісти
Через тиждень побачимо результат Трійці - 200к у церквах... Невиліковні, *****...
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13.06.2020 12:05 Відповісти
 
 