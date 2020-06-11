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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Львовские предприниматели требовали ослабить карантин. ФОТО

Около 200 протестующих, в основном, работники и владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса, устроили акцию протеста возле Львовской областной государственной администрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Я работаю в отеле, мою посуду. Из-за карантина я уже три месяца без работы, поэтому и без денег. Очень непросто. Во всех областях карантин ослабили, работают рестораны, гостиницы, а у нас нет", - рассказала львовянка Ольга.

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Хочу на работу", "Бизнес умирает" и другие.

Львовские предприниматели требовали ослабить карантин 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль

"Я работаю в ресторане охранником. Требуем от чиновников ослабить карантин. Я понимаю, что у нас в области отрицательная динамика больных коронавирусом. Но кто дает гарантию, что эта динамика изменится. Нам нужно с этим вирусом учиться жить", - рассказал участник протеста.

Из областной администрации к протестующим никто не вышел.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 29 070 человек, из них 13 141 пациент уже выздоровел, а 854 - умерли от осложнений.

Также на Цензор.НЕТ: Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot


Львовские предприниматели требовали ослабить карантин 02

Автор: 

карантин (16729) Львов (4589) протест (5858) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Карантин надо или снимать или вернуть в полной мере, все равно его уже не соблюдают, транспорт забит народом без всяких масок.
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11.06.2020 16:36
+3
Главное, что во Львове карантин не снимают а именно у них ростут показатели. Протестують вам надо ити в лаборатории и больницы там сидят накрутчики статистики.
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11.06.2020 16:34
+3
Ты чё упоротый? В Швеции и без него не было такого как в Испании. При чем здесь дурантин. Все зависит от аферотестирования. Откуда же вы такие идиоты берётесь. Или вы думаете львовяне чем то от полтавчан отличаются. В Полтаве по 0 позитивных тестов уже который день. Хотя уже пустили автобусы. А Львов без автобусов постоянно даёт позитивных.при чем здесь соблюдения. Не тупи овощь
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11.06.2020 16:41
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Разрешите ослабить!!!
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11.06.2020 16:33 Ответить
Они вообще в курсе что у них каждый пятый тестированный заражен, 120 из 600
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11.06.2020 16:33 Ответить
Да хоть каждый первый. Карантин до одного места, толку с него никакого, одни убытки.
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11.06.2020 18:26 Ответить
А почему Львов который нах послал зебобиков вообще должен подчинятся приказам подкацапников?
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11.06.2020 16:33 Ответить
Главное, что во Львове карантин не снимают а именно у них ростут показатели. Протестують вам надо ити в лаборатории и больницы там сидят накрутчики статистики.
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11.06.2020 16:34 Ответить
Зависит от того как его соблюдать, в Испании например уже который день без смертей а было по тысяче в день.
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11.06.2020 16:38 Ответить
Ты чё упоротый? В Швеции и без него не было такого как в Испании. При чем здесь дурантин. Все зависит от аферотестирования. Откуда же вы такие идиоты берётесь. Или вы думаете львовяне чем то от полтавчан отличаются. В Полтаве по 0 позитивных тестов уже который день. Хотя уже пустили автобусы. А Львов без автобусов постоянно даёт позитивных.при чем здесь соблюдения. Не тупи овощь
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11.06.2020 16:41 Ответить
во Львове городской транспорт работает в нормальном режиме.
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11.06.2020 16:50 Ответить
Так в Швеции и до сих пор ситуация плохая и смертность очень высокая, не тупи придурок.
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11.06.2020 16:53 Ответить
Так в Швеции и до сих пор ситуация плохая и смертность очень высокая,

Не ведитесь. В мире ежедневно умирает 250 000 тыс людей .СМИ преподают это как смерть от вируса.За три месяца в Запорожье не знаю ни одного человека ( и по слухам тоже) чтоб кто-то умер от этой пандемии.
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12.06.2020 08:59 Ответить
Игорь, держи.
https://www.youtube.com/watch?v=mGnKDTi_9PM

Итальянские медики рассказывают, как "лечили " больных:

А почему Львов ? А чтобы подорвать экономику области, проголосовавшей за Порошенко.
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11.06.2020 18:22 Ответить
Карантин надо или снимать или вернуть в полной мере, все равно его уже не соблюдают, транспорт забит народом без всяких масок.
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11.06.2020 16:36 Ответить
Львовские предприниматели требовали ослабить карантин - Цензор.НЕТ 4599Львовские предприниматели требовали ослабить карантин - Цензор.НЕТ 8760
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11.06.2020 16:41 Ответить
Врачи уже выехали.
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11.06.2020 16:54 Ответить
Ресторани і кафе у Львівській області я б давно вже всі позакривав через самі лише випадки отруєнь і антисанітарію.
Коли доводиться їздити у відрядження в Іршаву чи Мукачево то в Прикарпатті в "кабаках" дозволяємо собі хіба що каву. А їмо вже як в'їдемо на Закарпаття.
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11.06.2020 16:39 Ответить
Какой нежный. На вокзале бабки пирожки котлетками и печенью жареной торгуют. Всегда покупаю и ни разу не отравился. А ты кавой питайся.
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11.06.2020 18:24 Ответить
Что за мычание? Президенту - импичмент, правительство в отставку, Беню- в Израиль, Ахметова- на царствование!...
Как там говорили в 1917 - которые здесь (временные) закарантирились - слазь!
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11.06.2020 17:11 Ответить
Интересно кто это финансирует? Автобусов стоит, просто ппц. А карантин нужно на смягчать, а нахер отменять и казнить того, кто его придумал. А точно, шмыгу с лошком.
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11.06.2020 18:50 Ответить
Мадам, вы неисправимы, ваша вера сильнее ваших знаний, в этом и состоит ваша реальная проблема. Вы знаете что вирус реально существует, я вам давал ссылку на генетические исследования, вы знаете что по характеру распространения вируса мы имеем пандемию, вы как медик должны бы знать что это такое "Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах", наконец, вы можете добровольно, в качестве волонтера, поработать в ближайшей больнице, хоть в качестве волонтера подтирающего опы больным коронавирусом, тогда у вас будут объективные данные по поводу отсутствия или наличия вируса. А уж потом будете задаваться вопросом, почему он где то есть а где то его не видно, ну как суслика, его не видно но он где то есть. Что такое карантин идля чего он нужен, вас, как медика, учить не нужно.

И вот, вы дошли до того что, как медик, призываете к более активному распространению пандемии.

==А точно, шмыгу с лошком.
Вот я не знаю кто его, карантин, придумал, но он известен еще с библейских времен -
"Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его.
- Книга Левит, глава 13"
Вы им льстите, возводя в ранг "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80 вечных жидов ".

Так что придумавшего карантин казнить невозможно, он уже давно в "стране вечной охоты".
Так проявление чего вами движет?
Веры?
глупости?
невежества?
злого умысла?
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11.06.2020 23:32 Ответить
 
 