Львовские предприниматели требовали ослабить карантин. ФОТО
Около 200 протестующих, в основном, работники и владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса, устроили акцию протеста возле Львовской областной государственной администрации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
"Я работаю в отеле, мою посуду. Из-за карантина я уже три месяца без работы, поэтому и без денег. Очень непросто. Во всех областях карантин ослабили, работают рестораны, гостиницы, а у нас нет", - рассказала львовянка Ольга.
Люди держали в руках плакаты с надписями: "Хочу на работу", "Бизнес умирает" и другие.
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"Я работаю в ресторане охранником. Требуем от чиновников ослабить карантин. Я понимаю, что у нас в области отрицательная динамика больных коронавирусом. Но кто дает гарантию, что эта динамика изменится. Нам нужно с этим вирусом учиться жить", - рассказал участник протеста.
Из областной администрации к протестующим никто не вышел.
С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 29 070 человек, из них 13 141 пациент уже выздоровел, а 854 - умерли от осложнений.
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Не ведитесь. В мире ежедневно умирает 250 000 тыс людей .СМИ преподают это как смерть от вируса.За три месяца в Запорожье не знаю ни одного человека ( и по слухам тоже) чтоб кто-то умер от этой пандемии.
https://www.youtube.com/watch?v=mGnKDTi_9PM
Итальянские медики рассказывают, как "лечили " больных:
А почему Львов ? А чтобы подорвать экономику области, проголосовавшей за Порошенко.
Коли доводиться їздити у відрядження в Іршаву чи Мукачево то в Прикарпатті в "кабаках" дозволяємо собі хіба що каву. А їмо вже як в'їдемо на Закарпаття.
Как там говорили в 1917 - которые здесь (временные) закарантирились - слазь!
И вот, вы дошли до того что, как медик, призываете к более активному распространению пандемии.
==А точно, шмыгу с лошком.
Вот я не знаю кто его, карантин, придумал, но он известен еще с библейских времен -
"Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его.
- Книга Левит, глава 13"
Вы им льстите, возводя в ранг "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80 вечных жидов ".
Так что придумавшего карантин казнить невозможно, он уже давно в "стране вечной охоты".
Так проявление чего вами движет?
Веры?
глупости?
невежества?
злого умысла?