Львовские предприниматели требовали ослабить карантин. ФОТО

Около 200 протестующих, в основном, работники и владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса, устроили акцию протеста возле Львовской областной государственной администрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Я работаю в отеле, мою посуду. Из-за карантина я уже три месяца без работы, поэтому и без денег. Очень непросто. Во всех областях карантин ослабили, работают рестораны, гостиницы, а у нас нет", - рассказала львовянка Ольга.

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Хочу на работу", "Бизнес умирает" и другие.

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"Я работаю в ресторане охранником. Требуем от чиновников ослабить карантин. Я понимаю, что у нас в области отрицательная динамика больных коронавирусом. Но кто дает гарантию, что эта динамика изменится. Нам нужно с этим вирусом учиться жить", - рассказал участник протеста.

Из областной администрации к протестующим никто не вышел.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 29 070 человек, из них 13 141 пациент уже выздоровел, а 854 - умерли от осложнений.

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