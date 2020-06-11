Львівські підприємці вимагали послабити карантин. ФОТО
Близько 200 учасників протесту, здебільшого, працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу, влаштували акцію протесту біля Львівської обласної державної адміністрації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
"Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантин послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас немає", - розповіла львів'янка Ольга.
Люди тримали в руках плакати з написами: "Хочу на роботу", "Бізнес вмирає" та інші.
"Я працюю в ресторані охоронцем. Вимагаємо від чиновників послабити карантин. Я розумію, що у нас в області негативна динаміка хворих на коронавірус. Але хто дає гарантію, що ця динаміка зміниться. Нам потрібно з цим вірусом вчитися жити", - розповів учасник протесту.
З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.
З початку епідемії коронавірус в Україні підтвердили у 29 070 осіб, з них 13 141 пацієнт вже видужав, а 854 - померли від ускладнень.
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Не ведитесь. В мире ежедневно умирает 250 000 тыс людей .СМИ преподают это как смерть от вируса.За три месяца в Запорожье не знаю ни одного человека ( и по слухам тоже) чтоб кто-то умер от этой пандемии.
https://www.youtube.com/watch?v=mGnKDTi_9PM
Итальянские медики рассказывают, как "лечили " больных:
А почему Львов ? А чтобы подорвать экономику области, проголосовавшей за Порошенко.
Коли доводиться їздити у відрядження в Іршаву чи Мукачево то в Прикарпатті в "кабаках" дозволяємо собі хіба що каву. А їмо вже як в'їдемо на Закарпаття.
Как там говорили в 1917 - которые здесь (временные) закарантирились - слазь!
И вот, вы дошли до того что, как медик, призываете к более активному распространению пандемии.
==А точно, шмыгу с лошком.
Вот я не знаю кто его, карантин, придумал, но он известен еще с библейских времен -
"Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его.
- Книга Левит, глава 13"
Вы им льстите, возводя в ранг "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80 вечных жидов ".
Так что придумавшего карантин казнить невозможно, он уже давно в "стране вечной охоты".
Так проявление чего вами движет?
Веры?
глупости?
невежества?
злого умысла?