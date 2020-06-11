Львівські підприємці вимагали послабити карантин. ФОТО

Близько 200 учасників протесту, здебільшого, працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу, влаштували акцію протесту біля Львівської обласної державної адміністрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

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"Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантин послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас немає", - розповіла львів'янка Ольга.

Люди тримали в руках плакати з написами: "Хочу на роботу", "Бізнес вмирає" та інші.

"Я працюю в ресторані охоронцем. Вимагаємо від чиновників послабити карантин. Я розумію, що у нас в області негативна динаміка хворих на коронавірус. Але хто дає гарантію, що ця динаміка зміниться. Нам потрібно з цим вірусом вчитися жити", - розповів учасник протесту.

З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.

З початку епідемії коронавірус в Україні підтвердили у 29 070 осіб, з них 13 141 пацієнт вже видужав, а 854 - померли від ускладнень.

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