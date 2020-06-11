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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Львівські підприємці вимагали послабити карантин. ФОТО

Близько 200 учасників протесту, здебільшого, працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу, влаштували акцію протесту біля Львівської обласної державної адміністрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Львівські підприємці вимагали послабити карантин 01

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"Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантин послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас немає", - розповіла львів'янка Ольга.

Люди тримали в руках плакати з написами: "Хочу на роботу", "Бізнес вмирає" та інші.

"Я працюю в ресторані охоронцем. Вимагаємо від чиновників послабити карантин. Я розумію, що у нас в області негативна динаміка хворих на коронавірус. Але хто дає гарантію, що ця динаміка зміниться. Нам потрібно з цим вірусом вчитися жити", - розповів учасник протесту.

З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.

З початку епідемії коронавірус в Україні підтвердили у 29 070 осіб, з них 13 141 пацієнт вже видужав, а 854 - померли від ускладнень.

Читайте: Погіршення ситуації з COVID-19 в 10 і більше областях буде приводом для посилення карантину, - Шмигаль


Львівські підприємці вимагали послабити карантин 02

Автор: 

карантин (18172) Львів (3075) протест (2398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Карантин надо или снимать или вернуть в полной мере, все равно его уже не соблюдают, транспорт забит народом без всяких масок.
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11.06.2020 16:36
+3
Главное, что во Львове карантин не снимают а именно у них ростут показатели. Протестують вам надо ити в лаборатории и больницы там сидят накрутчики статистики.
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11.06.2020 16:34
+3
Ты чё упоротый? В Швеции и без него не было такого как в Испании. При чем здесь дурантин. Все зависит от аферотестирования. Откуда же вы такие идиоты берётесь. Или вы думаете львовяне чем то от полтавчан отличаются. В Полтаве по 0 позитивных тестов уже который день. Хотя уже пустили автобусы. А Львов без автобусов постоянно даёт позитивных.при чем здесь соблюдения. Не тупи овощь
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11.06.2020 16:41
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11.06.2020 16:33 Відповісти
Они вообще в курсе что у них каждый пятый тестированный заражен, 120 из 600
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11.06.2020 16:33 Відповісти
Да хоть каждый первый. Карантин до одного места, толку с него никакого, одни убытки.
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11.06.2020 18:26 Відповісти
А почему Львов который нах послал зебобиков вообще должен подчинятся приказам подкацапников?
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11.06.2020 16:33 Відповісти
Главное, что во Львове карантин не снимают а именно у них ростут показатели. Протестують вам надо ити в лаборатории и больницы там сидят накрутчики статистики.
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11.06.2020 16:34 Відповісти
Зависит от того как его соблюдать, в Испании например уже который день без смертей а было по тысяче в день.
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11.06.2020 16:38 Відповісти
Ты чё упоротый? В Швеции и без него не было такого как в Испании. При чем здесь дурантин. Все зависит от аферотестирования. Откуда же вы такие идиоты берётесь. Или вы думаете львовяне чем то от полтавчан отличаются. В Полтаве по 0 позитивных тестов уже который день. Хотя уже пустили автобусы. А Львов без автобусов постоянно даёт позитивных.при чем здесь соблюдения. Не тупи овощь
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11.06.2020 16:41 Відповісти
во Львове городской транспорт работает в нормальном режиме.
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11.06.2020 16:50 Відповісти
Так в Швеции и до сих пор ситуация плохая и смертность очень высокая, не тупи придурок.
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11.06.2020 16:53 Відповісти
Так в Швеции и до сих пор ситуация плохая и смертность очень высокая,

Не ведитесь. В мире ежедневно умирает 250 000 тыс людей .СМИ преподают это как смерть от вируса.За три месяца в Запорожье не знаю ни одного человека ( и по слухам тоже) чтоб кто-то умер от этой пандемии.
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12.06.2020 08:59 Відповісти
Игорь, держи.
https://www.youtube.com/watch?v=mGnKDTi_9PM

Итальянские медики рассказывают, как "лечили " больных:

А почему Львов ? А чтобы подорвать экономику области, проголосовавшей за Порошенко.
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11.06.2020 18:22 Відповісти
Карантин надо или снимать или вернуть в полной мере, все равно его уже не соблюдают, транспорт забит народом без всяких масок.
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11.06.2020 16:36 Відповісти
Львовские предприниматели требовали ослабить карантин - Цензор.НЕТ 4599Львовские предприниматели требовали ослабить карантин - Цензор.НЕТ 8760
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11.06.2020 16:41 Відповісти
Врачи уже выехали.
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11.06.2020 16:54 Відповісти
Ресторани і кафе у Львівській області я б давно вже всі позакривав через самі лише випадки отруєнь і антисанітарію.
Коли доводиться їздити у відрядження в Іршаву чи Мукачево то в Прикарпатті в "кабаках" дозволяємо собі хіба що каву. А їмо вже як в'їдемо на Закарпаття.
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11.06.2020 16:39 Відповісти
Какой нежный. На вокзале бабки пирожки котлетками и печенью жареной торгуют. Всегда покупаю и ни разу не отравился. А ты кавой питайся.
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11.06.2020 18:24 Відповісти
Что за мычание? Президенту - импичмент, правительство в отставку, Беню- в Израиль, Ахметова- на царствование!...
Как там говорили в 1917 - которые здесь (временные) закарантирились - слазь!
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11.06.2020 17:11 Відповісти
Интересно кто это финансирует? Автобусов стоит, просто ппц. А карантин нужно на смягчать, а нахер отменять и казнить того, кто его придумал. А точно, шмыгу с лошком.
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11.06.2020 18:50 Відповісти
Мадам, вы неисправимы, ваша вера сильнее ваших знаний, в этом и состоит ваша реальная проблема. Вы знаете что вирус реально существует, я вам давал ссылку на генетические исследования, вы знаете что по характеру распространения вируса мы имеем пандемию, вы как медик должны бы знать что это такое "Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах", наконец, вы можете добровольно, в качестве волонтера, поработать в ближайшей больнице, хоть в качестве волонтера подтирающего опы больным коронавирусом, тогда у вас будут объективные данные по поводу отсутствия или наличия вируса. А уж потом будете задаваться вопросом, почему он где то есть а где то его не видно, ну как суслика, его не видно но он где то есть. Что такое карантин идля чего он нужен, вас, как медика, учить не нужно.

И вот, вы дошли до того что, как медик, призываете к более активному распространению пандемии.

==А точно, шмыгу с лошком.
Вот я не знаю кто его, карантин, придумал, но он известен еще с библейских времен -
"Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его.
- Книга Левит, глава 13"
Вы им льстите, возводя в ранг "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80 вечных жидов ".

Так что придумавшего карантин казнить невозможно, он уже давно в "стране вечной охоты".
Так проявление чего вами движет?
Веры?
глупости?
невежества?
злого умысла?
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11.06.2020 23:32 Відповісти
 
 