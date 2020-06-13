Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от российских наемников, которые пытались взять под контроль город в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Шесть лет с того исторического дня, когда Мариуполь был освобожден от оккупантов и над городом снова был поднят украинский флаг. Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного", - написал Зеленский.

"С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами - трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир", - отметил глава государства.

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Президент подчеркнул, что сделает всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе на востоке Украины и в Крыму.