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Зеленський (22456) Маріуполь (3207) привітання (729)

Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів

Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів

Президент України Володимир Зеленський привітав Маріуполь з шостою річницею визволення від російських найманців, які намагалися взяти під контроль місто в 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Шість років з того історичного дня, коли Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор.

Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого.

З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями – працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир.

Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на сході України та в Криму".

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Топ коментарі
+27
когда Марик освобождали, эта мразь корпоратив у сепаров в Донецке отплясывала..
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13.06.2020 13:36
+24
Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 2656
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13.06.2020 13:40
+23
Мариуподь сам освободился? Или это сделали наши ребята герои которые его освободили?
Что за совковая привычка поздравлять город...не тех кто освободил город...ни тех кто живет в городе??
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13.06.2020 13:35
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Значит , ждите подлянки от ЗЕ в Мариуполе
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13.06.2020 13:34 Відповісти
Марик.. 15 минут назад (видосик)..
https://twitter.com/LuftGanza/status/1271706374087589891
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13.06.2020 13:50 Відповісти
«пятниця, 19 квітня 2019, 16:59

Кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что готов стать на колени перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, лишь бы тот не ставил на колени Украину.»

Хтось може уявити, щоб таке сказав Черчіль? Або хай вже не протиночі, Сталін?
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13.06.2020 14:09 Відповісти
марик - собачья кличка и сленг ваты, наш город зовется Мариуполь!
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13.06.2020 14:39 Відповісти
соррян! ..
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13.06.2020 14:47 Відповісти
Марик - сленг молодежи и человеческое имя. Не утрируй.
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13.06.2020 17:13 Відповісти
и молодежи "ватной" тоже. Ни один , уважающий свой город мариуполец так наш город не назовет, как и житель Зопорожья запориком или житель Херсона хериком
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13.06.2020 20:03 Відповісти
Вова, где ты был в это время ?

выступал с концертом в Горловке ?
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13.06.2020 14:05 Відповісти
Он и в Мариуполе давал концерт солдатам https://youtu.be/5Xb_XbEtRLM
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13.06.2020 14:38 Відповісти
ага а потом просит роту для охраны для свой 95 квартал
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13.06.2020 14:45 Відповісти
Украина стала партнером Программы расширенных возможностей НАТО, цель которой поддержка и углубление сотрудничества между союзниками. Эту 'подлянку' вы имеете ввиду?

Кроме того Укроборонпром модернизирует технику и отлично работает. Мало того, мы заключаем контракты на модернизацию легких плавучих танков в Индонезии, вытесняя с рынка рашку. Именно так и ведут себя , по-вашему, зрадники. На кого работаешь, Толстяк?
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13.06.2020 15:19 Відповісти
Дамочка, а чё насчёт сокращения от ЗЕ боевых частей ВС на 10%? Какая модернизация техники от ЗЕ? Для Индонезии! И сколько рашки он выдавил с Индонезии? В единицах или % ? Да хоть для Лесото продаёт, а украинским войскам до этого?
Когда это мы с НАТО стали СОЮЗНИКАМИ? Это в какой-такой "программе" записано? Мы даже член ООН, но это не спасает от врага.
Подлянка от ЗЕ это уничтожение украинской экономики, ослабление армии, нарушение прав человека, повышение уровня коррупции и вражды между гражданами.
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14.06.2020 11:01 Відповісти
Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ 2020, 17:04

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой - поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

"Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косове, а также для Сил реагирования и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - пояснили в НАТО решение включить Украину в программу.
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14.06.2020 11:06 Відповісти
Так вот оно чё, мы предоставили войска в Афганистан и Косово, ну и конечно учения. А союзники то в чём? Где написано что союзники? Где оружие от друзей по-оружию? Где общая военная цель? "Член программы" это союзник?
Участие в международных миротворческих миссиях это не статус союзника.
Может ЗЕ обратился с просьбой принять в члены НАТО? Да он скорее утонет в собственном дерьме чем сделает выбор о членстве в НАТО и о европейском выборе
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14.06.2020 11:18 Відповісти
Да, союзники. Да , партнеры. И не просилы, а полноценные участники этого партнёрства. Украина в ближайшие годы станет самой прогрессивной страной Восточной Европы. А вы, петрушки с кацапьем, удавитесь . Я ещё ни одного раза не ошибалась в своих прогнозах.
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14.06.2020 11:23 Відповісти
Мем, на чём гадаете о будущем: - на кофеиновой гуще или на мокрых портках Сивохи?
Это безголовый ЗЕ сможет догнать и перегнать Польшу или Чехию?
Он только и смог что обвалить экономику, повысить налоги и прислужиться коррупционерам-олигархам.
Отвечу вам аллегориями вашего ЗЕ: проститутка (зе-власть) может и считает себя "союзницей" но её половой партнёр совсем другого об этом мнения.
П.С. хотите предсказать будущее - возьмите калькулятор в руки и посчитайте с чем вы туда отправляетесь, ЗЕ отправляет Украину в будущее с голой задницей
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14.06.2020 11:55 Відповісти
12 июня, именно в день очередного рассейского вяличия, прикинь? Найди заржу а этом, троль.
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14.06.2020 11:10 Відповісти
ну так Гнутово хочет дырявым отдать - типа разведение сторон . а это практически пригород Мариуполя
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13.06.2020 16:35 Відповісти
И по фонтанам, по фонтанам...😀
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13.06.2020 13:35 Відповісти
Мариуподь сам освободился? Или это сделали наши ребята герои которые его освободили?
Что за совковая привычка поздравлять город...не тех кто освободил город...ни тех кто живет в городе??
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13.06.2020 13:35 Відповісти
А как Зеля может поздравлять наших военных ? Военные на передовой почти все послали нах на выборах Зелю
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13.06.2020 13:38 Відповісти
Боюсь, если бы не наши войска там, этот город переметнулся бы в ростовскую обл.
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13.06.2020 13:51 Відповісти
Главным образом - батальйон Азов. Тогда он еще батальйоном был.
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13.06.2020 14:43 Відповісти
Шесть лет назад Армия под руководством Верховным главнокомандующим Президентом Порошенко освободила от рузьге Мариуполь. Зеленскай тогда сидело в Мацковии и шутило про то,что Украина отступает
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13.06.2020 13:36 Відповісти
когда Марик освобождали, эта мразь корпоратив у сепаров в Донецке отплясывала..
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13.06.2020 13:36 Відповісти
Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 2656
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13.06.2020 13:40 Відповісти
МРАЗЬ !!!!
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13.06.2020 14:06 Відповісти
четвер, 17 квітня 2014

"Как известно, сейчас Владимир Зеленский и вся команда студии «Квартал 95» дают концерты на востоке Украины. Ребята уже выступили в Донецке и Луганске, а сегодня собираются сорвать аншлаг в Горловке."

Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 3679
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13.06.2020 13:42 Відповісти
А перед тим, 13 квітня 2014, на Донбассі кацапські шістки, під командою кацапських офіцерів, розстріляли спеназ СБУ України.
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13.06.2020 14:04 Відповісти
Ну , если чесно, то он все-таки дал концерт в Мариуполе в 2014 году, для солдат. Вот видео: https://youtu.be/5Xb_XbEtRLM
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13.06.2020 14:29 Відповісти
цікаво.. а є якісь джерела, що це підтверджують..?
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13.06.2020 14:10 Відповісти
Даже в Мариуполе Зелю уже ненавидят и встречают с плакатами "я ж не лох, мне 42-ой год"
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13.06.2020 13:37 Відповісти
октябрь 2019, МАРИУПОЛЬ
Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 4620

Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 3506

.......
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13.06.2020 14:10 Відповісти
пнх
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13.06.2020 13:37 Відповісти
А где орден Турчинову? Или только сепаров награждать можно
Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 8414
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13.06.2020 13:37 Відповісти
Ну не бреши про славянск там ваты меньше чем в Киеве!
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13.06.2020 13:40 Відповісти
легким пинком под зад, ватник ТриДваРаз-Тарас улетает в спам..
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13.06.2020 13:40 Відповісти
про російських окупантів навіть не згадується, в нього просто окупанти"

Шість років з того історичного дня, коли Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор.

Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об'єднані, для нас не існує нічого неможливого.

З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями - працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир.

Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на сході України та в Криму.
"
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13.06.2020 13:38 Відповісти
то за него пишут наверное, как обязательные задания по дате. А сам он сепар! И окружил себя сепарами - Ермаком и Портновым и Коломойским и т.д. На словах патриот, а на делах коллаборант!
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13.06.2020 13:51 Відповісти
З його рота - хіба шо "хохмочки"...
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13.06.2020 14:13 Відповісти
Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов ...и пообещал к следующей годовщине отвести из города ВСУ.
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13.06.2020 13:52 Відповісти
;Россія нє нарушаєт граніц- ана іх пєрєдвігаєт;
В. А. Зєлєнскій. 2014р.
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13.06.2020 13:54 Відповісти
ну и где "этнические чистки" , "кровавые правосеки" и прочий жах, про что кукарекали РФ пропагандоны ? 6 лет - столько длилась WWII. Отбили у орков город украинские добровольцы самых разных этнических составов ( в том числе - русские) . И пока - мир и тишина. Экономика на нуле ? Все в своих руках. Положение Западной Германии было стократно хуже , ВСЕ эксперты не верили , что ее экономику можно возродить. Только Маршалл плыл против течения. И оказался прав . Значит ПОКА ещё солидарная воля избирателей недостаточна, чтобы уничтожить проклятое наследие совка в экономике - истребить , как класс разрешительно-взяточную систему начала бизнеса и десятки контролирующих- удушающих госконтор, снизить кредитные ставки, запрет на ввоз азиатской рабочей силы ,убрать ВСЕ барьеры ( кроме , естественно, попирающих интересы большинства граждан - налогоплательщиков Украины напрямую)- для инвестиций западного капитала и т.п - рецепты известны. И дело пойдёт. Чем Украина хуже Польши? Начинали одинаковою И тоже нет подземных ништяков.
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13.06.2020 14:01 Відповісти
Тошнотворний в нас головком, *****((( на спецрежим недосяжності перейшло воно в окупованій державі, *****((( Куди ти вже зібралося чкурнути на удальонці, гімно зелене?
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13.06.2020 14:06 Відповісти
если бы он так и остался у орков (вместе меткомбинатом), то ахметеи не нужно было бы маскироваться, жил бы в москве, ходил бы на все ватные тусовки и прославлял бы "солнцеликова" открыто! а у мариупольской ваты свершилась бы мечта (идиотов) подохнуть в паРашке!
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13.06.2020 14:09 Відповісти
Скорей бы уже поздравлять Украину с освобождением от зелеплесени.
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13.06.2020 14:09 Відповісти
Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів - Цензор.НЕТ 5694

...
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13.06.2020 14:22 Відповісти
А почему не поблагодарил пятого Президента, при котором было это освобождение?
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13.06.2020 14:23 Відповісти
А шо за оккупанты? Зеля не уточнил, а 73% не знает. Кто это, немцы, омерика или Парагвай?
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13.06.2020 14:29 Відповісти
Ага... - Привітав, та відвів армію до Херсону??? Чи до Одеси???
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13.06.2020 14:35 Відповісти
Зе, падло ты такэ. Почему до сих пор наши воины на передовой собирают деньги и сами покупают себе бронежилеты?
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13.06.2020 14:37 Відповісти
Знов бігав по фонтану?
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13.06.2020 14:45 Відповісти
ему незя- он спрятался как его кумир на москве
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13.06.2020 14:46 Відповісти
А чим займався майбутній през в ті роки ? Гастролював рашкою.
Зараз же він переслідує тих, хто відвойовував державу.
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13.06.2020 15:33 Відповісти
Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів - Цензор.НЕТ 361
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13.06.2020 16:27 Відповісти
Пнх, бубочка. Ты никакого отношения не имеешь ни к Мариуполю, ни к его освобождению.
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13.06.2020 17:25 Відповісти
Эй, Зеленский, а на каком российском корпоративе ты "играл на пианине" ровно шесть лет назад?
И не надо по знаменательным датам корчить из себя украинского патриота - как говорил Станиславский: "Не верю"!
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13.06.2020 17:40 Відповісти
Земля, иди нах.., ты не имеешь к этому никакого отношения. Ты в это время, чертило, по россии разгуливал.
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13.06.2020 17:46 Відповісти
 
 