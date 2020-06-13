Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів
Президент України Володимир Зеленський привітав Маріуполь з шостою річницею визволення від російських найманців, які намагалися взяти під контроль місто в 2014 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.
"Шість років з того історичного дня, коли Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор.
Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого.
З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями – працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир.
Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на сході України та в Криму".
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/LuftGanza/status/1271706374087589891
Кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что готов стать на колени перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, лишь бы тот не ставил на колени Украину.»
Хтось може уявити, щоб таке сказав Черчіль? Або хай вже не протиночі, Сталін?
выступал с концертом в Горловке ?
Кроме того Укроборонпром модернизирует технику и отлично работает. Мало того, мы заключаем контракты на модернизацию легких плавучих танков в Индонезии, вытесняя с рынка рашку. Именно так и ведут себя , по-вашему, зрадники. На кого работаешь, Толстяк?
Когда это мы с НАТО стали СОЮЗНИКАМИ? Это в какой-такой "программе" записано? Мы даже член ООН, но это не спасает от врага.
Подлянка от ЗЕ это уничтожение украинской экономики, ослабление армии, нарушение прав человека, повышение уровня коррупции и вражды между гражданами.
ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ 2020, 17:04
Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.
Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой - поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
"Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косове, а также для Сил реагирования и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - пояснили в НАТО решение включить Украину в программу.
Участие в международных миротворческих миссиях это не статус союзника.
Может ЗЕ обратился с просьбой принять в члены НАТО? Да он скорее утонет в собственном дерьме чем сделает выбор о членстве в НАТО и о европейском выборе
Это безголовый ЗЕ сможет догнать и перегнать Польшу или Чехию?
Он только и смог что обвалить экономику, повысить налоги и прислужиться коррупционерам-олигархам.
Отвечу вам аллегориями вашего ЗЕ: проститутка (зе-власть) может и считает себя "союзницей" но её половой партнёр совсем другого об этом мнения.
П.С. хотите предсказать будущее - возьмите калькулятор в руки и посчитайте с чем вы туда отправляетесь, ЗЕ отправляет Украину в будущее с голой задницей
Что за совковая привычка поздравлять город...не тех кто освободил город...ни тех кто живет в городе??
"Как известно, сейчас Владимир Зеленский и вся команда студии «Квартал 95» дают концерты на востоке Украины. Ребята уже выступили в Донецке и Луганске, а сегодня собираются сорвать аншлаг в Горловке."
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Шість років з того історичного дня, коли Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор.
Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об'єднані, для нас не існує нічого неможливого.
З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями - працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир.
Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на сході України та в Криму.
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В. А. Зєлєнскій. 2014р.
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Зараз же він переслідує тих, хто відвойовував державу.
И не надо по знаменательным датам корчить из себя украинского патриота - как говорил Станиславский: "Не верю"!