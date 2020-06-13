Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів

Президент України Володимир Зеленський привітав Маріуполь з шостою річницею визволення від російських найманців, які намагалися взяти під контроль місто в 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Шість років з того історичного дня, коли Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор.



Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого.



З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями – працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир.



Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на сході України та в Криму".

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