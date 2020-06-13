Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Пищевика, - пресс-центр ОС
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пищевик, в результате чего один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Военнослужащему оперативно была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дяди Васи Ученик
показать весь комментарий13.06.2020 15:36 Ответить Мне нравится 2
ingrid
показать весь комментарий13.06.2020 15:53 Ответить Мне нравится 2
Шура Семенец
показать весь комментарий13.06.2020 16:14 Ответить Мне нравится 1
Святослав Сагайдачный
показать весь комментарий13.06.2020 16:57 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...