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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Пищевика, - пресс-центр ОС

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Пищевика, - пресс-центр ОС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пищевик, в результате чего один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Военнослужащему оперативно была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

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13.06.2020 15:36 Ответить
Одужання.......
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13.06.2020 15:53 Ответить
Порошенко, барыга! Когда уже ты нажрешься и прекратишь войну?
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13.06.2020 16:14 Ответить
А вдоль дороги - украинские воины с автоматами грозно на страже стоят ! И теперь вдоль украинских дорог дохлые кацапы в обосссаных портках лежат. И тишина ! Красота!!!
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13.06.2020 16:57 Ответить
 
 