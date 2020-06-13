Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Пищевика, - пресс-центр ОС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пищевик, в результате чего один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Военнослужащему оперативно была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

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