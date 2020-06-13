Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин
Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин считает, что Сергея Стерненко должен судить суд присяжных.
Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.
"Во время третьего нападения убийца был убит.
Вчера я, как член Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию нападений на активистов свидетельствовал в суде под присягой по делу Сергея Стерненко.
Как член ВСК, я не вижу в этом процессе реальной беспристрастности и не понимаю, почему скорость этого расследования так разительно отличается от темпов расследования других нападений на Стерненко и активистов по всей Украине, дела которых исследует ВСК.
Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.
Является ли виновным за эту самозащиту гражданин, на которого системно нападают - и государство не предлагает защиты?
Я не знаю.
Но знаю, что каждый гражданин Украины имеет право на справедливость.
Сергей Стерненко имеет право, чтобы его судил не "реформированный" Порошенко суд, а украинцы в суде присяжных - который уже 25 лет гарантирован гражданам Конституцией.
Внедрение суда присяжных является частью предвыборной программы партии "Слуга народа" и нашей ответственностью.
Нам нужен суд, которому мы все будем доверять".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Більше і додати нічого.
Хіба що - Банду ГЕТЬ !
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Керівників СБУ зловили на незаконному втручанні в авіаперевезення!
А саме - незаконна вимога дозволяти рейси чи ні. Зловили серйозно - з доказами. Подивіться сьогодні «Спостерігач» на 5 каналі о 19:30. Я передав матеріали журналістам програми. Буде грандіозний скандал!
Хоть бы масочку одевали! Хотя при оральном сексе какая масочка?
Хай спочатку покажуть свої декларації!
Хотя сейчас и живу на расстоянии двух остановок транспорта от Рошен!))))
пропоную для всіх цих "зе", "опзж", "об", "шарія", ригів, всіх їхніх медіа та посіпак застосувати найсправедливіший суд ім. Лінча.
Штрафы за украинские квоты на радио и тв.
це перебор
це, як втеча "зі столом" у зеків
Диверсанты эрмак и таран поехали на мастеркласс спецкурсы по уничтожению украины.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
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Зєлю геть. Дострокові.
Що робив Сергій перед виборами президента? Відчайдушно хейтив Порошенка і всіляко підтримував Зеленського. От тепер нехай по повній відчує на собі результат свого ж вибору.
Значит не надо оказывать сопротивление убийцам,а то посадят в тюрьму, что бы неоказывали сопротивление полиции на Майдане, и тогда надо извинимся перед Портновым за то что Захарченко - министр МВД не давал приказ стрелять в людей и вообще не было такого приказа, давайте извинимся перед Януковичем, перед наемниками - террористами, которые стреляют в Украинских солдат, повидемому так надо.
Побольше бы таких ребят. А прислужников оккупантов нужно уничтожать!