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Стерненко (393) Гурин Дмитрий (33)

Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин

Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, -

Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин считает, что Сергея Стерненко должен судить суд присяжных.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Во время третьего нападения убийца был убит.

Вчера я, как член Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию нападений на активистов свидетельствовал в суде под присягой по делу Сергея Стерненко.

Как член ВСК, я не вижу в этом процессе реальной беспристрастности и не понимаю, почему скорость этого расследования так разительно отличается от темпов расследования других нападений на Стерненко и активистов по всей Украине, дела которых исследует ВСК.

Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.

Смотрите: Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Является ли виновным за эту самозащиту гражданин, на которого системно нападают - и государство не предлагает защиты?

Я не знаю.
Но знаю, что каждый гражданин Украины имеет право на справедливость.

Сергей Стерненко имеет право, чтобы его судил не "реформированный" Порошенко суд, а украинцы в суде присяжных - который уже 25 лет гарантирован гражданам Конституцией.

Внедрение суда присяжных является частью предвыборной программы партии "Слуга народа" и нашей ответственностью.

Нам нужен суд, которому мы все будем доверять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня. ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Топ комментарии
+35
Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.

Більше і додати нічого.
Хіба що - Банду ГЕТЬ !
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13.06.2020 15:40
+29
Ну да Порох им каждый день в штаны гадит даже вовремя пресконференции в парке смог Зеленскому в штаны нагадил да и так много что стул прищлось феном сушить!
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13.06.2020 15:41
+28
И тут ЗЕбилы Пороха приплели. Убогие
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13.06.2020 15:38
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Правила форума Совет форумчан
И тут ЗЕбилы Пороха приплели. Убогие
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13.06.2020 15:38 Ответить
Сначала реформу судов низшей инстанции отменили, а потом да это все Порох.))) Та норм, Зесептиконам сойдёт, некумовья при власти зашли и тут зайдет))))
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13.06.2020 15:40 Ответить
Ну да Порох им каждый день в штаны гадит даже вовремя пресконференции в парке смог Зеленскому в штаны нагадил да и так много что стул прищлось феном сушить!
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13.06.2020 15:41 Ответить
Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.

Більше і додати нічого.
Хіба що - Банду ГЕТЬ !
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13.06.2020 15:40 Ответить
Стерненко трижды нападал на титуханов пытаясь доказать что он бандюк Но титуханы не унимаются,двое удрали на РАБссию...,там ихний лежак под крышей Плешивого Хмыря Стерненко их достанет и в Кремле...Настоящий Бандеровец
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13.06.2020 15:40 Ответить
https://twitter.com/VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev



Керівників СБУ зловили на незаконному втручанні в авіаперевезення!
А саме - незаконна вимога дозволяти рейси чи ні. Зловили серйозно - з доказами. Подивіться сьогодні «Спостерігач» на 5 каналі о 19:30. Я передав матеріали журналістам програми. Буде грандіозний скандал!
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13.06.2020 15:40 Ответить
Українці ******* когось в кумири собі обирати.От ніхто мені не пояснив,в чому патріотизм Стерненка? В тому,що він професійний активіст? На які гроші він живе? Те що проти нього підмосковники,не робить його не винним.
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13.06.2020 15:43 Ответить
Он юристом работает.
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13.06.2020 15:50 Ответить
https://censor.net/user/453603 Ні.Те що проти нього усілякі підмосковники,не робить з нього патріота.Ви ж колись вже за Савченко кричали.А зараз всі мовчать.Це те саме.
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13.06.2020 16:03 Ответить
Шариевским прихвостням тут не место!
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13.06.2020 16:15 Ответить
https://censor.net/user/460487 За Шмарія тільки дурники голосують.Але їх кількість збільшується.
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13.06.2020 17:14 Ответить
да действительно, на какие деньги живет года стерненко?
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13.06.2020 16:02 Ответить
https://censor.net/user/464453 Він ж професійний активіст.За це і живе.А українці на таких ведуться.
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13.06.2020 16:04 Ответить
что-то я не слышал, что активисты получают зарплату
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13.06.2020 16:09 Ответить
Стерненко вбивця -- дебілдетект.
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13.06.2020 17:12 Ответить
https://censor.net/user/405676 З Білорусі видніше.
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13.06.2020 17:16 Ответить
Та хоч з Америки!
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13.06.2020 17:21 Ответить
https://censor.net/user/405676 Ви ж не з Америки.
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13.06.2020 17:26 Ответить
Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 8220
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13.06.2020 15:43 Ответить
Похоже без ЗеЮли тут не обошлось,
Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 5867

Хоть бы масочку одевали! Хотя при оральном сексе какая масочка?
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13.06.2020 15:50 Ответить
бутусов, а если такая картинка была бы про порошенко, забанили бы навечно
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13.06.2020 16:10 Ответить
Нет . Тут Митенька есть так он не такою шнягу на Пороха выкладывал и ничего не забанивали!. Появляеться изредка уже. Все его тут чморят как увидят! В чем тебе картинка то ненравиться?
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13.06.2020 16:29 Ответить
не люблю когда с первого лица делают жопу, это значит и со страны
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13.06.2020 16:38 Ответить
Да а когда эта жопа называла Украину немецкой актрисой для фильмов для взрослых ты любил?
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13.06.2020 16:44 Ответить
Тогда тебе в *********. Там фюрера любят.
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13.06.2020 17:24 Ответить
Зеленский не признал вину "девочки" Мендель в конфликте с "неэтичным" журналистом. Это фотка с этой статьи!
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13.06.2020 16:30 Ответить
как думаете, торкнет!?
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13.06.2020 21:52 Ответить
Які огидні мармизи!
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14.06.2020 16:36 Ответить
Спочатку ригів, які війну привели в Україну, а вже після інших.
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13.06.2020 15:44 Ответить
..ля і тут в зебілів порошенко винен)))
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13.06.2020 15:44 Ответить
Разницу между убийствами Гандзюк,Шеремета,полковника Шаповала,Акуевой и ее мужа...,все это звенья одной цепочки из кремля управляемой...
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13.06.2020 15:44 Ответить
Суд Пресяжных - это будет справедливо! Только должны присяжных, как в США набирать! Чтобы их изолировали на все время суда и они были 24 часа в сутки и 7 дней в неделю под наблюдением камер и чтобы их невозможно было подкупить или запугать. Ну это я говорю не про данное дело, а вообще, что все судебные решения должны выноситься присяжными!!! И чтобы транслировали дела, как в США по делу Симсона, что смотрела вся Америка!
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13.06.2020 15:47 Ответить
не удачный пример - дело Симсона)
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13.06.2020 16:05 Ответить
ну я не аналогию по делам Стерненко и Симпсона, а по тому, что за делом Симпсона следила вся Америка. Присяжных держали в изоляции месяцами и под камерами наблюдения. Дело было интересное, что куча фильмов еще сняли и сериалов по делу. Вот так у нас было бы интересно сделать, чтобы все смотрели суд и всем интересна истина была и т.п. И я не конкретно за дело Стерненко! Я говорю за саму систему судов. Чтобы у нас заработали нормально суды присяжных и чтобы показывали по телику эти дела и т.п. Чтобы вся общественность следила за справедливостью.
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13.06.2020 16:34 Ответить
......мечтатель......а доживём ли мы?.....
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13.06.2020 20:01 Ответить
и это уже шютка... бубочка-клоун победил потому что все были против вора пороха... обосрался вырок... неужели следующий стерненко?
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13.06.2020 15:47 Ответить
***, кому еще нужны доказательства, что дело уголовное преследование стерненко - заказное? Не верите? Тогда ответьте на два вопроса: почему каждая зелесрань так предвзято относится к процессу? Почему уголовное дело расследует сбу, а не полиция, как это прописано в законе?
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13.06.2020 15:47 Ответить
Ну расследует сбу наверное потому ,что мусора сами причастны к нападениям на Стерненко
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13.06.2020 17:14 Ответить
ЛЮДИ, ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ! но об этом завтра...
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13.06.2020 15:48 Ответить
А судді хто?
Хай спочатку покажуть свої декларації!
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13.06.2020 15:49 Ответить
так вот, следующий пре... или пер... президент Стерненко?
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13.06.2020 15:49 Ответить
Я думаю тебе бы Путин подошел в миру *****!
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13.06.2020 15:52 Ответить
с чего вы взяли?) зебыдло разбежиться за рыг голосовать, а Стерненко ,как не крути ,на рыгу для них не тянет
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13.06.2020 16:09 Ответить
Кремлевские Хмыри потому и ИХТАМНЕТы,что быдла этого нигде нет,но оно есть...,а вмешательство в выборы США,Франции и Германии то была тренировка,Выборы в Украине выиграл Путлер не вмешиваясь... 73% нарисовал как себе раньше на РАБссии...,делов то У Путлероа кажись было 73,38 %,у Зеленского 73,11 кажись..Контора пишеть правильные ПРОценты...
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13.06.2020 15:51 Ответить
Про суд присяжних в злиденній Україні годі й думати. За копійки людей куплять винуватці.
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13.06.2020 15:52 Ответить
Ваша, так называемая "партия" столько понаобещала. Прям Шехерезада какая-то.
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13.06.2020 15:53 Ответить
Ты похобот наверное!
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13.06.2020 15:55 Ответить
А вот и нет!
Хотя сейчас и живу на расстоянии двух остановок транспорта от Рошен!))))
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13.06.2020 16:39 Ответить
Итак следите за игрой: одесское мусорское сепарье решило замочить главу местного Правого сектора, который очень сильно мешал им крышевать наркоту. Первый раз неудачно. Второй раз тоже. На третий раз "правосек" вообще замочил киллера. И тут фарт: зе-сепарская команда приходит к власти в стране поэтому было решено замочить стерненко в тюрьме.
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13.06.2020 15:59 Ответить
Порохнявое, а само-то ты веришь в "Первый раз неудачно. Второй раз тоже. На третий раз "правосек" вообще замочил киллера"? Хотели бы замочить давно бы похоронили. Или ОНО Рембо такое?
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13.06.2020 17:17 Ответить
Когда станете Венесуэлой водителя автобукса Мадурой,не забудьте вспомнить Зелю не водителя трамвая...
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13.06.2020 16:01 Ответить
Нам нужен суд, которому мы все будем доверять Источник: https://censor.net/n3201834
пропоную для всіх цих "зе", "опзж", "об", "шарія", ригів, всіх їхніх медіа та посіпак застосувати найсправедливіший суд ім. Лінча.
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13.06.2020 16:04 Ответить
Чумошники покушавшиеся на жизнь человека получили свое' вот вам суд присяжных, и пусть судья у которой( го) есть дети нивелирует факт
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13.06.2020 16:05 Ответить
Почему товарищ Сралин убил Сергея Мироновича Кирова в 1934 году знаете? Потому что Киров был бабник и развратник и мешал товарищу Сралину управлять быдлом,и никакой он не конкурент вождю Мирового гавна....,тьыу блин,ПРОЛЕТАЙрята...
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13.06.2020 16:10 Ответить
страшной сон люмпенов - стать пролетариями.
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13.06.2020 16:17 Ответить
А зачем Киров мешал Сталину?
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13.06.2020 16:33 Ответить
Возьмите меня в суд присяжных, готовлю вердикт - второго нападающего отдать в руки правосудия - в руки Стерненко. после, дело закрыть из за отсутствия отвектчиков.
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13.06.2020 16:13 Ответить
Сперва научись писать без ошибок - "отвектчиков."
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13.06.2020 16:21 Ответить
языком оккупанта сам комп писать не желает... это протест...
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13.06.2020 16:24 Ответить
У тебя есть возможность совершить подвиг и уничтожить "оккупанта"!
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13.06.2020 16:56 Ответить
Где санкции против медветчука.Закрытие путинских пропаганд каналов zik,112 newsone.
Штрафы за украинские квоты на радио и тв.
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13.06.2020 16:53 Ответить
Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, - "слуга народу" Гурін - Цензор.НЕТ 1629
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13.06.2020 16:17 Ответить
яке жахливе фото...
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13.06.2020 16:29 Ответить
да... барашек же за зе не голосовал
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13.06.2020 16:31 Ответить
могу с вами поспорить... за Зе голосовали барашки всем своим стадом...
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13.06.2020 16:42 Ответить
просто везти дрова та казан, на яких її будуть готувати, поряд зі ще живою вівцею...
це перебор
це, як втеча "зі столом" у зеків
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13.06.2020 17:22 Ответить
да, что бы такое даже придумать и заснять, надо быть конкретным овце*бом!!
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13.06.2020 21:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NE4W3yq4kEE&t=49s Судилище над стерненком. Зе-влада підписує собі вирок...
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13.06.2020 16:22 Ответить
сбушников ермака и таран судить надо.

Диверсанты эрмак и таран поехали на мастеркласс спецкурсы по уничтожению украины.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
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13.06.2020 16:26 Ответить
Правильно-коли є запит суспільства на героїзацію стерненків(як флойдів у США),то навіть і вбивця чи жертва мають право на суд присяжних.
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13.06.2020 16:27 Ответить
Куди замахнувсь - суд присяжних. На такий суд не натиснеш і не купиш. Як тоді жити корупційному режиму в Україні???
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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13.06.2020 16:45 Ответить
https://censor.net/user/98956 Зеля буде два строки.
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13.06.2020 17:27 Ответить
Нельзя забывать, что приговор будет выносить все-таки назначаемый судья, а назначаемые присяжные будут решать виновен человек или нет. Ничем это не отличается от того, что было до сих пор.
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13.06.2020 16:49 Ответить
Обвинувачення Стерненнка підтверджує тезис, що вибір має значення.
Що робив Сергій перед виборами президента? Відчайдушно хейтив Порошенка і всіляко підтримував Зеленського. От тепер нехай по повній відчує на собі результат свого ж вибору.
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13.06.2020 16:52 Ответить
Покрывал и получал с торговцев наркотиками :ты ничего не попутал ,это мусоров работа
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13.06.2020 17:07 Ответить
Или увольняет козыря-ермака и тарана или зе выносится с ап с венедиктовой
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13.06.2020 16:55 Ответить
Рюкзаков ,портянка и бенедиктова и зеленые резиденты запомните :никакого суда над Стерненко не будет,пока заказчики нападений на него ,которых вы покрываете ,также не предстанут перед судом и не получат сроки за свои злодеяния ,а до тех пор, никто не даст вам засудить и посадить его,пусть даже он и убил при самообороне нападавшего .Хотите уличных противостояний и нового майдана?Получите
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13.06.2020 17:05 Ответить
Тут не пляше суд присяжних, ця справа вже давно переросла в політичну. І якщо в присяжних будуть виродки по типу Сівохо, то вирок буде завідомо відомий.
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13.06.2020 17:09 Ответить
Просте питання - чому ці двоє,"втретє проводячи замах на життя Стерненко" не взяли хоча б пістолет?..Ну це ж так просто,зустрів,витягнув,вистрілив і пішли обидва собі далі...А виглядає так,що прийшли вбивати,один витягнув ніж,який Стерненко тут же забрав і догнавши через сто метрів заколов на смерть...Другий і ножа не мав,але якимсь чином отримав ножові поранення і теж кинувся тікати...За ним погналась тьолка Стерненки,але не догнала...Ситуація знята самим Стерненко на відео,з коментарями,поясненями і для кожної розумної людини зрозуміла,ясна і проста як дріт...Але не для наших ідіотів...
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13.06.2020 18:50 Ответить
Ну во первых эти двое проводили замах на стерненко впервые .В двух случаях ранее были другие люди ,а во вторых, они были боксерами и голыми руками запросто могли его убить
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13.06.2020 18:58 Ответить
Кілери-боксьори...Ідуть вбивати голими руками...Дається взнаки ліквідація психушок...
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14.06.2020 12:17 Ответить
Ты даже не представляешь какие есть на свете самоуверенные идиоты.
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13.06.2020 19:02 Ответить
Може пора судити замовників і виконавців заказних нападів на активістів!!!
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13.06.2020 20:21 Ответить
Кожний раз як черговий «слуга народу» щось скаже я запитую себе: чийого народу ці слуги?! Давайте спитаємо відверто: який процент українців єврейського походження?!
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13.06.2020 20:27 Ответить
кацапку венедиктову надо давно уже на скамью подсудимых
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13.06.2020 20:41 Ответить
Пока создадут суд присяжных, скольким он ещё людям кишки наружу выпустит остаётся только догадываться.
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13.06.2020 21:07 Ответить
Я думаю всем тем ,кто осмелиться повторить подвиг последних нападавших.И будет чертовски прав
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13.06.2020 21:52 Ответить
Стерненко специально встретился с девушкой под прикрытием и даже хотел женится, что бы отомстить нападавшим в прошлый раз наемным бандитам за то что они его чуть не убили, но переборщил и превысил самооборону, замочил нападавшего, а надо было забрать у их нож ,попросить, что бы бандиты больше, так не делали и отвести их в полицию или хотя бы нож отдать и написать заявление, тогда Стерненка не посадят.
Значит не надо оказывать сопротивление убийцам,а то посадят в тюрьму, что бы неоказывали сопротивление полиции на Майдане, и тогда надо извинимся перед Портновым за то что Захарченко - министр МВД не давал приказ стрелять в людей и вообще не было такого приказа, давайте извинимся перед Януковичем, перед наемниками - террористами, которые стреляют в Украинских солдат, повидемому так надо.
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13.06.2020 23:14 Ответить
Стерненко-молодец!
Побольше бы таких ребят. А прислужников оккупантов нужно уничтожать!
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14.06.2020 05:05 Ответить
 
 