Стерненко должен судить суд присяжных, который обещала внедрить наша партия, - "слуга народа" Гурин

Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин считает, что Сергея Стерненко должен судить суд присяжных.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Во время третьего нападения убийца был убит.

Вчера я, как член Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию нападений на активистов свидетельствовал в суде под присягой по делу Сергея Стерненко.

Как член ВСК, я не вижу в этом процессе реальной беспристрастности и не понимаю, почему скорость этого расследования так разительно отличается от темпов расследования других нападений на Стерненко и активистов по всей Украине, дела которых исследует ВСК.

Во время третьего нападения убийца был убит - вот суть дела Стерненко.

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Является ли виновным за эту самозащиту гражданин, на которого системно нападают - и государство не предлагает защиты?

Я не знаю.

Но знаю, что каждый гражданин Украины имеет право на справедливость.

Сергей Стерненко имеет право, чтобы его судил не "реформированный" Порошенко суд, а украинцы в суде присяжных - который уже 25 лет гарантирован гражданам Конституцией.

Внедрение суда присяжных является частью предвыборной программы партии "Слуга народа" и нашей ответственностью.

Нам нужен суд, которому мы все будем доверять".

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.